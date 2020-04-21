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Haber Giriş: 21 Nisan 2020 - 19:10,

Corona virüsü son durum tablosu 21 Nisan: Dünyada ve Türkiye illere göre koronavirüs (korona virüs) vaka ve ölüm sayısı

Corona virüsü son durumu anbean takip edilirken; corona virüs vaka ve ölüm sayısı dünyada hızla artmaya devam ediyor. Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 400 bini aştı. Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 2019 Aralık'ta ortaya çıkan Corona virüs salgını, dünya genelinde 210 civarında ülke ve bölgeye yayıldı. Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında ise 82 bin 735 vaka kayda geçti. Türkiye'deki Corona virüs verileriyle ilgili günlük bilgilendirme yapan Sağlık Bakanlığı yapılan açıklamada, son 24 saatte 3977 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu, 127 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısı 86 bin 306, can kaybının 2017, toplam iyileşen kişi sayısının ise 11 bin 976 olduğu bildirildi. 21 Nisan bugünkü corona verilerini paylaşan Koca,temas, mesafe, izolasyon hatırlatması yaptı. Bakan Koca, corona virüs Türkiye yoğunluk ve risk haritası kapsamında, İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerin ilçelere göre corona dağılımını duyurmuştu. Corona takip ekranıyla, Türkiye'deki vaka ve ölüm sayısına ait bilgileri anlık olarak takip edebilir, bilgi sahibi olabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünyada corona virüsü vaka, iyileşen ve ölüm sayısı tablosu ve koronavirüs haritası ile birlikte son durum hakkında ayrıntılı bilgiler....

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Corona virüs 21 Nisan vaka ve ölüm sayıları Sağlık Bakanlığı'nın resmi sayfası üzerinden takip edilebiliyor. Corona virüs haritası ve vaka sayısı dünyada günlük olarak değişirken, iyileşen corona hasta sayısı da artmaya başladı. Corona virüsü günlük tablosuna göre, dünyada koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 590 bini aştı. Corona virüsten dünyada vaka sayısı ise 2 milyon 310 bin 572 oldu. Corona virüs vaka sayısına göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle toplam 158 bin 691 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, ülkemizde de corona virüsü vaka ve hasta sayısı hakkında bilgilendirme yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il il ilçe ilçe korona haritasını yayımlandı. Corona virüs yaş ve cinsiyet tablosu da dikkat çeken tablolar arasında yer aldı. Peki, corona virüs son durum ne? Ülkelere göre corona virüs vaka sayısı ne kadar? İşte, 18 Nisan corona virüs Türkiye ve dünyada son durum bilgileri.....

221 NİSAN CORONA SON DURUM

21 NİSAN CORONA SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini ve 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, toplam hayatını kaybedenlerin sayısı, 2 bin 259'a, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 918'e yükseldi.

'ÜMİTSİZ OLMA, REHAVETE KAPILMA"br>
Bakan Koca ayrıca, "Veriler bize şunu söylüyor: Ümitsiz olma, rehavete kapılma. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon" dedi.

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Sağlık Bakanlığından, son 24 saatte 3977 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu, 127 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısı 86 bin 306, can kaybının 2017, toplam iyileşen kişi sayısının ise 11 bin 976 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Tedbirlere gösterdiğimiz özen meyvelerini veriyor. Biz günlük test imkanlarını artırırken, sorumlu davranışlarınız vaka sayılarını azaltacak." değerlendirmesinde bulundu.

418 NİSAN VAKA SAYISI

18 NİSAN VAKA SAYISI

18 Nisan corona virüs vaka sayısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasıyla belli oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Bakan Koca, "Şifa bulan hasta sayımız 10.000'in üzerine çıktı. Tedavide önemli üstünlüklerimiz var. Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım" dedi.

5BİLİM KURULU TOPLANTISI SONRASI ÖNEMLİ AÇIKLAMA

BİLİM KURULU TOPLANTISI SONRASI ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. "Kendi tedavi algoritmamızı oluşturarak vakalar için erken ilaç tedavisine başladık, olumlu sonuç verdi." diyen Bakan Koca, "Kısıtlamadan sonra 65 yaş üstü pozitif oranı yüzde 30'dan yüzde 18'e düştü." ifadelerini kullandı. Koca, "Vaka sayımızda artış devam etmektedir. Bu artış hızının düşmekte olduğunu görüyoruz." derken, bugünkü vaka ve can kaybı sayılarını da açıkladı. "40 bin 270 testte 4 bin 353 yeni vaka tespit edildi." diyen Koca, 127 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Koca, "23 Nisan'la sokağa çıkma yasağı birleştirilecek iddiası"yla ilgili de "Gündemimize gelmedi, haftaya gündemimizde olabilir." dedi.

