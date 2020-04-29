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Dünya
Haber Giriş: 29 Nisan 2020 - 10:30,

Corona Virüsü Türkiye son durum tablosu: Türkiye'de son vaka ve ölüm sayısı.. İşte Corona Virüsü, Covid 19 haritası

Corona Virüsü Türkiye tablosunda sevindiren gelişmeler yaşandı. Fahrettin Koca'nın dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iyileşen hasta sayısı salgının başladığı günden bugüne en yüksek sayıya ulaşırken vaka sayısında da düşüş gözlendi.. Maalesef 92 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Peki Türkiye'de son vaka sayısı ve ölüm sayısı nedir? İşte dünya genelinde covid 19 risk haritasının güncel verileri ve vaka artışındaki son durum

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Corona virüs son durum bilgileri 28 Nisan corona günlük tablosunda belli oldu. Koronavirüs bugünkü tablosunda son 24 saatte 2392 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 92 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 114 bin 653, can kaybı 2992 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, ""Son 24 saatte 5.000’den fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40.000’e yaklaştı. Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde. Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız. Bu başarıyı riske atmayalım." dedi. 28 Nisan corona günlük tablosu gündeme gelirken dünyada ülkelere göre koronavirüs vaka ve ölüm sayıları da değişti. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 206 bini geçerken, iyileşenlerin sayısı ise 875 bine yaklaştı. İtalya'daki can kayıpları son 24 saatte 260 artarak 26 bin 644'e çıkarken virüs bulaşanların sayısı 197 bin 675 oldu. Hastalığı atlatanların sayısı ise 64 bin 928'e yükseldi. Ülkedeki bugünkü ölü sayısı, 14 Mart’tan (175) bu yana kaydedilen en düşük ölü sayısı oldu. İşte 28 Nisan, Corona Virüsü risk haritası ve covid-19 dünya ve Türkiye'de anlık ve güncel veriler..

CORONA VİRÜSÜ HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

2SON 24 SAATTE 5 BİN KİŞİ İYİLEŞTİ

SON 24 SAATTE 5 BİN KİŞİ İYİLEŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmelerini ve Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Bakan Koca, "Son 24 saatte 5.000’den fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40.000’e yaklaştı. Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde. Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız. Bu başarıyı riske atmayalım" dedi.

Son dakika haberi... Bakan Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 2392 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 92 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 114 bin 653, can kaybı 2992 oldu.

Bakan Koca, "Son 24 saatte 5.000’den fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40.000’e yaklaştı. Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde. Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız. Bu başarıyı riske atmayalım" dedi.

3DÜNYA GENELİNDE COVİD 19 SON DURUM NE

DÜNYA GENELİNDE COVİD 19 SON DURUM NE?

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 210 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 217.193'e, vaka sayısı 3.117.756'ya ulaştı.


Amerika'da 1.012.583 bin vaka bulunurken, bu vakalardan 115.936 iyileşerek virüsten kurtuldu. Amerika'da son verilere göre 53.355 kişi ise Covid 19 sebebi ile hayatını kaybetti.

İspanya'da 232.128 vaka bulunurken, 23.822 kişi hayatını covid 19 sebebi ile kaybetti. 123.903 kişi ise iyileşerek corona virüsten kurtulmayı başardı.

İtalya'dan gelen son dakika verilerine göre 201.505 bin vaka bulunuyor. Ülkede 27.357 kişi hayatını kaybederken, 68.941 kişi de tedavi olarak iyileşti.

Fransa'da 169.053 vaka bulunuyor. 23.694 kişi hayatını kaybederken, 47.775 kişi de iyileşerek tedavi oldu.

Almanya'da toplamda 159.912 vaka bulunurken, bunların 120.400'ü tedavi olarak covid 19'dan kurtulmayı başardı. Ülkede şuana kadar toplam 6.314 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'da toplamda 93.558 vaka bulunurken, 8.456 kişi covid 19'dan kurtulmayı başardı. Ülkede şuana kadar toplam 867 kişi hayatını kaybetti.

İngiltere'den gelen son verilere göre 162.350 vaka bulurken, 21.745 kişi ülkede covid 19 sebebi ile hayatını kaybetti. 813 kişi de iyileşerek virüsten kurtuldu.

İran'da 92.584 vaka meydana gelirken, bunların 5.877'i hayatını kaybetti. Toplamda 72.439 kişi ise tedavi olarak virüsten kurtulmayı başardı.

4KORONAVİRÜS SALGININDA SON 24 SAAT

KORONAVİRÜS SALGININDA SON 24 SAAT

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 206 bini geçerken, iyileşenlerin sayısı ise 875 bine yaklaştı.

"Worldometer" sitesine göre, salgının "merkez üssü" ABD'de vaka sayısı 975 bin 798'e yükselirken, can kaybı da 54 bin 941'e ulaştı. ABD'deki iyileşenlerin sayısı ise 118 bini geçti.

İtalya'daki can kayıpları son 24 saatte 260 artarak 26 bin 644'e çıkarken virüs bulaşanların sayısı 197 bin 675 oldu. Hastalığı atlatanların sayısı ise 64 bin 928'e yükseldi. Ülkedeki bugünkü ölü sayısı, 14 Mart’tan (175) bu yana kaydedilen en düşük ölü sayısı oldu.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, salgın dolayısıyla uygulanan sıkı karantina tedbirlerinin inşaat, imalat gibi sektörler ile pek çok şirket için 4 Mayıs'tan itibaren gevşetilmesi için çalıştıklarını belirtti.

