Corona virüsü son durum tablosu - Dünyada ve Türkiye'de koronavirüs (korona virüs) vaka ve ölüm sayısı
Corona virüsü son durum tablosuyla ilgili gelişmeler gelmeye devam ederken, salgın hakkındaki son durum bilgileri ve vaka sayısı güncellenmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı corona takip sitesi üzerinden yapılan son dakika açıklamaya göre vaka sayısı belli oldu. 25 Nisan corona Türkiye takvimine göre, corona virüsünden, iyileşenlerin sayısı arttı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki açıklamalarında Ankara İstanbul, İzmir, Trabzon ve Bursa'yı corona virüsü risk haritasında sıralamıştı. Günlük corona virüsü tablosu değişirken, korona virüsü nedeniyle dünya genelinde ölüm sayısı 203 bin 534 olurken, ülkelere göre koronavirüs iyileşen sayısı 827 bin 808 oldu. ABD'de corona virüsü salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1978 artarak 53 bin 934'e yükseldi. Korona virüsü nedeniyle İtalya'da ise ölüm sayısı son 24 saatte 415 artarak 26 bin 384’e yükseldi. Öte yandan, İspanya'da koronavirüs vaka sayısında düşüş yaşanırken, portekiz’de son günlerde Corona Virüs vaka sayısında artış yaşandı. Koronavirüs yoğunluk ve risk haritası 26 Nisan'da Sağlık Bakanlığı illere ve ilçelere göre corona virüsü haritasında yeniden şekillenecek. İşte, Türkiye ve dünyada corona virüsü vaka ve ölüm sayısı tablosu bilgileri...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
26 Nisan corona virüsünde son durum tablosu günlük olarak takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona son durumuyla ilgili yaptığı açıklamada toplam iyileşen hasta sayısının 25 bin 582'ye yükseldiğini bildirmiş, tablo ile birlikte paylaştığı mesajında, 'Son 24 saatte 3 bin 845 hasta taburcu edildi, 2 bin 861 yeni tanı kondu. Taburcu olanların sayısı yeni hastaların sayısından 984 fazla. Şifa bulanların toplam sayısı ise 25 bin geçti. Testlerin pozitif çıkma oranı azalıyor. Bu tabloya tedbirle destek şart' ifadelerini kullandı. Peki, Corona virüsünde hayatını kaybedenlerin sayısı kaça yükseldi. İşte Türkiye'deki son duruma ilişkin ayrıntılar, Dünyada ve Türkiye'de Coronavirüsü vaka ve ölüm sayısı...
Corona virüsü son durum bilgileri gelmeye devam ederken dünya üzerindeki salgın hakkındaki vaka ve ölüm sayısı resmi yetkililer tarafından açıklanıyor. Corona virüsü son dakika bilgilerine göre, dünya genelinde 25 Nisan koronavirüs vaka sayısı 3 milyona yaklaştı. Ülkelere göre, korona virüs ölüm sayısı ise 192 binin üzerine çıktı. Bugünkü korona verilerine göre, İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 464 artarak 25 bin 549'a yükseldi. Corona virüs ABD ölüm sayısı ise artarak, günlük corona tablosunda, ölenlerin sayısı son 24 saatte 1710 artarak 46 bin 785’e yükseldi. İngiltere'de ise vaka sayısı 143.464'a ulaştı. Ülkelere göre corona virüs sıralaması günlük gelirken, Türkiye genelinde 25 Nisan corona günlük tablosu ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye ve dünyada bugünkü coronavirüsü vaka ve ölüm sayısı tablosu bilgileri...
2
Bakan Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 706'ya yükseldi.
Bakan Koca ayrıca, "Son 24 saatte 3.845 hasta taburcu edildi, 2.861 yeni tanı kondu. Taburcu olanların sayısı yeni hastaların sayısından 984 fazla. Şifa bulanların toplam sayısı ise 25.000'i geçti. Testlerin pozitif çıkma oranı azalıyor. Bu tabloya tedbirle destek şart" dedi.
