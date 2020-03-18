Corona Virüsü'nde son durum: Türkiye'de kaç vaka var? Çin ilacı Favipiravir nedir? İşte son dakika gelişmeleri
Corona Virüsü dünya genelinde bir salgın olarak artarak devam ediyor. Virüsün Çin'den sonra en çok etkilediği ülkelerden biri olan İtalya'da ise kritik tablo artarak devam ediyor. İtalya'daki kötü senaryonun bir benzeride İran'da yaşanıyor. Fransa'da bu iki ülkeyi takip eden gelişmeler yaşanmaya başladı. Ülkemizde ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıklarken, üzücü bir haberi de basın mensupları ile paylaştı. Ülkemizde bir kişi Corona Virüsü'nden hayatını kaybetti. Bu hayatını kaybeden ilk vaka olarak kayıtlara geçti. Peki dünya genelinde son durum nedir? Vaka sayısı son verilere göre 198 bini aşarken hayatını kaybedenlerin sayısı da 7.954 oldu. İşte corona virüsü hakkında dünyada yaşanan son gelişmeler ve detaylar..
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Dünya genelinde corona virüsüne yakalanan vaka sayısı 198.155 olurken hayatını kaybeden hastaların sayısı 7.954 kişiye ulaştı. Corona Virüsü'nden kurtulan kişilerin sayısında ise artış görülürken 81.960 kişi virüsten kurtuldu. Son verilere göre Çin'de 81.086 vaka bulunurken, İtalya'da vaka sayısı 31.500'ü buldu. Ülkemizde ise 98 kişi Corona Virüsü'ne yakalanırken, 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. Üzücü gelişmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı basın açıklamasında duyururken Türkiye'deki son durum hakkında da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Corona Virüsü hakkında dünyada son dakika haberleri ve gelişmeler
2
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüsle mücadelemizde ilk kez bir hastamı kaybettim
Sağlık Bakanı Koca, "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim." dedi. Bakan Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde koronavirüs salgınına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, virüs Çin'de ortaya çıktıktan sonra Türkiye'nin sorunun niteliğini ilk kavrayan ülkelerden biri olduğunu ve koronavirüsü pandemi senaryosunu öngörerek değerlendirdiklerini söyledi.
3
İnsanlık bu tablonun içindeyken tüm dünyayla yoğun ilişkileri olan Türkiye'nin kendini tümden yalıtmasının imkan dışı olduğunu ifade eden Koca, 7 gün önce geç saatlerdeki basın toplantısında ilk vakayı bildirdiğini hatırlattı.
Koronavirüs hakkındaki araştırmaların çok şey öğrettiğini dile getiren Koca, virüsün özellikle solunum yolu üzerinden bulaştığına işaret etti. Koca, temasın, virüse aradığı fırsatı sunduğunu, kalabalık ortamların en riskli ortamlar olduğunu söyledi. Araştırmaların kesin olarak ortaya koyduğu gerçeğin, virüsün farklı yaş grupları üzerindeki etkisi olduğunu belirten Koca, çocuklar ve gençlerin virüsü kolayca kapabildiğini fakat bu grupta hastalık tablosunun nadiren görüldüğünü, ölüme neredeyse rastlanmadığını bildirdi.
4
Yetişkin yaş gruplarında sonucun yaşın ilerlemesine bağlı olarak değiştiğine dikkati çeken Koca, Bilim Kurulunun verdiği ve dünyada kabul gören bilgileri daha önce pek çok kez ifade ettiğini dile getirdi.