6BAKAN KOCADAN PLATO AÇIKLAMASI

BAKAN KOCA'DAN PLATO AÇIKLAMASI

Bakan Koca, vaka artış hızının gelecek haftalarda plato çizeceği sözlerinin hatırlatılması üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:"Önümüzdeki günlerde de olursa şaşırmayalım demiştim. Ben özellikle altını bir kez daha çizdim şu anki tablomuz hasta artış hızımızın düştüğü, ölüm artış hızımızın durağan bir döneme girdiği. Sağlık kuruluşlarımızın yatak doluluk, yoğun bakım doluluk ve entübe yani ventilatörlerimizin doluluk oranı şu dönemde stabilleşti. Bu tablo bizim için sevindirici."Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede dünyadan farklı uygulamalara imza attığını anımsatan Bakan Koca, şöyle konuştu:"Sadece ilaç uygulaması değil. Yani hem ilaç uygulaması hem devamında yani hasta erken dönemde semptomu olduğunda erken dönemde başladığımız dünyadan farklı olarak herkese uyguladığımız, ücret almadığımız bir ilaçtan bahsediyorum. O ilacı erken başlıyoruz. Erken başlandığında pnömoniye dönüşümün azaldığını çok net görüyoruz. Devamında Çin'in daha çok entübe hastalar için kullandığı ama bizim antiviral ajan olarak solunum probleminin başladığı dönemde kullandığınız favipiravir ilacımız var. Onu kullanıyoruz, artı o dönemde yine kullandığımız bir başka makrolid dediğimiz ilaç grubundan bir ilacımız var. Devamında yine yoğun bakım şartlarında yüksek akımlı oksijeni son derece önemsiyoruz. Bundan çok fayda görüyoruz. Dünya halen bu hastaları erken cihaza bağlama yaklaşımını sergiliyor."

7SON 24 SAATTE 126 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

SON 24 SAATTE 126 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Bakan Koca, Twitter hesabından Türkiye'deki günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 126, toplam vefat sayısı 1769 oldu

Koca, paylaşımında "İyileşen hasta sayımız yakında 10 binin üzerine çıkacak. Yatan hasta sayısı ile taburcu edilen hasta sayısı arasında denge oluşmuş durumda. Vaka sayısı artış hızı beklediğimiz şekilde azalıyor. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım." ifadesini kullandı.

8TÜRKİYEDE VAKA SAYISI NE KADAR

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI NE KADAR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük corona virüs tablosunu paylaştı. 16 Nisan vaka sayısı hakkında bilgilendirmede bulunan Koca 40.000 test hedefinin aşıldığını belirterek şunları söyledi;

Günde 40.000 test hedefini aştık. Vaka sayısında artış öngörülebilir düzeyde kaldı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyan hastalarda seyir kontrol altında. Yeni iyileşen hasta sayımız 1.000'in üzerinde. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.

9CORONA SON DURUM TABLOSU

CORONA SON DURUM TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada bugünkü vefat edenlerin sayısının 115 artarak bin 518'e çıktığını açıkladı. Bakan Koca, " 875’i son 24 saatte olmak üzere 5.674 hastamız taburcu edildi. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım." dedi.

Bakan Koca'nın açıklaması şöyle;

Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde. 875’i son 24 saatte olmak üzere 5.674 hastamız taburcu edildi. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.

1014 NİSAN CORONA SON DURUM

14 NİSAN CORONA SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün gerçekleştirilen 33 bin 70 testten 4 bin 62’sinin pozitif çıktığını, 842 hastanın da sağlığına kavuştuğuna belirterek, "Bugün vefat eden 107 kişi ile birlikte kayıp sayımız 1403’ü buldu" dedi. Koca, virüsün yayılma hızının da kontrol altına alındığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi’nde açıklamada bulundu. ’Günlük Koronavirüs Tablosu’nu açıklayan Bakan Koca, bugün gerçekleştirilen 33 bin 70 testten 4 bin 62’sinin pozitif çıktığını, bugün vefat eden 107 kişi ile birlikte toplam vefat sayısının 1403 olduğunu söyledi. Toplantıda açıklanan tabloya göre; toplam test sayısı 443 bin 626, toplam vaka sayısı 65 bin 111, toplam vefat sayısı 1403, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1809, toplam entübe hasta sayısı 1087, toplam iyileşen hasta sayısı ise 4 bin 799 oldu.

11TÜRKİYEDE SON DURUM NE

TÜRKİYE'DE SON DURUM NE?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısını açıkladı. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası değerlendirmeleri paylaşan Koca şunları söyledi;

Vaka sayıları gün geçtikçe artıyor. Vaka sayıları veriler pek çok ülkede tartışma konusu. Türkiye'de tespit edilen her olay sizin gözünüzün önündedir. Hastalık Amerika'da 10., İtalya'da 8. haftada, İspanya'da 9. haftada bir günde görülen en yüksek vakaya ulaştı. Türkiye'de iste 4. haftada ulaştı. Yani Türkiye'de vaka artış hızı düşüşe geçti.

Bakan Koca, Twitter hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre bugün yapılan 34 bin 456 koronavirüs testinden 4 bin 93'ü pozitif çıktı, 98 kişi hayatını kaybetti, 511 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 410 bin 556, toplam vaka sayısı 61 bin 49, toplam vefat sayısı 1296, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1786, toplam entübe hasta sayısı 1063, toplam iyileşen hasta sayısı ise 3957 olarak yer aldı.

Bakan Koca, tablo ile birlikte, "Test sayımız yakında 500 bine ulaşacak. Artan test sayısına kıyasla beklenen vaka sayısındaki artış, hız olarak azalmaktadır. Erken tanı ve tedavi, iyileşen hasta sayımızı artırıyor" mesajını paylaştı.

Toplam test sayımız 307 bin 210. Bugün 30 bin 864 yeni test yaptık. 4 bin 747 yeni vakamız var. Bugün vefat eden 98 vatandaşlarımızla beraber can kaybı 1006 oldu. Test sayımız arttıkça vakaları daha erken tespit ediyoruz.

Maske kullanımını kolaylaştırmak için ücretsiz ulaştırmaya başladık. e-Devlet üzerinden talep edenlere göndermeye devam ediyoruz. Tüm Türkiye'ye eczanelerden ücretsiz maske verilmesine başlayacağız. Bu konuda üzerine düşen sorumluluğu üstlenen eczacılarımıza teşekkür ediyorum.

