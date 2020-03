Corona Virüsü son durum.. KKTC'de virüs tespit edildi.. İtalya'da önlemler arttı.. İşte son dakika haberleri

CORONA VİRÜSÜ ÜLKELERDE SON DURUM

NATO, Brüksel’de bulunan NATO karargahında görevli bir kişide virüs tespit edildiğini duyurdu.

KATAR

Katar'da koronavirüs nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar eğitime ara verildi.

İTALYA PANİKTE

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs(koronavirüs) salgını, Avrupa ülkelerinde yayılmaya devam ediyor. İtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 133 kişi artarak 366'ya yükseldi. Diğer yandan, İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, Modena kentindeki cezaevinde şiddetli bir isyan çıktı. Ayrıca, Türkiye'nin komşusu Bulgaristan'da da koronavirüs tespit edildiği duyuruldu. Kovid-19, İtalya'da devlet görevlileri arasında yayılmaya devam ediyor. Dün iktidar ortağı Demokratik Parti lideri ve aynı zamanda Lazio Bölgesel Yönetim Başkanı Nicola Zingaretti'nin virüse yakalandığının açıklamasının ardından Kara Kuvvetleri Komutanı ve Piyemonte Bölgesel Yönetim Başkanının da virüs taşıdığı öğrenildi.

MODENA CEZAEVİNDE İSYAN

Diğer yandan, İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, Modena kentindeki cezaevinde şiddetli bir isyan çıktı. Mahkumların, cezaevinde Kovid-19'a karşı önlem alınması talebiyle ayaklandığı ve protestoların şiddetli bir hal aldığı, güvenlik güçlerinin olaylara müdahale ettiği belirtildi. Frosinone'deki cezaevinde de mahkumların aynı gerekçeyle ek önlem talep ettiği ve cezaevini çevreleyen duvarı aşmaya çalıştıkları kaydedildi.

JAPONYA

Japonya’nın Gamagori kentinde koronavirüs teşhisi konan ve “bir tıbbi kurumda kendisine yer bulunana kadar evinde beklemesi” söylenen bir adam bilinçli olarak hastalığı yaymaya çalıştı. Japon basınına göre, ailesine “Virüsü yaymaya gidiyorum” diyen 50 yaşlarındaki adam iki ayrı bara gitti. Hasta, tedaviye alınırken kent yetkilileri halktan özür diledi.

GÖZLER KLİMADA

İNGİLİZ Daily Mail gazetesinin haberine göre, Singapur’da bir otelde tespit edilen koronavirüs vakalarının klimadan bulaştığı düşünülüyor. Odalarda yapılan incelemelerde klimalarda virüsün izine rastlandığı ifade edildi.

İRAN

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 49 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 194'e çıkarken vaka sayısı da 6566 oldu. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, yaptığı açıklamada, son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle ülke genelinde 49 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, toplam vaka sayısının da 743 kişi artarak 6 bin 566'ya ulaştığını bildirdi. En çok vakaya Tahran, Gilan, Kum, Mazenderan, İsfahan, Elburz, Merkezi ve Kazvin eyaletlerinde rastlandığını aktaran Cihanpur, 2 bin 134 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği bilgisini paylaştı.

ABD

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) koronavirüsün (Kovid-19) giderek yayılması tüketim alışkanlıklarını değiştirirken zincir mağazalar özellikle temizlik ve hijyen ürünlerinin satışına limit getirmek durumunda kaldı.

New Jersey eyaletinde özellikle kalabalık ailelerin tercih ettiği COSTCO, Walmart ve Best Buy benzeri zincir marketlerin girişlerinde uzun kuyruklar oluştu. Market yöneticileri, herkese yetmesi için su, ilaç, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu başta olmak üzere birçok temizlik ve hijyen maddelerinin satışına limit getirdi.

