Corona virüsünde son durum ve dünyadan önemli ve en son gelişmeler!

ROMANYA'DA OHAL İLAN EDİLDİ Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, ülke genelinde hafta başından itibaren olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıkladı. OHAL önlemleri kapsamında 50 kişiyi aşan tüm etkinlikler yasaklandı.



Kosova'da cuma namazları dahil olmak üzere cemaatle kılınan tüm namazlar geçici bir süre durduruldu.



Almanya'nın Köln kentinde 10 Nisan'a kadar tüm etkinlikler yasaklandı. Köln Belediyesi, bu yasağın kiliselerde yapılacak törenler ve diğer dini toplulukların etkinlikleri için de geçerli olduğunu, ayrıca sinema ve tiyatronun yanında müzik ve dans etkinliklerinin yapıldığı yerlerin de kapatılacağını duyurdu.



Fransa sınırındaki Saarland eyaletinde de müzik ve dans etkinliklerinin yapıldığı yerler ile yüzme havuzları ve kapalı çocuk oyun alanları da 24 Nisan'a kadar kapatıldı. Thüringen eyaletinde de 10 Nisan'a kadar 50'den fazla kişinin katıldığı tüm etkinlikler yasaklandı.



Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Avrupa'daki sınır kontrolleri konusunda ülkelerin koordineli hareket etmeleri çağrısında bulundu.



