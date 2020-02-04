Corona virüsünde son durum nedir? Hasta sayısı 20 binin üzerine çıktı.. Peki coronavirüsü nasıl bulaşıyor, tedavisi bulundu mu?

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı korkutan 'corona virüsü' ile ilgili her geçen gün bir iddia daha ortaya atılıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün acil durum ilan ettiği corona virüsü ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ölü ve vaka sayısı tırmanmaya devam ederken tedavi yönteminde de önemli bir aşama kaydedildi. Tayland'da yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) görülen kişilere, HIV ve gripte kullanılan ilaçların karışımıyla tedavi uygulanması sonucu bu hastalarda iyileşme görüldü. Peki, corona virüsü nedir, nasıl belirtiler gösterir? İşte, tüm detaylar.



Coronavirüsü için özel hazırlanmış haritaya bakıldığında 4 Şubat Salı günü elde edilen son verilere göre 20.613 kişi şuan bu virüse yakalanmış durumda. Şuana kadar 427 kişi hayatını kaybederken, 657 kişi de tedavi edildi.