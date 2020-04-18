CORONA VİRÜSÜ SON DURUM TABLOSU: Dünyada ve Türkiye illere göre koronavirüs (korona virüs) vaka ve ölüm sayısı
Corona virüsü son durum tablosu güncellenirken, corona virüs vaka ve ölüm sayısı dünyada hızla artmaya devam ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hakkında gelen son dakika bilgilere göre, dünyada corona son durum: ölüm sayısı 154 bini aştı. Ülkelere göre korona vaka sayısı ise 2 milyon 256 bin 844 oldu. ABD'de corona virüs vaka sayısı artarken, ölüm sayısı 24 saatte 3 bin 800 artarak 37 bin 86'a yükseldi. Corona virüsü vaka tablosu bilgilerine göre dünya genelinde iyileşenlerin sayısı 571 bine yükseldi. İtalya'da corona virüsten ölenlerin sayısı 24 saatte 575 artarak 22 bin 745'e yükseldi. Son gelen bilgilere göre, Fransa'da ise hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 681'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı corona takip tablosuyla ilgili açıklama yaptı. "Vaka sayımızda artış devam etmektedir. Bu artış hızının düşmekte olduğunu görüyoruz." diyen Koca, 17 Nisan vaka ve ölüm sayısını duyurdu. Korona virüsü son durum bilgileri canlı yayında paylaşan Bakan Koca, corona virüsünde filyasyon, pik ve plato yöntemlerine değindi ve Türkiye corona yoğunluk haritasında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi illerin riskli olduğunu sıraladı. Bakan Koca'nın açıklaması sonrası corona virüsü il ve ilçelere göre yoğunluk haritası ölüm ve vaka sayısı 17 Nisan Cuma günü yeniden şekillendi. Coronadan kaç vaka var bugünkü corona verileri ne kadar, coronadan kaç kişi vefat etti soruları corona tablosuyla yanıt buluyor. İşte, Türkiye ve dünyada corona virüsü vaka, iyileşen ve ölüm sayısı tablosu ve koronavirüs haritası ile birlikte son durum hakkında ayrıntılı bilgiler....
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Corona virüs 18 Nisan son durum tablosu Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarıyla takip ediliyor... Corona virüs haritası ve vaka sayısı dünyada günlük olarak değişirken, iyileşen corona hasta sayısı da artmaya başladı. Corona virüsü günlük tablosuna göre, dünyada koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 460 bini aştı. Corona virüsten dünyada vaka sayısı ise 2 milyona ulaştı. Corona virüs vaka sayısına göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle toplam 154 bin 350 kişi hayatını kaybetti ve virüs bulaşan 571 bin 851 kişi iyileşti. Öte yandan, ülkemizde de corona virüsü vaka ve hasta sayısı hakkında bilgilendirme yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il il ilçe ilçe korona haritasını yayımlandı. Corona virüs yaş ve cinsiyet tablosu da dikkat çeken tablolar arasında yer aldı. Peki, corona virüs son durum ne? Ülkelere göre corona virüs vaka sayısı ne kadar? İşte, 15 Nisan corona virüs Türkiye ve dünyada son durum bilgileri.....
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BİLİM KURULU TOPLANTISI SONRASI ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. "Kendi tedavi algoritmamızı oluşturarak vakalar için erken ilaç tedavisine başladık, olumlu sonuç verdi." diyen Bakan Koca, "Kısıtlamadan sonra 65 yaş üstü pozitif oranı yüzde 30'dan yüzde 18'e düştü." ifadelerini kullandı. Koca, "Vaka sayımızda artış devam etmektedir. Bu artış hızının düşmekte olduğunu görüyoruz." derken, bugünkü vaka ve can kaybı sayılarını da açıkladı. "40 bin 270 testte 4 bin 353 yeni vaka tespit edildi." diyen Koca, 127 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Koca, "23 Nisan'la sokağa çıkma yasağı birleştirilecek iddiası"yla ilgili de "Gündemimize gelmedi, haftaya gündemimizde olabilir." dedi.