3
TÜRKİYE'DE SON DURUM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Nisan corona virüs son durum tablosunu paylaştı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada, günlük vaka sayısını duyurarak, şu ifadeleri kullandı;
Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık %15’ini oluşturuyor. Taramada, erken tanı ve tedavide başarılıyız. BU NOKTADAN GERİ DÖNÜŞ OLMAMALI. Alınan sonuçlara tedbirle destek şart. Bize güç verin.
4
23 NİSAN SON DURUM TABLOSU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de corona virüsteki son durumu açıkladı. Yapılan açıklamada bugünkü vefat sayısı 115 artarak 2 bin 491'e çıktı. Bugünkü yapılan 40 bin 964 testte ise 3 bin 116 vaka görüldü. Toplam vaka sayısı ise 101 bin 790'a yükseldi.
Bakan Koca'nın açıklaması şöyle;
Bugün, dünden daha iyi durumdayız. Bu noktaya, biri bile tesadüfen yapılmamış toplam 791.906 testle geldik. Tanı konanların her birinin temaslı taraması ya yapıldı ya da devam ediyor. Alınan sonuca tedbirle destek şart. Bize güç verin.
5
BİLİM KURULU TOPLANTISI SONRASI ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Son 24 saatte koronavirüs verilerini paylaşan Koca, bugün 37 bin 535 testin sonucunu aldıklarını bildirdi. Koca, şu bilgileri verdi:
"Bu sonuçlara göre 3 bin 83 yeni hasta tespit edildi. Yani bugün düne göre önemli oranda hasta sayısının düştüğünü görüyoruz. Toplam vaka sayımız 98 bin 674'e ulaştı. Son 24 saat içinde 117 hastamızı kaybettik. Düne göre yine bir düşüşümüz var. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Gelmesini en çok umut ettiğimiz günler hiç vefat haberi vermeyeceğimiz günlerdir.
Yoğun bakımdaki hasta sayımız bugün 1814. Bunların 985'inin solunumu yapay yolla sağlanıyor. Hem yoğun bakım hastalarımızda hem de entübe hastalarımızda belirgin azalma görülmüştür. Hastalığı yenen 1559 vatandaşımızla birlikte iyileşen hasta sayımız bugün 16 bin 477'ye ulaştı."
6
22 NİSAN CORONA VİRÜSÜ SON DURUM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 22 Nisan vaka sayısını duyurdu. Bakan Koca açıklamasında şöyle dedi;
Tedbirleri uygularsak ölüm oranları düşüyor, yeni hasta sayımız azalıyor. Kesin olan budur. Hiçbir umut sizi rehavete sürüklememelidir. Mücadele azmi vermelidir. Bugünkü vefat sayısı 117, toplam vefat sayısı 2 bin 376...Bugünkü vaka sayısı 3 bin 83. Toplam vaka sayısı 98 bin 674.
7
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Corona Virüsü salgınında son durumu değerlendirdi. Salgının Türkiye'deki durumu konusunda temkinli iyimserlik içerisinde oldukları ve vaka sayılarının dengelenmeye başladığı belirtildi.Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Bölümü'nün bugün düzenlediği basın toplantısında Corona Virüse ilişkin önemli açıklamalar geldi.
WHO'nun Olay Yönetim Ekibi'nden Catherine Smallwood bir gazetecinin sorusu üzerine Türkiye'de Corona Virüsü salgınının durumuyla ilgili sorusuna şu yanıtı verdi: "Şu anda Türkiye'de vaka sayısının 100 bine yaklaştığını görüyoruz ve geçen hafta içerisinde vaka artış oranı da yaklaşık yüzde 47 oldu. Yani, belli bir düzeyde artışların halen sürdüğünü görüyoruz. "Ancak Türkiye'de çok erken aşamalarda uygulanmaya başlanan önlemler sayesinde genel eğilimde vaka sayıları azalmaya ya da dengeye oturmaya başladı. Genel olarak, Türkiye konusunda vaka sayılarının dengeye oturmasıyla birlikte temkinli bir iyimserlik içerisindeyiz."
8
ABD'DE VAKA SAYILARI ARTMAYA DEVAM EDİYOR
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1710 artarak 46 bin 785’e yükseldi.
Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.
Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 17 bin 318 artışla 842 bin 624'e çıktı.
Salgında ölenlerin sayısı ise 1710 artarak 46 bin 785’e ulaştı.