İlaçların faydasından emin oluyoruz. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastamızın azaldığını görüyoruz. Ülkemizde ölüm oranı yüzde 2,15. Nüfusu 10 milyonu aşan ülkeler arasında Türkiye 12. sırada. Toplumuzda çok yüksek bir duyarlılık var, teşekkür ediyorum.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini ve Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre, nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 296'ya yükseldi, bugün 34 bin 456 test yapıldı. Bu kapsamda 4 bin 93 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Toplam test sayısı 410 bin 556, toplam vaka sayısı 61 bin 49, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1786, toplam entübe hasta sayısı 1063, toplam iyileşen hasta sayısı 3 bin 957 oldu. Son 24 saatte 98 hasta vefat etti, 511 hasta iyileşti.

12 NİSAN CORONA VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Nisan corona virüs vaka sayısını paylaştı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor. Entübe edilen hasta sayısında düşüş var. Daha çok test yaptıkça, öngörülebilir şekilde daha çok vaka tespit ve izole ediliyor. Tedavide güçlüyüz. Fakat bu mücadele hastanelerde değil, evde kalarak kazanılır!" dedi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre, 12 Nisan 2020'de yapılan 35 bin 720 testle toplam test sayısı 376 bin 100'e yükseldi. Vaka sayısı 56 bin 956, vefat edenlerin sayısı da 1198 oldu.

Verilere göre son 24 saatte 481 kişi daha iyileşti ve iyileşen toplam hasta sayısı 3 bin 446'ya çıktı. Entübe hasta sayısı 978, yoğun bakım hasta sayısı 1665 olarak kayıtlara geçti.

13VAKALARIN YÜKSEK OLDUĞU İLLER

VAKALARIN YÜKSEK OLDUĞU İLLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Özellikle bazı yerlerde ciddi seyirin olduğunu görüyoruz. Ankara İstanbul, İzmir, Trabzon ve Bursa'da vakaların yüksek olduğunu görüyoruz." dedi.

14TÜRKİYE GENELİ CORONA VİRÜS HARİTASI

TÜRKİYE GENELİ CORONA VİRÜS HARİTASI

Salgının daha etkin seyrettiği, bulaşma oranları ve vefat sayılarının yüksek seyrettiği İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, İzmir gibi şehirlerin ortak özelliğinin yurt dışı gidiş gelişlerin ve sosyal temasın yüksekliği olduğunu belirten Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aralarında bunların da olduğu 31 büyükşehrimizin ve Zonguldak'ın diğer şehirlerimizle ilişkisi bazı zorunlu haller dışında sınırlandırıldı. Sokağa çıkma konusunda özellikle kısıtlar getirildi. Tüm Türkiye'de ise 20 yaş altı gençlerimizle 60 yaş üstü büyüklerimizden evde kalmaları konusunda kesin talebimiz var. Bu kısıtlamalara uyulması önümüzdeki günlerin kaderini çok etkileyecektir. Yakın tarihte Türkiye'nin komşu ülkelere, vakaların görüldüğü Avrupa ülkelerine karşı uyguladığı tedbirleri bugün kendi sınırlarımız içinde noktasal olarak uyguluyoruz.

Koca, koronavirüs tedavisinde kullanılan ilacın vaka görülmeden depolandığını, birçok ülkenin ilacı kullanmak için çaba içinde olduğunu, Türkiye'de bu ilaçtan yaklaşık 1 milyon kutu bulunduğunu anlattı.

İlaca her hasta için erken dönemde başlandığını, bunun da sonuçlarının görüldüğünü, birçok ülkenin halen entübe olan vakalarda ilacı kullandığını ifade eden Koca, Bilim Kurulu'nun "son safhada değil, erken dönemde ilacın verilmesi gerektiği, bu ilacın virüsün hücreye girişini engellediği" tespitini dile getirdi.

Bu ilacın ücretsiz olarak vatandaşların kullanıma sunulduğuna dikkati çeken Koca, bunun da dünyada örneğinin olmadığını belirtti.

Bakan Koca, "Dünyada sağlık altyapısı en güçlü olan ülkelerdeniz, hatta nüfusa göre Avrupa ülkelerinden en az 2 kat solunum cihazı olan bir ülkeyiz." ifadesini kullandı.

15DÜNYADA SON DURUM NE

DÜNYADA SON DURUM NE?

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 2,3 milyonu geçerken, iyileşenlerin sayısı 590 bine, can kaybı ise 158 bine ulaştı.

"Worldometer" internet sitesine göre, salgının "merkez üssü" ABD'deki vaka sayısı 730 bine, iyileşenlerin sayısı ise 64 bine yaklaşırken, Kovid-19 nedeniyle 38 bin 244 kişi yaşamını yitirdi.

İtalya'da can kaybı 23 bin 227'ye, virüs bulaşan kişi sayısı 175 bin 925'e yükselirken, iyileşenlerin sayısı ise 44 bin 927 olarak açıklandı.

İspanya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıplarının sayısı 20 bin 43'e, vaka sayısı 191 bin 726'ya çıkarken, 74 bin 662 kişi iyileşti.

Fransa'da vaka sayısı 173 bin 956'ya yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 323, iyileşenlerin sayısı 35 bin 983 olarak açıklandı.

İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 15 bin 464'e yükseldi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 114 bin 217'ye çıktı.

Can kayıpları Belçika'da 5 bin 453'e, İran'da 5 bin 31'e, Almanya'da 4 bin 426'ya, Hollanda'da 3 bin 601'e, Brezilya'da 2 bin 203'e, İsveç'te 1511'e, Kanada'da 1463'e ve İsviçre'de 1366'ya yükseldi.

