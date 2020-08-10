Coronavirüs 10 Ağustos vaka ve ölüm sayısı: Türkiye tablosu.. İstanbul, Ankara, Gaziantep koronavirüs günlük vaka sayıları

Almanya, Bulgaristan ve Romanya’nın bazı bölgelerini riskli ilan etti Almanya, Bulgaristan ve Romanya’nın bazı kent ve bölgelerini salgın sebebiyle riskli bölgeler listesine ekledi.



Afrika kıtasında can kaybı 22 bin 551'e, virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 25 bin 264'e çıktı. Kıtada, iyileşen sayısı 707 bin 853 olarak açıklandı.