CORONA VİRÜSÜ SON DURUM: Dünyada ve Türkiye'de il il koronavirüs (korona virüs) vaka ve ölüm sayısı tablosu - 9 Nisan
Corona virüsü son durum bilgileri tüm dünyada 87 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs haberleri ile gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı corona takip sitesi üzerinden yapılan son açıklamaya göre, corona virüs vaka sayısı belli oldu. 9 Nisan corona yoğunluk tablosuna göre, 4 bin yeni vaka bugün teşhis edildi. Corona tablosu açıklanırken, İstanbul, İzmir, Ankara Türkiye corona virüsü yoğunluk haritası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından daha önce açıklanmıştı. 'Koronavirüs istisnasız 81 ilde görüldükten sonra bu salgınla mücadelede yeni bir aşamaya geçildiğini' dile getiren Koca, corona virüsü aşı ve tedavi süreciyle ilgili bilgileri de aktardı. Corona virüs aşı çalışmalarında Türk bilim insanlarından umut veren açıklama geldi. Öte yandan, 2019'da Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve mart ayında Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen korona virüsü ülkelere göre vaka sayısı son bilgilere göre, dünyada 1 buçuk milyondan fazla kişide görüldü. Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 541 artarak 10 bin 869'a yükseldi. Salgının en fazla can aldığı ülkelerden olan İtalya'da corona ölüm sayısı son 24 saatte 542 artarak, 17 bin 669’a yükseldi. İngiltere'de ise toplam can kaybı 7 bin 97 olurken, Kovid-19 görülen vaka sayısı da 5 bin 492 artışla 60 bin 733'e çıktı. Korona son durum ve corona vaka sayısı 8 Nisan corona tablosunu yeniden şekillendirdi. İşte, Türkiye ve dünyada koronavirüs vaka ve ölüm sayısı tablosu bilgileri....
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Korona virüsü il il yoğunluk haritası ve corona virüsü son durum bilgileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanmaya devam ediyor. Bakan Koca 8 Nisan vaka sayısını çarşamba günü twitter adresinden duyurdu. Öte yandan, 7 Nisan Salı günü Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunana Koca, "Bugün test sayımız 20 bin 23, vaka sayısı 3 bin 892, bugün 76 vatandaşımızı daha kaybettik. Toplam hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 725'e yükseldi" dedi. Ülke ülke corona virüsü vaka sayısı da 1.500.830 kişiye ulaştı. Koronavirüs dünya ölüm sayısı da 87 bin 706'ya yükseldi. Corona virüs salgının yayıldığı Vuhan'da ise karantina kararı kaldırıldı. İşte, corona virüs son durum ve korona dünya haritası tablosuna göre korona virüsü ölüm ve vaka bilgileri...
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TÜRKİYE'DE KAÇ VAKA VAR?
8 Nisan Çarşamba günü Sağlık Bakanlığı, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini paylaştı. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre, toplam vaka sayısı 38 bin 226, toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 812'ye yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada;
Hastalarımızdan 264’ü daha iyileşti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde. Başarımız izolasyona bağlı. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım." ifadelerini kullandı.
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TÜRKİYE'DE CORONA VAKA SAYISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Bugün test sayımız 20 bin 23, vaka sayısı 3 bin 892, bugün 76 vatandaşımızı daha kaybettik. Toplam hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 725'e yükseldi" dedi. Bakan Koca ayrıca, Türkiye'de corona virüsün yoğun olduğu illerin olduğu haritayı paylaştı.
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TÜRKİYE GENELİ CORONA VİRÜS HARİTASI
Salgının daha etkin seyrettiği, bulaşma oranları ve vefat sayılarının yüksek seyrettiği İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, İzmir gibi şehirlerin ortak özelliğinin yurt dışı gidiş gelişlerin ve sosyal temasın yüksekliği olduğunu belirten Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Aralarında bunların da olduğu 31 büyükşehrimizin ve Zonguldak'ın diğer şehirlerimizle ilişkisi bazı zorunlu haller dışında sınırlandırıldı. Sokağa çıkma konusunda özellikle kısıtlar getirildi. Tüm Türkiye'de ise 20 yaş altı gençlerimizle 60 yaş üstü büyüklerimizden evde kalmaları konusunda kesin talebimiz var. Bu kısıtlamalara uyulması önümüzdeki günlerin kaderini çok etkileyecektir. Yakın tarihte Türkiye'nin komşu ülkelere, vakaların görüldüğü Avrupa ülkelerine karşı uyguladığı tedbirleri bugün kendi sınırlarımız içinde noktasal olarak uyguluyoruz.
