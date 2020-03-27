CORONA VİRÜSÜ SON DURUM: Türkiye'de ve Dünyada Koronavirüs (korona virüs) ölüm ve vaka sayısı
Uzak Doğu’da ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra Avrupa, Asya, Avustralya, Amerika ve Afrika kıtasını etkisi altına alan Corona Virüsü (Covid-19), son dakika gelişmeleri ile gün gün gündeme gelmeye devam ediyor. 27 mart itibariyle bugün şu ana kadar dünya genelinde corona virüsü olan ülkeler toplamında 24.082 kişinin hayatını kaybettiği koronavirüs salgını, dünya genelinde vaka sayısı 533.416'ya ulaştı. En çok ölüm sayısı 8.215 kişi ile İtalya’da yer alırken, İtalya’yı 3.291 ölüm ile Çin takip etti. korona virüsü salgınında ülkelere göre toplam iyileşme sayısında ise 74.181 kişi ile Çin ilk sırada yer alırken, Çin’i 10.457 kişi ile İran takip etti. Vaka sayısı en çok olan ülke ise 85.991 kişiyle Amerika'dır. Öte yandan, İtalya'da corona virüsü nedeniyle cenaze törenleri yasaklandı. Peki, corona virüs salgınında Türkiye’deki son durum nedir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklama ile Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı 5698'e ölüm sayısı 92'ye yükseldi. İşte dünyada corona virüsü canlı takip haritası verileri ve istatistikleri ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıyla Türkiye vaka ve ölüm sayısı hakkında detaylı bilgiler..
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Tüm dünyayı etkisi altına alan ve kısa sürede küresel salgın haline dönüşen corona virüsü (Covid-19) ile ilgili Türkiye ve dünyadan son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Corona virüsü vaka sayısı ile ilgili dünya genelinde yetkililer bilgilendirmelerine devam ederken, son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter üzerinden yapmış olduğu açıklama ile birlikte Türkiye'de kaç kişide koronavirüs'ün tespit edildiği açıkladı. 25 Mart gecesi yapılan açıklama ile birlikte Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 3629 olurken, koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı da (ölüm sayısı) 75'e yükseldi. Bilim Kurulu toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, corona virüsüne karşı alınan önemleri duyurdu. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in corona virüsüne yakalandığını açıklaması ise gündeme damga vurdu. İtalya'da hastaların raporlarına ilişkin yayımlanan rapor ise dikkat çekti. Dünya ve Türkiye'de corona virüsüne yönelik son dakika gelişmeleri Corona Virüsü istatistik verileri güncel ve canlı takip haritası üzerinden de görüntülebiliyor. İşte, corona virüsü olan ülkelerde ve Türkiye'de son durum..
Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü salgınında ölümler vaka sayılarında yaşanan artışlarla ilgili bilgiler gelmeye devam ederken, ülkemizde de yetkililer alınması gereken önlemler ve toplam vaka sayısına ilişkin bilgilendirmelerde bulunuyor. Ülkelerin aldığı önemlere rağmen corona virüsü (Kovid-19) şu anda yüz binlerce kişiyi enfekte etmiş ve binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olmuş durumda. Dünya genelinde koronavirüs (korona virüsü) pozitif vaka sayısı 533.416'ya ulaşarak 530 bin sınırını aştı. İşte, corona virüsünde Türkiye ve dünyadan anlık son bilgiler...
TÜRKİYE'DE GÜN GÜN CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜM SAYISI
27 Mart Cuma günü Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından vaka sayısına yönelik açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplam vaka sayısının 5698 olduğunu bildirdi. Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Hastalığa verileri her gün kurumsal sitemizde açıklayacağımı söylemiştim. Bugün itibari ile internet ortamında açıklanmaya başlanacak. 75030 test yapıldı. 2069 pozitif vaka. Toplam vaka 5698 oldu. Bugün 17 hastamızı kaybettik. Toplam can kaybımız 92'yi buldu." dedi.
Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca'nın yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar,
Bugünlerde bütün dikkatler corona ile ilgili haberlerde. Yaşadığımız günler, örneğini bildiğimiz günler değildir. Ölüm ve salgın isimleri geldi. 10 Mart'tan bu yana Türkiye'de birçok şey değişti. Asla diğer ülkelerle aynı durumda değiliz. Oradaki sonuçların kısa sürede ortaya çıktığını akılda tutmalıyız. Türkiye elinden gelen her şeyi yaptı.Bugün şartlar çok farklı. Önceki tedbirler şu an sadece avantaj fazlası değil. Biz 10 Mart'tan öncesine dönemeyiz. Önümüzdeki günler kesinlikle farklı olacak. Bu hastalık dünyada hayatı değiştirecek kabiliyete sahip. Hayat tarzımızda geçici bir değişikliğe gitmek gerekli. Temas kesildiğinde virüsün önü kesiliyor. Tedbirler aslında basit. Hastalığın yayılmasını engelleyecek şartları sağlamak ve onlara uymak zorundayız.
Bugün Kurulumuzda en önemli toplantımızı yaptık. Dünyada başarı göstermiş faaliyetleri inceledik. Hastalığı bulunduğu sınırlan içinde tecrit edelim. Sosyal hareketlilik en alt düzeye inmelidir, buna göre düzenlemelidir. İnsanlar bunun için daha az karşılaşmalıdır.
CAN KAYBIMIZ 92'YE ÇIKTI
Ne kadar dikkat edersek o kadar kısa sürede bu sürecin üstesinden geleceğiz. Gönlünü ortaya koyan bütün sağlık çalışanlarına teşkkür ediyorum. Hastalığa verileri her gün kurumsal sitemizde açıklayacağımı söylemiştim. Bugün itibari ile internet ortamında açıklanmaya başlanacak. 7533 test yapıldı. 2069 pozitif vaka. Toplam vaka 5698 oldu. Bugün 17 hastamızı kaybettik. Toplam can kaybımız 92'yi buldu.
Bir testi 3-4 saatten önce sonuçlandırmanız mümkün değildir. Çin'den daha kısa sürede test sonucu alan tesleri getirdik. Testin süresini 60 ila 70 dakikaya çeken yöntemi bu dönemde çalışan laboratuvarlara verildi. Pisiyar yöntemiyle çalışan toplam 350 bin kitimiz var. Şu an 7-8 binlere ulan test sayısı oldu. Önümüzdeki günlerde bu sayı 15-20 binlere tarama testi ile çıkacak. Herhangi bir kişinin ya da laboratuvarın kendi başına ve bizim uygun görmediğimiz kitlerle çalışması uygun değildir.
İL İL VAKA SAYILARI AÇIKLANACAK MI?
Bir bölgenin salgını taşıdığı, bazılarının taşımadığı, bir bölgeden başka bölgeye geçişin daha fazla olmaması için (İtalya'da olduğu gibi) açıklamak istemiyoruz. Cumhurbaşkanımız bu konuyu değerlendirmektedir. Daha fazla vakanın görüldüğü iller varsa bunun için yapılması gereken önerileri de Cumhurbaşkanımıza sunmuş bulunuyoruz. Benim bilgi vermem doğru değil.
YOĞUN BAKIMDA SORUN İDDİALARI VE UMRECİLER...
Şu an yoğun bakımlarımızda sorunlarımızın olmadığını biliyoruz. Yoğun bakım ünitelerinde yüzde 62-63 oranında bir doluluk var. Yerli üretim içinde bir çalışmamız oldu. Umrede olan 362 kişi hakkında çalışma yapılıyor. Ona göre ne yapacağımız belli olursa açıklama yapacağız.
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26 Mart Sağlık Bakanı Koca Twitter üzerinden yapmış olduğu açıklamasında "Test sayımız dün 5.035’ti. BUGÜN 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3.629’a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum." dedi.
25 Mart Sağlık Bakanı koca Twitter üzerinden yapmış olduğu açıklamada "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." bilgisini verdi. Bu açıklamayla Türkiye'de corona virüsü nedeniyle ölüm sayısı 59'a yükseldi. Vaka sayısı 2433 oldu.
Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapan Bakan Koca, şunları söyledi;
Yoğun bakımdaki 136 hastamıza Çin'den gelen ilaç verilmeye başlandı" dedi. Bakan Koca ayrıca 60 yaş üzeri iki hastanın iyileşerek taburcu edildiğini açıklarken, "Erken dönemde ilk vakalarımızdan olan iki hastamızın bilgisini vermek istiyorum. 65 yaşında bir erkek hastamız taburcu oldu. Diğeri 60 yaşında başka bir erkek hastamız taburcu oldular. 7 gün sonra taburcu oldu"
24 mart geç saatlerde açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini Twitter'dan paylaştı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "SON 24 SAATTE 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. GENÇLERE UYARIMIZ VAR: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar" dedi.
23 Mart'ta gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. Bakan Koca, corona virüsü konusunda son dakika gelişmeleriyle ilgili değerlendirmeleri paylaşarak, corona virüsüne karşı alınan önemlere değindi. Bakan Koca şunları söyledi;
22 Mart Pazar akşamı sosyal medya hesabı Twitter'dan vaka sayısına ilişkin açıklama yapan Bakan Koca, şunları söyledi;
"Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar."
BUGÜNE KADAR toplam 20.345 test yapıldı, 1.256 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, “yok” dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Mart tarihinde corona virüsü (koronavirüs) ile ilgili son dakika gelişmelerini Twitter'dan açıkladı. Koca sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı; Son 24 saatte 2953 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 277’si POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 947’ye ulaştı. . Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. MÜCADELEMİZDE BİR AN BİLE ESNEKLİK GÖSTERMEYELİM.
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Corona virüsü (koronavirüs) ile ilgili son dakika gelişmeleri açıklamaya devam eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 24 Mart Salı günü güncel vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, şunları söyledi;
"Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. SON 24 SAATTE toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz."
Bilim Kurulu Toplantısı sonrası corona virüsüyle ilgili son durum değerlendirmelerini paylaşan Bakan Koca, "salgın ne zaman bitecek?" sorusuna, "Herkes kendisini virüs hastası olarak görüp ona göre önlemli hareket etmelidir. Testte negatif çıkan 4 gün sonra da pozitif çıkabilir. Çünkü hastalığın 4 ila 14 gün arasında kuluçka süresi var. Ancak testi hekim uygun görürse yaptırabilirsiniz. Birisinde pozitif çıktıysa ve kimlerle temas ettiyse onları taramak istiyoruz." yanıtını verdi.
Geç saatlerde corona virüsü güncel vaka sayısıyla ilgili açıklama yapan Koca, şunları söyledi;
SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini Twitter'dan paylaştı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Test sayımız dün 5.035’ti. BUGÜN 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3.629’a ulaştı" dedi.
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Önünüzdeki zamanı riske atmayın. Tedbirleri uygulaması en kolay kişiler sizlersiniz. Bugünlerde size karşı hassasiyeti yüksek olan yalnız kendi evlatlarınız değil.
Bu dönemde sağlık personelinin ek ödemelerini iyileştirme çabası içindeyiz. Neredeyse bir güvence değerinde kadromuza 32 bin personel dahil ediyoruz. Sağlık çalışanlarımızla ilgili en üst düzey dikkat sahibinin sayın Cumhurbaşkanımız olduğunu özenle belirtmek istiyorum. Kendisine ve Maliye Bakanımıza hassasiyetten ötürü teşekkürlerimi arz ediyorum. Çalışan sağlık personelimizin ek ödemelerinin üç aylık zaman diliminde tavan yüzde 100 oranında olacağını ayrıca buradan ifade etmek istiyorum.
Konu açılmışken belirtmek istiyorum. Küçük çıkarlar uğruna suistimal eden bazı malzeme üreticilerine gerekli katı yaptırımlar uygulanmıştır. İhracatları durdurulmuştur. Türkiye'de üretilen maskeler, Türkiye'nin ihtiyacı varken yurt dışına satılmayacaktır. Pandeminin olduğu dönemde istismar etmek isteyen firmaların yurt dışına yoğun bir şekilde bağlantılar yaptığını biliyoruz. Önceki gün bu anlamda üreticilerin ve satıcıların depolarına baskınlar yapıldı. Yoğun bir şekilde depoladıkları görüldü.
