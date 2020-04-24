Corona virüsünü yenen Burak Akkul zorlu süreci anlattı: Suyun bile tadını alamıyordum

"Umut olmaya çalışıyoruz" * Sosyal medyada çokça sahte haber yer alıyor ve çoğu insan karamsarlığa kapılıyor. Eşiniz uyutulurken siz de bu durumdan etkilenmiş biri olarak sosyal medya kullanıcılarına neler söylemek istersiniz?



Seda Akkul: Sosyal medyada yayılan yalan ve yanlış haberler beni zaten çok kötü etkiledi, yanlış etkiledi. Çünkü daha Burak uyutulduğu zaman, uyutulduğu gün çıkan bir haber benim hastalığımın seyrini değiştirdi. Sonrasında da zaten çok fazla ilgilenmedim sosyal medyayla. Ancak şu anda da sosyal medyada çıkan haberlerin negatif etkileri tüm hastalar ve hasta yakınları üzerinde yanlış yönlendirmelere sebep oluyor diye düşünüyorum. O yüzden çok daha dikkatli olmalıyız. Ben yaşadım, benim için kötü bir etki oldu. Umarım kimseye yaşatılmaz o durumlar. Bazı yanlış bilgiler de yayılıyor sosyal medyada, dediğiniz gibi. Bu etkilerden kurtulmak için ben sosyal medyadan uzak durmayı denedim, uyutulduğu süre boyunca. Şimdi o nedenle biz umut olmaya çalışıyoruz. Bu hastalığı yenmiş ve bir şekilde mücadele etmiş kişiler olarak umut olmaya çalışıyoruz. Bu yayınları da sizden gelen bu güzel davetleri de bu nedenle cevaplıyoruz zaten. Umarım umut olabiliyoruzdur. Bir taraftan da sadece umut olmak değil, kötü ve çok zor bir süreç atlattık, bu nedenle önerilen evden çıkmayın "Evden çıkmayın ve diğer tedbirleri uygulayın" diye elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.