Corona virüsünde son durum ve dünyadan önemli ve en son gelişmeler!
Türkiye'de yeni tip corona virüsle mücadele kapsamında 9 Avrupa ülkesiyle uçuşlar durduruldu, Türkiye'nin kapılarını kapattığı ülke sayısı 15'e ulaştı. İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 21 bin 157'ye yükseldi. ABD Başkanı Trump, yeni tip corona virüsü testi yaptırdığını ifade ederek, 'Dün gece alıp laboratuvara götürdüler. Birkaç güne sonuçlanır.' dedi. İran'da yeni tip corona virüsüne yakalanan Kadın ve Aile İşlerinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar'ın iyileşerek görevinin başına döndüğü bildirildi. Türkiye genelinde yeni tip corona virüsüne mücadeleye yönelik özellikle toplu kullanıma açık alanlarda yürütülen dezenfeksiyon işlemleri son 24 saatte de devam etti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 17 Mart'ta İstanbul'da düzenlenmesi planlanan liderler zirvesinin, yeni tip corona virüsü nedeniyle telekonferans yoluyla yapılmasına karar verildi. İşte, Türkiye ve dünyadan en son corona virüsü gelişmeleri...
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Dünyada yeni tip Corona virüsü tanısı konan kişilerin sayısı 150 bini aşarken, ülkeler salgının yayılmasını önlemek amacıyla tedbirlerini artırmaya devam ediyor. Çin'de salgın nedeniyle yaşanan can kaybı 3 bin 193'e çıkarken, tespit edilen vaka sayısı da 3 bin 610'unun durumu ciddi olmak üzere 80 bin 824'e yükseldi. Çin'den sonra virüsten en fazla etkilenen ülke olan İtalya'da ise hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saat içinde 175 kişi artarak bin 441'e çıktı. Vaka sayısı ise 21 bin 157 olarak açıklandı. İtalya'da Sağlık Bakan Yardımcısı Pierpaolo Sileri ve Eğitim Bakan Yardımcısı Anna Ascani'de de virüs tespit edildi. İşte, ülkemizde yoğun önlemler aldıran corona virüsünde son gelişmeler...
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DÜNYADA ÖLÜM VE VAKA SAYISI ARTIYOR
Koronavirüs krizinin "merkez üssü" haline gelen Avrupa başta olmak üzere dünya genelinde birçok ülkede son 24 saat içinde vaka ve ölüm sayıları arttı.
İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 191'e, vaka sayısı ise 5 bin 945'e yükseldi. Düne göre hayatını kaybedenlerin sayısının 71, vakaların ise bin 700'den fazla artması dikkati çekti. Sadece Madrid'de 133 kişi hayatını kaybetti.
İngiltere'de virüsten ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 10 artarak 21'e yükseldi, vaka sayısı ise bin 140 oldu.
Belçika'daki vaka sayısı 689'a, ölü sayısı ise 4'e yükselirken, Hollanda'daki virüs tanısı konanların sayısı 959'a, hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye çıktı.
Avusturya'da vaka sayısı 655, Çekya'da 175, Polonya'da ise 93 oldu. Polonya'da virüste ölenlerin sayısı da 2'ye çıktı.
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İtalya'nın komşularından Slovenya'da vaka sayısı son 24 saatte 40 artarak 181'e yükseldi. Koronavirüs bulaşan kişi sayısı Yunanistan'da 228'e, Slovakya'da 44'e, Arnavutluk'ta 38'e, Bosna Hersek'te 21'e, Kosova'da ise 3'e ulaştı. Yunanistan'da ölenlerin sayısı ise 3'e yükseldi.
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 97 kişi artarak 611'e yükseldi. Vaka sayısı ise 12 bin 729'a çıktı.
Endonezya'da Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, Malezya'da ise milletvekili Wong Ling Biu'da yeni tip koronavirüs tespit edildi.
Fransa'da ise Çevre İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Brune Poirson ile Fransa İkinci Futbol Ligi (Ligue 2) ekiplerinden Troyes'da oynayan eski Trabzonsporlu futbolcu Hyun-Jun Suk'ta da virüs tespit edildi. Ülkede cezaevlerindeki ilk vaka ise Fresnes'de görüldü.
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TÜM ÜLKELER TEDBİRLERİNİ ARTIRIYOR
Türkiye ile Azerbaycan arasında kara ve hava yolu ulaşımı geçici süreyle durduruldu.
