Corona Virüsü Türkiye son durum tablosu: Türkiye'de son vaka ve ölüm sayısı.. İşte Corona Virüsü, Covid 19 haritası

KORONAVİRÜS SALGININDA SON 24 SAAT Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 206 bini geçerken, iyileşenlerin sayısı ise 875 bine yaklaştı.



"Worldometer" sitesine göre, salgının "merkez üssü" ABD'de vaka sayısı 975 bin 798'e yükselirken, can kaybı da 54 bin 941'e ulaştı. ABD'deki iyileşenlerin sayısı ise 118 bini geçti.



İtalya'daki can kayıpları son 24 saatte 260 artarak 26 bin 644'e çıkarken virüs bulaşanların sayısı 197 bin 675 oldu. Hastalığı atlatanların sayısı ise 64 bin 928'e yükseldi. Ülkedeki bugünkü ölü sayısı, 14 Mart’tan (175) bu yana kaydedilen en düşük ölü sayısı oldu.



İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, salgın dolayısıyla uygulanan sıkı karantina tedbirlerinin inşaat, imalat gibi sektörler ile pek çok şirket için 4 Mayıs'tan itibaren gevşetilmesi için çalıştıklarını belirtti.



İspanya'da yaşamını yitirenlerin sayısı 23 bin 190'a, vaka sayısı da 226 bin 629'a ulaştı. İyileşen sayısı ise 117 bini aştı.



Başbakan Pedro Sanchez, kademeli normale geçiş kapsamında 2 Mayıs'tan itibaren bireysel olarak sokakta spor ve yürüyüş yapmaya izin verilmesini planladıklarını açıkladı.



Fransa'daki can kaybı 22 bin 856'ya çıkarken vaka sayısı 162 bin 100 ve iyileşenlerin sayısı da 44 bin 903 olarak açıklandı.



İngiltere'deki Kovid-19 vakalarının sayısı 152 bin 840'a, can kaybı da 20 bin 732'ye çıktı.



İran'da 800 gram ağırlığındaki bebek koronavirüsü yendi



Can kayıpları Belçika'da 7 bin 94'a, Almanya'da 5 bin 896'ya, İran'da 5 bin 710'a, Hollanda'da 4 bin 475'e, Brezilya'da 4 bin 117'ye, Kanada'da 2 bin 491'e, İsveç'te 2 bin 194'e, İsviçre'de 1610'a, Meksika'da 1305'e, İrlanda'da ise 1087'ye çıktı.Salgının ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletinde yer alan Vuhan kentindeki koronavirüs hastalarının tamamının taburcu edildiği bildirildi.İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal sınırlamaların uygulanmasıyla ilgili "beyaz", "sarı" ve "kırmızı" bölge uygulamasına geçileceğini söyledi.



İran'ın Yezd kentinde 800 gram olarak dünyaya gelen bir bebek Kovid-19'u yendi.



Almanya'da Essen Üniversite Hastanesi'nde tedavi gören 26 yaşındaki bir Türk gencinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.



Brüksel Havayolları, uçuşlarını 15 Mayıs'ta tekrar başlatmak için çalışmalar yürütürken, Belçika'da okulların kademeli olarak 18 Mayıs'tan sonra açılması öngörülüyor.



İsveç'in Malmö kentinde, Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in, kızları Samira ve Leyla Gülüşken'in sosyal medyadan yayımladığı yardım çağrısına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yanıt verdi.



Gülüşken ve çocukları ambulans uçakla Ankara'ya getirildi.



İsviçre Alpleri ve Avrupa'nın en yüksek zirvelerinden Matterhorn Dağı'na salgınla mücadeleye destek amacıyla Türk bayrağı yansıtıldı.