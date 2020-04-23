CORONA VİRÜSÜ SON DURUM: Dünyada ve Türkiye'de koronavirüs (korona virüs) vaka ve ölüm sayısı tablosu

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen corona virüsü hızla dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi ilan edilen salgının dünya üzerindeki etkileri artmaya devam ederken son durum bilgileri de peşi sıra geliyor. Koronavirüs vakalarının sayısı artıyor olsa da, iyileşen hasta sayılarındaki gelişme ve aşı çalışmaları oldukça ümit vaat ediyor. 22 Nisan tarihinde gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölüm sayılarını açıkladı. Açıklanan verilerde iyileşen hasta sayısının yükselişe geçtiği görülüyor. İşte Türkiye ve Dünya genelinde corona virüsü vaka ve ölüm sayısı tablosu (haritası) ve tüm bilgiler haberimizin devamında..