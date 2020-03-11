Corona virüsü testi nerede ve nasıl yapılır? Corona virüsü test kiti nedir?

Corona virüsü testi, son günlerde pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Corona virüsü kiti aracılığıyla PCR yöntemi kullanılarak yapılan test, ilk aşamasını 90 dakika içerisinde tamamlamaktadır. Corona virüsü test sonuçları, yeni sistemle takribi 1-2 gün içerisinde sonuçlanabilmektedir. Peki, Corona virüsü testi nerede yapılıyor? İşte, Corona virüsü test kiti hakkında merak edilen bazı bilgiler



YERLİ CORONA VİRÜSÜ TEST KİTİ



Sağlık Bakanlığı tarafından COVİD-19 (yeni tip korona virüsü) için geliştirilen yerli tanı kitine ilişkin laboratuvar görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde yerli tanı kitine ilişkin uygulama detayları yer alıyor. Konuya ilişkin bilgi veren Ulusal Viroloji Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Gülay Korukluoğlu da yerli üretim kit ile tanı koyma süresinin ciddi şekilde düştüğüne işaret etti.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve dünyadaki bazı merkezlerin korona virüsü ile ilgili bazı spesifik testleri tasarlayarak yayımladıklarını hatırlatan Ulusal Viroloji Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Gülay Korukluoğlu, “Bunlar DSÖ Literatüründe yer alıyordu. Biz de bu kaynakları izleyerek laboratuvarımızda halihazırda mevcut olan Pan korona virüsü PCR dediğimiz yöntemi kullanmak ile beraber acaba Covid-19’a yönelik gerçek zamanlı PCR testini uygulamaya sokabilir miyiz diye araştırdık ve bu konuyla ilgili merkezlerle temasa geçerek bu testte kullanılacak önemli bir bileşen olan ‘primer probların siparişini verdik. Daha sonra yine yerli üretim bir enzim ile beraber bu primerler geldikten sonra yerli kaynaklarımız kullanılarak gerçek zamanlı bir kitin optimizasyon çalışmalarını yaptık. İlk optimizasyon çalışmalarında kullanılmak üzere yine laboratuvarımız tarafından uluslararası merkezlerden pozitif kontroller de talep edildi ve böylece yeni tanımlanacak olan bir ajanın ülkemizde tanı kapasitesini oluşturmaya yönelik adımları attık. İlk sonuçlar da çok yüz güldürücüydü. Süreç içerisinde artık daha öncesinden kullandığımız testten sonra bu yerli üretim kitin geliştirilerek laboratuvarımızda rutin uygulamaya koyduk. Şu anda bu geliştirmiş olduğumuz kitte şüpheli gönderilen olası vaka tanımına uygun örneklerin analizi yapılmakta.Örnek geldikten sonra örneğin bir hazırlanma süreci vardır. Daha sonra PCR dediğimiz moleküler testin kendisi yaklaşık 90 dakika sürmekte” diye konuştu.