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BAKAN KOCA'DAN PLATO AÇIKLAMASI
Bakan Koca, vaka artış hızının gelecek haftalarda plato çizeceği sözlerinin hatırlatılması üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:"Önümüzdeki günlerde de olursa şaşırmayalım demiştim. Ben özellikle altını bir kez daha çizdim şu anki tablomuz hasta artış hızımızın düştüğü, ölüm artış hızımızın durağan bir döneme girdiği. Sağlık kuruluşlarımızın yatak doluluk, yoğun bakım doluluk ve entübe yani ventilatörlerimizin doluluk oranı şu dönemde stabilleşti. Bu tablo bizim için sevindirici."Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede dünyadan farklı uygulamalara imza attığını anımsatan Bakan Koca, şöyle konuştu:"Sadece ilaç uygulaması değil. Yani hem ilaç uygulaması hem devamında yani hasta erken dönemde semptomu olduğunda erken dönemde başladığımız dünyadan farklı olarak herkese uyguladığımız, ücret almadığımız bir ilaçtan bahsediyorum. O ilacı erken başlıyoruz. Erken başlandığında pnömoniye dönüşümün azaldığını çok net görüyoruz. Devamında Çin'in daha çok entübe hastalar için kullandığı ama bizim antiviral ajan olarak solunum probleminin başladığı dönemde kullandığınız favipiravir ilacımız var. Onu kullanıyoruz, artı o dönemde yine kullandığımız bir başka makrolid dediğimiz ilaç grubundan bir ilacımız var. Devamında yine yoğun bakım şartlarında yüksek akımlı oksijeni son derece önemsiyoruz. Bundan çok fayda görüyoruz. Dünya halen bu hastaları erken cihaza bağlama yaklaşımını sergiliyor."
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SON 24 SAATTE 126 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
SON 24 SAATTE 126 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİÖte yandan Bakan Koca, Twitter hesabından Türkiye'deki günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 126, toplam vefat sayısı 1769 oldu
Koca, paylaşımında "İyileşen hasta sayımız yakında 10 binin üzerine çıkacak. Yatan hasta sayısı ile taburcu edilen hasta sayısı arasında denge oluşmuş durumda. Vaka sayısı artış hızı beklediğimiz şekilde azalıyor. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım." ifadesini kullandı.
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TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI NE KADAR?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük corona virüs tablosunu paylaştı. 16 Nisan vaka sayısı hakkında bilgilendirmede bulunan Koca 40.000 test hedefinin aşıldığını belirterek şunları söyledi;
Günde 40.000 test hedefini aştık. Vaka sayısında artış öngörülebilir düzeyde kaldı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyan hastalarda seyir kontrol altında. Yeni iyileşen hasta sayımız 1.000'in üzerinde. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.
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CORONA SON DURUM TABLOSU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada bugünkü vefat edenlerin sayısının 115 artarak bin 518'e çıktığını açıkladı. Bakan Koca, " 875’i son 24 saatte olmak üzere 5.674 hastamız taburcu edildi. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım." dedi.
Bakan Koca'nın açıklaması şöyle;
Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde. 875’i son 24 saatte olmak üzere 5.674 hastamız taburcu edildi. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.
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14 NİSAN CORONA SON DURUM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün gerçekleştirilen 33 bin 70 testten 4 bin 62’sinin pozitif çıktığını, 842 hastanın da sağlığına kavuştuğuna belirterek, "Bugün vefat eden 107 kişi ile birlikte kayıp sayımız 1403’ü buldu" dedi. Koca, virüsün yayılma hızının da kontrol altına alındığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi’nde açıklamada bulundu. ’Günlük Koronavirüs Tablosu’nu açıklayan Bakan Koca, bugün gerçekleştirilen 33 bin 70 testten 4 bin 62’sinin pozitif çıktığını, bugün vefat eden 107 kişi ile birlikte toplam vefat sayısının 1403 olduğunu söyledi. Toplantıda açıklanan tabloya göre; toplam test sayısı 443 bin 626, toplam vaka sayısı 65 bin 111, toplam vefat sayısı 1403, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1809, toplam entübe hasta sayısı 1087, toplam iyileşen hasta sayısı ise 4 bin 799 oldu.
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TÜRKİYE'DE SON DURUM NE?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısını açıkladı. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası değerlendirmeleri paylaşan Koca şunları söyledi;
Vaka sayıları gün geçtikçe artıyor. Vaka sayıları veriler pek çok ülkede tartışma konusu. Türkiye'de tespit edilen her olay sizin gözünüzün önündedir. Hastalık Amerika'da 10., İtalya'da 8. haftada, İspanya'da 9. haftada bir günde görülen en yüksek vakaya ulaştı. Türkiye'de iste 4. haftada ulaştı. Yani Türkiye'de vaka artış hızı düşüşe geçti.
Bakan Koca, Twitter hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre bugün yapılan 34 bin 456 koronavirüs testinden 4 bin 93'ü pozitif çıktı, 98 kişi hayatını kaybetti, 511 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 410 bin 556, toplam vaka sayısı 61 bin 49, toplam vefat sayısı 1296, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1786, toplam entübe hasta sayısı 1063, toplam iyileşen hasta sayısı ise 3957 olarak yer aldı.
