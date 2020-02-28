Corona virüsü son durum ve tedavi süreci: Corona virüsü nedir belirtileri neler ve hangi ülkelere bulaştı?
Dünya genelinde 83 bin 704 kişiye enfekte olan Corona virüsü için son gelişmeler Türkiye ve pek çok ülkede anlık olarak takip edilmeye devam ediliyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından ülke dışına da yayılmaya başlayan Corona virüsü, şu ana kadar 2 bin 859 can aldı. Corona virüsü dolayısıyla Çin'in Hubei eyaletinde ölen insan sayısı 2 bin 682 olurken, İran'da 26, İtalya'da 17 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Corona virüsü ile mücadele ve tedavi sürecinde ise 36 bin 654 kişinin tedavisi tamamlanarak taburcu edildi. Corona virüsü tespit edilen ülkeler arasında Çin'in ardından en büyük sayı ise 2 bin 337 ile Güney Kore olarak açıklandı. Güney Kore'yi 655 kişi ile İtalya, 270 kişi ile Japonya takip etti. Azerbaycan'da ilk corona virüsüne rastlandığı bildirildi. Diğer taraftan Sağlık Bakanı Fahrettin Altun, Türkiye'de Corona virüsü ile ilgili tüm tedbirlerin alındığı ve korunma mücadelesinin devam ettiğini açıkladı. İşte, Corona virüsü belirtileri ve son durumu hakkında detaylı bilgiler...
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Corona virüsü dünya genelinde bir tehdit olarak artmaya devam ederken, ülkemize en yakın komşulardan biri olan İran'da vaka sayısı 270 olarak bildirildi. Son gelen bilgilere göre 26 kişi İran'da hayatını kaybederken, 49 kişi de virüsten kurtuldu. Ülkemizde corona virüsü için tüm önlemler alınmış durumda ve Sağlık Bakanlığı tarafından sürekli bilgilendirilmeler yapılıyor. Ülkemizde corona virüsü vakasına rastlanmazken, tedbirlerde artarak devam ediyor. Corona Virüsü'nden korunmak için bir dizi önlem paketi açıklanırken, kişisel hijyenin ne kadar önemli olduğu yapılan açıklamalarla sık sık hatırlatılıyor. Peki Corona Virüsü'nde son dakika gelişmeleri neler.. İşte dünya genelinde vaka sayısındaki son durum
Corona virüsü Türkiye ve dünya ülkeleri tarafından yakından takip edilmeye devam ediliyor. Son olarak komşu ülkeler Yunanistan ve Gürcistan’da da görülmesi üzere dünya çapında gözlemlenen vaka sayısı 82 bin 171’e yükseldi. Corona virüsü dolayısıyla bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı ise kayıtlara 2 bin 804 olarak yansıdı. Dünya genelindeki Corona virüsü kayıtlarında yer alan bilgilere göre toplam 33 bin 129 kişinin tedavisinin tamamlandığı kamuoyuna duyuruldu. Şu ana kadar komşu ülkeler İran’da 141, Gürcistan ve Yunanistan’da birer tespit yapıldı. ABD’de tespit edilen Corona virüsü sayısının 60 olduğu öğrenildi. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de Corona virüsü vakasıyla henüz karşılaşılmadığını, gerekli tüm önemlerin alındığını ifade etti. CORONA VİRÜSÜ SON DURUMCorona Virüsü vakaları dünya genelinde hızla artarken virüs hakkında hakkında son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Corona Virüsü belirtileri ve bu hastalıktan korunma yollarının nasıl olması gerektiği vatandaşların internette araştırdığı konular arasında yer alıyor. Corona Virüsü Türkiye'de var mı sorusu da genellikle internette cevabı araştırılan sorular arasında. Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamalarla sık sık vatandaşları bildirirken, son dakika açıklamaya göre, Türkiye'de henüz Corona Virüsü vakası bulunmadığı ifade edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca katıldığı canlı yayında Türkiye'de Corona Virüsü olmadığını, tüm tedbirlerin alındığını aktardı. Dünyada hızla yaygınlaşan corona virüsü ile ilgili son dakika gelen bilgilere göre ise corona virüsü Yunanistan'a da sıçradı, virüs görülen kişinin karantina altına alındığı bildirildi.
