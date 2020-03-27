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Haber Giriş: 27 Mart 2020 - 16:43, /

Corona Virüsü Türkiye'deki son durum tablosu: Vaka ve ölüm sayısı, dünyadan son dakika anlık harita bilgileri

Corona Virüsü salgınında dünya genelinde hareketli anlar yaşanmaya devam ediyor. Uzun zamandır en kötü tablonun olduğu ülkelerden biri olan İtalya'da durum daha da kötüye giderken, bu tabloya İspanya ve ABD'de eklendi. Amerika da vaka sayısı ürkütücü rakamlara ulaşırken, İspanya'da günde ölen kişi sayısı 600'lerin üzerinde seyrediyor. Aynı şekilde İtalya'da ölümlerin önüne geçilemedi. İngiltere'den gelen haberler ise tüm dünyada şaşkınlıkla karşılandı. Türkiye'de son durum bilgilerini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından vatandaşlar ile paylaşırken, vaka sayısını ve ölüm sayısını açıkladı. Geçtiğimiz güne göre daha fazla test yapılan ülkemizde test sayısı 7 bini buldu. Okulların tatil olmasının ardından üniversitelerde de karar YÖK başkanı tarafından açıklandı.

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Dünya genelinde corona virüs (Covid 19) bulaşan kişi sayısının 500 bini aştığı görülürken bilgiler anlık harita bilgilendirilmeleri ile paylaşılıyor.

Corona Virüsü nedeniyle İtalya'da can kaybı son 24 saatte 662 kişi daha yükseldi ve toplamda 8 bin 165 kişi hayatını kaybetti.

Salgından yoğun şekilde etkilenen ülkelerden bir diğer olan İspanya'da ise Covid 19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 89 kişi oldu. Vaka sayısı ise 56 binin üzerinde.

Dünyada yaşanan son gelişmelere bakıldığında anlık Corona Virüs tablosu vaka sayısı olarak yukarı grafik çizmeye devam ediyor. 549.604 vakanın bulunduğu dünya genelinde 127.531 kişi hastalıktan kurtulmayı başardı ve sağlığına kavuştu. Dünya genelinde ise 24.863 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika Corona Virüs haritası güncel verileri takip etmek için tıklayın

CORONA VİRÜSÜ HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülkemizdeki son durum tablosunu dün akşam paylaştığı mesaj ile yayınladı.

2TÜRKİYEDEKİ SON DURUM

TÜRKİYE'DEKİ SON DURUM

Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Test sayımız dün 5.035’ti. BUGÜN 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3.629’a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum. dedi

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YÖK Başkanı Saraç: Üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacak

YÖK Başkanı Saraç, "Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verdik. Bu lisans, ön lisans ve lisans üstü için geçerli." dedi.

Eğitim öğretimin kesintiye uğramaması ve uygulamada birlik düşüncesiyle 23 Mart itibarıyla verilen aranın sonlandırıldığını ve bir hafta sonra dijital ortamda, uzaktan ve açıktan öğretimle başlatıldığını hatırlatan Saraç, koronavirüs salgınının Çin'de ciddi boyutlara ulaşmasından itibaren dünyada yükseköğretim alanında iyi olan ülkelerin açıklamalarını ve uygulamaya sokmaya çalıştıkları önerileri mercek altına aldıklarını, iyi örnekleri aradıklarını söyledi.

"Zor sürecin geleneksel yöntemlerle sürdürülemeyeceğini biliyoruz"Önerilen tedbirlerin YÖK olarak uygulamaya koyduklarından farklı olmadığını bildiren Saraç, pek çok ülkede halen belirsizliğin ve üniversite hayatında kaosun sürdüğünü belirtti.

Salgınla ülkelerin önceliklerinin değiştiğini anlatan Saraç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"YÖK olarak bu zor sürecin geleneksel yöntemlerle sürdürülemeyeceğini biliyoruz. Bundan dolayı bu mücadeleyi farklı bir kulvarda sürdürmemiz gerektiğini düşünerek bir yıl önce başlattığımız uzaktan öğretim ve dijital öğrenme imkanlarını devreye soktuk. Bugün dahil her gün binlerce materyal öğrencilerimize dijital ortamda sunulmakta, her gün yeni sanal sınıflar devreye sokulmaktadır. Diğer taraftan açık öğretim fakültelerindeki eğitim öğretim de devam etmektedir.