Bakan Koca, tablo ile birlikte, "Test sayımız yakında 500 bine ulaşacak. Artan test sayısına kıyasla beklenen vaka sayısındaki artış, hız olarak azalmaktadır. Erken tanı ve tedavi, iyileşen hasta sayımızı artırıyor" mesajını paylaştı.
Toplam test sayımız 307 bin 210. Bugün 30 bin 864 yeni test yaptık. 4 bin 747 yeni vakamız var. Bugün vefat eden 98 vatandaşlarımızla beraber can kaybı 1006 oldu. Test sayımız arttıkça vakaları daha erken tespit ediyoruz.
Maske kullanımını kolaylaştırmak için ücretsiz ulaştırmaya başladık. e-Devlet üzerinden talep edenlere göndermeye devam ediyoruz. Tüm Türkiye'ye eczanelerden ücretsiz maske verilmesine başlayacağız. Bu konuda üzerine düşen sorumluluğu üstlenen eczacılarımıza teşekkür ediyorum.
İlaçların faydasından emin oluyoruz. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastamızın azaldığını görüyoruz. Ülkemizde ölüm oranı yüzde 2,15. Nüfusu 10 milyonu aşan ülkeler arasında Türkiye 12. sırada. Toplumuzda çok yüksek bir duyarlılık var, teşekkür ediyorum.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini ve Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre, nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 296'ya yükseldi, bugün 34 bin 456 test yapıldı. Bu kapsamda 4 bin 93 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Toplam test sayısı 410 bin 556, toplam vaka sayısı 61 bin 49, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1786, toplam entübe hasta sayısı 1063, toplam iyileşen hasta sayısı 3 bin 957 oldu. Son 24 saatte 98 hasta vefat etti, 511 hasta iyileşti.
12 NİSAN CORONA VAKA SAYISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Nisan corona virüs vaka sayısını paylaştı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor. Entübe edilen hasta sayısında düşüş var. Daha çok test yaptıkça, öngörülebilir şekilde daha çok vaka tespit ve izole ediliyor. Tedavide güçlüyüz. Fakat bu mücadele hastanelerde değil, evde kalarak kazanılır!" dedi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre, 12 Nisan 2020'de yapılan 35 bin 720 testle toplam test sayısı 376 bin 100'e yükseldi. Vaka sayısı 56 bin 956, vefat edenlerin sayısı da 1198 oldu.
Verilere göre son 24 saatte 481 kişi daha iyileşti ve iyileşen toplam hasta sayısı 3 bin 446'ya çıktı. Entübe hasta sayısı 978, yoğun bakım hasta sayısı 1665 olarak kayıtlara geçti.
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VAKALARIN YÜKSEK OLDUĞU İLLER
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Özellikle bazı yerlerde ciddi seyirin olduğunu görüyoruz. Ankara İstanbul, İzmir, Trabzon ve Bursa'da vakaların yüksek olduğunu görüyoruz." dedi.
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TÜRKİYE GENELİ CORONA VİRÜS HARİTASI
Salgının daha etkin seyrettiği, bulaşma oranları ve vefat sayılarının yüksek seyrettiği İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, İzmir gibi şehirlerin ortak özelliğinin yurt dışı gidiş gelişlerin ve sosyal temasın yüksekliği olduğunu belirten Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Aralarında bunların da olduğu 31 büyükşehrimizin ve Zonguldak'ın diğer şehirlerimizle ilişkisi bazı zorunlu haller dışında sınırlandırıldı. Sokağa çıkma konusunda özellikle kısıtlar getirildi. Tüm Türkiye'de ise 20 yaş altı gençlerimizle 60 yaş üstü büyüklerimizden evde kalmaları konusunda kesin talebimiz var. Bu kısıtlamalara uyulması önümüzdeki günlerin kaderini çok etkileyecektir. Yakın tarihte Türkiye'nin komşu ülkelere, vakaların görüldüğü Avrupa ülkelerine karşı uyguladığı tedbirleri bugün kendi sınırlarımız içinde noktasal olarak uyguluyoruz.
Koca, koronavirüs tedavisinde kullanılan ilacın vaka görülmeden depolandığını, birçok ülkenin ilacı kullanmak için çaba içinde olduğunu, Türkiye'de bu ilaçtan yaklaşık 1 milyon kutu bulunduğunu anlattı.
İlaca her hasta için erken dönemde başlandığını, bunun da sonuçlarının görüldüğünü, birçok ülkenin halen entübe olan vakalarda ilacı kullandığını ifade eden Koca, Bilim Kurulu'nun "son safhada değil, erken dönemde ilacın verilmesi gerektiği, bu ilacın virüsün hücreye girişini engellediği" tespitini dile getirdi.
Bu ilacın ücretsiz olarak vatandaşların kullanıma sunulduğuna dikkati çeken Koca, bunun da dünyada örneğinin olmadığını belirtti.
