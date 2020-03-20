Corona virüsü testi nasıl yapılır? Online corona virüsü testi sayfası
Sağlık Bakanlığı, corona virüsü mücadelesinde vatandaşların hastalık riskini online sorgulayabilecekleri 'Corona Bilgilendirme Websitesi'nin yayına girdiğini, açıkladı. Online corona virüsü testi kısa sürede ilgiyle karşılandı. Peki, corona virüsü testi nasıl yapılır? Online corona virüsü testi sayfası…
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Türkiye’de de vakalarına rastlanan corona virüsü nedeniyle tedirgin olan vatandaşlar için online corona virüsü testi sayfasını uygulamaya koydu. Yayınlanan 'Corona Bilgilendirme Websitesi'nde “Sonuçlar sadece öneri niteliği taşımaktadır ve nihai bir sonuç/kesinlik içermemektedir, tavsiye niteliğindedir.” Uyarısı yapıldı. Peki, corona virüsü testi nasıl yapılır? Online corona virüsü testi sayfası
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Corona testi için vatandaşların öncelikle sisteme giriş yapması gerekiyor. Giriş sayfasında T.C kimlik no, baba adı, doğum yılı ve telefon numarası isteniyor.
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Sistem vatandaşa son 14 gün içerisinde; yurtdışı seyahati, hangi şehirde bulunulduğu, herhangi bir sağlık merkezinde bulunulup bulunulmadığı, solunum yolu hastası biriyle temas olup olmadığı, kronik hastalık geçmişi ve hastalık belirtilerine ilişkin sorular soruyor.
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Sistem, aldığı sonuçlara göre vatandaşa bir ön değerlendirme sunuyor. Ön değerlendirmenin yüksek riskli çıkması halinde sistem, bir sağlık tesisinin ziyaret edilmesini öneriyor.
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Siz de https://koronaonlem.saglik.gov.tr/ sayfasına erişip sağlayarak online test yapabilir, yaşadığınız sağlık sorununun corona virüsü ile ilgilisi olup olmadığı konusunda bilgi edinebilirsiniz. Ancak bu testin tavsiye niteliği taşıdığı unutulmamalıdır.ONLİNE CORONA VİRÜSÜ TESTİ İÇİN TIKLAYIN
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KULLANIM KOŞULLARI
Aydınlatma Metni
Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu‘nun (“KVK Kanunu”) 10 uncu maddesi uyarınca hazırlanmıştır.
AVeri Sorumlusunun Kimliği
Bu uygulamada işlenen kişisel verileriniz bakımından veri sorumlusu T.C. Sağlık Bakanlığı’dır.
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Bu uygulamada yalnızca; yeni koronavirüs (COVID-19) semptomlarına göre ön değerlendirme yapmak ve yapılan ön değerlendirmenin olumlu çıkması durumunda bir sağlık tesisini ziyaret etmeniz tavsiyesinde bulunmak, ayrıca girilen bilgilerle istatistiki çalışma yapmak amaçlarıyla kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, IP Adresiniz ve sağlık verileriniz işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Aktarımı
Bu uygulamada işlenen kişisel verileriniz, hiçbir amaçla üçüncü taraflara (kişi, kurum ve kuruluşlara) aktarılmamaktadır.
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz tamamen otomatik yollarla (bu uygulama aracılığı ile) elde edilmekte olup kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki dayanağı, KVK Kanunu’nun 5 inci maddesinin birinci fıkrası ile 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca açık rızadır.
İlgili Kişilerin Hakları
KVK Kanunu’nun 11 inci maddesinde yer alan haklarınızı, KVK Kanunu’un 13 üncü maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ‘in (“Veri Sorumlusuna Başvuru Tebliği”) ilgili hükümleri uyarınca Bakanlığımıza başvuru yapmak suretiyle kullanabilirsiniz.
Veri Sorumlusuna Başvuru<
KVK Kanunu’nun 13 üncü maddesi uyarınca başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Tebliği’nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen yöntemlerden herhangi birini kullanmak suretiyle yapabilirsiniz. Yazılı olarak yapacağınız başvuruları “T.C. Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler Mahallesi, 6001. Cadde, No:9, Çankaya, Ankara” adresine; Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile yapacağınız başvuruları ise “sb@hs01.kep.tr” adresine iletebilirsiniz.