Haber Giriş: 05 Mart 2020 - 01:21,
Corona Virüsü'nde İran'da vaka sayısı yükseliyor.. Corona Virüsü'nde tanı,tedavide son durum ve dünyadan son dakika gelişmeler
Çin'de ortaya çıkan ve dünyada hızla yaygınlaşan Corona Virüs (Kovid-19) salgını ile ilgili sıcak gelişmeler gelmeye devam ediyor. Corona Virüsü'nde son olarak İran'da hayatını kaybedenlerin sayısının 92'ye yükseldiği, vaka sayısının ise 2 bin 822'ye çıktığı açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin birinci yardımcısı İshak Cihangiri'nin corona virüse yakalandığı duyuruldu. Öte yandan İtalya'da corona virüsün daha fazla yayılmasını durdurmak için ülke çapında tüm okulların ve üniversitelerin kapatılmasını planlandığı bildirildi. Sağlık Bakanlığı'nın yer verdiği güncel bilgilere göre ise 8 yeni Üye Devlet (Andorra, Ürdün, Letonya, Fas, Portekiz, Suudi Arabistan, Senegal, Tunus) COVID-19 vakaları bildirdi. Corona virüsü ile ilgili gelişmeler devam ederken dünya genelinde corona virüsünde son gelişmeler araştırılmaya devam ediyor. Peki, Corona Virüsünde Dünya genelinde son veriler nedir? İşte, Corona Virüsü'nde tanı,tedavide son durum ve dünyadan son dakika gelişmeler.
Corona Virüsü'nde son dakika gelişmeleri tedirgin ediyor. Dünya genelinde virüs yayılmaya devam ederken, İtalya ve İran'da salgının boyutu her geçen gün artıyor. Sağlık Bakanlığı'ndan sık sık yapılan açıklamara göre ülkemizde henüz rastlanan bir corona virüsü vakası bulunmuyor. Sağlık Bakanlığı Corona Virüsü'nden korunmak için alınması gereken kişisel tedbirleri açıklarken, kişisel hijyen ve sık el yıkamanın önemine dikkat çekiyor.Öte yandan, İran Sağlık Bakanlığı, korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 92'ye yükseldiğini duyurdu. Peki, Dünya genelinde son veriler nedir? Çin, İran ve İtalya'da son dakika gelişmeleri neler? İşte Corona Virüsü'nün bugün elde edilen verileri ve dünyadan son gelişmeler.
Corona Virüsü hakkına dünya genelinde çeşitli haberler gelmeye devam ederken, İran ve İtalya'da ise kritik saatler yaşanıyor. İran Acil Servisler Kurumu başkanı hakkında gelen haber ülkedeki durumun ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne serdi. Milletvekillerinin corona virüsüne yakalanmasının ardından İran Acil Servisler Kurumu Başkanı'nın da Corona Virüsü olduğu açıklandı. Öte yandan, corona virüsü vakasının Almanya'da 203'e yükseldiği bildirildi.
Corona Virüsü ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Virüs nedeniyle İran ve İtalya'da vaka sayısındaki artışın ardından Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüste hayatını kaybedenlerin sayısı 3198'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de alınan tedbirleri açıklarken Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde de corona virüsü toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın başkanlığında yapılan toplantıda, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, yeni koronavirüse (COVID-19) karşı Türkiye’de alınan tedbirler ve yürütülen çalışmaları ele aldı. Corona virüsü tedavisiyle ilgili gelişmeler ve Çin, İran ve İtalya'da yaşanan son durum da gündemde yer almaya devam ediyor. 'Corona virüsünden nasıl korununur?' sorusunun yanıtını öğrenmek isteyenler, 'corona virüsü belirtileri' de araştırıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son yaptığı açıklamada vatandaşlara dikkat etmeleri konusunda bir dizi uyarı da bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İran, Irak, Güney Kore, Çin gibi ülkelerde geçirmiş olanların raporlu sayılabileceklerini ve bu dönemi evlerinde geçirmelerini özellikle ifade etmek istiyoruz." dedi. "Bugüne kadar ülkemizde herhangi bir vakaya rastlanmadı." dedi ve vatandaşlara zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmamaları uyarısında bulundu.
4 Mart tarihi itibari ile gelen son veriler;
Corona Virüsü dünya genelinde 93 bin seviyesine ulaşırken, 50.690 kişi virüsten kurtulmayı başardı. 3.198 kişi ise hayatını kaybetti.