İlaveten üç üniversitemizin katkılarıyla, açık öğretimdeki programların ders materyallerini dijital ortamda 'YÖK Dersleri Platformu' adı altında bütün üniversitelerimize açtık. Bu platform diğer üniversitelerimizin de katkılarıyla sürekli gelişmekte ve zenginleşmektedir. Bu platform bilginin ve bilimsel birikimin paylaşımına önemli katkı sunmaktadır."

Salgının bütün hızıyla sürdüğüne işaret eden Saraç, bir süre daha evde kalmanın, devletin beyanlarına uygun şekilde sosyal faaliyetlerden feragat etmenin sadece baş tacı yaşlı insanlar için değil, istikbalin teminatı gençler de dahil bütün yaş grupları için elzem olduğunu dile getirdi.

"Yükseköğretim eşitlilik, farklılık, özgünlük temelinde yükselir"

Yükseköğretimin kendine has özellikleri olduğuna dikkati çeken Saraç, şu değerlendirmede bulundu:

"Yükseköğretim eşitlilik, farklılık, özgünlük temelinde yükselir. Bu onu daha faal ve operasyonel kılar. YÖK'ün son yıllarda sergilediği çevik yönetimle Türk yükseköğretiminin zeminini, asgari standartlarını muhkem kılması, üniversitelerimizin yetkinliğiyle birleştiğinde bu küresel ölçekteki tehdit ve tehlikeyle de mücadele etme konusunda farklı imkanlar ortaya çıkardı. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda yeni YÖK olarak başlattığımız Dijital Dönüşüm ve Açık Bilim Projeleri bu konuda üniversitelerimize yardımcı olmaktadır.

Yetki devri süreçleri ile gelişimini desteklediğimiz üniversitelerimiz ülkemizde aslında sağlam bir zeminde durmaktadır. Bu olağanüstü günlerin yaşandığı süreçte pek çok ülkeye göre neyi nasıl yapabileceğini çok daha iyi bilen devlet ve vakıf üniversitelerimiz bulunmaktadır."

Saraç, dünyada ilk 100'de bulunan üniversitelerin bile öğrencilerine net şekilde yol haritası sunamadığı bir ortamda olunduğunu vurguladı.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde salgın sırasında okulların ve yükseköğretim kurumlarının yaklaşımlarını ve aldıkları önlemleri incelediklerinde, yükseköğretim kurumlarının salgın süresince eğitime devam etmediğini veya bunu dijital ortamda sürdürdüğünü belirlediklerini anlatan Saraç, dünya genelinde 150'den fazla ülkenin çeşitli derecelerdeki üniversitelerini kapattığını, bazı ülkelerde üniversitelerin bir kısmı kapalıyken, bir kısmının kendi kararıyla açık olduğunu ifade etti.

4İngiltere Başbakanı Johnsonın covid-19 testi pozitif çıktı

İngiltere Başbakanı Johnson'ın covid-19 testi pozitif çıktı

Dünyadan gelen son dakika haberleri ise dikkat çekmeye devam ediyor. Tüm dünyada geniş yer bulan gelişmelerden biri de İngiltere Başbakanı Johnson'ın covid-19 testi pozitif çıkması oldu.

Boris Johnson, Twitter hesabından yayımladığı video mesajında, son 24 saatte hafif belirtiler göstermeye başladığını, bunun üzerine yapılan Kovid-19 tesitinin pozitif çıktığını söyledi.

Kendisini karantinaya aldığını belirten Johnson, hükümet işlerini bundan böyle video konferans yoluyla yürüteceğini kaydetti.

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İngiltere'de önceki gün de tahtın varisi Galler Prensi Charles'a da Kovid-19 bulaştığı tespit edilmişti. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'ın yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.
İngiltere Başbakanı Johnson'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

6Rammstein grubunun solisti Till Lindemann corona virüse yakalandı

Rammstein grubunun solisti Till Lindemann corona virüse yakalandı

Rammstein grubunun solisti Till Lindemann'ın yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı. Lindemann'ın Moskova'daki bir konserden dönerken ateşi yükseldi ve Berlin'de hastaneye kaldırıldı. Lindemann'a yapılan Covid-19 testinin sonucu pozitif çıktı.

57 yaşındaki müzisyenin yoğun bakımda karantinaya alındığı belirtildi. Ünlü müzisyenin durumunun şu an daha iyi olduğu ve hayati tehlikeyi atlattığı da aktarıldı.

7Corona virüs Kremline sıçradı

Corona virüs Kremlin'e sıçradı

Kremlin başkanlık yönetimi arasında bir personelin corona virüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Kremlin, personelin Putin ile temasının olmadığını da duyurdu.Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, bir Kremlin personelinin corona virüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Peskov, bahsi geçen personelin Rusya Devlet Başkanı Putin ile teması olmadığını da ifade etti.