İyileşen vakalarımız var. Önümüzdeki günlerde iyileşen vakalarımızı da gün be gün açıklamış olacağız. İyileşmekte olan hastalarımızın fazla olduğunu belirtmek istiyorum. Bugün itibariyle sabah itibariyle Çin'de kullanılmış olan özel bir ilaçtan sonuç aldıkları iddiası olan ve bu konuyla yayınları yapılmış olan; özellikle yoğun bakımda hastalarında kullanılmasının 11 veya 12 günden 4 güne dair düşürdüğüne dair bilgilerini bildiğimiz ilaçla ilgili de bu sabah yeterli miktarda Çin'den getirmiş olduk. Bugün Çin Büyükelçiliğiyle de görüştüm. Bu ihtiyacımızı karşılama noktasında da bir gayret içinde olacaklar.
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İTALYA'DA CENAZE TÖRENLERİ YASAKLANDI
İtalya koronavirüs krizi nedeniyle cenaze törenlerini yasakladı. Virüs pek çok aileyi, sevdikleriyle vedalaşma şansından mahrum bıraktı. Milano’da bir cenaze levazımatçısı ülkede yaşanan travmayı gözler önüne serdi: Bu virüs insanları iki kez öldürüyor.
İtalya'nın COVID-19 salgınından en çok darbe alan şehri Milano’da bir cenaze levazımatçısında Andre Cerato, ‘’Bu salgın iki kez öldürüyor’’ diyor.
İtalya’da, çoğu Covid-19 kurbanı hiçbir aile yakını ve arkadaşları yanında olmadan hastanede tek başına ölüyor. Bulaşma riski yüksek olduğundan ziyaretler yasak.TOPLAM VAKA SAYISI NE KADAR OLDU?
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 500 bin 542'ye ulaştı.
En fazla vaka görülen ülke, 81 bin 285 vakayla salgının ortaya çıktığı Çin olurken; onu 74 bin 422 vakayla ABD, 74 bin 386 vakayla İtalya izledi. 56 bin 197 vakanın görüldüğü İspanya, 41 bin 519 vakanın görüldüğü Almanya, 29 bin 406 vakanın görüldüğü İran, 25 bin 233 vakanın görüldüğü Fransa ve 11 bin 712 vakanın görüldüğü İsviçre, vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler oldu.
Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Sarı kırmızılı kulüp, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve eşinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından teknik direktör Fatih Terim'den gelen haber ile sallandı. Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Terim, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" ifadelerini kullandı.
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SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN İLAÇ AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona Virüs için Çin'den getirilen ilaçlarla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, ''Ankara’ya ulaşan ilaçlar, gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı. Yeni ilaçlar, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören Kovid-19 hastaları için kullanılacak'' dedi.
Aşı çalışmaları hakkında da bilgi veren Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü, Covid-19'a karşı aşı geliştirilmesi için harekete geçti. Umut verici her bilimsel çabayı destekleyeceğiz. Maliye Bakanlığımız fon oluşturmaya hazır" ifadelerini kullandı.
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CORONA VİRÜSÜNDE TOPLAM VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
Dünya genelinde covid-19 pozitif vaka sayısı 533.416’e ulaşarak 470 bin sınırına yaklaştı. Ölümcül virüs nedeniyle hayatını kaybeden toplam kişi sayısı ise 24.082'e ulaştı. Günlük can kaybının yüzlerle ifade edilmeye başlandığı İtalya’da ise bir günde en fazla ölüm gerçekleşti ve sadece İtalya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 8.215'e çıktı.
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan “sokağa çıkma yasağı genelgesine ek bir genelgeyi bu gece saat 01.00’da valiliklere gönderdi. Valiliklere gönderilen ek genelge ile 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı kapsamında getirilecek istisnalar belirtildi.Genelge kapsamında olmakla birlikte, hizmetine ihtiyaç duyulabilecek kamu görevlileri ile eczacılar kısıtlamadan muaf olacak. İkameti dışında olanlar başta olmak üzere seyahat etmesi/evden çıkması zorunlu olanlar, 155, 156, 112 hatları üzerinden taleplerini iletebilecek.
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MERKEL KENDİSİNİ KARANTİNAYA ALDI
Almanya Başbakanı Angela Merkel yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kendisini karantinaya aldı.
Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, Angela Merkel'e cuma günü koruyucu amaçla zatürre aşısı yapan doktorun koronavirüs testinin pozitif çıktığını, bir saat önce basın toplantısı düzenleyen Angela Merkel'in, toplantının ardından doktorun koronavirüs testinin pozitif çıktığından haberdar olduğunu belirtti.
Seibert, bunun üzerine Merkel'in evinde karantina kararı aldığını ifade etti.Angela Merkel'in karantina günlerinde evinden çalışacağını bildiren Seibert, Başbakanın yakın zamanda koronavirüs testi yaptıracağını vurguladı.
Almanya Başbakanı Angela Merkel bugünkü basın toplantısında ülke çapında koronavirüsün yayılmasına karşı sosyal temasın en az 2 hafta süreyle daha da kısıtlanması gerektiğini açıklamış, aileler ve birlikte yaşayanlar hariç 2 kişiden fazlasının bir araya gelmesinin yasaklandığını duyurmuştu.
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İTALYA'DA ÜRETİM FAALİYETLERİNİ DURDURMA KARARI
İtalya Başbakan Giuseppe Conte, ülkesindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle stratejik ve gerekli olmayan bütün üretim faaliyetlerini durdurma kararı aldıklarını bildirdi. Her gün çok sayıda vatandaş kaybetmenin acısını yaşadıklarını dile getiren Başbakan Conte, "Aldığımız önlemler ciddi ama başka alternatifimiz yok. Önlemlerin etkilerini görmek için zaman gerekiyor. Kurallara uyulmalı. Evde kalmalıyız." diye konuştu.
İTALYA’DA ÇARPICI RAPOR
Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle en çok vakanın görüldüğü ikinci ülke olan İtalya’da, Ulusal Sağlık Servisi, hayatını kaybedenlerin yaş, cinsiyet dağılımlarına ve hangi hastalıklara sahip olanların daha çok etkilendiğine dair rapor yayınladı.
Yayınlanan raporda, ülkede koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalaması 78,5 olarak açıklanırken; yaşamını yitiren kadınların yaşının, erkeklerden fazla olduğu kaydedildi.
Bakanlığın valiliklere gönderdiği genelgede; ikametlerinden ayrılmalarına yasaklama/kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar arasında olan ancak yürüttükleri görev nedeniyle bazı istisnalar getirildi. Buna göre yürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında (kanser hastaları ve organ nakli olanlar hariç olmak üzere) hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanları, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri, vb kamu görevlileri/kamu hizmeti yürütenler ile eczacılar, valilik/kaymakamlıklar tarafından yasaklama/kısıtlama kararlarına belirtilen kapsamda olmak üzere istisnalar getirildi.
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Söz konusu genelge kapsamında olan vatandaşlardan yasakların yürürlüğe girmesi ile kendi ikameti dışında bir yerde olanlar başta olmak üzere seyahat etmesi/evden çıkması zorunlu olanlar, 155, 156, 112 acil arama hatları üzerinden taleplerini iletebilecek.
Bu talepler valilik/kaymakamlıklarda oluşturulan vefa iletişim merkezlerini tarafından takip edilecek. Uygun görülenler için düzenlenecek; tarih, zaman, güzergah ve seyahat edenlerin açık kimlikleri belirtilerek düzenlenecek “”seyahat belgeleri talep sahiplerine kolluk birimleri tarafından teslim edilecek.
İhtiyaçlarını karşılayacak kimsesi bulunmayan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması süreci vali/kaymakamların başkanlığında oluşturulan “Vefa Koordinasyon Grubu” tarafından yönetilecek. Bu grubun kararı, görevlendirmesi, koordinasyonu olmadan hiçbir kurum, kuruluş, STK tarafından yardım faaliyeti gerçekleştirilmeyecek. Valilik ve kaymakamlıklarımız tarafından bu kapsamda görevlendirilecek tüm kamu/sivil tüm görevlilere görev belgesi/yaka kartı düzenlenecek, bu görevlilerin isimleri görev alanları ilgili mahalle muhtarlarına paylaşılacak.
