Corona virüsü tehlike saçıyor! Coronavirüs nedir? belirtileri nelerdir ve nasıl bulaşır? İşte son durum
Çin'de başlayan salgın ülkede artarak yayılmaya devam ederken, vatandaşların endişeli bekleyişi sürüyor. Hayatın olumsuz etkilendiği bir çok bölgede insanlar evlerinden çıkmamaya özen gösteriyor. Çin yeni tatilinin bitmesine kısa bir süre önlem alan hükumet vatandaşların çok acil bir durum olmadıkça evlerinden çıkmamasını tavsiye ediyor. Türkiye'de ise henüz coronavirüsü'ne rastlanılan bir vaka olmadı. Peki Coronavirüs nedir? Koronavirus nasıl bulaşır ve belirtileri nelerdir? Corona virüsünden nasıl korunulur, Corona virüsü bulaşıcı mı ve tedavisi var mı? İşte detaylar
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Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya her geçen gün yaygınlaşan corona virüsünden ölenlerin sayısı 106'ya yükseldi. Dünyanın harekete geçtiği corona virüsü ile ilgili önemler dünya ülkelerini alarma geçirirken, corona virüsü nedir ve corona virüsü nasıl bulaşır soruları da vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Üst solunum yolu rahatsızlığı ile benzerlik gösteren corona virüsü belirtileri de yoğunlukla araştırılan diğer başlıklar arasında. Peki, corona virüsü tedavisi nasıl yapılır? Corona virüsü bulaşıcı mı ve nasıl korunmalıyız? İşte, corona virüsü ile ilgili merak edilen bilgiler...
Merkezi Çin'in Wuhan kenti olan koronavirüsü salgını nedeniyle şu ana kadara 106 kişi yaşamını yitirdi, Çin Hükümeti 56 milyon insanı barındıran onlarca şehri karantina altına almak zorunda kaldı.
Corona virüsü haftalardır Çin'in mücadele ettiği bir salgın hâline geldi.. Gelen son dakika bilgisine göre koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya ulaşmış durumda. Peki, Çin'deki Coronavirus ile ilgili ne biliyoruz? Corona virüsü nasıl bulaşır, virüs bulaşmadan önce korunmak için neler yapılabilir? Corona virüsü hakkında son dakika gelişmeleri devam ederken Koronavirüs belirtileri neler? Nereden yayıldı? Nasıl ortaya çıktı? Koronavirüs tedavisi var mıdır? Corona ismi nereden geliyor? soruları da merak ediliyor.. İşte Coronavirüs hakkında her şey...
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2 bin 744 kişi koronavirüsüne yakalandı. Virüs bulaşan insan sayısının çoğunluk kısmını Çin'in Hubei eyaletinde ve Wuhan şehri ile yakınındaki şehirler bulunuyor.
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NEDİR BU CORONAVİRÜSÜ?
Dünya Sağlık Örgütü, coronavirüsünü soğuk algınlığı semptomlarıyla başlayan ve çok tehlikeli sağlık sorunlarına neden olan MERS ve SARS virüsleri ile aynı aileden tanımlıyor.
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Coronavirüsü, MERS ve SARS tipi virüsler hayvanlar ve insanlar arasında bulaşıyor. Örneğin SARS'ın misk kedisinden insana, MERS virüsünün ise deveden insana bulaştığı tahmin ediliyor. coronavirüsüne sahip hayvanlardan insana bulaşan bir örnek daha bilinmiyor.
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CORONA İSMİ NEREDEN GELİYOR?
Corona Latince taç anlamına geliyor. Mikroskop altında virüse bakıldığında şekli, ışık hüzmesi şeklinde bir taca benzetiliyor. Çinli yetkililerin 7 Ocak'ta tanımladığı ve 2019-nCoV olarak adlandırdığı Coronavirüsü daha önce insanlarda tanımlanmamış yeni bir tür. Bu yeni tip Coronavirüsü insandan insana bulaşıyor.
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CORONAVİRÜSÜ SEMPTOMLARI NELER?