Bakan Koca, "Dünyada sağlık altyapısı en güçlü olan ülkelerdeniz, hatta nüfusa göre Avrupa ülkelerinden en az 2 kat solunum cihazı olan bir ülkeyiz." ifadesini kullandı.
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DÜNYADA SON DURUM NE?
Dünyada, Kovid-19 tespit edildikten sonra iyileşenlerin sayısı 543 binin üzerine çıktı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada 543 bin 280 kişi virüsü yenmeyi başardı.
İyileşenlerin sayısının en fazla görüldüğü Çin'de, Kovid-19'a yakalanan 77 bin 892 kişi sağlığına kavuştu.
Çin'den sonra en fazla hastanın iyileştiği ülkeler, sırasıyla Almanya (77 bin), İspanya (74 bin 797), ABD (57 bin 189), İran (52 bin 229), İtalya (40 bin 164) ve Fransa (30 bin 955) oldu.
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 145 bin 512'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 143 bin 308 kişi hayatını kaybetti. Halen tedavi gören 1 milyon 458 bin 924 aktif enfekte vaka bulunuyor.
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ABD: GÜNEŞ IŞIĞI CORONA VİRÜSÜ ÖLDÜREBİLİYOR
Dünyayı etkisi altına alan Corona Virüsü salgının merkez üssü haline gelen ABD'den açıklama geldi. ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın (DHS), yaptığı deneyler neticesinde Corona Virüsü (Covid-19) yüksek sıcaklığa dayanamadığı ve güneş ışığıyla ölebildiği açıklandı.
Dünyayı etkisi altına alan Corona Virüsü salgının merkez üssü haline gelen ABD'den açıklama kritik bir açıklama geldi.
ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın (DHS), Corona Virüsü üzerinde yaptığı deneylere ait raporlar basına sızdı. Raporlara göre, yüksek sıcaklık ve güneş ışığı, yüzeylerde ya da mikrodamlacıklar içerisinde bulunan Corona Virüsün hızlıca ölmesine neden oluyor.
Söz konusu durumun yaz aylarının yaklaşmasıyla insanlarda umuda neden olurken; DHS yetkilileri bu raporlardaki deneylerin henüz tam olarak kanıtlanmadığını belirtti.
‘HENÜZ BİLİMSEL OLARAK KANITLANMADI’
DHS yetkilisi, raporlarda elde edilen verilerin henüz kanıtlanmadığını vurgulayarak, “Departman COVID-19 ile mücadeleye kendisini adamış durumda ve Amerikan halkının sağlığı ve güvenliği en büyük önceliğidir. Politika olarak, sızdırılmış olduğu iddia edilen belgeler hakkında yorum yapamaz. Henüz değerlendirmesi yapılmayan veya titiz bilimsel deneylere tabi olmayan bir belgeye dayanarak, spekülasyon yapmak, sonuç çıkarmak veya farkında olmadan halkı etkilemeye çalışmak sorumsuz olacaktır” ifadelerini kullandı.
SICAKLIĞIN VİRÜSE ETKİSİ VAR MI?
Corona Virüsü salgınının ilk ortaya çıktığı günden bugüne kadar çok sayıda bilim insanı, virüsün yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla etkisini kaybedeceğini belirtmişti. Bazı bilim insanları ise hava sıcaklığının virüse etki edip etmediğine ilişkin henüz ‘bilimsel bir vurgu’ olmadığını ileri sürdü.
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İTALYA'DA VAKA SAYISI NE KADAR?
İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 575 artarak 22 bin 745'e yükseldi.
Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede yaklaşık iki aydır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.
Ülkede aktif koronavirüs vaka sayısının 106 bin 962'ye ulaştığını belirten Borrelli, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların sayısının 172 bin 434'e çıktığını bildirdi.
Borrelli, iyileşenlerin rakamının bugün 2 bin 563'lük artışla 42 bin 727 çıktığını ve bunun salgının başından beri kayda geçen günlük bazdaki en yüksek değer olduğunu aktardı.
Ölü sayısının son 24 saatte 575 daha artarak 22 bin 745'e yükseldiğini vurgulayan Borrelli, bugün 355 yeni vaka kaydedildiğini bildirdi. Bu artış ülkede yaklaşık 2 aydır devam eden salgında mart ayı başından bu yana görülen en düşük günlük artış oldu.
Borrelli, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüşün bugün de sürdüğünü, dün 2 bin 936 olan sayının bugün 2 bin 812’ye gerilediğini ifade etti.
İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) Konseyi Başkanı Franco Locatelli de yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüşe işaret ederek ay başında 4 binlerdeki sayının iki haftada 1200 kişi azalarak 2 bin 812'ye gerilediğine dikkati çekti.