İspanya'da yaşamını yitirenlerin sayısı 23 bin 190'a, vaka sayısı da 226 bin 629'a ulaştı. İyileşen sayısı ise 117 bini aştı.

Başbakan Pedro Sanchez, kademeli normale geçiş kapsamında 2 Mayıs'tan itibaren bireysel olarak sokakta spor ve yürüyüş yapmaya izin verilmesini planladıklarını açıkladı.

Fransa'daki can kaybı 22 bin 856'ya çıkarken vaka sayısı 162 bin 100 ve iyileşenlerin sayısı da 44 bin 903 olarak açıklandı.

İngiltere'deki Kovid-19 vakalarının sayısı 152 bin 840'a, can kaybı da 20 bin 732'ye çıktı.

İran'da 800 gram ağırlığındaki bebek koronavirüsü yendi

Can kayıpları Belçika'da 7 bin 94'a, Almanya'da 5 bin 896'ya, İran'da 5 bin 710'a, Hollanda'da 4 bin 475'e, Brezilya'da 4 bin 117'ye, Kanada'da 2 bin 491'e, İsveç'te 2 bin 194'e, İsviçre'de 1610'a, Meksika'da 1305'e, İrlanda'da ise 1087'ye çıktı.Salgının ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletinde yer alan Vuhan kentindeki koronavirüs hastalarının tamamının taburcu edildiği bildirildi.İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal sınırlamaların uygulanmasıyla ilgili "beyaz", "sarı" ve "kırmızı" bölge uygulamasına geçileceğini söyledi.

İran'ın Yezd kentinde 800 gram olarak dünyaya gelen bir bebek Kovid-19'u yendi.

Almanya'da Essen Üniversite Hastanesi'nde tedavi gören 26 yaşındaki bir Türk gencinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Brüksel Havayolları, uçuşlarını 15 Mayıs'ta tekrar başlatmak için çalışmalar yürütürken, Belçika'da okulların kademeli olarak 18 Mayıs'tan sonra açılması öngörülüyor.

İsveç'in Malmö kentinde, Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in, kızları Samira ve Leyla Gülüşken'in sosyal medyadan yayımladığı yardım çağrısına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yanıt verdi.

Gülüşken ve çocukları ambulans uçakla Ankara'ya getirildi.

İsviçre Alpleri ve Avrupa'nın en yüksek zirvelerinden Matterhorn Dağı'na salgınla mücadeleye destek amacıyla Türk bayrağı yansıtıldı.

527 NİSAN CORONA VİRÜS TABLOSU

27 NİSAN CORONA VİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüste bugünkü vefat sayısının 95 artarak 2 bin 900'e çıktığını açıkladı. Ayrıca bugünkü yapılan 20 bin 143 testte 2 bin 131 vakanın belirlendiğini duyurdu.

Bakan Koca açıklamasında şunları söyledi;

Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık. Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için, ihtiyaç duyulan test sayısında azalma bugün de devam etti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş sürüyor. Bu başarıyı riske atmayalım.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülkemizdeki son durumu paylaşırken, gelen rakamların en dikkat çeken kısmı ise salgının ülkemizde yayıldığı günden bugüne en düşük vaka sayısının açıklandığı gün olması.

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Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50.000’e varan günlük test kapasitemizin 30.000’i kullanıldı. Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün, bugün oldu. Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti.' dedi..

8Vaka sayısı 10 bini aşan ülkeler

Vaka sayısı 10 bini aşan ülkeler

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 10 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

"İspanya 226 bin 629, İtalya 197 bin 675, Fransa 162 bin 100, Almanya 157 bin 770, İngiltere 152 bin 840, Türkiye 110 bin 130, İran 90 bin 481, Çin 82 bin 830, Rusya 80 bin 949, Brezilya 63 bin 100, Kanada 46 bin 895, Belçika 46 bin 134, Hollanda 37 bin 845, İsviçre 29 bin 61, Hindistan 27 bin 977, Peru 27 bin 517, Portekiz 23 bin 864, Ekvador 22 bin 719, İrlanda 19 bin 262, İsveç 18 bin 640, Suudi Arabistan 17 bin 522, İsrail 15 bin 443, Avusturya 15 bin 225, Meksika 14 bin 677, Japonya 14 bin 153, Singapur 13 bin 624, Şili 13 bin 331, Pakistan 13 bin 328, Polonya 11 bin 617, Romanya 11 bin 36, Güney Kore 10 bin 738, Belarus 10 bin 463, Birleşik Arap Emirlikleri 10 bin 349 ve Katar 10 bin 287.”

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"İtalya 26 bin 644, İspanya 23 bin 190, Fransa 22 bin 856, İngiltere 20 bin 732, Belçika 7 bin 94, Almanya 5 bin 976, İran 5 bin 710, Çin 4 bin 633, Hollanda 4 bin 475, Brezilya 4 bin 286, Türkiye 2 bin 805, Kanada 2 bin 560, İsveç 2 bin 194, İsviçre 1610, Meksika 1351, İrlanda 1087, Portekiz 903, Hindistan 884, Rusya 747, Peru 728, Romanya 619, Ekvador 576, Avusturya 542, Polonya 535,Japonya 385, Pakistan 281, Güney Kore 243, İsrail 201, Şili 189, Suudi Arabistan 139, Birleşik Arap Emirlikleri 76, Belarus 72, Singapur 12, Katar 10."

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