Virüs bulaşanların sayısının 30'a çıktığı Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan ile giriş-çıkışları 10 gün süreyle askıya aldı.
Henüz koronavirüs vakasının görülmediği Kırgızistan'da okullar 3 hafta tatil edildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 salgını nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan etti. ABD'de virüsten ölenlerin sayısı 49'a çıkarken, New York'ta ilk ölüm vakası gerçekleşti. Trump, dün gece Kovid-19 testini yaptırdığını açıkladı.
Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs nedeniyle uluslararası yolcu uçak seferlerini askıya aldı.
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Macaristan hükümeti, tüm okulları tatil etme kararı aldı.
Birleşmiş Milletler Genel Merkezi, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle personelinden 16 Mart'tan 12 Nisan'a kadar evden çalışmasını istedi.
Yeni Zelanda, ülkeye deniz ve hava yoluyla girmek isteyenlere yasak ve kısıtlama getirdi.
Filipinler'in başkenti Manila'da "gece sokağa çıkma" yasağı uygulanması kararlaştırıldı.
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da eğitime 2 hafta ara verildi, şehirdeki turistik yerler ve eğlence mekanları da 2 hafta kapatıldı. Ülkedeki vaka sayısı 96'ya, virüsten ölenlerin sayısı ise 5'e çıktı.
Fas, virüsün ülkede yayılmasını engellemek amacıyla Almanya, Hollanda, Belçika ve Portekiz'e uçak seferlerini askıya aldı.
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İspanya'nın başkenti Madrid'de eczane ve marketler dışında tüm dükkanlar kapatılırken, halka sokağa çıkmama çağrısı yapıldı. Paskalya Bayramı dönemindeki dini geçit törenleri iptal edildi.
Katar, Sudan'ın yanı sıra Avrupa ülkeleri İtalya, Fransa, Almanya ve İspanya'dan gelecek yolcuların ülkeye girişine geçici olarak engelleme getirdi.
Irak'ta koronavirüs nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine, Musul kentinde 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Ürdün'de kreş ve anaokulları da dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında yarından başlamak üzere 2 hafta boyunca eğitime ara verildi.
Mısır'da da eğitime ara verildi.
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ROMANYA'DA OHAL İLAN EDİLDİ
Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, ülke genelinde hafta başından itibaren olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıkladı. OHAL önlemleri kapsamında 50 kişiyi aşan tüm etkinlikler yasaklandı.
Kosova'da cuma namazları dahil olmak üzere cemaatle kılınan tüm namazlar geçici bir süre durduruldu.
Almanya'nın Köln kentinde 10 Nisan'a kadar tüm etkinlikler yasaklandı. Köln Belediyesi, bu yasağın kiliselerde yapılacak törenler ve diğer dini toplulukların etkinlikleri için de geçerli olduğunu, ayrıca sinema ve tiyatronun yanında müzik ve dans etkinliklerinin yapıldığı yerlerin de kapatılacağını duyurdu.
Fransa sınırındaki Saarland eyaletinde de müzik ve dans etkinliklerinin yapıldığı yerler ile yüzme havuzları ve kapalı çocuk oyun alanları da 24 Nisan'a kadar kapatıldı. Thüringen eyaletinde de 10 Nisan'a kadar 50'den fazla kişinin katıldığı tüm etkinlikler yasaklandı.
Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Avrupa'daki sınır kontrolleri konusunda ülkelerin koordineli hareket etmeleri çağrısında bulundu.
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EKVATOR'DA İLK ÖLÜM
Latin Amerika ülkesi Ekvador'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 70 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19'dan ilk kez bir kişi öldü. Ekvador'daki vakaların sayısı 23'e yükseldi.
Bir diğer Latin Amerika ülkesi Guatemala ile Batı Afrika ülkesi Moritanya'da, ilk yeni tip koronavirüs vakaları tespit edildi.
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İRAN'DA SEVİNDİREN HABER
İran'da yeni tip koronavirüse yakalanan Kadın ve Aile İşlerinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar'ın iyileşerek görevinin başına döndüğü bildirildi. Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından neredeyse ülkenin tamamına yayılmıştı. Ülkede vaka sayısı 12 bini aşarken, can kaybı 611'e yükseldi.
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O ÜLKELERE UÇUŞLAR DURDURULDU
Türkiye'de yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 9 Avrupa ülkesiyle uçuşlar durduruldu, Türkiye'nin kapılarını kapattığı ülke sayısı 15'e ulaştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla koronavirüs salgınıyla mücadeleye ilişkin yayımlanan genelge ile Türkiye, tüm hudut kapılarını Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika, Hollanda'dan gelen yolculara 08.00 itibarıyla kapattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasındaki telefon görüşmesinde de koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulmasına karar verildi.