Dünya genelinde vaka sayısı 82.171 olurken, 33.129 kişi tedavi oldu. 2.804 kişi de hayatını kaybetti. İran'da son durum ise dikkat çekici.. 141 vaka görülürken, 19 kişi hayatını kaybetti ve 49 kişi tedavi edildi.
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Bu hayvanlar yarasa ve pangolin olarak öne çıktı. En yakın sınır komşularımızdan biri olan İran'da güncel verilere göre 61 vaka sayısı görülürken, bunlardan 16'sı hayatını kaybetti.
Peki Corona Virisü'nden nasıl korunulur, en etkili korunma yöntemleri nelerdir? Corona virüsünden hayatını kaybedenlerin 28 Şubat Çarşamba günü hayatını kaybetdenlerin sayısı 2.858 olurken, hastalığa yakalananların sayısı 83.391 oldu. Corona Virüsü'nden tedavi edilerek kurtulan kişi sayısı ise dünya genelinde 36.593
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CORONA VİRÜSÜNDEN NASIL KORUNULUR?
Dünya Sağlık Örgütü, insanların şu an için belirli bir tedavisi veya aşısı olmayan virüse maruz kalmaktan ve bulaşmasını azaltmak için basit önlemler almasını öneriyor. Birleşmiş Milletler virüsten korunmak için insanlara şu önerilerde bulunuyor. -Ellerinizi sık sık alkol bazlı bezle silin veya ılık su ve sabunla yıkayın. -Hapşırırken veya öksürürken ağzınızı ve burnunuzu kapatın. -Ateşi olan veya öksüren bir kişiyle yakın temastan kaçının. -Ateşiniz, öksürüğünüz varsa ve nefes almakta zorluk çekiyorsanız hemen bir sağlık merkezine görünün ve seyahat ettiyseniz bu bilgileri de paylaşın. -Çiğ ve az pişmiş hayvansal besinlerden kaçının.
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Dünya Genelinde 28 Şubat 2020 itibari ile 82.171 kişi Corona Virüsüne yakalanmış durumda. Bunlardan 33.129'u tedavi edilirken, 2.804 kişi farklı ülkelerde hayatını kaybetti. Ölümlerin en fazla olduğu ülke ise hastalığın çıkış yaptığı Çin ve Wuhan kentinde meydana geldi.
Avrupa ülkeleri arasında Virüsün en çok vaka sayısı gösterdiği ülke İtalya. Ülkede 453 vaka sayısı görülürken, 1 kişi tedavi edildi ve 7 kişi hayatını kaybetti. İtalya'dan gelen son dakika haberlerine göre, virüsten dolayı paniğe kapılan halk market stoklarını bir hayli azaltmış, bir çok ürünü de bitirmiş durumda.
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TEMİZLİK ÖNEMLİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün katıldığı canlı yayında corona virüsü ile ilgili hijyen konusuna dikkat çekti.
Bu enfeksiyon grip gibi bulaşıyor. Şu dönemde kişisel hijyen çok önemli. Elleri yıkamak, tek kullanımlık mendil kullanın, ellerinizi yıkayın, bir metreden daha yakın mesafede olunmaması gerektiği, gripli olanların maske kullanması gerektiği, beslenmenin önemli olduğunu, ev ortamında da bulunduğu ortamın havalandırılmasının önemli olduğunu... Ocak ayının ilk dönemine göre hasta sayısında azalma görülüyor.
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Hastalığa Yakalanmamak İçin Öneriler Nelerdir?
Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs (2019-nCoV) için de geçerlidir. Bunlar;
- El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir. - Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir. - Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı). - Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık yıkanmalıdır. - Bugün için ülkemizde sağlıklı kişilerin maske kullanmasına gerek yoktur. Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişinin öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kağıt mendil ile örtmesi, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnunu kapatması, mümkünse tıbbi maske kullanması önerilmektedir.