Sivil Savunmanın verilerine göre, ülke genelinde bugüne kadar 1 milyon 244 bin 108 test yapıldı.
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ABD'DE SON DURUM NE?
ABD'de Covid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 800 artarak 37 bin 86'a yükseldi.
ABD, Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkeler listesinin ilk sırasında yer alıyor.
Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 35 bin 354 artışla 706 bin 779'a çıktı. Salgın yüzünden ölenlerin sayısı ise 3 bin 800 artarak 37 bin 86'ya ulaştı.
ABD'yi 191 bin 726 vakayla İspanya, 172 bin 434 vakayla İtalya, 149 bin 132 vakayla Fransa takip ediyor.
NEW YORK SALGININ MERKEZİ
ABD genelinde salgından en fazla etkilenen eyalet ise New York oldu. Eyalette 15 bine yakın kişi virüs yüzünden hayatını kaybederken, 220 binden fazla kişi ise Kovid-19 hastalığına yakalandı.
New Jersey ve Massachusetts de New York'tan sonra salgından en fazla etkilenen eyaletler arasında yer alıyor.
59 BİN 672 HASTA İYİLEŞTİ
Nüfusu 320 milyondan fazla olan ABD'de şimdiye kadar 3 milyon 574 bin 392 kişiye Kovid-19 testi yapılırken, 59 bin 672 hasta ise iyileşti.
Ülke genelinde, 112 bin 260 kişi hastanelerde Kovid-19 tedavisi görüyor.
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DÜNYADA SON 24 SAAT
Yeni tip koronavirüs ile ilgili son 24 saatte yaşanan gelişmeleri sizler için derledik.Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 152 bini geçerken iyileşenlerin sayısı ise 567 bine ulaştı."Worldometer" sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'deki vaka sayısı 690 bine ulaşırken Kovid-19 kaynaklı can kaybı ise 35 bin 900 oldu. ABD'de iyileşenlerin sayısı da 58 bini geçti.İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 745'e, virüs tespit edilenlerin sayısı ise 172 bin 434'e çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı da 42 bin 727 olarak açıklandı. Vaka sayısında bugün görülen 355 artış, mart başından beri en düşük günlük artış oldu.
İspanya'da Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile ilgili yeni kriterler getirerek düzenlemeye gitti. Buna göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 19 bin 478, vaka sayısı 188 bin 68, iyileşen sayısı ise 72 bin 963 olarak açıklandı.
Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 18 bin 681'e yükselirken toplam vaka rakamı 168 bin 241'e ulaştı. Hastalığı atlatanların sayısı ise 34 bin 420'ye çıktı.
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 14 bin 576'ya çıkarken vaka sayısı da 108 bin 692 oldu.
Can kayıpları Belçika'da 5 bin 163'e, İran'da 4 bin 958'e, Almanya'da 4 bin 193'e, Hollanda'da 3 bin 459'a, Brezilya'da 2 bin 141'e, İsveç'te 1400'e, İsviçre'de 1325'e, Kanada'da 1310'a yükselirken Çin'de ise ölü ve vaka sayılarının revize edilmesinin ardından 4 bin 632'ye çıktı.
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İRAN'DA VAKA SAYISI NE KADAR?
İran'da yeni tip Corona Virüsü (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 73 artarak 5 bin 31'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda canlı yayımlanan açıklamasında, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 73 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 1374 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.
Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 5 bin 31'e çıktığını aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 80 bin 868'e ulaştığını bildirdi.
Cihanpur, hastanelerde tedavi gören 3 bin 513 hastanın durumunun kritik olduğu bilgisini verdi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, iyileşen hastaların sayısının bir gün içinde 1923 arttığını ve şu ana kadar sağlığına kavuşan toplam kişi sayısının 55 bin 987 olduğunu ifade etti.
Kiyanuş Cihanpur, ülke genelinde bugüne kadar yapılan Kovid-19 test sayısının ise 330 bin 137 olduğunu sözlerine ekledi.
İran Sağlık Bakanlığının vaka ve can kayıplarına ilişkin açıkladığı verilere göre, ülkede Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı üst üste 7 gün düşüş gösterdi.
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FRANSA'DA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR
Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 761 artarak 18 bin 681'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, günlük basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 3 bin 914 artarak 168 bin 241'e ulaştığını söyledi.
Kovid-19 nedeniyle 6 bin 27'si yoğun bakımda olmak üzere 31 bin 190 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü ifade eden Salomon, yoğun bakımda bulunanların sayısının 9 gündür düşmeye devam ettiğini vurguladı.