İtalya, Güney Kore ve İran'da ölü sayısı artarken corona virüsü birçok ülkede daha tespit edildi. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüste hayatını kaybedenlerin sayısı 3198'e yükseldi.
Elde edilen son verilere göre dünya genelinde 90.937 kişi corona virüsüne yakalanırken, 48.063 kişi tedavi edildi. Dünya genelinde ölümlerin sayısı ise 3.117 oldu. Son dönemde corona virüsünden en çok etkilenen ülkelerden biri olan İran'da ise acı tablo giderek artıyor. İranda son verilere göre 1.500'ün üzerinde kişide corona virüsü saptanırken, ölü sayısının da 66 kişinin üzerine çıktığı gelen son dakika haberleri arasında. İlk verilere göre İran'da 291 kişi de tedavi edilebildi.
İran'ın ardından virüsün en çok etkilendiği ülke olan İtalya'da vaka sayısı 2.036 civarında olduğu ve her geçen gün sayının arttığı gelen haberler arasında. İtalya'da 52 kişi virüsten dolayı hayatını kaybederken, 149 kişi de tedavi edildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son açıklamada Corona Virüsü hakkında bilgiler verirken, Türkiye'de alınan tedbirleri detaylı olarak açıkladı ve vatandaşları virüsten korunmak için yapması gereken maddeleri önemle belirtti.. İşte Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları..
YURTDIŞINA ÇIKAN VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI
Kapımızda bir salgın olduğunu biliyoruz. Belki de bu süreçte bu virüsü taşıyan içimizde insanlar da olabilir. Dün, önceki gün veya 14 gün itibariyle bölgede olup ülkeye giriş yapmış vatandaşımız da var. Bu beş ülke özellikle olmak kaydıyla yurt dışında seyahat etmiş olan kişilerin kalabalık ortamlara girmemelerini ve mümkün mertebe son 14 gün günlerini evde geçirmelerini önemsiyoruz.
Genelde seyahat edenlerin gençler olduğunu biliyoruz. Risk oluşturmayabilir o kişilerle ilgili. Fakat bu seyahat etmiş kişilerin bulaştırıcılığının yüksek olduğunu ve mümkün mertebe ev ortamında 14 gününü tamamlamalarını, temas halinde olanların da riayet etmelerini ve insanlarla yakın temas içinde olmamalarını özellikle istiyoruz. Karantina olarak gördüğümüz ülkeden gelmiş olanların 14 gün kalabalık ortamlara girmemelerini, herhangi bir bulgusu olduğunda, ateş gibi, öksürük gibi olduğunda maskesini takarak müracaat etmelerini önemsiyoruz.
RAPORLU SAYILACAKLAR
Bugüne kadar ülkemizde şu an herhangi bir vakaya rastlanmadı. Bu bugün veya yarın rastlanmayacağı anlamına gelmez. Bugün için bu enfeksiyonu taşıyan, İran ve benzeri ülkelerde olanlar olabilir. Onun için önümüzdeki birkaç gün içinde üç gün beş gün karşınıza çıkabilir. O kişilerle yakın temas içinde olunmamasını, anne babasına bulaştırır, çalışma ortamına bulaştırabilir. Öğrenciyse okulda, yurtta olabilir. Onun için de bugün yayınlamış olacağız bununla ilgili kararı; son 14 günü özellikle bu beş ülkede geçirmiş olan öğrenci veya çalışanların sağlık kuruluşlarına müracaat etmeleri halinde 14 güne tamamlamak üzere izinli sayılmalarını kararlaştırdık. Bu yazı sağlık kuruluşuna gitmiş olacağız. İran, Irak, Güney Kore, Çin gibi ülkelerde geçirmiş olanların raporlu sayılabileceklerini ve bu dönemi evlerinde geçirmelerini özellikle ifade etmek istiyoruz.
Bu salgınla mücadele edilir sorun yok. Bir mevsimsel grip gibi düşünelim. Ama bu salgının, bu virüsün bulaşıcılığının çok yüksek olduğunu biliyoruz. Riskin yaşlı grubunda olduğunu biliyoruz. Bu ülkelerle, yurt dışı teması olmuş kişilerin kalabalık ortama girmeden, evlerde kendilerine izolasyon uygulamalarını ve sağlık kuruluşlarına müracaat etmelerini istiyoruz. 940 şüpheli vakamız oldu, numuneleri çalışıldı. Tekrarlarla birlikte 1162 çalışılan numune oldu, bunlar içinde pozitif vakamız olmadı.
