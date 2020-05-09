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Haber Giriş: 09 Mayıs 2020 - 12:54,

Coronavirüs (koronavirüs) 9 Mayıs Türkiye tablosu son durum: Kaç vaka var, ölüm sayısı nedir? Covid-19 İstanbul, Ankara ve İzmir risk haritası

Sağlık Bakanlığı günlük corona virüs tablosu güncellenirken, Corona Virüs salgını 9 Mayıs verileri ülkelerin bir çoğunda vaka sayıları ile artmayı sürdürüyor. Amerika'da 1 milyon 292 bini aşan salgın 76 binden fazla kişi hayatını kaybetti. İspanya'da 222 bine ulaşan vaka sayısında 26 bin kişi hayatını kaybetti. Son günlerde en çok vakanın görüldüğü ülkelerden olan Rusya'da ise 187 vaka bulunuyor. Rusya'da son verilere göre 1.723 kişi hayatını kaybetti. Ülkemizdeki son durum ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Tabloya göre, son 24 saatte 3 bin 412 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 86 bin 396 oldu. İşte, koronavirüs salgınında son durum ve Covid 19 risk haritası

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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 4 milyona yaklaşırken, can kaybı 274 bini, iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 372 bini geçti.

Salgından en fazla etkilenen ABD'deki can kaybı 77 bin 902'ye yükselirken, vaka sayısı 1,3 milyonu aştı. Ülkede hastalığı atlatanların sayısı da 220 bin 931'e ulaştı.

İngiltere'de ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 241'e, vaka sayısı da 211 bin 364'e çıktı. Hayatını kaybedenler arasında 6 haftalık bir bebeğin de olduğu açıklandı.

İtalya'da can kaybı 30 bin 201'e yükselirken, toplam vaka sayısı 217 bin 185, iyileşen sayısı 99 bin 23 oldu.

İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 299'a, virüs bulaşanların sayısı da 222 bin 857'ye çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 131 bin 148 olarak açıklandı.

Fransa'da ise can kaybı 26 bin 230'a çıkarken, vaka sayısı 210 bin 86, iyileşen sayısı 55 bin 782 oldu.

Can kayıpları ayrıca Brezilya'da 9 bin 600, Belçika'da 8 bin 521, Almanya'da 7 bin 392, İran'da 6 bin 541, Hollanda'da 5 bin 359, Kanada'da 4 bin 473, İsveç'te 3 bin 175, Meksika'da 2 bin 961, Hindistan'da 1980, İsviçre'de 1810, Rusya'da ise 1723 oldu.

CORONA VİRÜSÜ HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmelerini ve Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı.Tabloya göre, son 24 saatte 3 bin 412 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 86 bin 396 oldu.

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Fahrettin Koca 7 Mayıs verilerini bu açıklama ile paylaştı; Test sayısı, yakında 1,5 milyona ulaşacak. Vaka sayısında dün göze çarpan kısmi artış, geriledi. Vefatta, yoğun bakım sayısında düne göre yine düşüş var. Virüsü, kararlı bir şekilde geriletmeli, tedbirlerle yenmeliyiz. Kanıtladık: Sonuç almak zor değil.

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ABD'de gözaltı merkezinde ilk kez bir göçmen Kovid-19 ile bağlantılı komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirirken, ülke genelinde yayılan salgınının ana çıkış noktasının New York olduğunun tespit edildiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaverlerinden birisinin Kovid-19'a yakalandığı belirtilirken, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kovid-19 nedeniyle hastanelerde tedavi edilen kişilerin askere alma sürecinde elenmesi kararı aldı.

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İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 615'e ulaşırken, vaka sayısı ise 206 bin 715 oldu.

İngiltere'nin resmi istatistik kuruluşu, Kovid-19 kaynaklı ölümlerde, siyahilerin beyazlardan 4 kat daha fazla hayatını kaybetme riski taşıdığını bildirdi.

Türkiye'de bir aydır uygulanan immün plazma tedavisi, İngiltere'de denenmeye başlandı.

