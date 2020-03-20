Corona virüsü testi nasıl yapılır? Online corona virüsü testi sayfası

KULLANIM KOŞULLARI



Aydınlatma Metni



Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu‘nun (“KVK Kanunu”) 10 uncu maddesi uyarınca hazırlanmıştır.







AVeri Sorumlusunun Kimliği



Bu uygulamada işlenen kişisel verileriniz bakımından veri sorumlusu T.C. Sağlık Bakanlığı’dır.



Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları



Bu uygulamada yalnızca; yeni koronavirüs (COVID-19) semptomlarına göre ön değerlendirme yapmak ve yapılan ön değerlendirmenin olumlu çıkması durumunda bir sağlık tesisini ziyaret etmeniz tavsiyesinde bulunmak, ayrıca girilen bilgilerle istatistiki çalışma yapmak amaçlarıyla kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, IP Adresiniz ve sağlık verileriniz işlenmektedir.







Kişisel Verilerin Aktarımı



Bu uygulamada işlenen kişisel verileriniz, hiçbir amaçla üçüncü taraflara (kişi, kurum ve kuruluşlara) aktarılmamaktadır.







Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi



Kişisel verileriniz tamamen otomatik yollarla (bu uygulama aracılığı ile) elde edilmekte olup kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki dayanağı, KVK Kanunu’nun 5 inci maddesinin birinci fıkrası ile 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca açık rızadır.







İlgili Kişilerin Hakları



KVK Kanunu’nun 11 inci maddesinde yer alan haklarınızı, KVK Kanunu’un 13 üncü maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ‘in (“Veri Sorumlusuna Başvuru Tebliği”) ilgili hükümleri uyarınca Bakanlığımıza başvuru yapmak suretiyle kullanabilirsiniz.







Veri Sorumlusuna Başvuru<



KVK Kanunu’nun 13 üncü maddesi uyarınca başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Tebliği’nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen yöntemlerden herhangi birini kullanmak suretiyle yapabilirsiniz. Yazılı olarak yapacağınız başvuruları “T.C. Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler Mahallesi, 6001. Cadde, No:9, Çankaya, Ankara” adresine; Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile yapacağınız başvuruları ise “sb@hs01.kep.tr” adresine iletebilirsiniz.