ABD'yi 213 bin 24 vakayla İspanya, 187 bin 327 vakayla İtalya ve 157 bin 135 vakayla Fransa takip ediyor.
New York salgının merkezi
ABD genelinde ise New York, 263 bin 754 vaka ve 19 bin 453 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen eyaletlerin başında geliyor.
New York’u 95 bin 914 vakayla New Jersey ve 42 bin 944 vakayla Massachusetts izliyor.
Nüfusu 330 milyon civarında olan ABD'de şimdiye kadar 4 milyon 482 bin 434 kişiye Kovid-19 testi yapıldı, 76 bin 614 hasta iyileşti.
Ülke genelinde 121 bin 739 kişinin de hastanelerde Kovid-19 tedavisi sürüyor.
9
FRANDA'DA SON DURUM NE?
Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 516 artarak 21 bin 856'ya yükseldi.
Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1553 artışla 184 bin 821'e ulaştı.
Kovid-19 nedeniyle 5 bin 53'ü yoğun bakımda olmak üzere 29 bin 219 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
Hastalığı atlatan kişi sayısı son 24 saatte 1431 artarak 42 bin 88'e çıktı.
Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde ve bakım evlerinde 516 kişi yaşamını yitirdi, ölü sayısı hastanelerde 13 bin 547'ye ve yaşlı bakım evlerinde 8 bin 309'a yükseldi. Böylece toplam can kaybı 21 bin 856 oldu.
Yoğun bakımda bulunanların sayısı da 15 gündür düşmeye devam ediyor.
Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 20 binin üzerinde olduğu 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.
10
İTALYA'DA SON DURUM NE?
İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 464 artarak 25 bin 549'a yükseldi.
Dünkü verilere göre ise ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısında hafta başında başlayan gerilemenin bugün de sürdüğü, düne göre 10 düşüşle 107 bin 699'a gerilediği bildirildi.
Ülkede bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 187 bin 327 oldu.
Sivil Savunma verilerinde, iyileşenlerin sayısının bugün 2 bin 943 ile rekor kırdığı, toplam rakamın 54 bin 543'e çıktığı kaydedildi.
Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısının 437 artarak, 25 bin 85'e yükseldiği belirtildi.
Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Dün 2 bin 471 olan sayının bugün 2 bin 384'e gerilediği bildirildi.
Ülke genelinde bugüne kadar 1 milyon 513 bin 251 test yapıldığı bildirildi.
11
İtalyan basınında çıkan haberlere göre, hükümet, Başbakan Giuseppe Conte'nin kademeli normale dönüşte "virüsle birlikte yaşanılacak dönem" olarak tanımladığı "2'nci aşama"ya yönelik hazırlıkları ele alıyor.
Conte'nin, ekonomik faaliyetlerin normale dönmesinden sorumlu komiser olarak atadığı Vittorio Colao ve ilgili bakanlarla, 2'nci aşamada faaliyete geçmesine izin verilecek sektör ve işletmeleri ele aldığı bildirildi.
Başbakan Conte'nin ayrıca, sendika temsilcileriyle de video konferansla toplantı yaptığı ve burada 4 Mayıs'ta imalat, inşaat ve bazı ticari işletmelerin faaliyetlerine geri dönme izninin verileceğinden bahsettiği belirtildi.
Diğer yandan, Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da Instagram sayfasından, 2 aydır Kovid-19 salgınıyla mücadele eden İtalya'ya aralarında Türkiye'nin de olduğu tıbbi yardım gönderen ülkelere teşekkür mesajı paylaştı.
12
KORONAVİRÜS AŞISINDA YENİ GELİŞME
İngiltere'de Oxford Üniversitesi, potansiyel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını insanlar üzerinde denemeye başladı.
BBC'nin haberine göre, aşı denemeleri çalışmaları ilk 2 gönüllüyle başladı. Bunlardan birine potansiyel Kovid-19 aşısı, diğerine de kontrol amaçlı menenjit aşısı enjekte edildi.
800'den fazla kişinin katıldığı çalışmada, gönüllüler kendilerine hangi aşının enjekte edildiğini bilmeyecek, bu bilgi sadece farkı inceleyecek doktorların ulaşımına açık olacak.
