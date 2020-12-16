Coronavirüs (koronavirüs) ilacı ne zaman üretilecek? Türk bilim insanı duyurdu!
Koronavirüs ilacı bulundu mu? Koronavirüs ilacıyla ilgili son dakika gelişme yaşandı. Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Özlem Türeci’nin ardından, Prof. Dr. İbrahim Benter, corona virüs ilacını bulduğunu açıkladı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgının çözümüne umut olan sevindiren haberin ardından, gözler ilacın üretim tarihine çevrildi. Formycon, Prof. Dr. İbrahim Benter’in keşfettiği ve hastalığa karşı önerdiği yöntemi kullanarak ilk COVID-19 ilacını üretse de, ilacın onayı ilerleyen süreçte tamamlanacak. İşte, ayrıntılar.
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Coronavirüs ilacında sevindiren haber geldi. Türk bilim insanlarının aşıyı bulmasının ardından , Prof. Dr. İbrahim Benter ilacın bulundu bilgisini paylaştı. ABD’de uzun yıllar tıp alanında araştırmalar yürüten KKTC Vakıflar İdaresi Genel Müdürlüğü yapan farmakoloji profesörü İbrahim Benter, virüsün mutasyona uğrasa bile hastaların tedavi edileceğini söyledi. İlacın onay sürecinin ise 2022 yılını bulması bekleniyor. İşte, ayrıntılar.
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KORONAVİRÜS İLACI NE ZAMAN ÜRETİLECEK?
Koronavirüs ilacını bulan Prof. Dr. İbrahim Benter, Deniz Bayramoğlu'nun sunduğu Kanal D Ana Haber’e konuştu! Prof. Dr. Benter, "Koronanın tedavisi bulunmuştur ve pandeminin sonunu getireceğine inanıyorum." dedi.
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Alman biyoteknoloji şirketi Formycon, Prof. Dr. İbrahim Benter’in anlattığı yöntemi kullanarak ilk ilacı ürettiklerini açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, COVID-19 virüsünün tutunduğu ACE2 adlı proteini durdurarak ilaç ürettiklerini ve aşılanamayan, aşı sonrası yeniden hastalanan ya da antikor üretmeyen hastalara büyük ümit olduğunu duyurdu.
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Şirketin açıklamasına göre, yeni ilaç sadece COVID-19 değil, ACE2 proteinine bağlanarak vücuda giren korona türü tüm virüslere kapıyı kapatıyor. İlacın gerekli testler ve onay süreçlerinden geçtikten sonra 2022 yılında piyasaya çıkması hedefleniyor.
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Prof. Dr. İbrahim Benter’in COVID-19 virüsünün akciğerlere giriş kapısı kabul edilen ACE2 adı verilen proteini etkisiz hale getirerek, virüslerin ‘giriş kapısını kapatma’ yöntemi 22 Şubat’ta haber olmuştu.