Koronavirüs salgınının Doğu eyaletlerinde de yayılmaya başlamasının üzerine tüketiciler, hortum, sel, tayfun beklendiği dönemlerde olduğu gibi süpermarket raflarını boşalttı.Market yöneticileri, müşteriler arasında zaman yaşanan kavgalara ve paniğe son vermek için çareyi bazı ürünlerin satışını 2 adetle sınırlandırdı, kapılarda polisler görevlendirildi.

New Jersey’in Bergen County, Teterboro kasabasında bulunan toptan satış marketi COSTSO önünde yoğunluktan sürücüler araçlarını park edecek yer bulamadı, girişlerde ve kasalarda uzun kuyruklar oluştu.

İTALYA

İtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 133 kişi artarak 366'ya yükseldi. Başbakan Conte, gece geç saatlerde başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19’un ilk görüldüğü 10 kadar beldeyi kapsayan kırmızı bölge uygulamasını genişlettiklerini ifade ederek, "İki bölge oluşturduk. Bunlardan biri Lombardiya'yı, diğeri de farklı illeri ilgilendiriyor. Bu iki bölgeye daha sıkı bir güvenlik rejimi uygulayacağız ve giriş-çıkışlara yönelik bir kısıtlama olacak." diye konuştu.

Şu andan itibaren ateşi 37,5 derece üstünde ve solunum enfeksiyonu olanların test sonuçlarına bakılmaksızın şiddetle evde kalmalarının tavsiye edildiğini dile getiren İtalya Başbakanı, virüsün yayılmasını önlemek ve hastanelere yüklenmekten kaçınmak için karantinadaki kişilere hareket kısıtlaması getirdiklerini kaydetti.

Conte, karantinaya alınan bu bölgelerde spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını, onun dışındaki bütün kamusal alandaki etkinliklerin durdurulduğunu bildirdi.

Karantina bölgelerinde müze, sinema, kültür merkezleri, kayak merkezleri, havuz ve spor salonları kapatıldığını aktaran Conte, bar, restoran ve kafe gibi tesislerin asgari 1 metre şartına uyması gerektiğini kaydetti. Karantinaya alınan tüm yerlerde okulların 3 Nisan'a kadar tatil edildiğini açıklayan Başbakan Conte, ayrıca kendileri kararname üzerinde çalışırken, bunun basına sızmasına tepki gösterdi.

Başbakan Conte, "Bu yayın, hükumetin çalışmalarının doğruluğunu ve İtalyanların güvenliğini etkiler. Bu yayın, belirsizlik, güvensizlik, karışıklık yarattı ve bu kabul edilemez. Tüm bu kararların kaos yaratacağının farkındayız ama hepimiz, hem başkalarını hem kendi sağlığımızı korumalıyız. Bu kararın tüm siyasi sorumluluğunu üzerime alıyorum. Hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı. Öte yandan Conte’nin açıkladığı kararların imzalayacağı kararnamede yer alacağı ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe gireceği belirtildi.

FRANSA

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'den 16'ya yükseldi. Avrupa'da İtalya'dan sonra en çok ölü ve vaka sayısının görüldüğü ülke Fransa oldu.Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, ülkede koronavirüs vaka sayısının 339 kişi artarak 949'a çıktığı belirtti. Bunlardan 45'inin yoğun bakımda olduğunu ifade eden Salomon, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 11'den 16'ya yükseldiğini kaydetti. Salomon, ölenlerin 12'sinin 70 yaşın üzerinde olduğunu söyledi.

Jerome Salomon, ülke genelindeki hastanelerde koronavirüse karşı tedbirlerin artırıldığı sözlerini ekledi.Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin arasında bir Türk vatandaşı da bulunuyor.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, cuma günü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, mevcut durumda 2 olan koronavirüse karşı ulusal alarm seviyesinin gelecek günlerde salgının daha fazla yayılmasıyla 3'üncü seviyeye çıkarılabileceğini açıklamıştı.

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, 44 yeni vaka tespit edilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 99’a çıktı.