"BİLİMSEL SÜRECİ DESTEKLEMEK İSTEDİM"
Bugün aşı enjekte edilen gönüllülerden Elisa Granato, yaptığı açıklamada, "Ben bir bilim insanıyım, bu nedenle mümkün olan her alanda bilimsel süreci desteklemek istedim." dedi.
Çalışmaya liderlik eden aşı uzmanı Prof. Sarah Gilbert, potansiyel aşıya büyük bir güven duyduğunu belirterek, "Elbette, bunu test etmeli ve insanlardaki etkisine bakarak veri almalıyız. Aşıyı daha geniş popülasyonda kullanmadan önce işe yaradığını ve insanların yeni tip koronavirüs enfekte olmasını önlediğini göstermeliyiz." diye konuştu.
Gilbert, daha önceki açıklamasında potansiyel aşının işe yarayacağından yüzde 80 emin olduğunu söylemişti.
13
VİRÜSÜN GENETİĞİYLE OYNANDI
3 ayda geliştirilen ve "ChAdOx1" adı verilen potansiyel aşı, şempanzelerde gribe yol açan bir adenovirüsün genetiği değiştirilerek üretildi.
Virüsün genetiğiyle, insan vücudunda gelişmesi engellenecek şekilde oynanırken Kovid-19'un insan hücrelerine tutunmasını sağlayan çivi proteini üreten genetik unsurlar eklendi.
Aşının, virüsün ürettiği çivi proteine yapışarak onun hücrelere nüfuz etmesini önleyecek antikorları üretmesi amaçlanıyor.
Dünyada aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 70'den fazla ülkede bilim insanları, Kovid-19'a karşı aşı bulmak için çalışmalar yürütüyor.
14
HOLLANDA'DA ÖLÜ SAYISI NE KADAR OLDU?
Hollanda'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 123 artarak 4 bin 177'ye ulaştı.
Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü, Kovid-19'la ilgili bilgileri güncelledi.
Buna göre, ülkede hastanede tedavi görenlerin sayısı son 24 saatte 137 artarak 10 bin 158 oldu.
Kovid-19 görülen kişi sayısının 887 artarak 35 bin 729'a çıktığı ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 123 artışla 4 bin 177'ye yükseldi.
15
İRAN'DA ÖLÜ SAYISI ARTTI
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonundan canlı yayınlanan açıklamasında, son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde 90 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 1030 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.
Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 5 bin 481'e çıktığını aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 87 bin 26'ya ulaştığını bildirdi.
Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 105'inin durumunun kritik olduğunu dile getiren Cihanpur, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 64 bin 843 olduğunu belirtti.
Cihanpur, ülke genelinde bugüne kadar yapılan Kovid-19 test sayısının ise 389 bin 507 olduğunu sözlerine ekledi.
16
İSPANYA'DA SALGIN AĞIR GEÇİYOR
21 bin 717 kişinin yaşamını yitirdiği İspanya ayrıca, Amerika ve İtalya'nın ardından en fazla can kaybının yaşandığı üçüncü ülke olarak gözüküyor.
Tablonun bu kadar vahim olmasının ardından tüm ülkede adeta seferberlik ilan edildi ve salgının sona erme sürecini hızlandırabilecek çözümler üzerinde çalışmalar başladı.
17
ÇİN'DEN PAKİSTAN'DA AŞI DENEME TEKLİFİ
Çinli aşı üreticisi Sinopharm, üzerinde çalıştığı koronavirüs aşısının birinci ve ikinci aşama klinik deneylerinin ortaklaşa şekilde Pakistan'da gerçekleştirilmesi için Pakistan Ulusal Sağlık Enstitüsüne (NIH) teklifte bulundu.
Çinli aşı üreticisi Sinopharm, üzerinde çalıştığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının birinci ve ikinci aşama klinik deneylerinin ortaklaşa şekilde Pakistan'da gerçekleştirilmesi için Pakistan Ulusal Sağlık Enstitüsüne (NIH) teklifte bulundu.
NIH Başkanı Prof. Dr. Amir İkram, Dawn internet sitesine verdiği demeçte, Sinopharm Genel Müdürü Li Can'dan aldığı mektupta yer alan "Sinopharm, NIH'ın katılımcılar üzerinde birinci ve ikinci aşama klinik deneyleri yapacak birikime sahip olduğunu düşünmektedir." ifadeleri aktardı.