Bakan Koca, bu hastalıkta ölüm oranının sanılanın çok altında olduğunu anımsatarak, hastalığın en ağır seyrettiği kişilerin direnci düşük ve başka hastalığı bulunan kişiler olduğunu ifade etti. Koca, yaşlıların yüksek risk grubunda olduğunu, direnci düşük kronik hastalığı bulunan, savunma sistemi zayıf yaşlıların çok dikkatli olması gerektiğini söyledi. Geç saatteki bu basın toplantısının planlı olmadığını, özel bir durum nedeniyle yapıldığını dile getiren Koca, şöyle devam etti: "Bu gece sizi ve bütün halkımızı gerçekten üzen bir haberi, aynı üzüntüyü hissederek bildireceğim. Bu cümleyi bu toplumun Sağlık Bakanı olmak yanında bir hekim olarak da kurmak istiyorum. Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Toplumu temsilen onu en yakın takip eden kişilerdenim. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı. İlk kaybımız olan beyefendiye Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin üzüntüsü hepimizin üzüntüsüdür, kendilerine sabır diliyorum. Hepimiz bu ölümü metanetle karşılamalıyız. Salgına dönüşmesi dünyada olduğu gibi ülkemizde de ihtimal dahilinde olan ve ciddi riskler içeren bu hastalığa karşı set çekmenin yolu tedbir almaktır." "1,5-2 ay direnelim" Avrupa ülkelerine sınırların kapatıldığını, risklerin önlendiğini ifade eden Koca, umreden ve Avrupa ülkelerinden dönüşün ise devam ettiğini söyledi. Koca, şunları kaydetti: "Bu şekilde giriş yapanlar kontrolden geçirildi ve geçiriliyor. Bulgusu olanlardan test için numune alıyoruz. Temas hikayesi ve bulguları nedeniyle izole edilen vakalar bulunmakta ve yakınları taranmakta. Önceden tanı konulan hastalarımızın temas çevresini incelemeden geçiriyoruz. Bugün yapılan testlerde pozitif sonuç 51 kişidir. Toplam hasta sayımız 98 olmuştur. Belirttiğim gibi pozitif sonuçların büyük kısmı iyileşmeyle sonuçlanıyor. Bunun için gerekli destek tedavisi veriyoruz. Dünyadaki sonuçlar iyi biliniyor, net bir iyimserlik yaratıyor. Bir kez daha halkımıza başsağlığı diliyorum. Tanı konulan hastalarımıza geçmiş olsun diyorum. Herkesi tedbirlere harfiyen uymaya davet ediyorum. Bugünler böyle devam etmeyecek, hayatımızı bu şartlara göre düzenleyelim, 1,5-2 ay direnelim."
5
YÖK Başkanı Saraç: 23 Mart'ta üniversitelerde uzaktan eğitim başlayacak
YÖK Başkanı Saraç, "23 Mart'ta uzaktan eğitim kapasitesine sahip üniversitelerimizde dijital imkanlarla uzaktan öğretim süreci başlayacak." dedi.
YÖK Başkanı Saraç, "23 Mart'ta uzaktan eğitim kapasitesine sahip üniversitelerimizde dijital imkanlarla uzaktan öğretim süreci başlayacak." dedi. Saraç, üniversitelerde vizelerin online yapılmasına ilişkin, "Bu hususu üniversitelerin kendi karar süreçlerinde, kendi şartları içerisinde sürdürmelerinin doğru olduğunu düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.
6
Vuhan'da iki gün üst üste yalnızca birer yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) merkez üssü konumundaki Çin'in Vuhan kentinde salgınının başlamasından bu yana ilk kez iki gün üst üste yalnızca birer vakanın tespit edildiği bildirildi. Vakalardan 3'ünün Pekin, 3'ünün Şanghay, 1'inin Siçuan, 5'inin de Guangdong'da görüldüğü bilgisi paylaşıldı. Çin'de virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 237'ye yükseldiği, toplam vaka sayısının 80 bin 894 olduğu, bu kişilerden 69 bin 614'ünün de iyileştiği kaydedildi. Vuhan, ocak sonunda giriş çıkışlara kapatılmıştıYeni tip koronavirüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti.
Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı. Virüsün kısa sürede diğer şehir ve eyaletlere sıçraması nedeniyle Vuhan kenti, ocak sonunda giriş çıkışlara kapatılmıştı.
7
Çin'de klinik deneyler: Favipiravir adlı ilaç koronavirüste iyileşme sürecini hızlandırıyor
Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Başkanı Cang, yapılan klinik deneylerde Favipiravir'in, hafif vakalar için iyileşme süresini 11 günden 4 güne indirebildiğini söyledi. Çin'deki klinik deneyler, "Favipiravir" isimli bir ilacın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede etkili olduğunu ortaya koydu. Çin'in CGTN kanalının haberine göre Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Başkanı Cang, basına yaptığı açıklamada, Şenzen kentinde 80 yeni tip koronavirüs hastasını kapsayan bir klinik deney yapıldığını belirtti. Cang, denemenin, Favipiravir'in, hafif vakalar için iyileşme süresini 11 günden 4 güne indirebildiğini gösterdiğini bildirdi.