16ABD: GÜNEŞ IŞIĞI CORONA VİRÜSÜ ÖLDÜREBİLİYOR

ABD: GÜNEŞ IŞIĞI CORONA VİRÜSÜ ÖLDÜREBİLİYOR

Dünyayı etkisi altına alan Corona Virüsü salgının merkez üssü haline gelen ABD'den açıklama geldi. ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın (DHS), yaptığı deneyler neticesinde Corona Virüsü (Covid-19) yüksek sıcaklığa dayanamadığı ve güneş ışığıyla ölebildiği açıklandı.

Dünyayı etkisi altına alan Corona Virüsü salgının merkez üssü haline gelen ABD'den açıklama kritik bir açıklama geldi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın (DHS), Corona Virüsü üzerinde yaptığı deneylere ait raporlar basına sızdı. Raporlara göre, yüksek sıcaklık ve güneş ışığı, yüzeylerde ya da mikrodamlacıklar içerisinde bulunan Corona Virüsün hızlıca ölmesine neden oluyor.

Söz konusu durumun yaz aylarının yaklaşmasıyla insanlarda umuda neden olurken; DHS yetkilileri bu raporlardaki deneylerin henüz tam olarak kanıtlanmadığını belirtti.

‘HENÜZ BİLİMSEL OLARAK KANITLANMADI’

DHS yetkilisi, raporlarda elde edilen verilerin henüz kanıtlanmadığını vurgulayarak, “Departman COVID-19 ile mücadeleye kendisini adamış durumda ve Amerikan halkının sağlığı ve güvenliği en büyük önceliğidir. Politika olarak, sızdırılmış olduğu iddia edilen belgeler hakkında yorum yapamaz. Henüz değerlendirmesi yapılmayan veya titiz bilimsel deneylere tabi olmayan bir belgeye dayanarak, spekülasyon yapmak, sonuç çıkarmak veya farkında olmadan halkı etkilemeye çalışmak sorumsuz olacaktır” ifadelerini kullandı.

SICAKLIĞIN VİRÜSE ETKİSİ VAR MI?

Corona Virüsü salgınının ilk ortaya çıktığı günden bugüne kadar çok sayıda bilim insanı, virüsün yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla etkisini kaybedeceğini belirtmişti. Bazı bilim insanları ise hava sıcaklığının virüse etki edip etmediğine ilişkin henüz ‘bilimsel bir vurgu’ olmadığını ileri sürdü.

17İTALYADA VAKA SAYISI NE KADAR

İTALYA'DA VAKA SAYISI NE KADAR?

İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi.

Ülkede iki aydır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, günlük düzenlenen basın toplantısı yerine Sivil Savunma Kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. Buna göre, ülkedeki aktif Kovid-19 vaka sayısı 107 bin 771'e ulaştı, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısı 175 bin 925 oldu. İyileşenlerin sayısı, bugün 2 bin 200’lük artışla 44 bin 927'ye çıktı.

Son 24 saatte Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 482 daha artarak 23 bin 227'e yükselirken bu sayı "son 6 günün en düşük ölü sayısı" oldu. Bugün 809 yeni vaka kaydedildi. Dün de bu sayı 355 olarak açıklanmıştı.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Verilere göre, dün 2 bin 812 olan sayı, bugün 2 bin 733’e geriledi. Ülke genelinde bugüne kadar 1 milyon 305 bin 833 test yapıldı.

BERGAMO'DA ÖLÜMLER AZALDI

Bu arada ülkede bir dönem Kovid-19 kaynaklı ölümlerin yoğun şekilde görüldüğü, cenazelerin askeri kamyonlarla taşındığı Bergamo kentinden olumlu bir haber geldi.

Bergamo Belediye Başkanı Giorgio Gori, Twitter'dan açıklama yaptı. Bergamo mezarlığındaki kilisenin tabutların bulunmadığı fotoğrafını paylaşan Gori, "Nihayet boş" ifadesini kullandı. Gori, böylece kentlerindeki ölümlerin azaldığını duyurdu.

LOMBARDİYA BÖLGESİ'NDE KAYIP SAYISI İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAN FAZLA

Acil Tedarik Komiseri Domenico Arcuri, düzenlediği basın toplantısında, içinde bulundukları bu ayları dikkatli ve ihtiyatlı geçirmeleri gerektiğini vurguladı. Yeterli güvenlik tedbirleri alınmadan ekonomik faaliyetlerin yeniden başlamasının virüsün yeniden yayılması riskine yol açacağına işaret eden Arcuri, dolayısıyla bu durumun kısa sürmek zorunda kalacağına dikkati çekti.

Ülkenin içinden geçtiği durumun ciddiyetine dair geçmişten örnek veren Arcuri, "11 Haziran 1940 ile 1 Mayıs 1945 arasında Milano’da, İkinci Dünya Savaşı’ndaki bombardımanlarda 5 yılda 2 bin sivil yaşamını yitirdi. Milano’nun merkezi olduğu Lombardiya Bölgesi’nde ise son 2 ayda 11 bin 851 sivil, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bu, savaş döneminden 5 kat fazla." diye konuştu.

Veneto Bölgesel Yönetim Başkanı Luca Zaia, tedbirlerin gevşetilmesi yönünde dün yaptığı çıkışı bugün de sürdürerek bazı karantina tedbirlerinin geçerli olduğu 4 Mayıs'tan önce gevşetilerek hükümetin "2. aşama" olarak tanımladığı evreye geçilebileceğini dile getirdi.