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ÇOK ÖNEMLİ SAĞLIK RAPORU KARARI
Kovid-19 ile mücadele kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayınlanan genelgeye göre, kronik hastalığı nedeniyle raporla ilaç alan hastaların 1 Mart'ta sona eren sağlık raporları bir sonraki açıklamaya kadar geçerli sayılacak. Bu hastalar, yeni bir reçeteye ihtiyaç duymaksızın ilaç ve tıbbi malzemelerini sözleşmeli eczanelerden temin edebilecek.
Yurt dışından gelip hastalık şüphesi bulunanlara 14 güne kadar istirahat raporu düzenlenecek, iş göremezlik ödeneği SGK tarafından karşılanacak. Bakanlığa bağlı kuruluşlarda engelli, yaşlı, kronik rahatsızlığı olanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkışına izin verilmeyecek, ziyaretler ertelenecek.
Koronavirüs önlemleri kapsamında İŞKUR aracılığıyla yapılan kamu işçisi alımı başvuruları elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
Bakanlık ayrıca on binlerce yaşlı ve engelli vatandaşın kaldığı bakım kuruluşlarına yeni tip koronavirüs ile mücadele için alınması gereken önlemleri içeren rehber gönderdi.
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TRUMP TEST YAPTIRDI
ABD Başkanı Donald Trump, dün gece yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testini yaptırdığını açıkladı. Beyaz Saray’da Kovid-19 salgınına ilişkin üst düzey toplantıdan sonra basın toplantısı düzenleyen ABD lideri, dün gece söz konusu salgına ilişkin testi yaptırdığını ifade etti.
"Dün gece alıp laboratuvara götürdüler. Birkaç güne sonuçlanır." diyen Trump, bir soru üzerine, ateşinin normal olduğunu ve herhangi bir hastalık belirtisi göstermediğini kaydetti.
Geçen günlerde görüştüğü 4 Brezilyalı yetkilinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine, Trump'ın koronavirüs testi yaptırıp yaptırmayacağı merak konusu olmuştu.
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İTALYA'DA SAYI ARTIYOR
İtalya'da bugün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 175 kişi daha yaşamını yitirdi. Ülkede, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1441'e yükseldi.
Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma’da düzenlediği günlük basın toplantısında, konuya ilişkin son durumu paylaştı.
İyileşenlerin sayısında ciddi artış olduğunu belirten Borrelli, ölenlerin sayısında ise düne göre düşüş olduğunu vurguladı.
Borrelli, koronavirüs vaka sayısının 17 bin 750’ye çıktığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde ise toplam sayının 21 bin 157 olduğunu anlattı.
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Virüs nedeniyle bugün de 175 kişinin öldüğünü ifade eden Borrelli, böylelikle hayatını kaybedenlerin sayısının 1441'e yükseldiğini kaydetti.
Borrelli, dün 1439 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının da bugün 527 artışla 1966’ya ulaştığını duyurdu.
Öte yandan, ülkede en çok vakanın görüldüğü Lombardiya Bölgesel Yönetimi'nin sağlık işlerinden sorumlu üyesi Giulio Gallera, bugün bölgelerinde 76 kişinin daha öldüğünü açıkladı.
Yüksek Sağlık Kurulundan (ISS), 13 Mart tarihine kadar hayatını kaybeden 1016 kişiye ilişkin açıklanan verilerde, 985 kişinin 60 yaş ve üzerinde olduğu bildirildi. Söz konusu 1016 kişinin yüzde 76,5’inin hipertansiyon hastası olduğu belirtildi.
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Diğer yandan, ülkede son günlerde karantina dolayısıyla evlerine kapanan halkın her akşam 18.00'de pencere ve balkonlara çıkarak çalgılarıyla önce milli marş ardından şarkılar söyleyerek gösterdikleri dayanışmaya, Başbakan Giuseppe Conte'den destek geldi.
Conte, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her birimiz, kendi kararlılığımızla bu mücadeleyi kazanmak için değerli bir katkı sunabiliriz. Haydi marşımızı bir daha seslendirelim. Bizi, bir kapı, bir balkon ya da bir sokak ayırıyor olabilir ama kimse ve hiçbir şey kalplerimizi ayıramaz. Birlikte bunun üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.