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Burnunuzu tuzlu suyla yıkamak Yeni Koronavirüs (2019-nCoV) enfeksiyonunu önleyebilir mi? Hayır. Burnu tuzlu suyla düzenli olarak yıkamanın Yeni Koronavirüs (2019-nCoV) enfeksiyonundan korunmada bir faydası yoktur. Sirke kullanımı Yeni Koronavirüs (2019-nCoV) enfeksiyonunu önleyebilir mi? Hayır. Sirke kullanımının Yeni Koronavirüs (2019-nCoV) enfeksiyonundan korunmada bir faydası yoktur.
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CORONA VİRÜSÜNÜN TEDAVİSİ VAR MI?
Corona Virüsü tedavisi konusunda en güncel bilgi 24 Şubat günü gerçekleşti. Çin'den yapılan açıklamaya göre virüse karşı bir aşı geliştirildi. Virüse karşı şu ana kadar hiçbir panzehir geliştirilmemişti fakat Çin'den yapılan açıklama dünyayı heyecanlandırdı. İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen koronavirüs tüm dünyada ürkütücü bir hızla yayılıyor. Çin dışındaki ülkelerde vaka ve ölümler artmaya başlarken vakada en fazla yükseliş İtalya, Güney Kore ve İran'dan geldi.
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Çin'in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui, korona virüsü için aşının bulunduğunu ancak piyasaya çıkması için son testlerinin yapılmasının beklendiğini duyurdu. Çin’in Rusya Federasyonu Büyükelçisi Zhang Hanhui, Moskova’da Rus basınına yaptığı açıklamada, “Çin'deki bilim adamlarımızın bulduğu ilaç etkisini kanıtladı ve testler başarılı şekilde devam ediyor.
İlaca yönelik çalışmaların son kısmının kısa süre zarfında bitirilmesi hedefleniyor ve Şubat sonuna kadar Çin’deki tüm şehirlerde hayat normale dönecek. Virüsün yayılma merkezinde ise hayatın Mart sonuna kadar düzelmesi planlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü’yle çalışıyoruz. Ekibimizin içinde 2 Rus bilim adamı da var. Rusya’ya ve halkına destekleri için teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.
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CORONA VİRÜSÜNDE SIKÇA SORULAN SORULAR
1. Yeni Coronavirus (2019-nCoV) nedir? Yeni Coronavirus (2019-nCoV); daha önce insanlarda tespit edilmemiş yeni bir Coronavirus alt tipidir ve 7 Ocak 2020’de tanımlanmıştır. 2. Yeni Coronavirus (2019-nCoV) Hastalığı ilk olarak ne zaman bildirilmiştir? Yeni Coronavirus (2019-nCoV) Hastalığı’nın ilk bildirimleri DSÖ tarafından, 31 Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde etiyolojisi bilinmeyen pnömoni vakaları olarak yapılmıştır. 3. Yeni Coronavirusun (2019-nCoV) kaynağı nedir? Yeni Coronavirusun (2019-nCoV) kesin kaynağı bilinmemektedir. Erken dönemde bildirilen ilk olguların Çin’in Wuhan kentinin güneyindeki Wuhan Güney Çin Deniz Ürünleri Şehir Pazarı (evcil ve vahşi farklı hayvan türleri satılan bir balık ve canlı hayvan pazarı) çalışanlarında bildirilmesi, virüsün muhtemelen bir hayvan kaynağından ortaya çıktığını düşündürmektedir. 4. Yeni Coronavirusun (2019-nCoV) nasıl bulaşır? Bulaşma şekli tam olarak bilinmemektedir. Hayvandan insana bulaşma yanında; insandan insana da bulaştığı anlaşılmıştır. Damlacık yoluyla bulaştığı varsayılmaktadır. 5. Yeni Coronavirusun (2019-nCoV) kuluçka (inkübasyon) süresi ne kadardır? Virüsün kuluçka süresi net olarak bilinmemektedir. 2-14 gün arasında olduğu düşünülmektedir. 6. Yeni Coronavirusun (2019-nCoV) neden olduğu semptomlar ve komplikasyonlar nelerdir? Asemptomatik (bulgusu olamayan) olguların olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan semptomlar ateş, öksürük ve solunum sıkıntısıdır. Ancak şiddetli olgularda pnömoni, ağır akut solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir. 7. Yeni Coronavirus (2019-nCoV) hastalığı kimlerde daha ağır seyretmektedir? Eldeki veriler, yaşlı ve eşlik eden hastalığı olanlarda daha ağır seyrettiğini göstermektedir. 8. Türkiye’den bildirilen enfekte Yeni Coronavirus (2019-nCoV) vakası mevcut mudur? Yeni Coronavirus (2019-nCoV) enfeksiyonunun yoğun olarak görüldüğü bölgelerden ülkemize gelen ve herhangi bir solunum yolu semptomu gösteren kişiler, uygun şartlarda izole edilerek hastalık olasılığı açısından değerlendirilmekte ve solunum numunesi alınmaktadır. Bu kapsamda değerlendirilen vakalarda şu ana kadar Yeni Coronavirus (2019-nCoV) hastalığı saptanmamıştır.
