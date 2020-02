Corona virüsü yayılmaya devam ediyor.. İran'da 5 kişi hayatını kaybetti.. İşte 'Coronavirüsü'nde son dakika gelişmeleri

CORONA VİRÜSÜ İRAN'DA 5 CAN ALDI.. İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) can almaya devam ediyor... Gelen son dakika haberine göre hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Virüsün ortaya çıkmasının ardından İranlılar ölü sayısının artmasından endişe duyuyordu. Irak, komşu İran'daki koronavirüs vakaları nedeniyle bir sınır kapısını kapatmıştı, ayrıca tüm uçak seferleri askıya alınmıştı.



İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle can kaybı 4'e yükseldi. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kum'da 7, Tahran'da 4 ve Gilan'da 2 kişi olmak üzere ülke genelinde 13 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini ifade etti.

Cihanpur, ayrıca, koronavirüsün bulaştığı 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini aktardı.

İran'ın Kum kentinde çarşamba günü solunum yetmezliği şikayetiyle gözetim altında tutulan ve yeni tip koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan 2 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınında dünya genelinde 2 bin 238'i Çin'de olmak üzere toplam 2 bin 247 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 76 bin 700'ü geçti.

İran’ın Kum kentinde yeni tip koronavirüsün bulaştığı iki kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Tahran’da vatandaşlar, vakanın artmasından endişe duyuyordu. Başkent Tahran'a yakın mesafede bulunan Kum kentinde virüs için kontroller sıklaştırıldı ve iki hastane karantina için hazırlandı.

Kum ve Arak kentlerinde Kovid-19 şüphesiyle tedavi altına alınan biri doktor üç İran vatandaşında daha Kovid-19 tespit edilmişti. Ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı beşe yükselmişti.

TEDAVİSİ TAMAMLANAN HASTADA YENİDEN VİRÜS GÖRÜLDÜ

Çin'in Siçuan eyaletinin başkenti Çengdu'da tedavisi tamamlanan bir hastada tekrar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görüldü. Çengdu kenti sağlık biriminden yapılan açıklamada, evinde karantinası devam eden hastanın testlerinin tekrar pozitif çıktığı belirtildi. Açıklamada, hastanın yeniden tedavi altına alındığı vurgulanırken, başka bölgelerde de benzer vakalara rastlandığı kaydedildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, tedavisi tamamlanan hastaların 14 gün karantina altında tutulması, maske takması ve açık alanda yapılan etkinliklere katılmaması tavsiyesinde bulundu.

"RAHAT DAVRANMAMALIYIZ"



South China Morning Post'un haberine göre, Hubey'de Kovid-19 salgınıyla mücadele eden sağlık ekibi lideri Cao Cianping, tedavisi tamamlanan hastaların virüs taşımaya devam edebileceğini belirtti.

Cao, Çin ve Kanada'da tedavisi tamamlananlardan testleri pozitif çıkanlar olduğunu vurgulayarak, "Rahat davranmamalıyız. Rakamlar tekrar artabilir." dedi.

Bu tarz vakaların çok tehlikeli olduğuna işaret eden Cao, "Bu hastaları nereye koyacaksınız. Evlerine gönderemezsiniz, başkalarına da virüs bulaştırabilirler. Ancak, imkanların sınırlı olmasından dolayı hastaneye de koyamazsınız." ifadelerini kullandı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınında dünya genelinde 2 bin 238'i Çin'de olmak üzere toplam 2 bin 247 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 76 bin 700'ü geçti.