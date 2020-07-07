Coronavirüs son durum 7 Temmuz haberleri: Türkiye Koronavirüs tablosunda son durum: Covid 19 haritasında vaka ve ölüm sayıları..
Sağlık Bakanlığı '7 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu' Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Bakan Koca, corona virüsü tablosunda 16 kişinin vefat ettiğini, 2 bin 315 kişinin iyileştiğini duyurdu. Koca, koronavirüs tablosunda İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır'da vaka artış eğilimi gözlemlendiğini duyurarak, 'tedbir'lerin gevşetilmemesi konusunda vatandaşları uyardı. Ülkemizde sıcak gelişmeler yaşanırken dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı 11.458.291 kişi ulaştı. Dünya genelinde 534.460 bin kişi hayatını kaybederken, 6.184.379 covid-19'u yenerek sağlığına kavuştu. Amerika'da toplam vaka 3 milyona yaklaşırken, Brezilya'da 1 milyon 603 bin vaka mevcut. Hindistan ve Rusya'da vaka sayısı 700 bine yaklaşırken, Peru, Şili ve İngiltere vaka sayısında 300 bin seviyesinde ilerliyor. İşte Corona Virüs 6 Temmuz son durumu ve ülkelerden gelen son dakika haberleri.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 11,5 milyona yaklaşırken can kaybı 535 bini, iyileşenlerin sayısı 6 milyon 506 bini aştı.
salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 2 milyon 967 bine, can kaybı 132 bin 483'e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 1 milyon 273 bini geçti.
Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendirilen Brezilya'da vaka sayısı 1 milyon 579 bine ulaşırken can kaybı 64 bin 383'e çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 978 bin 615 olarak açıklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte 52 bin 193 test yapılırken, bin 86 yeni tanı konuldu. Bugün 16 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 5 bin 241’e yükseldi. Son 24 saatte 2 bin 315 kişi iyileşti. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları ifade etti;
Vaka sayılarımızda azalma sürüyor. Dikkatli olmalıyız: Azalmalar yavaş, artış hızlı gerçekleşiyor. 1.000’i aşan günlük yeni vakalarımızın sebebi, kurallara uyulmamasıdır. Bugünkü 16 can kaybına önlenebilir sebepler yol açtı. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?
3
Abone Ol
Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. TEDBİR VARKEN, “Bugün vefat eden sayısı” kanıksanacak tablo değil.
4
Abone Ol
İtalya'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs kaynaklı 8 kişi yaşamını yitirdi. İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 8 artarak 34 bin 869'a yükseldi.
Ülkede son 4 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sağlık Bakanlığınca açıklandı.
Buna göre, ülkedeki aktif yeni tip koronavirüs vaka sayısı 14 bin 709'a geriledi.
Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 241 bin 819’a ulaştı. Son 24 saatte 208 yeni vaka kaydedildi.
İyileşenlerin sayısı, bugün 133’lük artışla 192 bin 241'e çıktı.
Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 8 artarak 34 bin 869'a yükseldi.
Ülke genelinde bugüne kadar 5 milyon 660 bin 454 test yapıldı.
Bangladeş’ten gelen uçaktaki yolculardan yeni vakalar çıkmaya devam ediyor
Lazio Bölgesel Yönetimi'nin sağlık işlerinden sorumlu üyesi Alessio D’Amato da yaptığı açıklamada, Bangladeş’ten gelen uçaktan inen 12 yolcuda daha Kovid-19’a rastlandığını ve böylece toplam sayının 39'a yükseldiğini aktardı.
D'Amato, bugün Lazio bölgesinde toplamda 19 yeni vaka kaydedildiğini, bunların 12'sinin Bangladeş uçağından gelenler olduğu bilgisini verdi.
Bangladeş’in başkenti Dakka'dan gelenlere Fiumicino Havaalanı'nda test yapılması yönünde talimat verildiği bildirildi.
Sağlık Bakanı Roberto Speranza da Schengen Bölgesi dışındaki ülkelerden gelenlere yönelik test yapılmasının iyi olduğunu ancak bunun 14 günlük karantinanın yerini alamayacağını vurguladı.
Speranza, 29 Haziran'da yaptığı açıklamada da Schengen dışındaki ülkelerden gelenlerin, İtalya'daki Kovid-19 tedbirleri kapsamında kendilerini 14 gün boyunca tecritte tutmaları gerektiğini ifade etmişti.
5
Abone Ol
Rusya'da Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 681 bin 251'e, can kaybı 10 bin 161'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 450 bin 750 oldu.
Hindistan'da son 24 saatte vaka sayısı 23 bin 165 artarak 697 bin 69'a ulaşırken 19 bin 699 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 424 bin 885 kişinin iyileştiği bildirildi.
İtalya'da can kaybı 7 artarak 34 bin 861'e, toplam vaka sayısı 241 bin 611'e, iyileşenlerin sayısı 192 bin 108'e ulaştı.
İran'da vaka sayısı 240 bin 438'e yükselirken can kaybı 11 bin 571 oldu. Ülkede 201 bin 330 kişi iyileşti.