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsü belirtilerini, öksürük, nefes darlığı, ateş, nefes almada zorlanma olarak belirledi. Birçok vakada ise koronavirüsü; zatürreye, şiddetli akut solunum sendromuna, böbrek yetmezliğine ve ölümlere neden oldu.
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Coronavirüsün kuluçka süresi tam olarak bilinmiyor. Bazı kaynaklar 10 ila 14 gün arasında olabileceğini ifade ediyor.
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NE KADAR ÖLÜMCÜL?
Bazı uzmanlar bu yeni tip coronavirüsünün akrabası SARS kadar ölümcül olmadığını iddia ediyor. SARS 2002-2003 yılları arasında yine Çin'den dünyaya yayılmış ve 800'e yakın insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Geniş kitlelere yayılmayan MERS ise daha ölümcüldü, enfekte olanların üçtü berini öldürdü.
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VAKALAR NEREDEN BİLDİRİLDİ?
Coronavirüsü ile ilgili vakaların çoğu Çin'de. Ölümlerin büyük çoğunluğu ise Çin'in Hubei bölgesinde gerçekleşti. Virüs birçok Asya ülkesine bunun yanı sıra Avrupa ve Kuzey Amerika'ya da yayıldı.
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YAYILMASINI DURDURMAK İÇİN NE YAPILDI?
Şu an için yeni tip coronavirüsü için aşı geliştirilemedi. Çin hükümeti, virüsün merkezi olan Wuhan şehrini deyim yerindeyse mühürledi. Çin Devlet televizyonu, bu hareketin salgının yayılmasını durdurmak ve yaşamları korumak anlamına geldiğini belirtti.
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Virüsten etkilenen bir düzineden fazla Çin şehri de 56 milyon insanı etkileyen ulaşım kısıtlamaları getirdi. Dünyanın dört bir yanındaki havaalanları virüs tarama önlemleri aldı ve bazı ülkeler vatandaşlarını Wuhan'dan tahliye etmeye çalışıyor.
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NEREDEN GELDİ BU VİRÜS?
Çinli sağlık yetkilileri hala virüsün menşeini belirlemeye çalışıyor. Ancak uzmanlar Wuhan'da yasa dışı şekilde hayvan ticareti yapılan deniz ürünleri pazarının virüsün kaynağı olduğunu belirtiyor.
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Dünya Sağlık Örgütü de salgının birincil kaynağının hayvansal olduğunu söylüyor. Çinli bilim insanlarına göre, bu yeni tip virüsün kaynağı Çin krait yılanı, kobralar...
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KÜRESEL ACİL DURUM MU?
Dünya Sağlık Örgütü, salgının şu an için küresel acil durum yaratmadığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, ciddi salgın hastalıklar için kullanılan bildiriyi yayınlama kararının ertelenmesinin, salgının durumunun ciddi olmadığı olarak algılanmaması gerektiğini söyledi.
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Ghebreyesus yaptığı açıklamada, "Bu Çin için bir acil durum ancak küresel sağlık adına şu an için bir alarm gerektirmiyor."
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2005 yılından bu yana 5 kez küresel acil durum ilan edildi. Bunlar; 2009 domuz giribi salgını, 2014 polio salgını, 2014 Ebola salgını, 2016 Zika salgını ve 2019'da yeniden hortlayan Ebola salgını...
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VİRÜSTEN NASIL KORUNURUM?
Dünya Sağlık Örgütü, insanların şu an için belirli bir tedavisi veya aşısı olmayan virüse maruz kalmaktan ve bulaşmasını azaltmak için basit önlemler almasını öneriyor.
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Birleşmiş Milletler virüsten korunmak için insanlara şu önerilerde bulunuyor. -Ellerinizi sık sık alkol bazlı bezle silin veya ılık su ve sabunla yıkayın.
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-Hapşırırken veya öksürürken ağzınızı ve burnunuzu kapatın. -Ateşi olan veya öksüren bir kişiyle yakın temastan kaçının.
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-Ateşiniz, öksürüğünüz varsa ve nefes almakta zorluk çekiyorsanız hemen bir sağlık merkezine görünün ve seyahat ettiyseniz bu bilgileri de paylaşın. -Çiğ ve az pişmiş hayvansal besinlerden kaçının.