8
Vuhan kentinde yapılan diğer bir klinik deneyde, ilacın ateş süresini ortalama 4,2 günden 2,5 güne indirdiğinin tespit edildiğini aktaran Cang, ilacın önemli bir yan etkisinin gözlemlenmediğini ifade etti.
Cang, "Favipiravir, 2014'den bu yana Japonya pazarında bulunuyor ve hiçbir belirgin yan etki görmüyoruz." diye konuştu. Açıklamada, Remdesivir dahil diğer ilaçların klinik denemeleri hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi. İyileşmenin ardından Kovid-19'un kişide yol açtığı hasar hala netlik kazanmazken, daha fazla tıbbi gözleme ihtiyaç duyuluyor. Cang Şinmin,15 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Çinli bilim adamlarının 70 bin kadar ilaç ve kimyasal bileşeni incelediğini, bunlardan 100'ünün laboratuvar ortamında test edilmek üzere seçildiğini belirtmişti. Bu ilaçlardan 3'ünün ümit verici olduğunu ifade eden Cang, Klorokin difosfat, Favipiravir ve Remdesivir'in insanlar üzerinde test edildiği bilgisini paylaşmıştı. Cang, daha çok sıtma tedavisinde kullanılan Klorokin difosfat'ın Pekin ve Guangdong eyaletindeki 10 hastanedeki deneylerinin devam ettiğini aktararak, influenza tedavisinde kullanılan Favipiravir ile ilgili testlerin ise sürdüğünü kaydetmişti. Ebola tedavisi için geliştirilen Remdesivir'in testlerinin, Vuhan'da çok sayıdaki klinikte yapıldığını bildiren Cang, ilacın Kovid-19'a karşı yeterli düzeyde önleyici etki gösterdiğini ifade etmişti. Diğer yandan Hubey eyaletindeki yeni sağlık komisyon başkanı Vang Hışhıng, 17 Şubat'ta basına yaptığı açıklamada, Vuhan'da bazı hastanelerde geleneksel Çin tıbbı tedavilerinin de kullanıldığını söylemişti. Kovid-19 ile mücadelede Batı tıbbı ve geleneksel ilaçların bir arada yer aldığını ifade eden Vang, "Çabalarımız iyi sonuçlar vermeye başladı." demişti.
9
İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 503'e yükseldi
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 345 kişi artarak 2 bin 503’e yükseldi. Ülkede, 21 Şubat’ta patlak veren Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülke genelindeki Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu başkent Roma’da günlük düzenlediği basın toplantısında paylaştı. Borrelli, ülkede mevcut Kovid-19 vaka sayısının 26 bin 62’ye çıktığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 31 bin 506 olduğunu bildirdi. Genel Müdür Borrelli, ölenlerin sayısının düne göre 345 kişi daha arttığını ve toplam sayının 2 bin 503’e yükseldiğini belirtti. Borrelli, dün 2 bin 749 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının bugün 192 artarak 2 bin 941’e ulaştığını duyurdu. Borrelli’nin açıkladığı ölü sayısı, ülkede 4 haftadır Kovid-19 salgını nedeniyle devam eden acil durumda duyurduğu en yüksek ölümün görüldüğü 3. gün oldu. Daha önce 15 Mart’ta 368, 16 Mart’ta 349 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. 10 bin kadar tıp fakültesi son sınıf öğrencisi hastanelerde görevlendirilecekÜlkede yeni tip koronavirüsten en çok etkilenen dolayısıyla ölü ve vaka sayısının en yüksek olduğu yer olan Lombardiya bölgesinde 879 kişinin yoğun bakımda olduğu belirtildi. Özellikle 3 bin 993 vaka ile Lombardiya'da başı çeken Bergamo vilayetinde yoğun bakım ünitelerinin dolduğu basına yansıdı. Diğer yandan, basında yer alan haberlerde, geçen hafta Kovid-19 endişesi nedeniyle cezaevlerinde yaşanan panikle gündeme gelen İtalya’da Lombardiya’daki Voghera Cezaevinde 4 mahkum ve 2 cezaevi doktorunda da virüse rastlandığı bildirildi. Bu arada, Başbakan Giuseppe Conte’nin dün imzaladığı 25 milyar avroluk acil destek paketiyle 10 bin kadar tıp fakültesi son sınıf öğrencisinin de uzmanlıkları verilerek saha hastanelerinde görevlendirileceği belirtildi. Daha önce Lombardiya bölgesinde emekliye ayrılmış doktorlar da göreve çağrılmıştı.