'CORONA VİRÜSÜ'NDE GÜNCEL VERİLER
Corona Virüsü'nde elde edilen 2 Mart'ta elde edilen son verilere göre dünya genelinde 89.198 kişide corona virüsü görülürken, bunların 45.175'i tedavi edildi. Toplamda 3.048 kişi de hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğu hastalığın çıktığı yer olan Çin. Son verilere göre İtalya'da 1.694 kişi, İran'da 978 kişi, Fransa'da 130 kişi ve Almanya'da 130 kişide Corona Virüsü görüldü.
NASA paylaştı! Corona Virüsü öncesi ve sonrası...
Çin'de yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) salgınında halkın evlerine çekilmesi, toplu taşımanın sınırlandırılması ve birçok fabrikada üretimin durması sonrası hava kirliliği azaldı. NASA, Çin'de Ocak ayından itibaren hava kirliliği oranında azalma tespit edildiğini duyurdu.CNN'in haberine göre, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yayımlanan uydu görüntüleri, 1-20 Ocak tarihlerinde Çin üzerinde yüksek sevilerde seyreden azot dioksitin, 10-25 Şubat tarihlerinde hemen hemen hiç görülmediğini ortaya koydu.
NASA'da görevli bilim insanları, bu düşüşün başta Kovid-19 salgınının patlak verdiği Çin'in Vuhan kenti üzerinde gözlendiğine işaret etti.
Ajansın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde görevli uzmanı Fei Liu, "ilk kez belirli bir olayla bağlantılı böyle geniş bir bölgede bu denli bir azot oksit düşüşü gözlemlediğini" dile getirdi.
Çinli yetkililer, ocak ayında Vuhan'ı giriş ve çıkışlara kapatmıştı. Bunun yanında ülkede salgın nedeniyle halk evlerine çekilirken, birçok fabrika üretimini durdurmuş, toplu taşıma da sınırlandırılmıştı.
Motorlu taşıtlar, enerji santralleri ve sanayi tesislerinden yayılan azot oksit, astım ve solunum güçlüğü gibi solunum yolları rahatsızlıklarına yol açabiliyor.
İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti. DSÖ, son olarak, Kovid-19 için küresel risk seviyesini "yüksekten", "çok yüksek"e çıkarmıştı. Kovid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde 2 bin 914'ü Çin'de olmak üzere 3 bin 44 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 89 bini geçti.
Hastalıktan korunmak için İçin Öneriler Nelerdir?
Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs (2019-nCoV) için de geçerlidir. Bunlar;
- El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
- Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.
- Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).
- Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık yıkanmalıdır.
- Bugün için ülkemizde sağlıklı kişilerin maske kullanmasına gerek yoktur. Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişinin öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kağıt mendil ile örtmesi, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnunu kapatması, mümkünse tıbbi maske kullanması önerilmektedir.
CORONAVİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsü belirtilerini, öksürük, nefes darlığı, ateş, nefes almada zorlanma olarak belirledi. Birçok vakada ise koronavirüsü; zatürreye, şiddetli akut solunum sendromuna, böbrek yetmezliğine ve ölümlere neden oldu.
Coronavirüsün kuluçka süresi tam olarak bilinmiyor. Bazı kaynaklar 10 ila 14 gün arasında olabileceğini ifade ediyor.
Salgının yayılım özellikleri
Koronavirüsü hasta bireylerin solunum yollarından öksürme ya da hapşırma esnasında saçılan damlacıklar aracılığıyla bulaşıyor. Bu bulaşma havadan veya cansız yüzeyler üzerinden gerçekleşebiliyor. Bir hastanın, hastalığı iki ila üç kişiye bulaştırdığı tahmin ediliyor. Virüsün insan dışkısı yoluyla bulaştığıyla ilgili çalışmalar da var; fakat bunlar mevcut vakaların çok az bir bölümünü oluşturuyor. Virüsün kargo yoluyla yahut evcil hayvanlar aracılığıyla bulaştığına dair bir kanıt ise henüz bulunmuyor. Hiçbir belirtisi olmadığı halde hasta olan ve ailesinden beş kişiye bunu bulaştıran bir vaka da literatürde yayımlandı. “Asemptomatik” (belirtisiz) şeklinde tanımlanan bu vakaların virüsü topluma yayma hızları daha yüksek. Fakat asemptomatik vakalar yaygın değil.
