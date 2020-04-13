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Haber Giriş: 13 Nisan 2020 - 11:44,

Corona Virüsü Türkiye tablosunda son durum: Vaka ve ölüm sayısı 13 nisan güncel koronavirüs haritası

Corona Virüsü neredeyse tüm dünya ülkelerinin birinci gündem maddesi olmaya devam ederken, ülkemizdeki son durum Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Türkiye'de salgının başladığı günden bu yana en düşük yoğun bakımı görülürken, son verilere bakıldığında iyileşme oranındaki artış da dikkat çekiyor. Dünya genelinde kritik günler sürerken, Amerika, İspanya, Fransa ve Almanya'da vaka ve ölüm sayılarında artışlar yaşandı. İtalya'da ise ölüm sayısı önceki günlere göre düşüş gösterdi. Türkiye tablosundaki son verileri Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Peki 13 nisan güncel verilere bakıldığında corona virüs hatasında son durum nedir?

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Corona Virüs salgınında ülkelerin son 24 saatte artan vaka sayıları dikkat çekerken son vileriler de güncellendi. Dünya genelinde 1.850.966 vaka görülürken, toplamda 114.269 kişi hayatını kaybetti. 434.793 kişi ise tedavi olarak virüsten kurtuldu.

Amerika'da 557.590 bin vaka bulunurken, bunların 41.831'i iyileşerek virüsten kurtuldu. Amerika'da son verilere göre 22.109 kişi ise Covid 19 sebebi ile hayatını kaybetti.

İspanya'da 166.831 vaka bulunurken, 17.209 kişi hayatını covid 19 sebebi ile kaybetti. 62.391 kişi ise iyileşerek corona virüsten kurtulmayı başardı.

İtalya'dan gelen son dakika verilerine göre 156.363 bin vaka bulunuyor. Ülkede 19.899 kişi hayatını kaybederken, 34.211 kişi de tedavi olarak iyileşti.

Fransa'dan gelen son verilere bakıldığında 133.670 vaka bulunan ülkede, 14.412 kişi hayatını kaybederken, 27.469 kişi de iyileşerek tedavi oldu.

Almanya'da toplamda 127.854 vaka bulunurken, bunların 64.300'ü tedavi olarak covid 19'dan kurtulmayı başardı. Ülkede şuana kadar toplam 3.022 kişi hayatını kaybetti.

İngiltere'den gelen son verilere göre 85.208 vaka bulurken, 10.629 kişi ülkede covid 19 sebebi ile hayatını kaybetti. 284 kişi de iyileşerek virüsten kurtuldu.

İran'da 71.686 vaka meydana gelirken, bunların 4.474'ü hayatını kaybetti. Toplamda 43.894 kişi ise tedavi olarak virüsten kurtulmayı başardı.

CORONA VİRÜSÜ HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

2TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ TABLOSU SON DURUM

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ TABLOSU SON DURUM

Fahrettin Koca son verileri bu şekilde yorumladı; 'Yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor. Entübe edilen hasta sayısında düşüş var. Daha çok test yaptıkça, öngörülebilir şekilde daha çok vaka tespit ve izole ediliyor. Tedavide güçlüyüz. Fakat bu mücadele hastanelerde değil, evde kalarak kazanılır!'

3Türk bilim insanları Kovid-19a karşı başvurulan sıtma ilacı klorokii sentezledi

Türk bilim insanları Kovid-19'a karşı başvurulan sıtma ilacı 'kloroki'"i sentezledi

Kovid-19'un tedavisi için başvurulan ve daha önce sıtma ilacı olarak kullanılan klorokin, basit başlangıç maddeleri kullanılarak laboratuvarda yerli imkanlarla sentezlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için başvurulan ve daha önce sıtma ilacı olarak kullanılan klorokin, basit başlangıç maddeleri kullanılarak laboratuvarda yerli imkanlarla sentezlendi.

ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Akın Akdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1940'lı yıllarda aktivitesi bulunan klorokinin sıtmanın etkin olduğu bölgelerde bu hastalığı önlemek ve tedavi etmek için kullanılan bir ilaç olduğunu söyledi.

Pek çok ülkede Kovid-19 tedavisi için daha önceden sıtma ilacı olarak reçetelendirilmiş hidroksiklorokin ve klorokin ilaçlarının kullanımına onay verildiğini hatırlatan Akdağ, bunun üzerine bu ilacın hammadde üretimini yerlileştirmeye olanak sağlayacak yöntemi geliştirmek için laboratuvarda deneysel çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Doktora öğrencisi Gizem Ünay, yüksek lisans öğrencileri Doruk Baykal, Berçin Asya ve Umut Aydemir'le birlikte gönüllü olarak klorokin sentezlemek için çalışmaya başladıklarını bildiren Akdağ, şu bilgileri verdi:

"Öncelikle klorokinin yapısını inceledik. İçindeki etken maddeleri iki ayrı koldan sentezlemek için çalışma yürüttük. Tamamen basit başlangıç malzemelerinden başlayarak 10 günde bu maddeyi yerli imkanlarla sentezlemeyi başardık. Deneysel amaçlı olduğundan sadece laboratuvarımızda olan malzemeleri kullanarak az miktarda klorokin sentezledik. Laboratuvarımızın bazı maddelere olan ihtiyacının karşılanması için proje desteği bulabilirsek daha büyük miktarlarda üretim yapabileceğimiz konusunda umutlarımız arttı."