RUSYA'DA VAKA SAYISI FIRLADI

Rusya'da yeni vaka sayısında rekor artış yaşandı. Son 24 saatte 196 yeni vaka ile toplam vaka sayısı bin 36'ya yükseldi.

Ülkede toplam ölü sayısı ise 4'e çıktı.

8DÜNYADAN SON DAKİKA GELİŞMELERİ

DÜNYADAN SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs 8covid-19) salgınında vaka sayıları yükselmeye devam ederken, salgın Avrupa ülkelerini de olumsuz etkiliyor..
Avusturya Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, ülkede virüs bulaşan kişi sayısının 7 bin 40'a çıktığını, bunlardan 28'i yoğun bakımda olmak üzere 800'ünün hastanelerde tedavi gördüğünü söyledi..
Anschober, can kaybının ise 52'ye yükseldiğini belirtti..
Alınan önlemler doğrultusunda salgının yayılma hızının yüzde 20'nin altına düşürüldüğünü kaydeden Anschober, salgının ülkede izleyeceği seyre dair tahminlerin büyük oranda tuttuğunu ancak olumlu sinyaller vermek için henüz çok erken olduğunu ifade etti..
Anschober, bu zamana kadar belirti görülen kişi ile yakınlarına testler yapıldığını, ilerleyen günlerde belirli risk guruplarına yönelik de testler yapılacağını ve böylelikle olası risklerin azaltılabileceğini kaydetti..
"Evde kal ama opera ve tiyatroyu içeri al".
Polonya Sağlık Bakanlığı, ülke genelindeki toplam vaka sayısının 1244'e, can kaybının ise 16'ya yükseldiğini açıkladı..
Ülkede temassız ödeme miktarları artırılırken, Polonya Devlet Operası da insanların evde kalması için "Evde kal ama opera ve tiyatroyu içeri al" sloganıyla kampanya başlattı. Kampanya çerçevesinde opera, günün belli saatlerinde ücretsiz canlı yayımlanacak..
Çekya'da virüs bulaşan kişi sayısı 2 bin 62'ye yükselirken, ölenlerin sayısı da 9'a ulaştı. Ülke genelinde 31 bine yakın kişiye test yapıldığı, virüs tespit edilenlerin 34'ünün yoğun bakımda tedavi gördüğü açıklandı..
Virüs bulaşan kişi sayısının 300'e, can kaybının ise 10'a çıktığı Macaristan'da ise Başbakan Orban, salgın dolayısıyla ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlamaları getirildiğini açıkladı..
Yarından itibaren geçerli olacak ve 11 Nisan'a kadar yürürlükte kalacak karara göre, insanlar sadece işe gitmek ya da temel ihtiyaçlarını karşılamak için evlerinden çıkabilecek..

Karar kapsamında ayrıca, yaşlıları korumak amacıyla market, eczane ve temizlik ürünü satan yerlerde 09.00-12.00 saatlerinde yalnızca 65 yaş ve üzeri kişiler alışveriş yapabilecek..

Dinamo Zagreb, tüm antrenörleri işten kovdu.
Hırvatistan'ın köklü kulüplerinden Dinamo Zagreb, futbol liginin ertelenmesi ve gelirlerin düşmesi nedeniyle futbolcular ve teknik ekip dahil tüm kulüp çalışanlarından maaşlarında indirime gitmelerini talep ederken, futbolcular ve teknik ekip bunu kabul etmedi..

Yaşanan gelişmelerin ardından kulüp yönetimi Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Nenad Bjelica'nın 6 yardımcısının görevine son verirken, ülke medyasında çıkan haberlerde, Bjelica'nın görevine son verilmemesinin nedeni olarak anlaşmasındaki yüksek tazminat gösterildi..

Hırvatistan'daki vaka sayısı 551'e çıkarken, can kaybı 3..

Bosna Hersek'te daha önce alınan tedbirler kapsamında, ülkedeki 4 uluslararası havalimanının (Saraybosna, Banja Luka, Mostar ve Tuzla) 30 Mart'tan itibaren yolcu seferlerine kapatılacağının açıklanması üzerine THY bu sabah son Saraybosna-İstanbul uçuşunu yaptı..

THY Bosna Hersek Ofisinden yapılan açıklamada, salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler çerçevesinde, Saraybosna-İstanbul uçuşlarının 28 Mart-17 Nisan'da yapılmayacağı bildirildi..