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TAHRAN - İSTANBUL UÇAĞI ANKARA'YA İNİŞ YAPTI
Tahran-İstanbul seferini yapan uçak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Uçaktaki 17 yolcu şüpheli olarak değerlendiriliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Uçaktaki 132 yolcu ve mürettebat 14 gün gözlem altında tutulacak" dedi. Hürriyet'e özel açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Uçakta ateşi ve öksürüğü olanlar vardı, şüphelendik ve indirdik. 3-4 saat sonra kesin sonuçlar açıklanacak" diye konuştu. TK 8VÇ sefer sayılı 132 yolcusu bulunan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na saat 10.29'da indi. Tahran-İstanbul seferini yapan uçaktaki yolcuların Sağlık Bakanlığının da koordinasyonunda Ankara Sağlık Müdürlüğü ve Bakanlık yetkilileri nezaretinde ön muayeneleri yapıldı. İran'dan gelen ve ateşi sınır üstünde olan toplam 17 kişi şüpheli olarak değerlendiriliyor. Saat 12.30 itibarıyla Sağlık Bakanlığı ekipleri, ikinci bir kontrol için uçağa giriş yaparken tarama sürüyor.Uçaktaki yolculardan bazılarının İran'ın Kum kentinden geldiği belirtiliyor. Yolcular Ankara'da Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde karantinaya alınacak. Koronavirüsün yayıldığı İran ile uçuşlara yönelik sınırlama getirilmişti. Ancak oradaki Türk vatandaşları için özel uçuşlar düzenleniyordu. Şu ana kadar uçak ve sefer bilgisiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Saymaz'a yaptığı özel açıklamada ise şunları söyledi: "Uçakta 132 yolcu ve artı mürettebat var. Gelenlerin hepsi Türk'tür. İçlerinde ateşi ve öksürüğü olanlar ve şüphelendiğimiz hastalar bulunduğu için uçağın acil iniş yapmasını istedik. Hepsinin muayenesi yapıldı. İlk numuneler alınıyor. Numuneler daha yeni alındığı için kesin bir şey şu an söyleyemiyorum. Bilim kurulumuz toplanıyor. 3-4 saat sonra kesin sonuçlar açıklanır. Hastalar karantinaya alındı. Şu an takip ediyoruz." SAĞLIK BAKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 132 yolcunun ve mürettebatın bulunduğu uçakla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bilindiği üzere, 23 Şubattan itibaren komşumuz İran’la kara, demir ve havayolu geçişleri durdurulmuştur. Kara sınırlarımız karşılıklı olarak kapalıdır ancak havayoluyla ülkemizden İran’a dönmek isteyen İran vatandaşları için dönüşler devam etmektedir. İran’dan ülkemize dönmek isteyen Türk vatandaşları için ise özel bir sefer düzenlenmiştir. İran’dan bu seferle ülkemize gelen Türk vatandaşları 14 gün süreyle gözlem altında tutulacaktır. Bu çerçevede THY’ye ait TK879 sefer sayılı Tahran uçağının Ankara’ya inişi planlanmıştır. Uçakta bulunan 132 Türk yolcu ve mürettebat ilk kontrolleri ve karantina süreçleri için daha önce boşaltılmış ve karantina hastanesi olarak hazırlanmış olan Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine nakledilecektir. Yolcuların detaylı sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra numuneleri alınarak Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda tahlilleri tamamlanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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BAKAN KOCA: TÜRKİYE'DE RASTLANMADI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'daki coronavirüs karantinası ile ilgili açıklamalar yaptı. Son dakika açıklamaya göre Bakan Koca şu ifadeleri kullandı;
Dünyada coronavirüs salgını devam etmektedir. Hayatını kaybedenlerin sayısı 2704’ü bulmuştur.
