Corona virüsü son durum ve tedavi süreci: Corona virüsü nedir belirtileri neler ve hangi ülkelere bulaştı?

Corona virüsü dünya genelinde bir tehdit olarak artmaya devam ederken, ülkemize en yakın komşulardan biri olan İran'da vaka sayısı 270 olarak bildirildi. Son gelen bilgilere göre 26 kişi İran'da hayatını kaybederken, 49 kişi de virüsten kurtuldu. Ülkemizde corona virüsü için tüm önlemler alınmış durumda ve Sağlık Bakanlığı tarafından sürekli bilgilendirilmeler yapılıyor. Ülkemizde corona virüsü vakasına rastlanmazken, tedbirlerde artarak devam ediyor. Corona Virüsü'nden korunmak için bir dizi önlem paketi açıklanırken, kişisel hijyenin ne kadar önemli olduğu yapılan açıklamalarla sık sık hatırlatılıyor. Peki Corona Virüsü'nde son dakika gelişmeleri neler.. İşte dünya genelinde vaka sayısındaki son durum



Corona virüsü Türkiye ve dünya ülkeleri tarafından yakından takip edilmeye devam ediliyor. Son olarak komşu ülkeler Yunanistan ve Gürcistan’da da görülmesi üzere dünya çapında gözlemlenen vaka sayısı 82 bin 171’e yükseldi. Corona virüsü dolayısıyla bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı ise kayıtlara 2 bin 804 olarak yansıdı. Dünya genelindeki Corona virüsü kayıtlarında yer alan bilgilere göre toplam 33 bin 129 kişinin tedavisinin tamamlandığı kamuoyuna duyuruldu. Şu ana kadar komşu ülkeler İran’da 141, Gürcistan ve Yunanistan’da birer tespit yapıldı. ABD’de tespit edilen Corona virüsü sayısının 60 olduğu öğrenildi. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de Corona virüsü vakasıyla henüz karşılaşılmadığını, gerekli tüm önemlerin alındığını ifade etti. CORONA VİRÜSÜ SON DURUMCorona Virüsü vakaları dünya genelinde hızla artarken virüs hakkında hakkında son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Corona Virüsü belirtileri ve bu hastalıktan korunma yollarının nasıl olması gerektiği vatandaşların internette araştırdığı konular arasında yer alıyor. Corona Virüsü Türkiye'de var mı sorusu da genellikle internette cevabı araştırılan sorular arasında. Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamalarla sık sık vatandaşları bildirirken, son dakika açıklamaya göre, Türkiye'de henüz Corona Virüsü vakası bulunmadığı ifade edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca katıldığı canlı yayında Türkiye'de Corona Virüsü olmadığını, tüm tedbirlerin alındığını aktardı. Dünyada hızla yaygınlaşan corona virüsü ile ilgili son dakika gelen bilgilere göre ise corona virüsü Yunanistan'a da sıçradı, virüs görülen kişinin karantina altına alındığı bildirildi.





Dünya genelinde vaka sayısı 82.171 olurken, 33.129 kişi tedavi oldu. 2.804 kişi de hayatını kaybetti.

İran'da son durum ise dikkat çekici.. 141 vaka görülürken, 19 kişi hayatını kaybetti ve 49 kişi tedavi edildi.