Bu arada, Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği Bosna Hersek'te, vaka sayısı 230'a çıktı..

Sırbistan'da tedbirlere uymayanlar gözaltına alınıyor.
Balkan ülkelerinden Sırbistan'da ise ev karantinasına uymayan 112 kişinin gözaltına alındığı ve haklarında yasal işlem başlatıldığı bildirildi..

Öte yandan, vaka sayısının 457'ye, can kaybının ise 7'ye yükseldiği Sırbistan'da, yılın ilk 5 ayında turizmden ülkeye girecek döviz miktarının geçen yılın aynı dönemine göre, 220 ila 250 milyon avro daha az olabileceği açıklandı..

Sırbistan Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic, tüm turizm paketlerinin 1 Haziran'a kadar iptal edildiğini, salgın nedeniyle turizm gelirlerinde büyük düşüş olacağını söyledi..
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Virüs bulaşanların sayısı Arnavutluk'ta 186'ya, Kosova'da 86'ya, Kuzey Makedonya'da 201'e ve Slovenya'da 632'ye, can kaybı sayıları da Arnavutluk'ta 8'e, Slovenya'da 6'ya çıktı.

9İranda corona virüs tedavisi gören 11 bin 133 kişi iyileşti

İran'da corona virüs tedavisi gören 11 bin 133 kişi iyileşti

Ülkede ilk vakanın görüldüğü 19 Şubat'tan bu yana covid-19 taşıyan 32 bin 332 hastadan 11 bin 133'ü tamamen iyileşti. Bu da hastaların yüzde 35'ini oluşturuyor.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görülmeye başlandığı 19 Şubat'tan bu yana hastanelerde tedavi gören kişilerden 11 bin 133'ü tamamen iyileşerek taburcu edildi.

AA muhabirinin İran Sağlık Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 32 bini aştı.

Ülkede ilk vakanın görüldüğü 19 Şubat'tan bu yana, Kovid-19 taşıyan 32 bin 332 hastadan 11 bin 133'ü tamamen iyileşti. Bu da hastaların yüzde 35'ini oluşturuyor.

Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 67, hastalığa yakalananların yaş ortalamasının ise 54 olduğunu açıkladı.

Yaşlılar da hastalığı yeniyor

Doktorlar tarafından hastalıkta en yüksek risk grubunu oluşturduğu belirtilen 80 yaş üstü hastalardan da birçok kişi Kovid-19'u yendi.

İran'ın Simnan eyaletinde Kovid-19'u yenen 103 yaşındaki bir kadın, Çin'de iyileşen 103 yaşındaki bir kadın hastanın ardından virüsü yenen en yaşlı ikinci insan olarak kayıtlara geçti.

Simnan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Nevid Danayi, 18 Mart'ta yaptığı açıklamada, koronavirüse yakalanan 103 yaşında Haver Ahmedi adlı kadının 6 günlük tedavisi sonrasında iyileşerek taburcu edildiğini bildirdi.

İran Bem Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Abbas Abbaszade de 15 Mart'ta 91 yaşındaki Kovid-19 hastasının Bem Pasteur Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından iyileştiğini duyurdu.

İran'da dün de Kum Furkani Hastanesi'nde 11 günden bu yana Kovid-19 tedavisi gören 90 yaşındaki bir kadının sağlığına kavuştuğu açıklandı.

Çin'in Vuhan kentinde de 100 yaşındaki bir hasta virüsü yenerek iyileşmişti.
İran'da Kovid-19'a yakalananların ölüm oranı 7,3Ülkede hastalığa yakalananlar arasındaki ölüm oranı ise Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı yüzde 3,4'lük dünya ortalamasının üzerinde bulunuyor.
İran'da Kovid-19'a yakalananların ölüm oranı yüzde 7,3 oldu. Bu da salgında şu ana kadar 2 bin 378 kişinin hayatını kaybettiği İran'ı, yüzde 10'un üzerinde ölüm oranı görülen İtalya ve yüzde 7,6 ölüm oranına sahip İspanya'nın ardından salgında en yüksek ölüm oranına sahip üçüncü ülke haline getiriyor.

Ülkede virüse yenik düşen en küçük hastanın aynı zamanda lösemi tedavisi gören 3 yaşındaki bir çocuk olduğu belirtildi.

İran Sağlık Bakanlığı, şu ana kadar aralarında doktorların da bulunduğu 43 sağlık personelinin Kovid-19'la mücadelede hayatını kaybettiğini duyurdu.

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