Virüs bulaşan kişilerde belirtilerin ortaya çıkma süresi ise ortalama 5-6 gün. Öte yandan bu sürenin bir vakada 19 gün, diğer bir vakada ise 24 güne kadar uzayabildiği de çalışmalarla gösterildi. Yani ülkemizde de uygulanan 14 günlük gözlem süresi, hastalık belirtilerini gözlemek için yeterli olmayabilir.
Virüsün bulaşma ve yayılma hızı daha önceki SARS ve MERS salgınlarından daha yüksek olsa da, öldürücülük (mortalite) oranının (yüzde 2,3) daha düşük olduğunu ve Kovid-19 virüsünün bulaştığı hastaların ekseriyetinin (yüzde 81) hastalığı hafif düzeyde geçirdiğini belirtmekte fayda var. Hastalık yüzde 98 gibi büyük bir oranla yetişkin bireyleri etkiliyor ve yaşlılarda ve (diyabet, koah, tansiyon gibi) ek hastalığı olan kişilerde daha ağır seyrediyor. Şimdiye kadar hayatını kaybeden insanların yüzde 80’i 60 yaşın üzerindeydi. Yüzde 75’inin ise ek sağlık sorunları bulunuyordu.
Salgın kaynağı
Şimdiye kadar virüsün (yüzde 96 oranında) yarasalardaki virüslere benzediği, bu sebeple yarasalardan yayıldığı düşünülüyordu. Fakat yapılan bir çalışmada, pangolin (pullu karıncayiyen) adlı bir yabani hayvan türündeki virüslerin mevcut koronavirüse yüzde 99 oranında benzediği keşfedildi. Pangolin Vuhan’daki yabani hayvan pazarında satılan bir tür değil; fakat yasadışı ticareti yapılıyor. Şu an için virüsün kaynağı olduğu düşünülen en şüpheli hayvan pangolin.
Havalimanlarında uygulanan termal taramanın ne kadar etkin olduğu da literatürde incelenen konular arasında yer alıyor. Yapılan bir çalışmada, termal taramanın yüzde 54 etkili olduğu, yani her 100 hastadan sadece 54’ünün termal taramayla tespit edilebildiği, geri kalanların ise taramayla tespit edilemediği ifade ediliyor.
Tarama, aşı, tanı ve tedavilerde son durum
Koronavirüse yönelik aşılama çalışmalarında ise an itibariyle 4 molekül üzerinde duruluyor. Fakat bu çalışmaların en erken 12 ila 18 ayda sonuç vermesi bekleniyor. Bu nedenle kısa vadede bir aşının ortaya çıkması pek mümkün görünmüyor.
Hastaların tanısı için alınan örnekler RT-PCR adı verilen laboratuvar yöntemiyle inceleniyor. Ancak yapılan çalışmalar akciğer tomografisinin de RT-PCR kadar etkili olabileceğini gösteriyor. Tek başına RT-PCR’nin negatif sonuç verdiği durumlarda, şüpheli kişilerin akciğer tomografisinden geçmesi gerektiği de ifade ediliyor.
Hastalığın hâlâ net bir tedavisi olmamakla birlikte, bazı çalışmalar umut vadediyor. Çin’de ilaç geliştirmek için 80’den fazla klinik deney devam ediyor. Yapay zekâ ve artırılmış zekâ uygulamaları da ilaç molekülü geliştirmek ve salgının yayılımını tahmin etmek için kullanılıyor. Örneğin bir yapay zekâ uygulamasında, Baricitinib isimli ilacın mevcut moleküller arasında bu virüse karşı en etkili ilaç olabileceği ortaya konuldu. Şubat ayı başında 760 hasta üzerinde yapılan diğer bir çalışmada ise remdesivir adlı molekülün virüse karşı etkili olduğu ve Mayıs ayında Çin’de kullanıma girebileceği ifade ediliyor. DSÖ remdesivir, lopinavir ve ritonavir gibi ilaçlar üzerinde yapılan çalışmaları yakından takip ediyor. Çinli bilim insanları bu ilaçları hastalar üzerinde denemeye başlamış durumda. Remdesivir adlı ilaç şu anda en umut vadeden seçenek.
DSÖ’nün tavsiyeleri ve rehberler doğrultusunda, mevcut hastaların tedavileri, destek tedavisi ve ek hastalıkların kontrol altında tutulması şeklinde sürdürülüyor. Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin verdiği bilgilere göre, şimdiye kadar 29 bin 745 hasta tedavi olmuş ve taburcu edilmiş durumda.
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