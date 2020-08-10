Coronavirüs 10 Ağustos vaka ve ölüm sayısı: Türkiye tablosu.. İstanbul, Ankara, Gaziantep koronavirüs günlük vaka sayıları
Koronavirüs vaka sayıları dünya genelinde güncellendi. Gelen son verilere göre dünya genelinde 20 milyon vaka sayısına doğru hızlı yükseliş devam ediyor. Amerika ve Brezilya'da korkunç tablo sürmeye devam ederken, iki ülke de hem vaka hem de ölüm sayısı katlanıyor. Türkiye'deki son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından vatandaşlarla paylaşırken, Sağlık Bakanlığı illerin günlük vaka sayılarını da açıkladı. Peki İstanbul, Ankara, Gaziantep günlük vaka sayısı nedir? İşte merak edilen detaylar
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 19 milyon 703 bine yükselirken, can kaybı 727 bini, iyileşenlerin sayısı 12 milyon 643 bini geçti.
Salgından en fazla etkilenen ülke ABD'de yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1308 artarak 164 bin 144'e yükselirken, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 64 bin 771 artarak 5 milyon 98 bin 494'e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 2 milyon 618 bini aştı.
Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendirilen Brezilya'da virüs kaynaklı ölü sayısı 99 bin 572’ye, vaka sayısı 2 milyon 962 bin 442’ye çıktı. İyileşen sayısı 2 milyon 68 bin 394 olarak kayda geçti.
Rusya'da virüs tespit edilenlerin sayısı 882 bin 347’ye, ölü sayısı 14 bin 854’e yükseldi. Ülkede iyileşen sayısı 690 bin 207’ye ulaştı.
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA SOSYAL MEDYA HESABINDAN RİSKLİ OLAN İLLERE DİKKAT ÇEKTİ
Test sayımız, salgın boyunca en yüksek olduğu dünkü seviyenin biraz altında. Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde, ortalama vaka sayıları %10 düştü. 25 İLİMİZDE son 2 gündür entübe hastamız yok.
TEMASLI KİŞİLERİN POZİTİF VAKAYA DÖNÜŞME ORANLARI Mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 KAT ARTTI. İller bazında artış örnekleri: Şanlıurfa 1,7, Ankara 1,6, Diyarbakır 1,4, Gaziantep 1,3 kat. Bu verilerden çıkarmanız gereken sonuç; maske, mesafe, temizlik uyarısıdır.
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Almanya, Bulgaristan ve Romanya’nın bazı bölgelerini riskli ilan etti
Almanya, Bulgaristan ve Romanya’nın bazı kent ve bölgelerini salgın sebebiyle riskli bölgeler listesine ekledi.
Afrika kıtasında can kaybı 22 bin 551'e, virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 25 bin 264'e çıktı. Kıtada, iyileşen sayısı 707 bin 853 olarak açıklandı.
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İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 264'e, vaka sayısı 324 bin 692'ye çıktı. İranlı sağlık çalışanları, koronavirüs salgınındaki vahim tabloya rağmen muharrem ayı etkinliklerinin toplu şekilde düzenlenmesinin salgının artışına neden olabileceği uyarısında bulundu.
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Vaka sayısında düşüşlerin görüldüğü Pakistan’da hava yoluyla tüm uluslararası ve yurt içi yolcu ile kargo taşımacılığının yeniden başlamasına izin verildiği bildirildi.
Cezayir hükümeti, salgın nedeniyle gece sokağa çıkma yasağının hala uygulandığı 29 kent arasında özel araçlarla seyahat etme yasağının kaldırıldığını açıkladı.
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Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada Kiev bölgesi dahil 9 bölgedeki salgın durumunun tedbirlerin gevşetilmesi için elverişli olmadığı belirtildi.
THY Basketbol Avrupa Ligi ekiplerinden Olympiakos'un forveti Kostas Papanikolau'da, Kovid-19 tespit edildi.
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Bu yıl düzenlenmesi planlanan Balkan Kürek Şampiyonası, salgın nedeniyle iptal edildi.
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Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da son durum! İşte bölgelerde risk haritaları