Türkiye tedbirleri DSÖ’den ile önce hayata geçiren ilk ülkelerden olmuştur. Türkiye’de virüse rastlanmamıştır tüm çabamız bunu devam etmesidir.İran’a vakaların bildirilmesiyle bu ülkeye karşı da tedbirlerimizi yoğunlaştırdık.Tahran’dan gelen yolcu uçağındaki yolcuların bazılarında ateş olmayıp soğuk algınlığı bulgularının olması sebebiyle uçağı Ankara’ya indirme yönünde bir karar aldık. Ankara’ya yönlendirmemizin sebebi bu konuda daha önce deneyimli olan bir ekibinin karantina merkezinde hazır bulunmasıydı.
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Şehir hastanesinde karantinaya alınmadılar. Bugüne kadar kullanılmayan hizmete açmaya hazır halde bulunan klinik konuk evini açtık. Bilkent klinik gözlem konuk evi bağımsız bir bina. Daha önce yatışı yapılmamış bir tesis. İlk muayeneleri yapıldı. Hasta olduğu yönünde bir vatandaşımızın bulgusu olmadığını söylemek istiyorum. 140 kişi içinde ateşi olan yolcumuz olmadığını, 4 yolcuda öksürük ve boğaz ağrısı şikayeti olduğunu söylemek istiyorum.
Bu akşam muhtemelen Zekai Tahir Burak hastanemizde başhekimliği ziyaret ederek sonuçlarla ilgili açıklamayı da yapmış olacağım.
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"NUMİNELERİ POZİTİF ÇIKAN HASTAMIZ YOK"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'dan Ankara'ya gelerek Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde karantinaya alınan yolcuların sağlık durumları ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Koca numinelerde negatif çıkan hasta olmadığını belirterek, şunları söyledi;
4 yolcumuzun soğuk algınlığı şikayetleri sebebiyle risk etmemek için bugün karantinaya alınmaya karar verilmişti. Bugün Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem altına aldık. Bütün yolcuların hepsi ayrı birer odada hizmet verilerek takibi yapılıyor. Her birine tek kullanımlık malzemeler veriliyor.
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130 kişi içinde ağırlıklı genç yolcular var. 50 yaş üstü 11 kişi bulunuyor. Risk oluşturan sadece 2 hastada diyabet, 1 hastane hipertansiyon olduğunu biliyoruz. Şu an 132 + 10 kişide 38 derecenin üzerinde herhangi bir yolcumuz yok. Şu ana kadar çalışılmış numunelerden pozitif çıkan herhangi bir hastamız bulunmuyor. 4 kişide soğuk algınlığı belirtileri var ama ateşlerinin olmadığını söylemek istiyorum. Burada hassasiyet göstermemiz, özellikle Kum Kenti'nden geçmiş yolcularımız için 14 günlük süreci gözlemlemek istiyoruz. Risk gruplarını tespit ederek ne kadarlık sürede takip edilmesi gerekiyorsa bakılacak. Şu anda coronavirüs hastamızın olmadığını söylemek istiyorum. Şu ana kadar 3'te 2 kontroller tamamlandı, kalan 3'te 1'in çalışmaları kontrol amaçlı devam ediyor.
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BİR ÜLKEDE DAHA GÖRÜLDÜ
İsviçre'de ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.
İsviçre Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin İtalyanca konuşulan güney bölgesinde ve İtalya sınırında yer alan Ticino kantonunda yaşayan 70'li yaşlardaki bir erkeğin, Cenevre'de bulunan bir sağlık merkezinde yapılan testler sonucu Kovid-19 taşıdığının ortaya çıktığı belirtildi.
