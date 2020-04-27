Coronavirüs Mickey Rourke'u durduramadı

Bütün dünya ile birlikte film endüstrisinin kalbi Hollywood'da da kameraların stop dediği bir ortamda çekimleri sürdürülen tek film Warhunt oldu.Mickey Rourke'un önemli rollerinden birini üstlendiği filmin çekimleri Letonya'da yoğun güvenlik önlemleri altında tamamlandı.Variety'de yer alan habere göre filmin kamera arkasında da kamera önünde de hijyen önlemlerine büyük önem verildi. Tüm ekip maske ve eldiven taktı ve ateşleri günde iki kez ölçüldü.Filmin yönetmenliğini üstlenen Mauro Borrelli bu önlemler sayesinde çok verimli çalıştıklarını söyledi.Warhunt adlı film 2. Dünya Savaşı sırasında gizli bir görevde bulunan Amerikan askerlerinin yaşadıklarını konu alıyor.