Doç. Dr. Akdağ, klorokinin sentezlenmesinde pek çok patentli yöntem bulunduğuna işaret ederek, "Bizim yöntemimizde literatürde bulunmayan bazı basamaklar da var. Bunun için uluslararası yayın hazırlıklarına da başladık. Öğrencilerimizle birlikte çalışmamızda başarıya ulaşmış olmaktan oldukça mutluyuz." dedi.

4Vaka sayıları 1000den fazla olan ülkeler

Vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler


"Worldometer"de vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler ise şöyle sıralandı:

"İspanya 166 bin 831, İtalya 156 bin 363, Fransa 132 bin 591, Almanya 127 bin 854, İngiltere 84 bin 279, Çin 82 bin 160, İran 71 bin 686, Türkiye 56 bin 956, Belçika 29 bin 647, Hollanda 25 bin 587, İsviçre 25 bin 415, Kanada 24 bin 383, Brezilya 22 bin 318, Portekiz 16 bin 585, Rusya 15 bin 770, Avusturya 13 bin 945, İsrail 11 bin 145, Güney Kore 10 bin 573, İsveç 10 bin 483, İrlanda 9 bin 655, Hindistan 9 bin 240, Japonya 8 bin 82, Peru 7 bin 519, Ekvador 7 bin 466, Şili 7 bin 213, Polonya 6 bin 674, Norveç 6 bin 525, Avustralya 6 bin 351, Romanya 6 bin 300, Danimarka 6 bin 174, Çekya 5 bin 991, Pakistan 5 bin 374, Malezya 4 bin 683, Meksika 4 bin 661, Filipinler 4 bin 648, Suudi Arabistan 4 bin 462, Endonezya 4 bin 241, BAE 4 bin 123, Sırbistan 3 bin 630, Panama 3 bin 400, Lüksemburg 3 bin 281, Katar 2 bin 979, Finlandiya 2 bin 974, Dominik Cumhuriyeti 2 bin 967, Ukrayna 2 bin 777, Kolombiya 2 bin 776, Tayland 2 bin 579, Belarus 2 bin 578, Singapur 2 bin 532, Arjantin 2 bin 208, Güney Afrika 2 bin 173, Yunanistan 2 bin 114, Mısır 2 bin 65, Cezayir 1914, İzlanda 1701, Moldova 1662, Fas 1661, Hırvatistan 1600, Macaristan 1458, Irak 1352, Yeni Zelanda 1349 , Estonya 1309, Kuveyt 1234, Slovenya 1205, Bahreyn 1136, Azerbaycan 1098, Litvanya 1062, Ermenistan 1013, Bosna Hersek 1009 ve Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi 1005."

5Türkiyede ilk vaka

Türkiye'de ilk vaka


11 Mart'ın ilk saatlerinde Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de ilk vakanın görüldüğünü duyurdu.

DSÖ yeni tip koronavirüsü "pandemi" (küresel salgın) ilan etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere haricinde Avrupa’dan gelen tüm yolculara 30 gün süreyle sınırlarını kapattıklarını duyurdu.

12 Mart'ta Türkiye'de ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verildi.

13 Mart'ta ABD'de Başkan Trump, salgın nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan etti, bu kapsamda federal bütçeden 50 milyar dolar fonun eyaletlere ve bölgelere aktarılacağını açıkladı.

17 Mart'ta Avrupa Birliği (AB), üçüncü ülke vatandaşlarının üye ülkelere ve Schengen bölgesine yapacakları seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirdi.

Fransa'da ülke genelinde serbest dolaşıma kısıtlama getirilirken, kapsamlı karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

19 Mart'ta salgının ortaya çıktığı Çin'de ilk kez yurt içi kaynaklı yeni vakaya rastlanmadığı bildirildi.

21 Mart'ta Türkiye'de kapsamlı karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

23 Mart'ta İngiltere de karantina tedbirleri uygulamaya kondu.

6ANKARA CORONA VİRÜS HARİTASI

ANKARA CORONA VİRÜS HARİTASI

7İZMİR CORONA VİRÜS HARİTASI

İZMİR CORONA VİRÜS HARİTASI

8İSTANBUL CORONA VİRÜS HARİTASI

İSTANBUL CORONA VİRÜS HARİTASI

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