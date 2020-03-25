Corona Virüsü Türkiye ve Dünyada son durum.. Corona Virüsü haritası.. Son dakika vaka sayıları
Corona Virüsü tüm dünyada yayılmaya devam ederken, Türkiye'deki gelişmeler de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. En çok merak edilen sorulardan biri olan 'Türkiye'de sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusunun cevabını bugün canlı yayında açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi. Soylu yaptığı açıklamada "Almamız gereken tedbirler var. atacağımız adımlar var. vatandaşlarımız kendi OHAL'ini ilan ederse bu konuda daha üst bir tedbir almaya şimdilik belki de gerek olmayabilir. Ama süreç hızlı yayışı farklı bir noktaya giderse farklı tedbirler alınması gerekebilir." ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam yaptığı açıklamada Türkiye'deki son vaka sayısını ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısını açıkladı. Peki Türkiye ve Dünyada corona virüs son durumu nedir? İşte Corona Virüs son dakika yayılım haritası ve merak edilen detaylar
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Türkiye ve dünya genelinde corona virüs haritası en çok aranan konular arasında olmaya devam ediyor. Güncel verilere bakıldığında dünya genelinde vaka sayısı 425.493 olurken, 109.191 kişi virüsten iyileşerek kurtuldu. Dünya genelinde 18.963 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.
Ülkemizdeki güncel verileri ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.
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Bakan Koca yaptığı açıklamada "Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. SON 24 SAATTE toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz" dedi.
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte toplam 3 bin 952 test yapıldığını belirterek, "343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik" dedi. Bakan Koca, Twitter hesabından yeni koronavirüs vakalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, "'Kaç kişi?' 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. Son 24 saatte toplam 3 bin 952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı, 6'sı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz" ifadelerini kullandı.
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TÜRKİYE'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağı konusuyla ilgili olarak "Almamız gereken tedbirler var. atacağımız adımlar var. vatandaşlarımız kendi OHAL'ini ilan ederse bu konuda daha üst bir tedbir almaya şimdilik belki de gerek olmayabilir. Ama süreç hızlı yayışı farklı bir noktaya giderse farklı tedbirler alınması gerekebilir." ifadelerini kullandı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, özel bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle: 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARI 65 yaş üstü için çok önemli kararlar aldık. Sağlık için çok önemli tedbirler aldık. Bu tedbirler yine bu konularla ilgili tedbir almaya devam ediyor. Bu karar içinde yaşlılarımızın mağduriyetlerini nasıl giderebiliriz diye toplantılar yaptık. Umreden ve yurt dışından yayıldı bu virüs. 65 yaş üstü bu konuda risk bir grup. Allah korusun bu virüsün onları daha çok etkileyeceği bir risk gurubudur. Alınan kararlar milletimizin açısından olumlu görüldü. Bu konuyu istismar etmek isteyenler var. 1748 hesap tespit ettik. Bunların çoğu terör örgütlerine ait hesaplar. Bunlar FETÖ, PKK, DHKPC gibi hesaplar. Şu ana kadar yaşlılardan toplam 239 bin çağrı aldık. 211 bin 326 iş yeri yayınladığımız genelgeler sonucunda kapanmış durumda. Bunların kapalı olup olmadığını takip ediyoruz. Şehirler arası yolcu trafiğinde yüzde 83 düşüş oldu. 15 büyükşehirde ortalama yüzde 65 oranında trafik yoğunluğunda düşme oldu. Toplu taşıma araçlarında 15 büyükşehir bazında yüzde 65'in üzerinde bir düşüş var. Bazı illerde yüzde 70 bazı illerde yüzde 80 düşüş var. SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI? Salgının yaygınlaşması ve ortaya koyacağı süreci hep birlikte izliyoruz. Almamız gereken tedbirler var. atacağımız adımlar var. vatandaşlarımız kendi OHAL'ini ilan ederse bu konuda daha üst bir tedbir almaya şimdilik belki de gerek olmayabilir. Ama süreç hızlı yayışı farklı bir noktaya giderse farklı tedbirler alınması gerekebilir. Dün 17.00 itibariyle bir rakam... 66 üründeki fahiş fiyatla ilgili hem Ticaret Bakanlığı'na hem de savcılıklara suç duyurusunda bulunduk. Çalışmalarımız süratle devam ediyor. Niteliksiz ürün yapan, fahiş fiyat ortaya koyan, karaborsacılık yapmaya çalışan kim varsa vatandaşımız bilsin ki tepesindeyiz. Ne olur bizi uyarsınlar. Karaborsacılık yapan, fahiş fiyat uygulayan kim varsa hakkından geliriz.