İş birliğine karar vermeden önce Etik Kurul gibi çeşitli kurumların yasal izinlerinin alınması gerektiğini vurgulayan İkram, "Pakistan'ın aşı geliştirme çalışmalarına katılım trendini artırmak istiyoruz. Gerekli yasal adımlar atıldıktan sonra bu çalışmaya da katılacağız." dedi.br> Mektupta, "Klinik denemelerin başarılı olması halinde Pakistan'ın Kovid-19 aşısı üreten birkaç ülkeden biri olmasını umuyoruz." temennisinin yer aldığını kaydeden İkram, üretimden öncelikle Pakistan'ın faydalanacağını vurguladı.İkram, denek sayıları, uygulanacak doz, uygulama aralığı ve sonuç alma takvimine ilişkin bilgi vermedi.Çin'de kullanılan zorunlu aşıların yüzde 80'ini üreten ve dünyanın en değerli 500 şirketi arasında yer alan Sinopharm'ın yolladığı mektupta sözü edilen birinci ve ikinci aşama klinik deneyler, aşının güvenliğini ve etkisini ölçmek için belirli sayıda insan üzerinde yapılıyor.Klinik deneyler, ilk aşamada az sayıda, ikinci aşamada ise 100 ila 500 arası gönüllü üzerinde gerçekleştiriliyor.
18
CORONA VİRÜSÜ NEDİR?
Dünyada koronavirüs salgınıyla karşı karşıya geldi ve küresel bir tehdit oluşturmaya başladı.İlk kez Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde görülen ve "Kovid-19" olarak adlandırılan dünya çapında ölümlere neden olan koronavirüs, milyonlarca insanı tedirgin etmeye devam ediyor.Virüs, tüm çabalara karşın yayılmaya devam ediyor. Halen ölüme yol açma riski yaklaşık yüzde 3 olarak belirtiliyor. Bu oranın, bir tür koronavirün 2003 yılında neden olduğu SARS salgınına göre daha düşük olduğunun altı çiziliyor. Buna karşılık, virüsün bu defa daha hızlı yayıldığı, daha kısa sürede daha çok insana bulaştığı vurgulanıyor.Kovid-19 için ülkeler tedbirlerini aldı ve gelişmelere göre tedbirlerini genişletmeye devam ediyor. Tedirginlik yaratan virüse ilişkin doğru bilgi edinilmesi sağlığın korunması için önem taşıyor. Koronavirüsler, hem hayvanlarda hem de insanlarda bulunan geniş bir virüs ailesidir. Bazıları insanları enfekte eder ve soğuk algınlığından, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha ciddi hastalıklara neden olduğu bilinmektedir.
19
CORONA VİRÜSTEN NASIL KORUNURUZ?
Hastalığın önlenmesinde hijyen kurallarına uyulması önem taşıyor.Buna göre, hijyen kurallarına göre öksürme ya da hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendille kapatılmalı. Mendil yoksa dirseğin iç kısmı kullanılmalı, eller sık sık su ve sabunla iyice yıkanmalı, su ve sabun olmaması halinde alkol içerikli el dezenfektanları kullanılmalı.
Hayvanlarla temastan sonra mutlaka eller iyice yıkanmalı, hayvansal ürünler tüketilmeden önce iyice pişirilmeli. Kirli ellerle ağız, burun ve göze dokunulmamalı. Eğer hasta olunduğu düşünülüyorsa evde dinlenilmeli. Ateş, öksürük, nefes alma güçlüğü halinde sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Seyahat geçmişi ile bilgi mutlaka sağlık çalışanları ile paylaşılmalı.
20
SEYAHAT EDERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Çin Halk Cumhuriyeti başta olmak üzere yüksek vaka sayısı veya hızlı vaka artışının görüldüğü ülkelere seyahatler mümkünse ertelemeli, zorunluluk durumlarında seyahat planlayanlar, hasta insanlarla temastan kaçınmalı.
Hastaların yoğun olarak nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirmeli.