10
İspanya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 500'e yükseldi İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 11 bini geçtiği, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 500'e yükseldiği bildirildi. Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 vakası sayısının 11 bin 178'e çıktığını ifade etti. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 500'e yükseldiği kaydedildi. İspanya'da düne kıyasla Kovid-19'dan ölümlerde 191, vaka sayısında da yaklaşık 2 bin artış oldu. Bu rakamlar, salgın sürecinde İspanya'da bir gün içinde kaydedilen en yüksek artış rakamları oldu. Sınırların kapatılması yönünde alınan kararın uygulamaya konulduğu İspanya'da asker ve polisin sınır kontrollerine başladığı ve yalnızca İspanya vatandaşları ile oturma izni olanların ülkeye girişine izin verildiği ifade edildi. "İspanya demokrasi tarihinin en büyük ekonomik yardım paketi"Başbakan Pedro Sanchez, Kovid-19 salgınıyla mücadelede uygulamaya alınacak ekonomik ve sosyal paketler için 200 milyar avro kaynak aktarılacağını açıkladı. Sanchez, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, "İspanya demokrasi tarihindeki en büyük ekonomik yardım paketini açıklıyoruz. Yıllık Gayri Safi Yurtiçi Milli Hasıla'nın yaklaşık yüzde 20'sine tekabül eden 200 milyar avroluk kaynak, finans sektörüne, şirketlere ve koronavirüsten etkilenen yoksul vatandaşlara aktarılacak." dedi. Söz konusu kaynağın 117 milyarlık kısmının kamuya, geri kalanının özel sektöre kullandırılacağını belirten Başbakan Sanchez, ipotek mağdurlarının bu süreçte evlerini kaybetmemelerini garanti altına aldıklarını söyledi. Ülkedeki şirketlere işçi çıkarmamaları çağrısında bulunan Sanchez, hükümet olarak gerekli desteği vereceklerini bildirdi. İspanyol basınında, birçok firmanın işçi çıkartma kararı aldığı ve 100 binden fazla kişinin salgın nedeniyle yaşanan ekonomik belirsizlikten dolayı işlerini kaybedeceği belirtiliyor.
11
ABD'de yaşayan Türk çift, Kovid-19 test kiti üretti
ABD'de yaşayan Serhat Pala ve eşi Zeynep Ilgaz Pala, bir damla kanla 3-10 dakikada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapabilen kit ürettiklerini açıkladı. Pala çifti, yaptıkları açıklamada, California’nın San Diego kentinde kurdukları "Confirm Biosciences" adlı şirketlerinde yaptıkları çalışmaları aktardı. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgının kısa sürede test edilmesi yönünde yürüttükleri çalışmanın bir ay önce sonuçlandığını belirten Pala çifti, üretim aşamasına geçtiklerini ifade etti. Pala çifti, dünyayı etkileyen virüs karşısında bir şeyler yapmaları gerektiğine inandıklarını belirterek, şunları kaydetti:
12
''Ekibimizle gece-gündüz buna yoğunlaştık. 'Hastanelerin laboratuvarlarında kısıtlı imkanlarda çok pahalıya mal olan ve uzun zamana yayılan testleri daha kısa sürede ve çabuk nasıl gerçekleştiririz, binlerce kişiye nasıl umut, çare oluruz' diye yola çıktık. Test kitlerini Çinli ortağımızla üreterek piyasaya sürdük. CE işaretli test kiti, yanal akış teknolojisini (Lateral flow technology) kullanarak virüsü küçük bir damla kan örneği ile tespit etmektedir. 3-10 dakika arasında süren test, Çin, Avrupa ve başka kıtalarda milyonlarca adet satılmaya başlandı.'' "Türkiye'ye bu konuda yardımcı olmak en büyük görevimiz"Üretilen kitleri hastanelere ve sağlık kuruluşlarına satarak doktorların kısa sürede test yapmasını ve daha çok kişiye ulaşmasını amaçladıklarını belirten Pala çifti, günde 500 bin test üretme kapasitesine sahip olduklarının altını çizdi.
Pala çifti, ABD’de yaşayan Türk vatandaşları olduklarını vurgulayarak, "Türkiye'ye bu konuda yardımcı olmak en büyük görevimiz. Sağlık Bakanlığıyla iş birliğine hazırız.