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YURT DIŞINDA KAÇ TÜRK HAYATINI KAYBETTİ?
Bakan Çavuşoğlu: 32 Türk yurt dışında hayatını kaybetti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Corona Virüsü nedeniyle 32 Türk vatandaşının yurt dışındaki ülkelerde hayatını kaybettiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Aileler bazı cenazeleri Türkiye'ye getirmek istedi. Gerekli tedbirler alıyoruz ve vatandaşlarımızın cenazelerini ülkemize getirilmesi konusunda da gereken desteği veriyoruz." ifadelerini kullandı.Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle: "2721 ÖĞRENCİMİZ ÜLKEMİZE GETİRİLDİ" Dün akşam itibariyle 11 sefer ile 8 ülkeden 2721 öğrencimizi ülkemize getirmiş olduk. Sudan'dan da öğrenciler gelmek istedi. Mısır'a giden uçağımız Sudan'daki öğrencilerimizi aldık. KKTC'den de öğrencilerimiz getirildi. 14 günlük karantinaya alınmış oldular. Sakarya, Samsun ve Sivas'taki yurtlara yerleştirildiler. Fas'taki 224 vatandaşlarımızı da ülkemize getirdik. 20 bin Pakistanlı var. 1 tanesinin kalp ritminde problem vardı. Diğerlerini de misafir ediyoruz. Özbekistan'dan gelen uçak Özbek kardeşlerimizi ülkesine götürdü. Diğer ülkelerin vatandaşları da var. YURT DIŞINDA CORONA VİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDEN TÜRKLERİN SAYISI 32 Yurt dışında 32 vatandaşımız hayatını kaybetti. Aileler bazı cenazeleri Türkiye'ye getirmek istedi. Biz o ailelere gerekli yardımları yapıyoruz. Kargo uçuşları var biliyorsunuz. Gerekli tedbirler alıyoruz ve vatandaşlarımızın cenazelerini ülkemize getirilmesi konusunda da gereken desteği veriyoruz. "65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARIMIZIN..." Devletimiz, bilim kurulunun tavsiyesine göre karar alıyor. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkmaması gerekiyor. Devletimiz gerekli desteği veriyor. Gıda ve ilaç ihtiyacımız olduğu zaman devletin kurumları gerekli desteği veriyor. Biz de bireyler olarak elimizden geleni yaparız. Yeter ki onlar çıkmasınlar. Gördük ki son günlerde bunu da suistimal edenler oldu. Yaşlı vatandaşlarımızı rencide edenler oldu.
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İTALYA'DA CORONA VİRÜSÜ SON DURUM
En fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı bugün 743 kişi artarak 6 bin 820'ye yükselirken, salgının başından itibaren virüs bulaşanların sayısı ise 69 bin 176'ya çıktı. Ülkedeki iyileşenlerin sayısı ise 894 artarak 8 bin 326 oldu.
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İSPANYA'DA CORONA VİRÜSÜ SON DURUM
En fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı bugün 743 kişi artarak 6 bin 820'ye yükselirken, salgının başından itibaren virüs bulaşanların sayısı ise 69 bin 176'ya çıktı. Ülkedeki iyileşenlerin sayısı ise 894 artarak 8 bin 326 oldu.
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İRAN'DA CORONA VİRÜSÜ SON DURUM
İran'da son 24 saatte COVID-19'dan 143 insan daha öldü
İran Sağlık Bakanlığı corona virüs nedeniyle son 24 saatte COVID-19'dan 143 kişinin daha hayatını kaybettiğini ölsü sayısının 2 bin 77'ye yükseldiğini açıkladı. İran Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, corona virüs nedeniyle son 24 saatte COVID-19'dan 143 kişinin daha hayatını kaybettiğini ölsü sayısının 2 bin 77'ye yükseldiğini, ülkede toplam vaka sayısının da 27 bin 17 olduğunu açıkladı.
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ÇİN'DE CORONA VİRÜSÜ SON DURUM
Çin'de son bir haftada ortaya çıkan yeni vakaların çoğu yurt dışından gelen kişilerde görüldü. Bu süreçteki 135 yeni vakanın 129'u yurt dışına seyahat eden ve virüsü orada kapan kişilerde tespit edildi. Çin'deki toplam can kaybı son 24 saatte 7 kişi artarak 3 bin 277'ye, virüs bulaşanların sayısı ise 81 bin 171'e çıktı.