İtalyan basınına yansıyan bilgilerde, hükümetin uzmanlardan ve bilim insanlarından gelecek yönlendirmeye göre hareket edeceği, bazı tedbirleri 4 Mayıs’tan da önce gevşetebileceği, bu konudaki çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

18ABDDE SON DURUM NE

ABD'DE SON DURUM NE?

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 800 artarak 37 bin 86'a yükseldi.

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 800 artarak 37 bin 86'ya yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkeler listesinin ilk sırasında yer alıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 35 bin 354 artışla 706 bin 779'a çıktı. Salgın yüzünden ölenlerin sayısı ise 3 bin 800 artarak 37 bin 86'ya ulaştı.

ABD'yi 191 bin 726 vakayla İspanya, 172 bin 434 vakayla İtalya, 149 bin 132 vakayla Fransa takip ediyor.

New York salgının merkezi

ABD genelinde salgından en fazla etkilenen eyalet ise New York oldu. Eyalette 15 bine yakın kişi virüs yüzünden hayatını kaybederken, 220 binden fazla kişi ise Kovid-19 hastalığına yakalandı.

New Jersey ve Massachusetts de New York'tan sonra salgından en fazla etkilenen eyaletler arasında yer alıyor


Nüfusu 320 milyondan fazla olan ABD'de şimdiye kadar 3 milyon 574 bin 392 kişiye Kovid-19 testi yapılırken, 59 bin 672 hasta ise iyileşti.

Ülke genelinde, 112 bin 260 kişi hastanelerde Kovid-19 tedavisi görüyor.

19TÜRKİYEDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

TÜRKİYE'DE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 783 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 121 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 82 bin 329, can kaybının ise 1890 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 783 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 121 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 82 bin 329, can kaybının ise 1890 olduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 40 bin 520 test yapıldı. Bu kapsamda 3 bin 783 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Toplam test sayısı 598 bin 933, vaka sayısı 82 bin 329, vefat sayısı 1890, yoğun bakım hasta sayısı 1894, entübe hasta sayısı 1054 ve iyileşen hasta sayısı 10 bin 453 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı. Tedavide önemli üstünlüklerimiz var. Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var. İki gücümüz var; Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım." ifadelerini kullandı.

31 ildeki giriş çıkış kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgını tehdidinin devam ettiğini belirterek, 30 büyükşehir ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yoluyla tüm giriş çıkışlara yönelik kısıtlamaların bu gece saat 00.00'dan itibaren 15 gün daha uzatıldığını bildirdi.

Bilim Kurulu ile Sağlık Bakanlığının önerileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, büyükşehir statüsündeki illerde ve Zonguldak'ta şehir giriş ve çıkış sınırlamasının devam etmesinin uygun olduğunun kararlaştırıldığı belirtildi.

Ankara Şehir Hastanesi'ndeki teşhis-tedavi süreçleri görüntülendi

Yeni tip koronavirüs ile mücadelede önemli görev üstlenen Ankara Şehir Hastanesinde, Kovid-19 şüphesiyle gelen hastaların teşhis prosedürü ve tanı alan hastalara uygulanan tedavi süreci ile pandemiye karşı mücadele veren sağlık çalışanlarının, acil servisten yoğun bakıma kadar çalışmaları görüntülendi.

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, hastanedeki 723 yoğun bakım yatağının 526'sının erişkin hastalar için olduğunu ifade etti.

Surel, bunun 144'ünün ortopedi hastanesi, 80'inin genel hastanede olmak üzere 224'ünü bu hastalara ayırdıklarını, ihtiyaç oldukça bu rakamı artıracak durumda olduklarını bildirdi. Surel, "Yani bizim 700 standart yoğun bakım yatağımız var ama olağanüstü bir durumda yoğun bakım ihtiyacı olduğunda onu 2 bine çıkaracak kapasiteye de sahibiz." diye konuştu.

20HOLLANDADA SON DURUM NE

HOLLANDA'DA SON DURUM NE?

Hollanda'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1140 artarak 31 bin 589'a, ölü sayısı da 142 artışla 3 bin 601'e ulaştı.Hollanda'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1140 artarak 31 bin 589'a, ölü sayısı da 142 artışla 3 bin 601'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19'la ilgili bilgileri güncelledi.

Buna göre, ülkede hastanede tedavi görenlerin sayısı son 24 saatte 129 artarak 9 bin 594 oldu.

Kovid-19 görülen kişi sayısının da 1140 artarak 31 bin 589'a çıktığı ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 142 artışla 3 bin 601'e yükseldi.

Ölenler arasında 20 yaş altı bir gencin olduğu bilgisi de paylaşıldı.

21FRANSADA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

FRANSA'DA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 642 artarak 19 bin 323'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 5 bin 715 artarak 173 bin 956'ya ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 5 bin 833'ü yoğun bakımda olmak üzere 30 bin 639 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Hastalığı atlatan kişi sayısı son 24 saatte 1563 artarak 35 bin 983'e çıktı.

Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde 642 kişi hayatını kaybetti. ölenlerin sayısı hastanelerde 11 bin 842'ye, yaşlı bakımevlerinde 7 bin 481'e yükseldi. Böylece toplam can kaybı 19 bin 323'e ulaştı.

Yoğun bakımda bulunanların sayısının son 10 gündür düşmeye devam ettiği vurgulandı.

Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının olduğu 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

22İNGİLTEREDE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTIYOR

İNGİLTERE'DE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTIYOR

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 888 artarak 15 bin 464 oldu.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 888 artarak 15 bin 464'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 14 bin 576'dan 15 bin 464'e, vaka sayısı 5 bin 526 artarak 114 bin 217'e çıktı.

Son 24 saatte 15 bin 472 kişiye daha test yapıldı. Test yapılan toplam kişi sayısı 357 bin 23'e, tekrarlarla toplam test sayısı 460 bin 437'e yükseldi.

Hükümet geri adım atmıştı

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

23 Mart'ta alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılmıştı. 16 Nisan'da süresi dolan uygulama 3 hafta daha uzatılmıştı.

İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'un da 27 Mart'ta testleri pozitif çıkmıştı.

Johnson, testi pozitif çıktıktan 10 gün sonra belirtiler devam ettiği için 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı.

Oksijen tedavisi uygulanan ve solunum cihazına bağlanmadığı bildirilen Başbakan, 9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkmış, 12 Nisan'da taburcu edilmişti.

Prens Charles ve Sağlık Bakanı Hancock ise hastanede tedaviye ihtiyaç duyulmadan iyileşmişti.

23AZERBAYCANDA KARANTİNA REJİMİ UZATILDI

AZERBAYCAN'DA KARANTİNA REJİMİ UZATILDI

Azerbaycan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için uygulanan ve 20 Nisan'a kadar geçerli karantina rejimi, 4 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Azerbaycan Bakanlar Kurulunun aldığı karar gereği salgınla mücadele için uygulanan tüm kısıtlamalar, 4 Mayıs'a kadar devam edecek. Karara göre, salgınla ilgili durum göz önünde bulundurularak uzatılan karantina döneminde bazı alanlardaki kısıtlamalar aşamalı şekilde yumuşatılabilir. Fakat duruma göre kısıtlamaların daha da sertleştirilmesi ihtimaller arasında bulunuyor.

1373 Kovid-19 vakası tespit edildi

Azerbaycan'da 24 Mart'ta karantina ilan edilmiş, market ve eczaneler dışında tüm iş yerlerinin faaliyeti ile şehirler arası ulaşım da durdurulmuş, eğitime ara verilmişti. Ülkenin tüm sınırları kapatılmış, sinemalar, müzeler, tiyatrolar, eğlence merkezleri ve spor salonlarının faaliyetleri askıya alınmış, düğünler yasaklanmıştı. Tedbirler daha sonra sertleştirilmiş, sokağa çıkışlarda cep telefonuna gelen SMS ile izin alma uygulaması getirilmişti.

Bugüne kadar 1373 Kovid-19 vakası tespit edilen Azerbaycan'da 18 kişi yaşamını yitirdi, 590 hasta sağlığına kavuştu, 765 hastanın da tedavisi sürüyor.

24ALMANYADAN KRİTİK CORONA VİRÜS KARARI

ALMANYA'DAN KRİTİK CORONA VİRÜS KARARI

Almanya'da Covid-19 önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında 20 Nisan'da mağazalar, 4 Mayıs'ta da okullar ve berberler kademeli olarak açılacak. Büyük çaplı etkinlik düzenlemek ise 31 Ağustos’a kadar yasak olacak.

Almanya'da federal hükümet ve eyalet başbakanları korona virüs(Covid-19) önlemlerini hangi alanlarda yumuşatacakları üzerinde anlaşmaya vardı. Buna göre satış alanı 800 metre kare büyüklüğündeki işyerleri hijyen ve sosyal mesafe kurallarını sağlama şartıyla 20 Nisan tarihinden itibaren açılacak. Kuyrukları önlemek için müşteri sayısı sınırlanacak.

Büyüklüğünden bağımsız olarak araba galerileri, bisiklet ve kitapçı dükkanları da kapılarını 20 Nisan'da tekrar müşterilerine açacak.

Son sınıf öğrencileri, gelecek yıl bitirme sınavlarına girecek olan öğrenciler ve ilkokul son sınıf öğrencileri hijyen ve koruma kuralları şartıyla 4 Mayıs tarihinden itibaren derslere başlayacak. Sınıflar en fazla 15 öğrenciyle sınırlı tutulacak.

Büyük etkinlikler üzerindeki yasak 31 ağustos tarihine kadar devam edecek. Maçlarda seyirci yasağı da bu tarihe kadar geçerli.

Kilise, cami ve sinagoglarda ibadet yasağı gelecek hafta yeniden değerlendirilecek.

Maske tavsiyesi var ama mecburiyeti yok. Restoran, kafe ve oteller kapalı kalmaya devam edecek.

Sosyal temas yasağı, seyahat ve dışarıda yalnız veya aynı evde oturmayan bir kişiyle ya da aynı evde oturan aile fertleriyle dolaşabilme sınırlaması 3 Mayıs tarihine kadar uzatıldı.

25İRANDA VAKA SAYISI NE KADAR

İRAN'DA VAKA SAYISI NE KADAR?

İran'da yeni tip Corona Virüsü (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 73 artarak 5 bin 31'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda canlı yayımlanan açıklamasında, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 73 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 1374 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 5 bin 31'e çıktığını aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 80 bin 868'e ulaştığını bildirdi.

Cihanpur, hastanelerde tedavi gören 3 bin 513 hastanın durumunun kritik olduğu bilgisini verdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, iyileşen hastaların sayısının bir gün içinde 1923 arttığını ve şu ana kadar sağlığına kavuşan toplam kişi sayısının 55 bin 987 olduğunu ifade etti.

Kiyanuş Cihanpur, ülke genelinde bugüne kadar yapılan Kovid-19 test sayısının ise 330 bin 137 olduğunu sözlerine ekledi.

