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Haber Giriş: 27 Nisan 2020 - 12:16,

Coronavirüs Mickey Rourke'u durduramadı

Corona virüs salgını ne Mickey Rourke'u durdurdu ne ne film ekibini...

SPLASH NEWS

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1ÇEKİMLER DURMADI

ÇEKİMLER DURMADI

Bütün dünya ile birlikte film endüstrisinin kalbi Hollywood'da da kameraların "stop" dediği bir ortamda çekimleri sürdürülen tek film Warhunt oldu.

2YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Mickey Rourke'un önemli rollerinden birini üstlendiği filmin çekimleri Letonya'da yoğun güvenlik önlemleri altında tamamlandı.

3GÜNDE İKİ KEZ ATEŞ ÖLÇÜLDÜ

GÜNDE İKİ KEZ ATEŞ ÖLÇÜLDÜ

Variety'de yer alan habere göre filmin kamera arkasında da kamera önünde de hijyen önlemlerine büyük önem verildi. Tüm ekip maske ve eldiven taktı ve ateşleri günde iki kez ölçüldü.

4YÖNETMEN MEMNUN

YÖNETMEN MEMNUN

Filmin yönetmenliğini üstlenen Mauro Borrelli bu önlemler sayesinde çok verimli çalıştıklarını söyledi.

5İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN BİR ÖYKÜ

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAN BİR ÖYKÜ

Warhunt adlı film 2. Dünya Savaşı sırasında gizli bir görevde bulunan Amerikan askerlerinin yaşadıklarını konu alıyor.

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