CORONA VİRÜSÜ SON DURUM TABLOSU: Dünyada ve Türkiye illere göre koronavirüs (korona virüs) vaka ve ölüm sayısı

ABD'DE SON DURUM NE? ABD'de Covid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 800 artarak 37 bin 86'a yükseldi.



ABD, Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkeler listesinin ilk sırasında yer alıyor.



Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 35 bin 354 artışla 706 bin 779'a çıktı. Salgın yüzünden ölenlerin sayısı ise 3 bin 800 artarak 37 bin 86'ya ulaştı.



ABD'yi 191 bin 726 vakayla İspanya, 172 bin 434 vakayla İtalya, 149 bin 132 vakayla Fransa takip ediyor.



NEW YORK SALGININ MERKEZİ



ABD genelinde salgından en fazla etkilenen eyalet ise New York oldu. Eyalette 15 bine yakın kişi virüs yüzünden hayatını kaybederken, 220 binden fazla kişi ise Kovid-19 hastalığına yakalandı.



New Jersey ve Massachusetts de New York'tan sonra salgından en fazla etkilenen eyaletler arasında yer alıyor.



59 BİN 672 HASTA İYİLEŞTİ



Nüfusu 320 milyondan fazla olan ABD'de şimdiye kadar 3 milyon 574 bin 392 kişiye Kovid-19 testi yapılırken, 59 bin 672 hasta ise iyileşti.



Ülke genelinde, 112 bin 260 kişi hastanelerde Kovid-19 tedavisi görüyor.