Gündem Haber Giriş: 10 Ağustos 2020 - 18:07 , 10 Ağustos 2020 - 18:07

Koronavirüs (coronavirüs) 10 Ağustos vaka ve ölüm sayısı: Türkiye tablosunda son durum.. İstanbul, Ankara, Gaziantep günlük vaka sayıları

10 Ağustos Türkiye günlük koronavirüs tablosu, yakından takip ediliyor. Koronavirüs vaka sayıları dünya genelinde güncellendi. Gelen son verilere göre dünya genelinde 20 milyon vaka sayısına doğru hızlı yükseliş devam ediyor. Amerika ve Brezilya'da korkunç tablo sürmeye devam ederken, iki ülke de hem vaka hem de ölüm sayısı katlanıyor. Türkiye'deki son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından vatandaşlarla paylaşırken, Sağlık Bakanlığı illerin günlük vaka sayılarını da açıkladı. Peki İstanbul, Ankara, Gaziantep günlük vaka sayısı nedir? İşte merak edilen detaylar.