Ayrıca sokağa çıkması kısıtlanan/yasaklanan tek başına yaşayan ve/veya herhangi bir yakını olmayan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın zorunlu/temel ihtiyaçların karşılanması sürecinde valilik/kaymakamlıklarımız tarafından oluşturulan Açık Kapılar Vefa İletişim Merkezi görevini üstlenmek için görevlendirilebilecek.
İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı açık kapı yazılımı tüm ilçelere yaygınlaştırılmasını sağlamak için gerekli tedbirleri ivedi alacak.
Bakanlik valiliklerden uygulamanın genelgede belirtilen çerçevede ve gereken hassasiyetle eksiz bir şekilde yürütülmesini istedi.
ÖLENLERİN SAYISI 5476'YA YÜKSELDİ
Son dakika haberine göre; İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 651 kişi artarak 5476'ya yükseldi.
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IRAK'TA ÖLENLERİN SAYISI 20'YE YÜKSELDİ
Irak'ta yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye çıktı. Ülke genelinde vaka sayısı ise 233 oldu.
Sağlık ve Çevre Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 3 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
Böylece Irak genelinde Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 20'ye çıktığı ifade edilen açıklamada, ülkede yeni tespit edilen 20 pozitif vakayla beraber toplam vaka sayısının da 233'e yükseldiği kaydedildi.
Ülkede Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı sürerken, sağlık ve güvenlik birimleri dışındaki tüm kamu kurum ve kuruluşları da resmi tatil edilmişti.-Irak yönetimi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını 29 Mart’a kadar uzattı.
Irak hükümetine bağlı Koronavirüs Kriz Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde sokağa çıkma yasağının 29 Mart'a kadar uzatılması kararı alındı.
Karara göre, uçuşlar da söz konusu tarihe kadar yapılmayacak. Ülkedeki resmi kurum ve kuruluşlarda ise tatil cumartesi gününe kadar sürecek.
Irak'ta daha önce 22 Mart’a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Güvenlik ve sağlık birimleri hariç resmi kurumlarda da tatil ilan edilmişti.
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UKRAYNA'DAN GELEN TIR ŞOFÖRLERİ VE MÜRETTEBAT KARANTİNAYA ALINDI
Ukrayna'dan Ro-Ro kuru yük gemisiyle Zonguldak'a gelen gemi mürettebatı ve tır şoförleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında Kozlu ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurda yerleştirildi.
Zonguldak Limanı'ndaki gümrük sahasına gelen Ro-Ro kuru yük gemi mürettebatı ve tır şoförü 51 kişi, burada yapılan ilk sağlık kontrollerinin ardından minibüslerle karantina için önceden boşaltılan yurda götürüldü.
Sağlık ekiplerinin maske dağıttığı kişiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak. Yurtta, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek sunacak.
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YURTDIŞINDAN GELENLER YURTLARA YERLEŞTİRİLİYOR
Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışından Türkiye'ye getirilen aralarında öğrenci ve iş insanlarının da bulunduğu vatandaşlar Tekirdağ ve Çorlu'daki öğrenci yurtlarına yerleştiriliyor. 14 gün boyunca karantinada kalacaklar vatandaşların tüm ihtiyaçları burada karşılanacak.
Dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin uçuş yasağı koyduğu ülkelerde bulunan büyük çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu Türk vatandaşlarının ülkeye getirilmeleri sürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun büyük çoğunluğunu 3 bin 358 öğrencinin oluşturduğu yurt dışındaki Türk vatandaşlarının getirileceğini açıklamasının ardından Kazakistan ve İran'da yaşayanların ülkeye getirilmeleri dün geceden itibaren başladı. Uçakla geldikleri İstanbul'dan kara yolu ile gece Çorlu'ya getirilen 175 kişi sağlık kontrolünden geçirildikten sonra 14 gün karantina kalacakları Çorlu Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.
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YAKINLARI İLE GÖRÜŞTÜRÜLMEDİLER
Polis, sağlık, AFAD ve UMKE ekiplerinin görevlendirildiği yurtta bugün ilk günlerini geçiren vatandaşları, yakınları ziyaret etmeye başladı. Tek kişilik odalarda kalanları görmek için gelen yakınlarına önlem alan polis ekipleri izin vermedi. Pencereden yakınlarını görebilen karantina altında bulunanlar, eksiklerin bulunduğunu ve bunların getirilmesi için gelen yakınların yardım istedi. Yakınları tarafından getirilen eşyalar daha sonra görevlilerce karantinada bulunanlara verildi.