İran Sağlık Bakanlığının vaka ve can kayıplarına ilişkin açıkladığı verilere göre, ülkede Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı üst üste 7 gün düşüş gösterdi.

26BELÇİKADA KISMİ TECRİT UZATILDI

BELÇİKA'DA KISMİ TECRİT UZATILDI

Belçika'daki "kısmi tecrit" uygulaması, 3 Mayıs'a kadar uzatıldı.

İngiltere'deki huzurevi sakinlerinin salgın karşısında ölüme terk edildiği ve bu yerlerde ölenlerin sayısının 4 bini bulduğu öne sürüldü.

Almanya'da Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında 20 Nisan'da mağazalar, 4 Mayıs'ta da okullar ve berberler kademeli olarak açılacak.

Endonezya'da Kovid-19'a yakalanan Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi iyileşti.

Tayland hükümeti, ülkeye yönelik ticari uçuş yasağını ay sonuna kadar uzattı.

Malavi'de 3 hafta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Kenya'da maske takmayanların cezalandırılacağı açıklandı.

Hindistan'da 3 Mayıs'a kadar sürecek ülke çapındaki tecrit süresince alkol ve tütün satışına yasak getirildi.

Sudan'da camilerde cemaatle namaz kılınması askıya alındı.

27ENDONEZYA VE MALEZYADA VAKA SAYISI 5 BİNİ AŞTI

ENDONEZYA VE MALEZYA'DA VAKA SAYISI 5 BİNİ AŞTI

Endonezya Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, ülke genelinde son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısının 282 artarak 4 bin 839’a yükseldiğini açıkladı.

Ahmed Yurianto, can kaybının 60 artışla 459’a çıktığını ve 426 kişinin iyileştiğini duyurdu.

Öte yandan Devlet Başkanı Joko Widodo, telekonferans yoluyla düzenlenen kabine toplantısında, ülkede Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla virüs taşıyıcılarının izinin sürülmesinin yanı sıra test sayılarının artırılması talimatı verdi.

Devlet Başkanı Joko Widodo ayrıca, bakanlara ve bölgesel idarecilere salgından dolayı olası küresel ekonomik durgunluğa karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini hatırlattı.

28Malezya’da can kaybı 82 oldu

Malezya’da can kaybı 82 oldu

Malezya’da toplam Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 170 kişiye daha teşhis konması üzerine 4 bin 987’ye yükselirken toplam vefat sayısı, bugün 5 kişinin yaşamını yitirmesiyle 82 oldu..

Hükümet, 28 Nisan’a kadar sürecek olan kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşların, yarından itibaren doğrudan mahkemede yargılanacağını açıkladı..

Şimdiye kadar yasağa uymayan 1374 kişinin gözaltına alındığı, bu kişilerden 427’sinin mahkemede suçlandığı bildirildi..

Ayrıca Kovid-19 tedbirleri kapsamında başkent Kuala Lumpur’da Hint camisi Masjid India’nın bulunduğu mahallede salgın tespit edilmesi üzerine, mahalle karantinaya alındı..

Japonya’da vaka sayısı 8 bin 850’ye yükseldi.

Japonya’da Kovid-19 vaka sayısının 8 bin 850’ye, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 169’a ulaştığı açıklandı.Son 24 saatte 161 yeni vakanın görüldüğü başkent Tokyo’da toplam vaka sayısı 2 bin 319’a çıktı.

29BREZİLYADA İLAÇ TESTİ YARIDA KESİLDİ

BREZİLYA'DA İLAÇ TESTİ YARIDA KESİLDİ

Brezilya'da sıtma ilacı klorokin difosfatın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisindeki etkisini araştıran klinik denemede iki hastanın ilacın yan etkisi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi."Livescience" internet sitesinde yer alan habere göre, Brezilya'nın Amazon eyaletindeki Manaus Tropik Tıp Enstitüsünden bilim insanları tarafından yürütülen klinik denemede yüksek doz ilaç verilen hastaların bazıları kalp ritim bozuklukları gösterirken, iki hasta kalp çarpıntısından yaşamını yitirdi.Araştırmacılar görülen yan etki nedeniyle, 440 hasta üzerinde yapılması planlanan denemenin düşük dozda sürdürüleceğini kaydetti."Hidroklorokin" adı verilen ilacın etken maddesi olan klorokin difosfat, Kovid-19 vakalarının tedavisi için tescillenmiş olmamasına rağmen anti-viral etkisi nedeniyle ileri vakaların tedavisinde deneysel bir ilaç olarak kullanılıyordu.İlaç ABD Başkanı Donald Trump'ın Hidroklorokin'in Kovid-19 tedavisinde "oyun değiştiren" bir ilaç olduğunu ifade etmesiyle gündeme gelmiş, tıp otoriteleri ilacın Kovid-19 tedavisinde kesin başarı sağladığı sonucuna varılmaması gerektiği uyarısında bulunmuştu.

30CORONA VİRÜSÜ NEDİR

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?


Koronavirüsler, hem hayvanlarda hem de insanlarda bulunan geniş bir virüs ailesidir. Bazıları insanları enfekte eder ve soğuk algınlığından, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha ciddi hastalıklara neden olduğu bilinmektedir.

31KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?


