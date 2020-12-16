Gündem Haber Giriş: 16 Aralık 2020 - 21:39 | 16 Aralık 2020 - 21:39

Coronavirüs (koronavirüs) ilacı ne zaman üretilecek? Türk bilim insanı duyurdu!

Koronavirüs ilacı bulundu mu? Koronavirüs ilacıyla ilgili son dakika gelişme yaşandı. Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Özlem Türeci’nin ardından, Prof. Dr. İbrahim Benter, corona virüs ilacını bulduğunu açıkladı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgının çözümüne umut olan sevindiren haberin ardından, gözler ilacın üretim tarihine çevrildi. Formycon, Prof. Dr. İbrahim Benter’in keşfettiği ve hastalığa karşı önerdiği yöntemi kullanarak ilk COVID-19 ilacını üretse de, ilacın onayı ilerleyen süreçte tamamlanacak. İşte, ayrıntılar.