Koca, koronavirüs tedavisinde kullanılan ilacın vaka görülmeden depolandığını, birçok ülkenin ilacı kullanmak için çaba içinde olduğunu, Türkiye'de bu ilaçtan yaklaşık 1 milyon kutu bulunduğunu anlattı.
İlaca her hasta için erken dönemde başlandığını, bunun da sonuçlarının görüldüğünü, birçok ülkenin halen entübe olan vakalarda ilacı kullandığını ifade eden Koca, Bilim Kurulu'nun "son safhada değil, erken dönemde ilacın verilmesi gerektiği, bu ilacın virüsün hücreye girişini engellediği" tespitini dile getirdi.
Bu ilacın ücretsiz olarak vatandaşların kullanıma sunulduğuna dikkati çeken Koca, bunun da dünyada örneğinin olmadığını belirtti.
Bakan Koca, "Dünyada sağlık altyapısı en güçlü olan ülkelerdeniz, hatta nüfusa göre Avrupa ülkelerinden en az 2 kat solunum cihazı olan bir ülkeyiz." ifadesini kullandı.
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İTALYA CORONA VİRÜS SON DURUM
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 542 artarak, 17 bin 669’a yükseldi. Ülkede son 24 saatte 542 kişi yeni tip koronavirüsten yaşamını yitirirken, günlük ölü sayısındaki düşüş devam etti. Günlük iyileşen sayısında 2 bin 99 kişiyle rekora ulaşıldı.
Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede 6 haftadır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.
Borrelli, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 95 bin 262'ye çıktığını, buna ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 139 bin 422’ye yükseldiğini belirtti.
Sivil Savunma Genel Müdürü, dün 24 bin 392 olarak açıklanan iyileşenlerin sayısının bugün 2 bin 99'luk artışla 26 bin 491’e yükseldiğini, bunun günlük bazda en yüksek iyileşen sayısı olduğunu kaydetti.
Angelo Borrelli, ölü sayısının son 24 saatte 542 kişi daha artarak, 17 bin 669’a ulaştığını açıkladı. Borreli’nin belirttiği ölü sayısı, son günlerdeki düşüş eğilimini teyit etti.
Sivil savunma yetkilisi, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısında da azalma olduğunu belirterek, bugün itibariyle 3 bin 693 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü, bu sayının düne göre 99 kişi daha az olduğunu bildirdi.
Borrelli ile beraber basın toplantısına katılan Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi Ranieri Guerra da İtalya’da Kovid-19 vakalarıyla ilgili, "Net bir düşüşte değiliz ancak, hızın yavaşladığını görüyoruz." dedi.
Bu arada, Borrelli bugün 1195 yeni vaka kaydedildiğini açıkladı. Dün bu sayı 880, pazartesi 1941, pazar 2 bin 972, cumartesi 2 bin 886, cuma 2 bin 339 olarak belirlenmişti.
Verilere göre, ülke genelinde bugüne kadar 807 bin 125 test yapıldığı bildirildi.
Ülkede en çok ölü ve vakanın görüldüğü Lombardiya Bölgesi’nde dün 282 olarak kaydedilen ölü sayısı bugün 238'e geriledi.
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ABD'DE ÖLENLERİN SAYISI 12 BİN 911'E YÜKSELDİ
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte yaklaşık 2 bin artarak 13 bine yaklaştı.
Dünyada Kovid-19 salgınının etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.
Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 31 bin 480 artışla 399 bin 929'a, ölenlerin sayısı ise 1918 artarak 12 bin 911’e çıktı.
Dünya genelinde ABD'yi 146 bin 690 vakayla İspanya ve 135 bin 586 vakayla İtalya takip ediyor.
ABD'deki vaka sayısının, kendisinden sonra gelen ilk 3 ülke olan İspanya, İtalya ve 110 bin 70 vaka ile Fransa'nın toplam vakalarından daha fazla olduğu gözleniyor.
ABD'de salgının merkezi New York
Öte yandan, ABD'deki eyaletlere bakıldığında, salgın etkisini en çok New York'ta hissettirmeye devam ediyor. Eyalette dün 131 bin 830 olan vaka sayısı 8 bin 556 artışla 140 bin 386'ya çıktı.
