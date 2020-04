Corona virüsünü yenen Burak Akkul zorlu süreci anlattı: Suyun bile tadını alamıyordum

"Suyun bile tadını alamıyordum" * Hem fiziksel hem psikolojik olarak şu an nasıl hissediyorsunuz?



Burak Akkul: Şu an fiziksel olarak gayet iyiyim. Hatta tahmin edilenden iyiyim. Uyutulma sürecindeki tüpler, borular yani aparatlar çıktıktan sonra midemde ve nefes borumda bir yanma, bir yıpranma vardı. Su bile içince zaten tadını alamıyorsunuz. Bütün tatlar, bütün yiyecekler, içecekler Covid size. Covid tadı diyordum ben ona. Her şey Covid. Meyve suyunun tadını alamıyorsunuz, suyun alamıyorsunuz. Şimdi o geçti. Evdeki 1. haftanın sonunda her şeyi yiyip içmeye başladım. Ilık çayımı içiyorum, kahvaltımı ediyorum. Bütün besinleri yiyorum ve tadını da alıyorum. Bu büyük bir mutluluk tabii. Geri kalan süreç, fizik tedavi. Fazla bir ilacım kalmadı zaten. Sadece bir kas gevşetici var.