Seyahatta bulunanlar özellikle gıda güvenliği önerilerine dikkat etmeli. Çiğ süt ve hayvansal ürünler tüketilmemeli, yabani hayvanlardan temastan mümkün olduğunca kaçınılmalı.
Seyahatte de gün içinde eller sık aralıklarla ile temizlenmeli, kalabalık yerlere girilmemeli.
Yolculuk dönüşü 14 gün içinde ateş, öksürük solunum sıkıntısı gelişmesi durumunda sağlık kuruluşuna başvurulmalı, seyahat öyküsü bildirilmeli.
21
KORONA VİRÜSTE BİLİNMESİ GEREKENLER
Sağlık Bakanlığının Twitter'dan yaptığı bilgilendirmeye göre, koronavirüsler bazen solunum sistemi, bazen de sindirim sistemi hastalıkları yapıyor, solunum sisteminde soğuk algınlığı belirtileri gösteren enfeksiyonlara ve zatürreye neden oluyor.
Bu hastalıklar çoğu insanda hafif seyrediyor. Fakat bazı koronavirüsler ciddi hastalıklara yol açıyor. Bunların başında 2003 yılında Çin'de ortaya çıkan SARS virüsü ve 2012 yılında Suudi Arabistan'da ortaya çıkan MERS virüsü geliyor.
Koronavirüsler bazı hayvanlarda bulunup insanlara bulaşabiliyor. Virüsün insanlara bulaşması, virüsün mutasyonu veya hayvanlarla temas gibi birçok faktöre bağlı. Mesela MERS virüsünün develerden, SARS virüsünün misk kedilerinden bulaştığı biliniyor ancak yeni koronavirüsün hangi hayvandan insanlara geçtiği henüz saptanmış değil.
Bilgilendirmeye göre, genel kanı virüslerin hasta kişinin öksürüğü veya hapşırığı sırasında ortaya çıkan damlacıklar aracılığıyla yayıldığı yönünde. Yeni koronavirüs enfeksiyon açısından risk altında bulunan kişiler hayvanlarla yakın temasta bulunanlar, hasta kişilerin aile üyeleri ve sağlık çalışanları. Hijyen kurallarına uyulması, hastalıktan korunma ve hastalığı bulaştırmamak açısından önemli.
22
Hijyen kuralları içinde öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burnun tek kullanımlık mendille kapatılması, mendil yoksa dirseğin iç kısmı kullanılması, ellerin sık sık su ve sabunla yıkanması, su ve sabun yoksa alkol içerikli el dezenfektanları kullanılması, hayvanlarla temastan sonra ellerin yıkanması, hayvansal ürünlerin tüketilmeden önce pişirilmesi ve kirli ellerle ağız, burun ve göze dokunulmaması yer alıyor.
Koronavirüsün belirtileri hafif veya şiddetli seyredebiliyor. Ateş ve öksürüğün yanı sıra hastalığı şiddetli geçirenlerde nefes darlığı, zatürre ve böbrek yetmezliği meydana gelebiliyor.
Sağlık Bakanlığı, ateşi olanlar, öksürenler ve nefes alma güçlüğü çekenlere, hemen bir sağlık kuruluşuna giderek seyahat geçmişiyle ilgili bilgileri sağlık çalışanlarıyla paylaşmalarını öneriyor.
23
CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?
COVID-19'un en yaygın semptomları ateş, yorgunluk ve kuru öksürüktür. Bazı hastalarda ağrı ve sızı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı veya ishal olabilir. Bu semptomlar genellikle hafiftir ve yavaş yavaş başlar. Bazı insanlar enfekte olur, ancak herhangi bir semptom görülmez ve kendilerini kötü hissetmezler. Çoğu insan (yaklaşık% 80) özel tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşir. COVID-19 virüsünü alan her 6 kişiden yaklaşık 1'i ağır hastalanmakta ve nefes almakta güçlük çekmektedir. Yaşlı insanlar ve yüksek tansiyon, kalp problemleri veya diyabet gibi altta yatan tıbbi sorunları olanların ciddi hastalık geliştirme olasılığı daha yüksektir. Hastalığa yakalanan insanların yaklaşık % 2'si ölmüştür. Ateş, öksürük ve nefes almada zorluk çeken insanlar mutlaka tıbbi yardım almalıdır.