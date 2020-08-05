Coronavirüs (Covid 19) belirtileri nelerdir? Yeni koronavirüs belirtileri ortaya çıktı.. İşte detaylar

COVID-19, farklı kişileri farklı şekillerde etkilemektedir. Enfekte kişilerin çoğu, hafif ila orta düzeyde semptomlar geliştirmekte ve hastaneye kaldırılmadan iyileşmektedir.



Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs vakalarında yeni belirtiler var



Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüsün (COVID-19) eski gücünü koruduğunun altını çizerek, ishal ve kas ağrılarının çok sık karşılaşılan belirtiler haline geldiğini söyledi.



İshal ve kas ağrılarının çok sık karşılaşılan belirtiler haline geldiğini ifade eden Koca, "Bu değişimleri dikkatle takip ediyoruz. Kaybettiğimiz vakalarda esas problemlerden birinin de 'pıhtılaşma bozukluğu' olduğu kesinleşti. Şimdi bu konuda da yeni stratejiler hazırladık." dedi.