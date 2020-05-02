Corona Virüsün vurduğu İspanya'da izin çıktı... Akın ettiler!

Geçen hafta içerisinde çocuklara yönelik sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından bugün itibarıyla yetişkinlerin de sokağa çıkmasıyla ilgili düzenlemeler esnetildi.Geçen hafta içerisinde çocuklara yönelik sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından bugün itibarıyla yetişkinlerin de sokağa çıkmasıyla ilgili düzenlemeler esnetildi.İspanya'da yürürlükte olan kısıtlamalar kapsamında halkın sadece gıda ya ilaç almak, evden çalışamamaları halinde işe gitmek ya da köpek gezdirmek gibi nedenlerle evden çıkmasına izin veriliyordu.Bugün itibarıyla yetişkinler, yürüyüş, koşu ya da bisiklete binmek gibi egzersiz amaçlı olarak da sokağa çıkmaya başladı.Ancak sokaklarda kalabalığın önlenmesi için sokağa çıkma saatleri yaş gruplarına göre düzenleniyor.Ayrıca egzersizlerin eve yakın bir yerde ve sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde yapılması gerekiyor.Öte yandan, İspanya'da Corona Virüsü kaynaklı ölümler devam ediyor. Ülkede son 24 saatte 276 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 25 bin 100e, toplam vaka sayısı ise 245 bin 567ye ulaştı.