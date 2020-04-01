Corona virüsü tedavisiyle ilgili son gelişmeler: Corona virüsü aşısı bulundu mu? Corona virüsü aşısı ne zaman biter?
Corona virüsü can almaya devam ederken virüsün tedavisi ve aşısı için de çalışmalar tüm dünyada hız kesmeden sürüyor. Corona virüsünün bir an önce bitip normal hayatlarına dönmek isteyen vatandaşlar, Corona virüsü aşısıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Corona virüsü aşısı bulundu mu? Corona virüsü ne zaman biter? İşte Corona virüsü tedavisiyle ilgili son gelişmeler
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Hastalığın etkeni olan virüs henüz yeni keşfedildiği için Corona virüsünün henüz bir aşısı da yok. Aşı çalışmaları hızla sürüyor. Hastalığın yeni olmasından ötürü önceden belirlenmiş bir tedavisi de bulunmuyor. Mevcut vakalara sadece destekleyici tedavi sunuluyor. Örneğin, solunum yetersizliği gelişenlere mekanik solunum cihazları ile solunum desteği sunuluyor, bağışıklık sistemi zayıf olduğu için mevcut hastalığa yeni enfeksiyonların da eklenmemesi için önlem alınabiliyor. Özetle insanlığın ilk kez karşılaştığı bu virüs için şu an itibarıyla yapabileceklerimiz çok kısıtlı.
Her ne kadar aşısı olmasa da toplumun bu hastalıktan korunması için yapılabilecek bazı müdahaleler hastalığın önlenmesi için çok önemli. Peki, Corona virüsü tedavisi ve aşısıyla ilgili son gelişmeler neler? İşte Corona virüsü tedavisi ve belirtileriyle ilgili son gelişmeler...
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Sultan II. Abdülhamid'in kurduğu enstitü corona virüs aşısı çalışmalarına başlıyor!
TÜBİTAK tarafından organize edilen yeni tip corona virüse karşı yürütülen aşı üretim projesine katılan Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü, çalışmalarına önümüzdeki hafta başlıyor.
Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürü Dr. Fahriye Saraç, "Biz zaten yıllardır hayvan aşıları geliştirerek ve üreterek insan sağlığını korumaya yönelik çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Her ne kadar ara konakçısı henüz ortaya konulmamış olsa da Kovid-19'un da muhtemelen hayvan bulaşı olduğunu düşünülerek, aşı geliştirme çalışmalarında yer aldık" dedi.
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Rusya'dan Corona virüs aşısı hamlesi!
Rus bilim insanlarının Sibirya'da yer alan bir laboratuvardaki hayvanlar üzerinde yeni koronavirüse karşı potansiyel aşı prototiplerini test etmeye başlandığı açıklandı.Rusya şu ana kadar diğer birçok Avrupa ülkesinden daha az koronavirüs vakası bildirmişti. Ancak rakam son günlerde keskin bir şekilde artmıştı. Virüs teşhisi konan bir kişinin ise ölüm haberi duyurulmuştu.
Novosibirsk kentindeki Vektor Eyalet Viroloji ve Biyoteknoloji Merkezi'ndeki bilim insanları, altı farklı teknolojik platforma dayanan aşı prototipleri geliştirdiler. Hafta başında bu prototiplerin ne kadar etkili olduklarını ve hangi dozlarda uygulanabileceklerini araştırmak için testlere başladılar.
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Türkiye'nin tıbbi yardımını İspanya ve İtalya'ya taşıyan uçak havalandı
Dünyada yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en fazla etkilenen ülkelerden olan ve aynı zamanda salgının Avrupa'daki merkez üssü haline gelen İspanya ve İtalya'ya Türkiye'den yardım eli uzandı.
Türkiye'nin yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden İspanya ve İtalya'ya tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı, Ankara'dan havalandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesindeki askeri fabrikalarda, dikimevleri ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda, yerli ve milli imkanlarla üretilen, koruyucu önlem sağlayan maske ve kıyafet, antibakteriyel sıvı gibi binlerce tıbbi yardım malzemesi Etimesgut Askeri Havaalanı'nda askeri kargo uçağına yüklendi.
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ABD’DE YAŞANAN GELİŞMELER
Merkezi ABD'de bulunan çok uluslu bir şirket, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı çalışmalarını sürdürdüğü aşıyı eylüle kadar insanlar üzerinde denemeye başlayacağını bildirdi.
Kozmetik ve hijyenik ürünlerin yanı sıra tıbbi malzeme ve ilaç üreticisi "Johnson and Johnson" şirketi, Kovid-19 aşı adayını belirlediğini, bir milyar dozun üzerinde üretimi sağlamak amacıyla ABD hükümetiyle dün 1 milyar dolarlık anlaşma yaptığını duyurdu.
Şirket, aşının eylüle kadar insanlar üzerinde denenmeye başlanacağını, 2021 yılının başında da acil kullanıma hazır olmasının planlandığını açıkladı.
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Corona Virüsü ne zaman biter?
Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşı çalışmaları ve yeni tip corona virüsün (Kovid-19) pandemisinin (salgın) seyri hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 11 Mart'ta pandemi ilan ettiği corona virüs kaynaklı Kovid-19'dan korunmada ilk kuralın hijyen olduğunu belirten Ceyhan, herkesin bireysel olarak başta el temizliği olmak üzere sağlık görevlilerince belirtilen kurallara uygun davranmasının önem taşıdığını söyledi.
Yeni tip koronavirüsün kuluçka döneminde, hastalarda hiçbir belirti göstermediği süreçte insandan insana bulaşabildiğine dikkati çeken Ceyhan, "Hastalığın kuluçka süresi 2 ila 14 gün arasında değişiyor. Bu virüs, grip, menenjit, zatürre, suçiçeği, kızamık gibi damlacık yoluyla bulaşıyor. SARS ve MERS'te ise hastalık, bulgular başladıktan sonra bulaşabiliyordu ama Kovid-19'da kuluçka döneminde hastalık bulaşıyor. Bu nedenle tedbirli olmak, sosyal izolasyona ve hijyene dikkat etmek hayati öneme sahip." dedi.
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Prof. Dr. Ceyhan, Kovid-19'un koronavirüs ailesinde yer alan MERS ve SARS'tan daha hızlı yayılım gösterdiğine dikkati çekti.
Yeni tip koronavirüsün SARS ve MERS ile kıyasladığında daha bulaşıcı olduğuna işaret eden Ceyhan, "MERS'in bulaşıcılık katsayısı 2 idi, SARS'ın 1,8. Oysa Kovid-19'un yaklaşık 3." ifadesini kullandı.
Grip ve pnömokok aşılarının yeni tip koronavirüse karşı bir koruyuculuğu olmadığına değinen Ceyhan, aşı çalışmalarının sürdüğünü hatırlattı.
"Aşı bulunacak mı, aşı çalışmaları ne kadar başarılı olacak bilmiyoruz. Bir garantisi yok." diyen Prof. Dr. Ceyhan, ABD'nin başlattığı aşı çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:"ABD'nin çalıştığı aşı farklı. Daha önce SARS için geliştirdikleri ve kullanılamayan aşının Kovid-19 için etkili olup olmadığına bakıyorlar. Çünkü, Kovid-19 ile SARS genetik olarak yüzde 85 benzerlik gösteriyor. Bu nedenle etkili olup olmayacağını inceliyorlar."
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"SARS'ta virüs muhtemelen mutasyona uğradı ve bitti"
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Kovid-19'un farklı kıtalarda görülmesinin pandemik bir hastalık olduğunu gösterdiğine işaret etti.
Pandeminin 3 yolla bitmesinin mümkün olduğunu anlatan Ceyhan, şunları kaydetti:"Ya insanların önemli bir kısmı bağışık hale gelecek ve virüs artık yayılamayacak ya da aşı bulunacak ve aşı ile insanlar bağışık hale getirilecek. Üçüncü olarak virüs mutasyona uğrayacak ve insandan insana bulaş özelliğini kaybedecek. Pandemi ancak bu üç yoldan biriyle bitecek. Örneğin, SARS'ta virüs muhtemelen mutasyona uğradı ve o şekilde bitti."