Salomon, hastalığı atlatan kişi sayısının son 24 saatte 1608 artarak 34 bin 420'ye çıktığını dile getirdi.
Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde 761 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Salomon, ölenlerin sayısının hastanelerde 11 bin 478'e, yaşlı bakımevlerinde 7 bin 203'e yükseldiğini, böylece toplam can kaybının 18 bin 681 olduğunu kaydetti.
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ALMANYA'DAN KRİTİK CORONA VİRÜS KARARI
Almanya'da Covid-19 önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında 20 Nisan'da mağazalar, 4 Mayıs'ta da okullar ve berberler kademeli olarak açılacak. Büyük çaplı etkinlik düzenlemek ise 31 Ağustos’a kadar yasak olacak.
Almanya'da federal hükümet ve eyalet başbakanları korona virüs(Covid-19) önlemlerini hangi alanlarda yumuşatacakları üzerinde anlaşmaya vardı. Buna göre satış alanı 800 metre kare büyüklüğündeki işyerleri hijyen ve sosyal mesafe kurallarını sağlama şartıyla 20 Nisan tarihinden itibaren açılacak. Kuyrukları önlemek için müşteri sayısı sınırlanacak.
Büyüklüğünden bağımsız olarak araba galerileri, bisiklet ve kitapçı dükkanları da kapılarını 20 Nisan'da tekrar müşterilerine açacak.
Son sınıf öğrencileri, gelecek yıl bitirme sınavlarına girecek olan öğrenciler ve ilkokul son sınıf öğrencileri hijyen ve koruma kuralları şartıyla 4 Mayıs tarihinden itibaren derslere başlayacak. Sınıflar en fazla 15 öğrenciyle sınırlı tutulacak.
Büyük etkinlikler üzerindeki yasak 31 ağustos tarihine kadar devam edecek. Maçlarda seyirci yasağı da bu tarihe kadar geçerli.
Kilise, cami ve sinagoglarda ibadet yasağı gelecek hafta yeniden değerlendirilecek.
Maske tavsiyesi var ama mecburiyeti yok. Restoran, kafe ve oteller kapalı kalmaya devam edecek.
Sosyal temas yasağı, seyahat ve dışarıda yalnız veya aynı evde oturmayan bir kişiyle ya da aynı evde oturan aile fertleriyle dolaşabilme sınırlaması 3 Mayıs tarihine kadar uzatıldı.
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BELÇİKA'DA KISMİ TECRİT UZATILDI
Belçika'daki "kısmi tecrit" uygulaması, 3 Mayıs'a kadar uzatıldı.
İngiltere'deki huzurevi sakinlerinin salgın karşısında ölüme terk edildiği ve bu yerlerde ölenlerin sayısının 4 bini bulduğu öne sürüldü.
Almanya'da Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında 20 Nisan'da mağazalar, 4 Mayıs'ta da okullar ve berberler kademeli olarak açılacak.
Endonezya'da Kovid-19'a yakalanan Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi iyileşti.
Tayland hükümeti, ülkeye yönelik ticari uçuş yasağını ay sonuna kadar uzattı.
Malavi'de 3 hafta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 778 artarak 12 bin 107 oldu.
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 778 artarak 12 bin 107'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, can kaybı 11 bin 329'dan 12 bin 107'ye çıkarken, vaka sayısı 5 bin 352 artarak 93 bin 873 oldu.
Son 24 saatte 11 bin 879 kişiye daha test yapıldı, toplam test sayısı 382 bin 650'ye yükseldi.
Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı ise 28 oldu.
Ölümler açıklanandan yüzde 10 daha fazla
Bu arada Ulusal İstatistik Kurumunun (OSN) yayımladığı veriler, koronavirüs nedeniyle ölümlerin ilan edilenden yaklaşık yüzde 10 daha fazla olabileceğini gösterdi.
Bu verilere göre, 27 Mart-3 Nisan haftasında İngiltere ve Galler'de 4 bin 122 kişinin ölüm belgesine koronavirüs notu düşüldü. Ancak bu ölümlerden 3 bin 716'sı hastanelerde kayda geçerken, 217'si huzurevleri, 136'sı evler, 33'ü bakımevleri ve 20'si diğer yerlerde gerçekleşti.
Sağlık Bakanlığının günlük olarak duyurduğu sayılarda sadece hastane verilerinin esas alınması, genel tabloyu göstermesi açısından hatalı bulunuyor.
Kısmi karantina 5 Mayıs'a kadar uzatılacak
Bu arada Times gazetesi, perşembe süresi dolacak olan kısmi karantina uygulamasının 5 Mayıs'a kadar uzatılacağını yazdı. Hükümet, taburcu edilse de hala tam olarak iyileşmeyen Başbakan Boris Johnson olmadan bu kararı alacak.
