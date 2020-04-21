Corona virüsü son durum tablosu 21 Nisan: Dünyada ve Türkiye illere göre koronavirüs (korona virüs) vaka ve ölüm sayısı

TÜRKİYE'DE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 783 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 121 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 82 bin 329, can kaybının ise 1890 olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 783 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 121 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 82 bin 329, can kaybının ise 1890 olduğunu duyurdu.
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 40 bin 520 test yapıldı. Bu kapsamda 3 bin 783 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
Toplam test sayısı 598 bin 933, vaka sayısı 82 bin 329, vefat sayısı 1890, yoğun bakım hasta sayısı 1894, entübe hasta sayısı 1054 ve iyileşen hasta sayısı 10 bin 453 oldu.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı. Tedavide önemli üstünlüklerimiz var. Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var. İki gücümüz var; Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım." ifadelerini kullandı.
31 ildeki giriş çıkış kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı
İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgını tehdidinin devam ettiğini belirterek, 30 büyükşehir ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yoluyla tüm giriş çıkışlara yönelik kısıtlamaların bu gece saat 00.00'dan itibaren 15 gün daha uzatıldığını bildirdi.
Bilim Kurulu ile Sağlık Bakanlığının önerileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, büyükşehir statüsündeki illerde ve Zonguldak'ta şehir giriş ve çıkış sınırlamasının devam etmesinin uygun olduğunun kararlaştırıldığı belirtildi.
Ankara Şehir Hastanesi'ndeki teşhis-tedavi süreçleri görüntülendi
Yeni tip koronavirüs ile mücadelede önemli görev üstlenen Ankara Şehir Hastanesinde, Kovid-19 şüphesiyle gelen hastaların teşhis prosedürü ve tanı alan hastalara uygulanan tedavi süreci ile pandemiye karşı mücadele veren sağlık çalışanlarının, acil servisten yoğun bakıma kadar çalışmaları görüntülendi.
Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, hastanedeki 723 yoğun bakım yatağının 526'sının erişkin hastalar için olduğunu ifade etti.
Surel, bunun 144'ünün ortopedi hastanesi, 80'inin genel hastanede olmak üzere 224'ünü bu hastalara ayırdıklarını, ihtiyaç oldukça bu rakamı artıracak durumda olduklarını bildirdi. Surel, "Yani bizim 700 standart yoğun bakım yatağımız var ama olağanüstü bir durumda yoğun bakım ihtiyacı olduğunda onu 2 bine çıkaracak kapasiteye de sahibiz." diye konuştu.