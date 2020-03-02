Corona virüsü sonucu ölüm sayısı vahim rakama ulaştı! Corona virüs belirtileri, aşısı (tedavisi) ve son durum
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü (yeni tip koronavirüs Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 89 bini geçti. Virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3048'e çıktı. Komşumuz İran’da da 54 kişinin hayatına mal olan corona virüs yayılmaya devam ederken, Avrupa ülkelerinden de son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Peki, dünyayı kasıp kavurmaya başlayan corona virüsü nedir? belirtileri nelerdir? Aşısı bulundu mu? Dünyada ve Türkiye'de virüs için alınan son durum önlemleri neler? Tüm detaylar haberimizde yer alıyor...
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Corona Virüsü bir çok ülkede görülmeye başladı. En yakın sınır komşularımızdan biri olan İran'da ise durum oldukça kritik seviyede. İran'da vaka sayısı hızla artarken bölgeden korkutan açıklamalar geliyor. Tüm bunlar yaşanırken Vietnam'da ise mucize niteliğinde haberler geldi. Ülkede Corona Virüsü olan herkes iyileşirken, 20 gündür de yeni vakaya rastlanmadı. İtalya'da ise Corona Virüsü yayılmaya devam ediyor. Gelen son dakika gelişmesine göre ülke futbolunun köklü kulüplerinden Juventus ve İnter'in bu hafta karşı karşıya gelecekleri mücadele virüs nedeniyle ertelendi. İşte dünya genelinde Corona Virüsü hakkında yaşanan son dakika gelişmeleri
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İran'da 100 milletvekiline korona virüsü testi yapıldı. İran Meclisi Sözcüsü İran Meclis Sözcüsü Esadullah Abbasi, 5 milletvekilinin korona (corona) virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. İran Sağlık Bakanlığı son olarak, bir günde 295 yeni vaka ve 9 ölüm olduğunu açıkladı. İran Sağlık Bakanlığı ülkedeki son korona virüs sayılarını paylaştı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada; son bir günde 9 kişinin virüse bağlı semptomlardan yaşamını yitirdiği, 205 yeni vakanın olduğu ifade edildi. Son verilerle birlikte İran'da ölenlerin sayısı 43'e yükseldi. Ülke genelinde enfekte vaka sayısı ise 593 oldu.
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5 MİLLETVEKİLİNE DAHA BULAŞTI
İran Meclisi Başkanlık Heyeti Sözcüsü Esedullah Abbasi, 100 milletvekilinden alınan korona virüsü testinde 5 milletvekilinin korona virüsüne yakalandığını söyledi. Abbasi, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin talimatıyla İran Meclisi Başkanlık Heyetinden 3 ismin korona virüsü ile mücadele komitesinde yer alacağını ve hazırlanan raporun meclise sunulacağını belirterek, ”Söz konusu 3 ismin hazırlayacağı raporu bekliyoruz. Yarın meclis toplantısı olmayacak. Bu durum pazartesine kadar devam edecek” dedi.
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İran Sağlık Bakanlığı korona virüsüne ilişkin paylaştığı son bilgilerde ülke genelinde korona virüsü vakasının 388 ve ölü sayısının 34 olduğunu açıklamıştı.
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Vietnam'da corona virüs mucizesi: Herkes iyileşti, 20 gündür yeni vaka yok
Corona virüs dünyaya hızla yayılmaya devam ederken Vietnam sağlık otoritelerinin yaptığı son açıklama dünyayı şaşkına çevirmiş vaziyette. Vietnam, bugüne kadar ülke topraklarında 16 enfekte hasta olduğunu duyurmuştu. Vietnamlı yetkililerden gelen son açıklama corona virüs mucizesi mi yaşanıyor? sorusunu akıllara düşürmüş vaziyette. Yapılan açıklamada 16 COVID-19 hastasının tamamının iyileşip hastanelerden taburcu edildiği ve Vietnam sınırları içerisinde hiçbir vakanın kalmadığı ifade edildi.
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Hastalığa Yakalanmamak İçin Öneriler Nelerdir? Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs (2019-nCoV) için de geçerlidir. Bunlar; - El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir. - Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir. - Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı). - Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık yıkanmalıdır. - Bugün için ülkemizde sağlıklı kişilerin maske kullanmasına gerek yoktur. Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişinin öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kağıt mendil ile örtmesi, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnunu kapatması, mümkünse tıbbi maske kullanması önerilmektedir.