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Fransa'da tedbirler 11 Mayıs'ta gevşetilecek

İtalya'da Kovid-19 kaynaklı ölümlerinin sayısı ise 29 bin 958'e çıktı. Ülkedeki vaka sayısı 215 bin 858, iyileşen sayısı ise 96 bin 276 olarak açıklandı.

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İspanya'da ise can kaybı 26 bin 70'e, toplam vaka sayısı da 256 bin 855'e yükseldi. Hastalığı atlatanların sayısı da 163 bin 919 oldu.

4 Mayıs'tan itibaren kademeli normalleşme sürecinin başlatıldığı İspanya'da, 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren "1. seviye" olarak adlandırılan ikinci aşamaya geçilmesi öngörülüyor.

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İspanya'da diktatör Francisco Franco döneminin (1936-1975), "Küçük Billy" lakaplı işkenceci polisi Antonio Gonzalez Pacheco, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kaybı 25 bin 987'ye yükselirken, vaka sayısı 174 bin 791, iyileşen sayısı ise 55 bin 27 olarak açıklandı.

Fransa'da salgın nedeniyle alınan tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmesinin ilk adımı 11 Mayıs'ta atılacak.

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Salgının ortaya çıktığı Vuhan'da eğitime yeniden başlandı

Can kaybı Belçika'da 8 bin 415, Brezilya'da 8 bin 605, Almanya'da 7 bin 322, İran'da 6 bin 486, Hollanda'da 5 bin 288, Kanada'da 4 bin 280, İsveç'te 3 bin 40, Meksika'da 2 bin 704, İsviçre'de 1810, Hindistan'da 1787, Rusya'da 1625, Portekiz'de ise 1105 oldu.

Çin'de, salgınının ortaya çıktığı Vuhan kentinde orta dereceli okullarda yüz yüze eğitim kısmi olarak yeniden başladı.

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Birleşmiş Milletler (BM), salgınının, dünyanın en yoksul ülkelerinde 3 ila 6 aya kadar zirve noktasına ulaşmasının beklendiğini bildirerek milyonlarca kişinin salgından korunması için 6,7 milyar dolar yardım çağrısında bulundu.

Almanya'da sanayi üretimi yüzde 9,2 gerileyerek 1991'den bu yana puan bazında en büyük düşüşü gösterdi.

Rusya'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), 12,2 değerine geriledi ve 19 yılın en düşük seviyesini kaydetti.

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Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Komisyonunda toplam 61 personelin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Yunanistan'daki sanatçılardan Kovid-19 protestosuYunanistan'ın başkenti Atina'da, salgın tedbirleri nedeniyle mesleklerinin olumsuz yönde etkilendiğini belirten sanatçılar, protesto gösterisi düzenledi.

Finlandiya'da Sağlık Bakanı Aino-Kaisa Pekonen ile Çalışma Bakanı Tuula Haatainen, Kovid-19 şüphesiyle karantinaya alındı.

Karadağ'da hastanelerde Kovid-19 vakası kalmadı.

Polonya'da 10 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi, Kovid-19 nedeniyle ertelendi.

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Sırbistan'da 15 Mart'tan beri uygulanan olağanüstü halin (OHAL) dün gece kaldırılmasının ardından, bugünden itibaren sokağa çıkma yasağı da kalkmış oldu.

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Güney Kore'den ikinci dalga uyarısı

Brezilya'da Sağlık Bakanı Nelson Teich, göreve geldiğinden bu yana ilk kez, salgının yayılmasına engel olmak için ülkenin bazı yerlerinde sokağa çıkma yasağının gerekli olabileceğini belirtti.

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Irak, İran'la arasındaki Zurbatiyah Sınır Kapısı'nı haftada iki gün ticari geçişlere açma kararı aldı.

Kenya ve Uganda, salgınla mücadele kapsamında Uluslararası Para Fonundan (IMF) borç alacak.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Yemen'in geçici başkenti Aden'deki Kovid-19 tedavi merkezinin yönetimini teslim aldığını duyurdu.