İtalya Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ülkede geçen haftadan bu yana hızla yayılan Kovid-19 salgınından etkilenenlere ilişkin son bilgiler paylaşıldı.
Salgının en çok etkilediği ülkenin kuzeyindeki Lombardiya Bölgesi'nde 3 ölümün daha kayıtlara geçtiği bilgisini verilen açıklamada, Kovid-19'un ülkede şu ana kadar toplam 8 bölge ve bir özerk eyalette 322 kişiye bulaştığı bildirildi.
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CORONAVİRÜSÜ SEMPTOMLARI NELER?
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsü belirtilerini, öksürük, nefes darlığı, ateş, nefes almada zorlanma olarak belirledi. Birçok vakada ise koronavirüsü; zatürreye, şiddetli akut solunum sendromuna, böbrek yetmezliğine ve ölümlere neden oldu.
Coronavirüsün kuluçka süresi tam olarak bilinmiyor. Bazı kaynaklar 10 ila 14 gün arasında olabileceğini ifade ediyor.
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31 Aralık 2019'da Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO), 11 milyon nüfuslu Çin'in yedinci en büyük şehri olan Çin, Hubei Eyaleti, Wuhan Şehrinde tespit edilen Corona Virüsü, gündemdeki yerini koruyor. Can almaya devam eden Corona Virüsü’ne Çin’in doğu bölgelerinin yanı sıra Japonya, Tayland, Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri, Singapur, Vietnam, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Tayvan‘a da sıçradığı öğrenildi. Peki, Corona Virüsü nedir, belirtileri neler? Corona Virüsü hangi ülkeler görülüyor?
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Corona Virüsler (CoV), soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Ağır Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV) gibi daha ciddi hastalıklara kadar çeşitli hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesidir.
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Corona Virüsler tek zincirli, pozitif polariteli, zarflı RNA virüsleridir. Pozitif polariteli oldukları için RNA’ya bağımlı RNA polimeraz enzimi içermezler, ancak genomlarında bu enzimi kodlarlar. Yüzeylerinde çubuksu uzantıları vardır. Bu çıkıntıların Latince’deki “corona”, yani “taç” anlamından yola çıkılarak bu virüslere Corona virüsü (taçlı virüs) ismi verilmiştir.
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Corona virüs salgını dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Bugün gelen son dakika gelişmeleri ise gerçek anlamda tehdidin boyutunun her geçen gün ne kadar daha büyüdüğünü gözler önüne serer cinsten. İran'dan peşi sıra kötü haberler geldi. İran Sağlık Bakan Yardımcısı da paylaştığı bir video ile virüse yakalandığını duyurdu. Bakan Yardımcısı dün kamera karşısında terlerken virüsün kontrol altına alınmaya başlandığı ifadelerini kullanmıştı. Yetkililer İranlılara evlerinden çıkmama uyarısında bulundu. Virüs bugün ilk kez Hırvatistan ve İspanya'da da görüldü. İşte virüsle ilgili bilmeniz gereken en önemli, en sıcak gelişmeler...
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İran Sağlık Bakan Yardımcısı'nda da korona virüsü testi pozitif çıktı. Bakan Yardımcısı Iraj Harirchi, virüs testinin pozitif çıktığı duyurusunu video paylaşımı yaparak duyurdu. Harirchi çektiği videoda, durumunun iyi olduğunu İran'ın virüsü yeneceğini ifade etti.
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Ancak Harirchi'nin dün düzenlenen basın toplantısındaki görüntüsü sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor. Harirci bu basın toplantısında İran hükümetinin virüsü kontrol altına almaya başladığı ifadelerini kullanıyordu. Harirchi'nin kameralar önünde ter döktüğü ve sürekli olarak terini, burnunu sildiği kameraya yansıyor. Bugün ise Harirchi paylaştığı video ile virüse yakalandığını ve karantinaya alındığını duyurdu.
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CORONA VİRÜSÜ YUNANİSTAN'A DA SIÇRADI
Yunanistan’ın Selanik kentinde, 38 yaşındaki Yunanistan vatandaşı bir kadında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Yunanistan Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Başkanı Sotiris Skodras, dün akşamdan itibaren Selanik Hastanesi’nde karantina altına alınan kadında virüse rastlandığını açıkladı.
