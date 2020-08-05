MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCoronavirüs (Covid 19) belirtileri nelerdir? Yeni koronavirüs belirtileri ortaya çıktı.. İşte detaylar
GeriGündem Coronavirüs (Covid 19) belirtileri nelerdir? Yeni koronavirüs belirtileri ortaya çıktı.. İşte detaylar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 05 Ağustos 2020 - 17:14,

Coronavirüs (Covid 19) belirtileri nelerdir? Yeni koronavirüs belirtileri ortaya çıktı.. İşte detaylar

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam ediyor. Salgın konusunda internette en çok aranan ve merak edilen konulardan biri de hastalık belirtilerinin ne olduğu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Corona virüs hastalığında yeni belirtilerin dikkat çektiğini açıklamıştı. Peki Koronavirüs belirtileri nedir, yeni belirtiler kendini nasıl gösteriyor? İşte detaylar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

COVID-19, farklı kişileri farklı şekillerde etkilemektedir. Enfekte kişilerin çoğu, hafif ila orta düzeyde semptomlar geliştirmekte ve hastaneye kaldırılmadan iyileşmektedir.

Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs vakalarında yeni belirtiler var

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüsün (COVID-19) eski gücünü koruduğunun altını çizerek, ishal ve kas ağrılarının çok sık karşılaşılan belirtiler haline geldiğini söyledi.

İshal ve kas ağrılarının çok sık karşılaşılan belirtiler haline geldiğini ifade eden Koca, "Bu değişimleri dikkatle takip ediyoruz. Kaybettiğimiz vakalarda esas problemlerden birinin de 'pıhtılaşma bozukluğu' olduğu kesinleşti. Şimdi bu konuda da yeni stratejiler hazırladık." dedi.

2KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELEDİR
Abone Olgoogle-news

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELEDİR?

Koronavirüsle mücadelenin olmazsa olmazları ise maske, mesafe ve hijyen. Sağlık Bakanı Koca, kurallara harfiyen uyulması konusunda bir kez daha uyardı.

3En yaygın semptomlar:
Abone Olgoogle-news

En yaygın semptomlar:

ateş

kuru öksürük

yorgunluk

4Daha seyrek görülen semptomlar:
Abone Olgoogle-news

Daha seyrek görülen semptomlar:



ağrı ve sızı

boğaz ağrısı

ishal

konjunktivit

baş ağrısıtat alma veya koku duyusunun kaybı

ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi

5Ciddi semptomlar:
Abone Olgoogle-news

Ciddi semptomlar:

Solunum güçlüğü veya nefes darlığı

Göğüs ağrısı veya göğüste baskı

Konuşma veya hareket kaybı

Ciddi semptomlar gösteriyorsanız derhal tıbbi yardım alın. Doktorunuzu veya sağlık tesisini ziyaret etmeden önce mutlaka telefonla arayın. Hafif semptomlar gösteren ve başka bir sağlık sorunu olmayan kişiler, tedavi sürecini evde geçirmelidir.

6
Abone Olgoogle-news

Virüsle enfekte olan kişiler ortalama 5-6 gün içinde semptomları göstermeye başlar. Bununla birlikte, bu süre 14 günü bulabilir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi