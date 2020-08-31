Gündem Haber Giriş: 31 Ağustos 2020 - 16:15 | 31 Ağustos 2020 - 16:15

Coronavirüs 31 Ağustos son durum: Türkiye koronavirüs günlük vaka ve ölüm sayısı.. İstanbul, Ankara, Diyarbakır, İzmir tüm bölgeler..

Koronavirüs salgını dünya genelinde 25 milyonu aşan vaka sayısı ile etkisini sürdürüyor. Amerika, Brezilya ve Hindistan'da hızlı vaka artışları ve ölüm sayıları dikkat çekerken, bu ülkelerin ardından en yüksek vaka sayısına sahip olarak Rusya görülüyor. Ülkemizdeki son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımlarla değerledirirken, Türkiye'deki son durum tablosunu paylaştı. Peki İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır gibi illerimizde son durum nedir? İşte Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bölgelerdeki son değerlendirme