Skodras, bir süre önce İtalya'yı ziyaret ettiği belirlenen kadınla temasta bulunan aile üyeleri ve yakınlarının da özel birimlerde karantinada tutulduğunu belirtti.
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BAKAN KOCA: TEDBİRLERİMİZİ YOĞUNLAŞTIRMAMIZ GEREKMİŞTİR
Ccorona virüsü ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni bir açıklama daha geldi Son dakika açıklamasına göre Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan İran'dan gelen yolcularla ilgili son durumu paylaştı. Bakan Koca şunları söyledi;
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Çin’den bildirilen vaka sayılarında azalma varken diğer ülkelerden bildirilen vaka sayılarında artış görülmektedir. En son Yunanistan’da bir vakanın bildirilmesi komşularımızda vaka sayısının artması sebebiyle tedbirlerimizi yoğunlaştırmamız gerekmiştir.
Ülkemizde yürüttüğümüz tedbirler sayesinde ülkemizde hastalığa rastlanmamıştır. Ama bundan sonrasında rastlanmayacağı anlamına gelmediğini söylemek istiyorum.
Bugün itibarıyla İran ile olan kara sınır kapılarımızda sahra hastanelerini oluşturup gelmek isteyen Türk vatandaşlarımızla ilgili 14 günlük karantina dönemini veya evde gözlem dahil olmak zere gelen kişilere anlatarak bu süreci devam ettirme yönünde bilim kurulunu bir yaklaşımı oldu.
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Sınır kapışlarında alınan tedbirleri yerinde görmek üzere yarın hareket edeceğim. Tahran’dan ülkemize gelen vatandaşlarımızı iki merkezde gözlem altına aldık. Şu ana kadar hastalık bulgusu anlamında bir farklılık olmadığını özellikle söylemek istiyorum.
Öksürük ve boğaz ağırı olan hastalarımız vardı giderek artan bir sıkıntı kötüleşme olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz.
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BİR ÜLKEDE DAHA GÖRÜLDÜ
Danimarka sağlık yetkilileri İtalya'da kayak tatiline giden bir kişiye corona virüs teşhisi konduğunu duyurdu. Estonya Romanya ve Pakistan'da da az önce gelen bilgilere göre virüs vakası olduğunu doğruladı. İran'da corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 26'ye yükseldi.
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ABD'DE CORONA TESPİT EDİLDİ
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, kaynağı belirlenemeyen bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, yakın dönemde yurt dışına seyahat etmemiş veya bilinen başka bir hastayla temasta bulunmamış kişide Kovid-19 görüldüğünü bildirdi.
Merkezin açıklamasında, vakanın, hastalığın halk arasında kontrolsüz yayıldığının işareti olabileceği uyarısında bulunuldu.
Açıklamada, San Francisco şehrinin kuzeydoğusundaki Solano ilçesinde yaşayan hastanın Sacramento'da bir hastanede müşahede altına alındığı ve hastayla temas kurmuş kişilerin araştırıldığı ifade edildi.
Hasta, ABD'de görülen 60'ncı yeni tip koronavirüs vakası oldu. Ülkede daha önce tespit edilen 59 Kovid-19 vakasında, hastaların tamamı yurt dışına seyahat etmiş veya yurt dışına seyahat edenlerle yakın temasta bulunmuş kişilerdi.
ABD'de Kovid-19 bulaşan ilk 14 hasta, salgının ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kenti ve çevresine seyahat etmiş kişiler ve eşleriydi. Ardından ABD hükümetinin Vuhan'dan tahliye ettiği ABD vatandaşları arasından 3, Japonya'daki Diamond Princess yolcu gemisinden tahliye edilenler arasındaki 42 kişide de yeni tip koronavirüs görülmüştü.
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AZERBAYCAN'DA İLK VAKA
Azerbaycan ülkede ilk corona virüs vakasının görüldüğünü duyurdu. Azerbaycan corona virüsü kriz merkezinden yapılan açıklamaya göre virüs, İran'dan gelen Bir Rus vatandaşında tespit edildi.