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ENDONEZYA VE MALEZYA'DA VAKA SAYISI 5 BİNİ AŞTI
Endonezya Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, ülke genelinde son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısının 282 artarak 4 bin 839’a yükseldiğini açıkladı.
Ahmed Yurianto, can kaybının 60 artışla 459’a çıktığını ve 426 kişinin iyileştiğini duyurdu.
Öte yandan Devlet Başkanı Joko Widodo, telekonferans yoluyla düzenlenen kabine toplantısında, ülkede Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla virüs taşıyıcılarının izinin sürülmesinin yanı sıra test sayılarının artırılması talimatı verdi.
Devlet Başkanı Joko Widodo ayrıca, bakanlara ve bölgesel idarecilere salgından dolayı olası küresel ekonomik durgunluğa karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini hatırlattı.
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Malezya’da can kaybı 82 oldu
Malezya’da toplam Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 170 kişiye daha teşhis konması üzerine 4 bin 987’ye yükselirken toplam vefat sayısı, bugün 5 kişinin yaşamını yitirmesiyle 82 oldu..
Hükümet, 28 Nisan’a kadar sürecek olan kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşların, yarından itibaren doğrudan mahkemede yargılanacağını açıkladı..
Şimdiye kadar yasağa uymayan 1374 kişinin gözaltına alındığı, bu kişilerden 427’sinin mahkemede suçlandığı bildirildi..
Ayrıca Kovid-19 tedbirleri kapsamında başkent Kuala Lumpur’da Hint camisi Masjid India’nın bulunduğu mahallede salgın tespit edilmesi üzerine, mahalle karantinaya alındı..
Japonya’da vaka sayısı 8 bin 850’ye yükseldi.
Japonya’da Kovid-19 vaka sayısının 8 bin 850’ye, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 169’a ulaştığı açıklandı.Son 24 saatte 161 yeni vakanın görüldüğü başkent Tokyo’da toplam vaka sayısı 2 bin 319’a çıktı.
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BREZİLYA'DA İLAÇ TESTİ YARIDA KESİLDİ
Brezilya'da sıtma ilacı klorokin difosfatın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisindeki etkisini araştıran klinik denemede iki hastanın ilacın yan etkisi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi."Livescience" internet sitesinde yer alan habere göre, Brezilya'nın Amazon eyaletindeki Manaus Tropik Tıp Enstitüsünden bilim insanları tarafından yürütülen klinik denemede yüksek doz ilaç verilen hastaların bazıları kalp ritim bozuklukları gösterirken, iki hasta kalp çarpıntısından yaşamını yitirdi.Araştırmacılar görülen yan etki nedeniyle, 440 hasta üzerinde yapılması planlanan denemenin düşük dozda sürdürüleceğini kaydetti."Hidroklorokin" adı verilen ilacın etken maddesi olan klorokin difosfat, Kovid-19 vakalarının tedavisi için tescillenmiş olmamasına rağmen anti-viral etkisi nedeniyle ileri vakaların tedavisinde deneysel bir ilaç olarak kullanılıyordu.İlaç ABD Başkanı Donald Trump'ın Hidroklorokin'in Kovid-19 tedavisinde "oyun değiştiren" bir ilaç olduğunu ifade etmesiyle gündeme gelmiş, tıp otoriteleri ilacın Kovid-19 tedavisinde kesin başarı sağladığı sonucuna varılmaması gerektiği uyarısında bulunmuştu.
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CORONA VİRÜSÜ NEDİR?
Koronavirüsler, hem hayvanlarda hem de insanlarda bulunan geniş bir virüs ailesidir. Bazıları insanları enfekte eder ve soğuk algınlığından, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha ciddi hastalıklara neden olduğu bilinmektedir.
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KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?
COVID-19'un en yaygın semptomları ateş, yorgunluk ve kuru öksürüktür. Bazı hastalarda ağrı ve sızı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı veya ishal olabilir. Bu semptomlar genellikle hafiftir ve yavaş yavaş başlar. Bazı insanlar enfekte olur, ancak herhangi bir semptom görülmez ve kendilerini kötü hissetmezler. Çoğu insan (yaklaşık% 80) özel tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşir. COVID-19 virüsünü alan her 6 kişiden yaklaşık 1'i ağır hastalanmakta ve nefes almakta güçlük çekmektedir. Yaşlı insanlar ve yüksek tansiyon, kalp problemleri veya diyabet gibi altta yatan tıbbi sorunları olanların ciddi hastalık geliştirme olasılığı daha yüksektir. Hastalığa yakalanan insanların yaklaşık % 2'si ölmüştür. Ateş, öksürük ve nefes almada zorluk çeken insanlar mutlaka tıbbi yardım almalıdır.
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CORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?
COVID-19 virüsü kişiden kişiye, hasta bir kişi tarafından öksürme, hapşırma veya solunum esnasında havaya atılan küçük damlacıklar yoluyla bulaşır. Hasta kişinin yakınında bulunan diğer kişiler havadaki damlacıkları soluyarak enfekte olabildikleri gibi, damlacıkların etraftaki nesnelere ve yüzeylere düşmesi ve insanların buralara temas etmiş kirli elleriyle gözlerine, burunlarına veya ağızlarına dokunmasıyla da COVID-19’a yakalanmaları mümkündür. Bu yüzden hasta olan bir kişiyle arada 1 metreden (3 feet) daha fazla mesafe bulundurmak ve elleri sık sık yıkamak çok önemlidir. DSÖ, COVID-19'un yayılma yolları konusunda devam eden araştırmaları değerlendirmekte ve güncellenmiş bulguları paylaşmaktadır.
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CORONA VİRÜSÜNDEN NASIL KORUNURUZ?
Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması önerilmektedir. Yurtdışına çıkışın zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:
Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs (COVID-19) için de geçerlidir. Bunlar;
El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.
Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir
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Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir. Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı,
mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır..
Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir..
Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır..
Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir. El yıkamanın ve kişisel temizliğin corona virüsünden korunmada en etkin rol oynadığı şu günlerde, ülkemizde en fazla araştırılan konulardan birini de corona virüsünden nasıl korunuruz sorusu oluşturuyor. Uzmanlar, kolonya kullanımı, sık el yıkama,14 gün kuralı gibi hatırlatmalar ise corona virüsünde karşı almamız gereken önemleri sıklıkla sıralıyor. İşte, corona virüsünden konunmak için yapılması gerekenler;
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Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması önerilmektedir. Yurtdışına çıkışın zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:
Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs (COVID-19) için de geçerlidir. Bunlar;
El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.
Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).
Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir
Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.
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KORONAVİRÜS HAVA YOLUYLA BULAŞIR MI?
Bugüne kadar yapılan bilimsel çalışmalar, Kovid-19'un havadan çok solunum damlacıkları ile bulaştığını gösteriyor.
Antibiyotikler hastalığın önlenmesinde ve tedavisinde etkili mi?
Antibiyotikler virüs üzerinde etkili değil. Kovid-19'a bir virüs neden olduğundan antibiyotikler işe yaramıyor.
Hastalığı tedavi edecek ya da önleyecek bir ilaç ya da aşı var mı?
Bugüne kadar Kovid-2019'u önlemek veya tedavi etmek için aşı ve spesifik bir antiviral ilaç bulunmuyor. İlaç ve aşı geliştirilmesine yönelik de çalışmalar yürütülüyor ve olası aşılar ve bazı spesifik ilaçlar klinik araştırmalarla test ediliyor.
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VİRÜS YÜZEYLERDE TUTUNUYOR MU?
Kesin olmamakla birlikte Kovid-19'un da diğer koronavirüsler gibi davrandığı öngörülüyor. Yapılan bilimsel çalışmaların ön bilgilerine göre, yüzeylerde birkaç saat veya birkaç güne kadar kalabiliyor. Bu süre, yüzey tipi, ortam sıcaklığı veya nem oranına göre değişiklik gösterebiliyor.
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14 GÜN KURALI NEDİR?
Basit önlemlerle koronavirüsün yayılmasını engellemek mümkün mü?
Koronavirüsün yayılmasından korumak için 14 maddelik kurala uymak gerekiyor.1- Ellerinizi su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca sık sık yıkayın.
2- Öksürme ve hapşırma sırasında ağzınızı, burnunuzu tek kullanımlık mendille kapayın. Mendil yoksa dirsek içini kullanın.
3- Ellerinizle gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın.
4- Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 3-4 metre mesafe koyun.
5- Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin veya erteleyin.
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6- Yurt dışından dönüşte ilk 14 günü evinizde geçirin, ziyaretçi kabul etmeyin.
7- Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın.
8- Kapı kolları, armatürler, lavabolar gibi sık kullanılan yüzeyleri su ve deterjanla her gün temizleyin.
9- Havlu gibi kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayın.
10- Kıyafetlerinizi 60-90 derecede normal deterjanla yıkayın.
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11- Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının.
12- Güçlü bir bağışıklık sistemi için bol sıvı tüketin, dengeli beslenin ve uyku düzeninize dikkat edin.
13- Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa yaşlılarla ve kronik hastalığı bulunanlarla temas etmeyin ve maske takmadan dışarı çıkmayın.
14- Düşmeyen ateş, öksürük ve nefes darlığınız varsa maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun.