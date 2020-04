Corona virüsü son durum tablosu 21 Nisan: Dünyada ve Türkiye illere göre koronavirüs (korona virüs) vaka ve ölüm sayısı

DÜNYADA SON DURUM NE? Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 2,3 milyonu geçerken, iyileşenlerin sayısı 590 bine, can kaybı ise 158 bine ulaştı.



"Worldometer" internet sitesine göre, salgının "merkez üssü" ABD'deki vaka sayısı 730 bine, iyileşenlerin sayısı ise 64 bine yaklaşırken, Kovid-19 nedeniyle 38 bin 244 kişi yaşamını yitirdi.



İtalya'da can kaybı 23 bin 227'ye, virüs bulaşan kişi sayısı 175 bin 925'e yükselirken, iyileşenlerin sayısı ise 44 bin 927 olarak açıklandı.



İspanya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıplarının sayısı 20 bin 43'e, vaka sayısı 191 bin 726'ya çıkarken, 74 bin 662 kişi iyileşti.



Fransa'da vaka sayısı 173 bin 956'ya yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 323, iyileşenlerin sayısı 35 bin 983 olarak açıklandı.



İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 15 bin 464'e yükseldi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 114 bin 217'ye çıktı.



Can kayıpları Belçika'da 5 bin 453'e, İran'da 5 bin 31'e, Almanya'da 4 bin 426'ya, Hollanda'da 3 bin 601'e, Brezilya'da 2 bin 203'e, İsveç'te 1511'e, Kanada'da 1463'e ve İsviçre'de 1366'ya yükseldi.