COVID-19'un en yaygın semptomları ateş, yorgunluk ve kuru öksürüktür. Bazı hastalarda ağrı ve sızı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı veya ishal olabilir. Bu semptomlar genellikle hafiftir ve yavaş yavaş başlar. Bazı insanlar enfekte olur, ancak herhangi bir semptom görülmez ve kendilerini kötü hissetmezler. Çoğu insan (yaklaşık% 80) özel tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşir. COVID-19 virüsünü alan her 6 kişiden yaklaşık 1'i ağır hastalanmakta ve nefes almakta güçlük çekmektedir. Yaşlı insanlar ve yüksek tansiyon, kalp problemleri veya diyabet gibi altta yatan tıbbi sorunları olanların ciddi hastalık geliştirme olasılığı daha yüksektir. Hastalığa yakalanan insanların yaklaşık % 2'si ölmüştür. Ateş, öksürük ve nefes almada zorluk çeken insanlar mutlaka tıbbi yardım almalıdır.

32CORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR

CORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?


COVID-19 virüsü kişiden kişiye, hasta bir kişi tarafından öksürme, hapşırma veya solunum esnasında havaya atılan küçük damlacıklar yoluyla bulaşır. Hasta kişinin yakınında bulunan diğer kişiler havadaki damlacıkları soluyarak enfekte olabildikleri gibi, damlacıkların etraftaki nesnelere ve yüzeylere düşmesi ve insanların buralara temas etmiş kirli elleriyle gözlerine, burunlarına veya ağızlarına dokunmasıyla da COVID-19’a yakalanmaları mümkündür. Bu yüzden hasta olan bir kişiyle arada 1 metreden (3 feet) daha fazla mesafe bulundurmak ve elleri sık sık yıkamak çok önemlidir. DSÖ, COVID-19'un yayılma yolları konusunda devam eden araştırmaları değerlendirmekte ve güncellenmiş bulguları paylaşmaktadır.

33CORONA VİRÜSÜNDEN NASIL KORUNURUZ

CORONA VİRÜSÜNDEN NASIL KORUNURUZ?


Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması önerilmektedir. Yurtdışına çıkışın zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs (COVID-19) için de geçerlidir. Bunlar;

El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.

Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir

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Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.
Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı,

mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır..

Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir..

Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır..

Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.
El yıkamanın ve kişisel temizliğin corona virüsünden korunmada en etkin rol oynadığı şu günlerde, ülkemizde en fazla araştırılan konulardan birini de corona virüsünden nasıl korunuruz sorusu oluşturuyor. Uzmanlar, kolonya kullanımı, sık el yıkama,14 gün kuralı gibi hatırlatmalar ise corona virüsünde karşı almamız gereken önemleri sıklıkla sıralıyor. İşte, corona virüsünden konunmak için yapılması gerekenler;

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Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması önerilmektedir. Yurtdışına çıkışın zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs (COVID-19) için de geçerlidir. Bunlar;


El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.

Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).

Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir

Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.

36KORONAVİRÜS HAVA YOLUYLA BULAŞIR MI

KORONAVİRÜS HAVA YOLUYLA BULAŞIR MI?

Bugüne kadar yapılan bilimsel çalışmalar, Kovid-19'un havadan çok solunum damlacıkları ile bulaştığını gösteriyor.

Antibiyotikler hastalığın önlenmesinde ve tedavisinde etkili mi?

Antibiyotikler virüs üzerinde etkili değil. Kovid-19'a bir virüs neden olduğundan antibiyotikler işe yaramıyor.

Hastalığı tedavi edecek ya da önleyecek bir ilaç ya da aşı var mı?

Bugüne kadar Kovid-2019'u önlemek veya tedavi etmek için aşı ve spesifik bir antiviral ilaç bulunmuyor. İlaç ve aşı geliştirilmesine yönelik de çalışmalar yürütülüyor ve olası aşılar ve bazı spesifik ilaçlar klinik araştırmalarla test ediliyor.

37VİRÜS YÜZEYLERDE TUTUNUYOR MU

VİRÜS YÜZEYLERDE TUTUNUYOR MU?

Kesin olmamakla birlikte Kovid-19'un da diğer koronavirüsler gibi davrandığı öngörülüyor. Yapılan bilimsel çalışmaların ön bilgilerine göre, yüzeylerde birkaç saat veya birkaç güne kadar kalabiliyor. Bu süre, yüzey tipi, ortam sıcaklığı veya nem oranına göre değişiklik gösterebiliyor.

3814 GÜN KURALI NEDİR

14 GÜN KURALI NEDİR?

Basit önlemlerle koronavirüsün yayılmasını engellemek mümkün mü?

Koronavirüsün yayılmasından korumak için 14 maddelik kurala uymak gerekiyor.1- Ellerinizi su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca sık sık yıkayın.

2- Öksürme ve hapşırma sırasında ağzınızı, burnunuzu tek kullanımlık mendille kapayın. Mendil yoksa dirsek içini kullanın.

3- Ellerinizle gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın.

4- Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 3-4 metre mesafe koyun.

5- Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin veya erteleyin.

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6- Yurt dışından dönüşte ilk 14 günü evinizde geçirin, ziyaretçi kabul etmeyin.

7- Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın.

8- Kapı kolları, armatürler, lavabolar gibi sık kullanılan yüzeyleri su ve deterjanla her gün temizleyin.

9- Havlu gibi kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayın.

10- Kıyafetlerinizi 60-90 derecede normal deterjanla yıkayın.

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11- Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının.

12- Güçlü bir bağışıklık sistemi için bol sıvı tüketin, dengeli beslenin ve uyku düzeninize dikkat edin.

13- Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa yaşlılarla ve kronik hastalığı bulunanlarla temas etmeyin ve maske takmadan dışarı çıkmayın.

14- Düşmeyen ateş, öksürük ve nefes darlığınız varsa maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun.

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