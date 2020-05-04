Corona Virüsü Türkiye son durumu: Vaka ve ölüm sayısı.. İstanbul, Ankara, İzmir (koronavirüs) Covid 19 risk haritası
Corona Virüsü (koronavirüs) dünya geneli vaka haritasında son güncelleme yapıldı. Avrupa'nın bazı ülkelerinde olumlu gelişmeler yaşanırken Amerika'da vaka ve ölüm sayısı her geçen gün artıyor. Corona Virüsünün en çok etki gösterdiği bir diğer ülke ise İngiltere. Son günlerde artan vakaların dikkat çektiği Rusya'da toplam vaka sayısı çok kısa bir sürede 134 bine ulaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülkemizdeki son verileri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile değerlendirdi. Türkiye'de vaka ve ölüm sayısında düşüş yaşanırken, iyileşen hasta sayısında da yaşanan artış dikkat çekti. Peki dünya geneli corona virüs haritasında son gelişmeler nedir? İşte ülkelerden gelen son dakika haberleri vaka ve ölüm sayıları
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Corona Virüsü dünya geneli vaka sayısı 3.507.424 olurken, toplam iyileşen kişi sayısı 1.127.912 oldu. Dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 247.497 kişi oldu.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle can kaybı 250 bine yaklaşırken, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 145 bini geçti.
İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 884'e, virüs bulaşanların sayısı 210 bin 717'ye, iyileşenlerin sayısı 81 bin 654'e yükseldi.
Salgının Avrupa’da en çok etkilediği İtalya, yarın "virüsle yaşayacağı dönem" olarak tanımladığı 2. aşamaya geçiyor. "Virüsle yaşanacak dönem" olarak tanımlanan aşamada ilk olarak inşaat, imalat ve toptan ticaret sektörleri işbaşı yapacak. Buna göre, ülkede 4,4 milyon çalışanın yarın işine dönmesi bekleniyor.
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TÜRKİYE'DE SON DURUM
Ülkemizde corona virüsü vakalarında görülen düşüş dikkat çekiyor. 126.045 kişi toplamda corona virüsüne yakalanırken, bu hastaların 63.151'i corona virüsüne yenmeyi başardı. Türkiye corona virüsü tedavisinde dünya genelinde en çok iyileşen hasta sayısına sahip ülkeler arasında yerini aldı. Son verilere göre toplamda 3.397 vatandışımız ise hayatını kaybetti.
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Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ve son veriler hakkındaki yorumu; 11 MART’TAN BU YANA, İLK KEZ BUGÜN, iyileşen hasta sayımız, mevcut Koronavirüs hasta sayımızı geçti. Tedbirlere uyuldukça, sonuç, çok daha iyi olacak.
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AMERİKA'DA SON DURUM
Vaka sayısının hızla tırmandığı ve şuana kadar en çok vakanın görüldüğü ülke olan Amerika toplamda 1.158.041 vaka ile corona virüsü salgınında zor günler geçiren ülkeler arasında yer alıyor. ABD'de güncellenen son verilere göre 67.682 kişi hayatını kaybederken, 180 bini aşkın kişi de iyileşerek corona virüsünü yenmeyi başardı. Ülkedeki en yüksek vaka sayısı New York şehrinde görülürken son verilere göre 174 bin kişi sadece New York'ta corona virüsüne yakalanmış durumda.
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İSPANYA'DA SON DURUM
Corona Virüs salgının en çok etki ettiği ve can kayıplarının yüksek olduğu ülkelerden biri olan İspanya'da son verilere göre 217.466 kişi corona virüsüne yakalanmış olduğu görülüyor. Ülkede toplam iyileşen sayısı 118.902 kişi olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 25.264 kişi oldu. Ülkede, bugünden itibaren iş hayatı ve sosyal hayatta "kademeli normalleşme" süreci başlıyor.
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İTALYA'DA SON DURUM
İtalya'da corona virüsü son verilerine göre toplam vaka sayısı 210.717 kişi olurken, Hayatını kaybeden kişilerin sayısı 28.884 oldu. İyileşenlerin sayısı ise 81.654 kişi olarak veriler güncellendi.
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İNGİLTERE'DE SON DURUM
Hastalığın ilk günün bu yana dünyanın tersine aldığı kararlarla dikkat çeken İngiltere'de toplamda 187.842 vaka görülürken, Bu vakalardan sadece 902 kişi corona virüsüne yenmeyi başardı. Tedavi oranı en düşük ülke olan İngiltere'de corona virüsü nedeniyle 28.520 kişi hayatını kaybetti.
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ALMANYA'DA SON DURUM
Tedavi sayısının en yüksek olduğu ülkelerden biri olan Almanya'da 165.664 kişi corona virüsüne yakalanmıştı. Ülkedeki hastaların 132.700'ü corona virüsünü yenmeyi başarırken, Almanya'da toplam 6.866 kişi hayatını kaybetti.
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FRANSA'DA SON DURUM
Fransa'da toplamda 168.925 kişi hayatını kaybederken, 24.900 kişi ise hayatını kaybetti. Ülkede toplam 50.885 kişi ise corona virüsünü yenerek sağlığına kavuştu.
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İsrail'de halk kısıtlamaları protesto etti
Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında ise son 24 saatte ölüm görülmedi. Ülkede salgının yavaşlamasıyla yeniden ziyarete açılan turistik yerlere ziyaretçiler akın etti.
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İran'da, koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal sınırlamaların uygulanmasıyla ilgili az tehlikeli olarak nitelendirilen beyaz bölgelerde yarından itibaren camiler ibadete açılacak. İsfahan kentinde ise kapatılan otellerin yarın açılacağı bildirildi.
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen nüfusunun yarısının koronavirüsten etkilenebileceği uyarısında bulundu.
Burundi'de salgına rağmen iktidar partisi, hiçbir hijyen ve sosyal mesafe önlemi almadan, on binlerce kişinin katıldığı seçim mitingi düzenledi.
Binlerce İsrailli, Kudüs, Tel Aviv, Bir'us Seb'a ve Kefr Kasım kentlerinde Kovid-19 nedeniyle uygulanan kısıtlamaları protesto etti.
Dünya genelinde tedbirler kaldırılıyor
Hindistan'da silahlı kuvvetler, başkent Yeni Delhi, Mumbai, Laknov, Goa, Çennai gibi şehirlerde salgınla ön safta mücadele eden sağlık görevlileri için gösteri uçuşu düzenledi.
Bulgaristan'da, lokantaların teras ve bahçe bölümlerinin yanı sıra stadyumların koşu pistleri, yüzme havuzları, tenis kortları ve diğer bazı spor tesisleri yeniden hizmete açılacak.
Güney Kore'de kapalı tutulan kamu tesisleri yeniden açılacak. Müze, park ve spor merkezi gibi tesislerin 6 Mayıs itibarıyla açılacağı, öğrencilerin okullara geri dönüşlerinin ise kademeli şekilde olacağı bildirildi.
Yunanistan’da bugünden itibaren kilise ve camilerde bireysel ibadetlere izin verileceği bildirilirken, berber, kuaför ve çiçekçiler gibi bazı dükkanlar açılacak, liselerde derslere başlanacak.
Mısır makamları, Kovid-19 nedeniyle kapatılan camilerde ramazanın son 10 gününde cemaatsiz teravih namazı kılınabileceğini duyurdu.
Irak'ın Kerkük kentinde, salgın nedeniyle son iki ayda ikinci kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi.