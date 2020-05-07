Dünya Haber Giriş: 07 Mayıs 2020 - 02:45 , 07 Mayıs 2020 - 02:45

Coronavirüs (Koronavirüs) Türkiye tablosunda son durum: 7 Mayıs corona virüs haritası Covid 19 risk haritası

Koronavirüs Bilim Kurulu, Kovid-19 ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantıda, Kovid-19 ile mücadelede son durum ile normalleşme sürecinde atılacak adımlar görüşüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada 'Ev hala en güvenli ortam tedbiri elden bırakmayalım' diyerek salgın sürecindeki önlemlere dikkat çekti. Şimdi yaşama alanımız genişliyor, yeni başlayan dönem normalleşme değil tedbirlerin kısmen azaldığı günlerdir. Koronavirüs tehdidi ortadan kalkmış değildir. Bugüne kadar her ne kadar normale dönüş ifadesi yer yer kullanılsa da esasında normale dönmüyoruz. Bu hayatın normali eskisinden farklı olacaktır. Yeni normal için büyük bir motivasyon ve sağduyu göstermeliyiz.' Açıklamasında bulunarak tedbirlere dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı günlük corona virüs tablosu da Bakan Koca'nın açıklaması sonrası paylaşıldı. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç duyan hasta sayısı azaldı" diyerek, vaka ve ölüm sayısını duyurdu. Peki coronavirüs haritasında son durum nedir? 7 Mayıs korona virüs günlük tablosu ne zaman açıklanacak?