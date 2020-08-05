Coronavirüs (Covid 19) belirtileri nelerdir? Yeni koronavirüs belirtileri ortaya çıktı.. İşte detaylar
Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam ediyor. Salgın konusunda internette en çok aranan ve merak edilen konulardan biri de hastalık belirtilerinin ne olduğu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Corona virüs hastalığında yeni belirtilerin dikkat çektiğini açıklamıştı. Peki Koronavirüs belirtileri nedir, yeni belirtiler kendini nasıl gösteriyor? İşte detaylar
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COVID-19, farklı kişileri farklı şekillerde etkilemektedir. Enfekte kişilerin çoğu, hafif ila orta düzeyde semptomlar geliştirmekte ve hastaneye kaldırılmadan iyileşmektedir.
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs vakalarında yeni belirtiler var
Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüsün (COVID-19) eski gücünü koruduğunun altını çizerek, ishal ve kas ağrılarının çok sık karşılaşılan belirtiler haline geldiğini söyledi.
İshal ve kas ağrılarının çok sık karşılaşılan belirtiler haline geldiğini ifade eden Koca, "Bu değişimleri dikkatle takip ediyoruz. Kaybettiğimiz vakalarda esas problemlerden birinin de 'pıhtılaşma bozukluğu' olduğu kesinleşti. Şimdi bu konuda da yeni stratejiler hazırladık." dedi.
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KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELEDİR?
Koronavirüsle mücadelenin olmazsa olmazları ise maske, mesafe ve hijyen. Sağlık Bakanı Koca, kurallara harfiyen uyulması konusunda bir kez daha uyardı.
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En yaygın semptomlar:
ateş
kuru öksürük
yorgunluk
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Daha seyrek görülen semptomlar:
ağrı ve sızı
boğaz ağrısı
ishal
konjunktivit
baş ağrısıtat alma veya koku duyusunun kaybı
ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi
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Ciddi semptomlar:
Solunum güçlüğü veya nefes darlığı
Göğüs ağrısı veya göğüste baskı
Konuşma veya hareket kaybı
Ciddi semptomlar gösteriyorsanız derhal tıbbi yardım alın. Doktorunuzu veya sağlık tesisini ziyaret etmeden önce mutlaka telefonla arayın. Hafif semptomlar gösteren ve başka bir sağlık sorunu olmayan kişiler, tedavi sürecini evde geçirmelidir.
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Virüsle enfekte olan kişiler ortalama 5-6 gün içinde semptomları göstermeye başlar. Bununla birlikte, bu süre 14 günü bulabilir.