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Dünya
Fotoğraflar: Reuters-AFP
Haber Giriş: 02 Mayıs 2020 - 15:38,

Corona Virüsün vurduğu İspanya'da izin çıktı... Akın ettiler!

Avrupa'da en katı sokağa çıkma kısıtlamalarını uygulayan ülkelerden biri olan İspanya, mevcut kısıtlamaları gevşetmeye başladı.

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Geçen hafta içerisinde çocuklara yönelik sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından bugün itibarıyla yetişkinlerin de sokağa çıkmasıyla ilgili düzenlemeler esnetildi.

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Geçen hafta içerisinde çocuklara yönelik sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından bugün itibarıyla yetişkinlerin de sokağa çıkmasıyla ilgili düzenlemeler esnetildi.

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İspanya'da yürürlükte olan kısıtlamalar kapsamında halkın sadece gıda ya ilaç almak, evden çalışamamaları halinde işe gitmek ya da köpek gezdirmek gibi nedenlerle evden çıkmasına izin veriliyordu.

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Bugün itibarıyla yetişkinler, yürüyüş, koşu ya da bisiklete binmek gibi egzersiz amaçlı olarak da sokağa çıkmaya başladı.

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Ancak sokaklarda kalabalığın önlenmesi için sokağa çıkma saatleri yaş gruplarına göre düzenleniyor.

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Ayrıca egzersizlerin eve yakın bir yerde ve sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde yapılması gerekiyor.

7SON 24 SAATTE 276 ÖLÜM
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SON 24 SAATTE 276 ÖLÜM

Öte yandan, İspanya'da Corona Virüsü kaynaklı ölümler devam ediyor.

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Ülkede son 24 saatte 276 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 25 bin 100e, toplam vaka sayısı ise 245 bin 567ye ulaştı.

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