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FRANSA'DA BİR DOKTOR HAYATINI KAYBETTİ
Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Corona Virüsüne yakalanan 68 yaşındaki bir doktorun hayatını kaybettiğini açıkladı.
Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Fransa’da Corona Virüsünün ilk sağlık çalışanı kurbanının acil doktoru 68 yaşındaki Jean Jacques Razafindranazy olduğunu belirtti.
Compiegne Devlet Hastanesinde acil doktoru olan Razafindranazy’nin Corona Virüsü teşhisi konulmasının ardından Lille Hastanesi’ne kaldırıldığı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi. Ölümünün açıklanmasının ardından Fransızlar, doktor Razafindranazy'i kahraman ilan etti.
Öte yandan, 14 bin 459 vakanın bulunduğu ve 562 kişinin hayatını kaybettiği Fransa’da son verilere göre 345 sağlık çalışanına Corona Virüs teşhisi konulduğu belirtildi.
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CORONA VİRÜSÜ NEDİR?
Hem dünyada hem de ülkemizde hayatı tehdit eden ve küresel bir salgın haline dönüşen corona virüsüyle ilgili bilgiler Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alıyor. Peki corona virüsü nedir? İşte, corona virüsünün tanımı;
Koronavirüsler, hem hayvanlarda hem de insanlarda bulunan geniş bir virüs ailesidir. Bazıları insanları enfekte eder ve soğuk algınlığından, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha ciddi hastalıklara neden olduğu bilinmektedir.
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BELİRTİLERİ NELERDİR?
Genellikle yaşlıların risk gurubunde yer aldığı corona virüsü hastalığı, kişiden kişiye bulaşabilerek ve farklı semtomlar halinde kendisini belli ediyor. İşte, 'corona virüsü belirtileri nelerdir? sorusunun yanıtı;
COVID-19'un en yaygın semptomları ateş, yorgunluk ve kuru öksürüktür. Bazı hastalarda ağrı ve sızı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı veya ishal olabilir. Bu semptomlar genellikle hafiftir ve yavaş yavaş başlar. Bazı insanlar enfekte olur, ancak herhangi bir semptom görülmez ve kendilerini kötü hissetmezler. Çoğu insan (yaklaşık% 80) özel tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşir. COVID-19 virüsünü alan her 6 kişiden yaklaşık 1'i ağır hastalanmakta ve nefes almakta güçlük çekmektedir.
Yaşlı insanlar ve yüksek tansiyon, kalp problemleri veya diyabet gibi altta yatan tıbbi sorunları olanların ciddi hastalık geliştirme olasılığı daha yüksektir. Hastalığa yakalanan insanların yaklaşık % 2'si ölmüştür. Ateş, öksürük ve nefes almada zorluk çeken insanlar mutlaka tıbbi yardım almalıdır.
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CORONA VİRÜSÜNDEN NASIL KORUNURUZ?
El yıkamanın ve kişisel temizliğin corona virüsünden korunmada en etkin rol oynadığı şu günlerde, ülkemizde en fazla araştırılan konulardan birini de corona virüsünden nasıl korunuruz sorusu oluşturuyor. Uzmanlar, kolonya kullanımı, sık el yıkama,14 gün kuralı gibi hatırlatmalar ise corona virüsünde karşı almamız gereken önemleri sıklıkla sıralıyor. İşte, corona virüsünden konunmak için yapılması gerekenler;
Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması önerilmektedir. Yurtdışına çıkışın zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:
Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs (COVID-19) için de geçerlidir. Bunlar;
El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.
Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).
Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir
Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.
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Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.
Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir.
Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır.
Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.
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CORONA VİRÜSÜ İLE COVİD 19 ARASINDAKİ FARK NEDİR?
COVID-19, en son keşfedilen koronavirüsün neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Bu yeni virüs ve hastalık, Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde salgın başlamasından önce bilinmiyordu.