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Güney Kore Sağlık Bakanlığı Afet Yönetimi, salgınının ikinci dalgası için tüm dünyanın hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Ülkede okulların 13 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak açılacağının duyurulmasının ardından, çocuklarının sağlığından endişe eden veliler imza kampanyaları başlattı.

16Rusyada Kovid-19 vaka sayısı 188 bine yaklaştı
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Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 188 bine yaklaştı

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 187 bin 859’a çıktı. Ülkede, bir günde vaka sayısı 10 bin 699, ölü sayısı da 98 arttı.

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 187 bin 859’a çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 10 bin 699 kişide daha Kovid-19 tespit edildi.

Böylece vaka sayısı 187 bin 859’a ulaşırken  Rusya, ABD, İspanya, İtalya ve İngiltere’den sonra dünyada vaka sayısı bakımından beşinci sırada kalmayı sürdürdü.

Ayrıca, yeni vakaların yüzde 48,9’unda semptom görülmediği bildirilirken, vaka sayısında günlük artış oranının yüzde 6 olduğu kaydedildi.

Son günlerde günlük vaka artışının 10 binden aşağı inmediği ülkede ölü sayısı 98 artarak 1723’e, iyileşen sayısı da 2 bin 805 artarak 26 bin 608’e çıktı.

Moskova'da vaka sayısı 98 binin üzerindeSalgının en çok hissedildiği başkent Moskova'da vaka sayısı 5 bin 846 artarak 98 bin 522, ölü sayısı ise 51 artarak 956 oldu.

Bugüne kadar toplam 10 bin 259 kişinin iyileştiği Moskova'da, vaka sayısında günlük artış oranın yüzde 6,3 olduğu belirtildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, orduda virüs tespit edilenlerin sayısının 34 artarak 1540’a çıktığı, 221 kişinin iyileştiği bildirildi.

Vakalardan 4'ünün durumunun ağır olduğu ifade edilen açıklamada, askeri yüksek okullarda 195, bakanlığa bağlı okullarda da 1205 vakaya rastlandığı ve 385 kişinin iyileştiği aktarıldı.

Açıklamada, orduda toplam 373 sivil çalışanın virüse yakalandığı ve 35’inin iyileştiği kaydedildi.

594 laboratuvarda test yapılıyorRusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, 594 laboratuvarda son 24 saatte 184 bin testin yapıldığı ve bugüne kadar test sayısının 4 milyon 980 bin olduğu belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık 292 bin kişinin gözetim altında tutulduğu aktarıldı.

Rusya'daki gelişmelerRusya'da, ilk Kovid-19 vakası 31 Ocak'ta Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgelerinde iki Çin vatandaşında tespit edilmişti.

İlk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta başkent Moskova'da 79 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti.

Martın sonundan itibaren sınırlarını kapatan Rusya, salgının artmasıyla "yüksek hazırlık durumu"na geçmişti.

Başta Moskova olmak üzere ülkenin bazı bölgelerinde sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiş, market ve eczaneler hariç tüm mağazalar, eğlence, sağlık ve spor merkezleri ile restoran, kafe, müze, sinema ve tiyatrolar kapatılmıştı.

Moskova Belediyesi, şehirde bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle alınan tüm tedbirlerin 31 Mayıs’a kadar uzatılması yönünde dün karar almıştı.

Öte yandan, Moskova’da 12 Mayıs itibarıyla sanayi ve inşaat işletmelerinin çalışmasına izin verilmişti.

Salgınla mücadele kapsamında 9 Mayıs Zafer Bayramı tören ve etkinliklerinin ertelendiği Rusya'da, çalışanlar için 30 Mart'ta başlayan idari izinlerin 11 Mayıs'a kadar devam edeceği belirtilmişti.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova ve Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki bazı milletvekillerinde Kovid-19 tespit edilmişti.

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