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CORONA VİRÜSÜNDE SIKÇA SORULAN SORULAR
Burnunuzu tuzlu suyla yıkamak Yeni Koronavirüs (2019-nCoV) enfeksiyonunu önleyebilir mi? Hayır. Burnu tuzlu suyla düzenli olarak yıkamanın Yeni Koronavirüs (2019-nCoV) enfeksiyonundan korunmada bir faydası yoktur. Sirke kullanımı Yeni Koronavirüs (2019-nCoV) enfeksiyonunu önleyebilir mi? Hayır. Sirke kullanımının Yeni Koronavirüs (2019-nCoV) enfeksiyonundan korunmada bir faydası yoktur. 1. Yeni Coronavirus (2019-nCoV) nedir? Yeni Coronavirus (2019-nCoV); daha önce insanlarda tespit edilmemiş yeni bir Coronavirus alt tipidir ve 7 Ocak 2020’de tanımlanmıştır. 2. Yeni Coronavirus (2019-nCoV) Hastalığı ilk olarak ne zaman bildirilmiştir? Yeni Coronavirus (2019-nCoV) Hastalığı’nın ilk bildirimleri DSÖ tarafından, 31 Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde etiyolojisi bilinmeyen pnömoni vakaları olarak yapılmıştır. 3. Yeni Coronavirusun (2019-nCoV) kaynağı nedir? Yeni Coronavirusun (2019-nCoV) kesin kaynağı bilinmemektedir. Erken dönemde bildirilen ilk olguların Çin’in Wuhan kentinin güneyindeki Wuhan Güney Çin Deniz Ürünleri Şehir Pazarı (evcil ve vahşi farklı hayvan türleri satılan bir balık ve canlı hayvan pazarı) çalışanlarında bildirilmesi, virüsün muhtemelen bir hayvan kaynağından ortaya çıktığını düşündürmektedir. 4. Yeni Coronavirusun (2019-nCoV) nasıl bulaşır? Bulaşma şekli tam olarak bilinmemektedir. Hayvandan insana bulaşma yanında; insandan insana da bulaştığı anlaşılmıştır. Damlacık yoluyla bulaştığı varsayılmaktadır. 5. Yeni Coronavirusun (2019-nCoV) kuluçka (inkübasyon) süresi ne kadardır? Virüsün kuluçka süresi net olarak bilinmemektedir. 2-14 gün arasında olduğu düşünülmektedir. 6. Yeni Coronavirusun (2019-nCoV) neden olduğu semptomlar ve komplikasyonlar nelerdir? Asemptomatik (bulgusu olamayan) olguların olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan semptomlar ateş, öksürük ve solunum sıkıntısıdır. Ancak şiddetli olgularda pnömoni, ağır akut solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir. 7. Yeni Coronavirus (2019-nCoV) hastalığı kimlerde daha ağır seyretmektedir? Eldeki veriler, yaşlı ve eşlik eden hastalığı olanlarda daha ağır seyrettiğini göstermektedir. 8. Türkiye’den bildirilen enfekte Yeni Coronavirus (2019-nCoV) vakası mevcut mudur? Yeni Coronavirus (2019-nCoV) enfeksiyonunun yoğun olarak görüldüğü bölgelerden ülkemize gelen ve herhangi bir solunum yolu semptomu gösteren kişiler, uygun şartlarda izole edilerek hastalık olasılığı açısından değerlendirilmekte ve solunum numunesi alınmaktadır. Bu kapsamda değerlendirilen vakalarda şu ana kadar Yeni Coronavirus (2019-nCoV) hastalığı saptanmamıştır.
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CORONAVİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsü belirtilerini, öksürük, nefes darlığı, ateş, nefes almada zorlanma olarak belirledi. Birçok vakada ise koronavirüsü; zatürreye, şiddetli akut solunum sendromuna, böbrek yetmezliğine ve ölümlere neden oldu.
Coronavirüsün kuluçka süresi tam olarak bilinmiyor. Bazı kaynaklar 10 ila 14 gün arasında olabileceğini ifade ediyor.
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AŞI ÇALIŞMALARINDA SON DURUM
Koronavirüse yönelik aşılama çalışmalarında ise an itibariyle 4 molekül üzerinde duruluyor. Fakat bu çalışmaların en erken 12 ila 18 ayda sonuç vermesi bekleniyor. Bu nedenle kısa vadede bir aşının ortaya çıkması pek mümkün görünmüyor.