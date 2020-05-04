Corona Virüsü Türkiye son durumu: Vaka ve ölüm sayısı.. İstanbul, Ankara, İzmir (koronavirüs) Covid 19 risk haritası

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen nüfusunun yarısının koronavirüsten etkilenebileceği uyarısında bulundu.



Burundi'de salgına rağmen iktidar partisi, hiçbir hijyen ve sosyal mesafe önlemi almadan, on binlerce kişinin katıldığı seçim mitingi düzenledi.



Binlerce İsrailli, Kudüs, Tel Aviv, Bir'us Seb'a ve Kefr Kasım kentlerinde Kovid-19 nedeniyle uygulanan kısıtlamaları protesto etti.



Dünya genelinde tedbirler kaldırılıyor



Hindistan'da silahlı kuvvetler, başkent Yeni Delhi, Mumbai, Laknov, Goa, Çennai gibi şehirlerde salgınla ön safta mücadele eden sağlık görevlileri için gösteri uçuşu düzenledi.



Bulgaristan'da, lokantaların teras ve bahçe bölümlerinin yanı sıra stadyumların koşu pistleri, yüzme havuzları, tenis kortları ve diğer bazı spor tesisleri yeniden hizmete açılacak.



Güney Kore'de kapalı tutulan kamu tesisleri yeniden açılacak. Müze, park ve spor merkezi gibi tesislerin 6 Mayıs itibarıyla açılacağı, öğrencilerin okullara geri dönüşlerinin ise kademeli şekilde olacağı bildirildi.



Yunanistan’da bugünden itibaren kilise ve camilerde bireysel ibadetlere izin verileceği bildirilirken, berber, kuaför ve çiçekçiler gibi bazı dükkanlar açılacak, liselerde derslere başlanacak.



Mısır makamları, Kovid-19 nedeniyle kapatılan camilerde ramazanın son 10 gününde cemaatsiz teravih namazı kılınabileceğini duyurdu.



Irak'ın Kerkük kentinde, salgın nedeniyle son iki ayda ikinci kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi.