Corona virüsü tedavisiyle ilgili son gelişmeler: Corona virüsü aşısı bulundu mu? Corona virüsü aşısı ne zaman biter?

Hastalığın etkeni olan virüs henüz yeni keşfedildiği için Corona virüsünün henüz bir aşısı da yok. Aşı çalışmaları hızla sürüyor. Hastalığın yeni olmasından ötürü önceden belirlenmiş bir tedavisi de bulunmuyor. Mevcut vakalara sadece destekleyici tedavi sunuluyor. Örneğin, solunum yetersizliği gelişenlere mekanik solunum cihazları ile solunum desteği sunuluyor, bağışıklık sistemi zayıf olduğu için mevcut hastalığa yeni enfeksiyonların da eklenmemesi için önlem alınabiliyor. Özetle insanlığın ilk kez karşılaştığı bu virüs için şu an itibarıyla yapabileceklerimiz çok kısıtlı.



Her ne kadar aşısı olmasa da toplumun bu hastalıktan korunması için yapılabilecek bazı müdahaleler hastalığın önlenmesi için çok önemli. Peki, Corona virüsü tedavisi ve aşısıyla ilgili son gelişmeler neler? İşte Corona virüsü tedavisi ve belirtileriyle ilgili son gelişmeler...