İran'da Kovid-19 nedeniyle bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı 163 olarak açıklanırken bu sayı salgının başından beri en yüksek seviye olarak bildirildi.
6
Abone Ol
Filistin yönetimi, işgal altında bulunan Batı Şeria'daki Kovid-19 vakalarında görülen artış nedeniyle bir kez daha olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.
İsrail yönetimi, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında mayıs ayında kaldırdığı bazı kısıtlamaları yeniden yürürlüğe soktu.
Son günlerde Kovid-19 vakalarının arttığı Kazakistan'da iki haftalık sıkı karantina tedbirleri yürürlüğe girdi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte Kovid-19 vakasına rastlanmadı.
7
Abone Ol
Türkiye'de ilk vaka
11 Mart'ın ilk saatlerinde Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de ilk vakanın görüldüğünü duyurdu.
DSÖ yeni tip koronavirüsü "pandemi" (küresel salgın) ilan etti.
ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere haricinde Avrupa’dan gelen tüm yolculara 30 gün süreyle sınırlarını kapattıklarını duyurdu.
12 Mart'ta Türkiye'de ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verildi.
13 Mart'ta ABD'de Başkan Trump, salgın nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan etti, bu kapsamda federal bütçeden 50 milyar dolar fonun eyaletlere ve bölgelere aktarılacağını açıkladı.
8
Abone Ol
17 Mart'ta Avrupa Birliği (AB), üçüncü ülke vatandaşlarının üye ülkelere ve Schengen bölgesine yapacakları seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirdi.
Fransa'da ülke genelinde serbest dolaşıma kısıtlama getirilirken, kapsamlı karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.
19 Mart'ta salgının ortaya çıktığı Çin'de ilk kez yurt içi kaynaklı yeni vakaya rastlanmadığı bildirildi.
21 Mart'ta Türkiye'de kapsamlı karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.
23 Mart'ta İngiltere de karantina tedbirleri uygulamaya kondu.
9
Abone Ol
Hindistan'da son 24 saatte vaka sayısı 22 bin 510 artarak 720 bin 346'ya ulaşırken 20 bin 174 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 440 bin 150 kişinin iyileştiği bildirildi.
Rusya'da Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 687 bin 862'ye, can kaybı 10 bin 296'ya yükseldi. İyileşenlerin sayısı 454 bin 329 oldu.
İspanya'da vaka sayısı 297 bin 625, can kaybı 28 bin 385 olarak güncellendi. Ülke genelinde mevcut durumda 47 yerde Kovid-19'da ikinci dalga tespit edildiği açıklandı.
İngiltere'de ise vaka sayısı 285 bin 768'e ulaşırken, 44 bin 236 kişi yaşamını yitirdi.
İran'da vaka sayısı 243 bin 51'e yükselirken, can kaybı 11 bin 731 oldu. Ülkede 204 bin 83 kişi iyileşti.
İtalya'da can kaybı 8 artarak 34 bin 869'a, toplam vaka sayısı 241 bin 819'a, iyileşenlerin sayısı 192 bin 241'e ulaştı.
Fransa'nın başkenti Paris'te, salgın tedbirleri kapsamında kapatılan Louvre Müzesi 3,5 ay aradan sonra yeniden açıldı.
Gana'da 150 sağlık çalışanında Kovid-19 tespit edildiAlman ordusu, Kovid-19 enfeksiyonu olan insanları tespit etmek için köpekleri eğitiyor.
Gana'da Kovid-19 salgınında şimdiye kadar 150 sağlık çalışanı hastalığa yakalandı.
Pakistan Sağlık Bakanı Zafer Mirza, kendisine yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesinde salgın dolayısıyla tüm sosyal ve dini meclislerin toplanması yasaklanırken, binlerce Hindu'nun ibadet maksadıyla bölgedeki bir mağarayı ziyaret etmesine müsaade edildi.
Filipinler'de son günlerde artan Kovid-19 vakaları dolayısıyla başkent Manila'da yeniden sokağa çıkma yasağı uygulanabileceği bildirildi.
Suudi Arabistan, hac ibadetine ilişkin protokol yayımladıMalavi'de salgın nedeniyle Bağımsızlık Günü kutlamaları iptal edildi.
Suudi Arabistan, Kovid-19 nedeniyle bu yıl sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutulacak hac mevsimi için sağlık protokolü yayımladı.
Kenya'da Nairobi, Mombassa ve Manderra gibi virüsün yaygın görüldüğü şehirlerdeki seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı duyuruldu.
Burundi'de Kovid-19 semptomları gösteren herkesin ücretsiz test ve tedavi edileceği ifade edildi.
Yapılan test sonucu hatasının ardından Bulgaristan 1. Futbol Lig ekiplerinden Tsarsko Selo ile Cherno More takımlarında en az 20 kişide Kovid-19'a rastlandı.
İsrail yönetimi, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle spor salonları ve gece kulüplerinin de aralarında yer aldığı bazı mekanların yeniden kapatılmasına karar verdi.
Sierra Leone'de salgınla mücadele için 4 bin sağlık personeli istihdam edilecek.