New York'u 44 bin 416 vakayla New Jersey, 18 bin 970 vakayla da Michigan takip ediyor.
Can kaybı bakımından New York 5 bin 489 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, onu 1232 ölümle New Jersey ve 845 ölümle Michigan eyaletleri izliyor.
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DÜNYADA SON DURUM
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 501 bin 62'ye ulaştı.
En çok vaka görülen ülke 422 bin 800 ile ABD olurken, onu 146 bin 690 vakayla İspanya, 139 bin 422 ile İtalya, 112 bin 950 ile Fransa ve 111 bin 779 ile Almanya izledi.
Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 802 vaka kayda geçti.
Vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler şöyle sıralandı:
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İran (64 bin 586), İngiltere (60 bin 733), Türkiye (38 bin 226), Belçika (23 bin 403), İsviçre (23 bin 248), Hollanda (20 bin 549), Kanada (19 bin 195), Brezilya (15 bin 927), Portekiz (13 bin 141), Avusturya (12 bin 941) ve Güney Kore (10 bin 384).
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde geçen yıl aralıkta ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.
Salgın nedeniyle dünya genelinde 87 bin 830 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 319 bin 214 kişi ise iyileşti. Halen tedavi altında 1 milyon 94 bin 18 aktif enfekte vaka bulunuyor.
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FRANSA'DA VAKA SAYISI NE KADAR?
Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 541 artarak 10 bin 869'a yükseldi.
Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'a ilişkin son bilgileri paylaştı.
Salomon, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 3 bin 881 artışla 112 bin 950'ye ulaştığını belirtti.
Kovid-19 taşıyanlar arasında yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının 7 bin 148'e ve iyileşen kişi sayısının 21 bin 254'e çıktığını aktaran Salomon, son 24 saatte hastanelerde 541 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 10 bin 869'a yükseldiğini kaydetti.
Salomon, yaşanan teknik bir sorundan dolayı son 24 saatte yaşlı bakımevlerinde yaşamını yitirenlerin ve vaka sayılarına ilişkin bilgi veremeyeceğini söyledi.
Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.
İŞSİZ KALANLARIN SAYISI 6,3 MİLYON
Öte yandan Fransa Çalışma Bakanı Muriel Penicaud, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle işsiz kalanların sayısının 6,3 milyona yükseldiğini belirtti. Penicaud, bunun devlete maliyetinin 19,6 milyar avro olduğunu kaydetti.
İşten çıkarılanlar brüt maaşının yüzde 70'ini devletten işsizlik maaşı olarak alacak.
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Salomon, bakımevlerinin desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.
Son 24 saatteki rakamlar Fransa'da hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde bir günde kaydedilen en yüksek ölüm sayısı olarak kayıtlara geçti.
Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.
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VUHAN'DA KARANTİNA KALDIRILDI
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletindeki Vuhan kentinde karantina kaldırıldı..
The Global Times'ta yer alan habere göre, Vuhan kentinde 76 gündür uygulanan karantina sona erdi. Yetkililer, 11 milyon nüfuslu Vuhan'da yaşayanların kentten izin almadan çıkabileceklerini açıkladı..
Kısıtlamaların tamamen kaldırılmadığını ifade eden yetkililer, okulların henüz açılmayacağını, bununla ilgili kararın daha sonra verileceğini belirtti. Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkedeki Kovid-19 vakalarının sayılmaya başlandığı ocak ayından bu yana bugün ilk defa hiçbir ölümün yaşanmadığı bildirilmişti..
Komisyon ayrıca 32 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayının 81 bin 740'a yükseldiğini, 89 kişinin daha tedavi edildiğini açıklamıştı. Kovid-19'un yayıldığı ülke olan Çin'de salgın büyük oranda kontrol altına alınmıştı..
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İNGİLTERE'DE ÖLÜ SAYISI ARTIYOR
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 938 artarak 7 bin 97'e çıktı.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 938 ile Kovid-19 salgınında bir gün içindeki en fazla ölüm kaydedildi.
Toplam can kaybı 7 bin 97 olurken, Kovid-19 görülen vaka sayısı da 5 bin 492 artışla 60 bin 733'e çıktı.
Son 24 saatte 12 bin 959 kişiye daha test yapılırken, toplam test sayısı 232 bin 708'e yükseldi.
Bugünkü sayılara Londa'daki iki bölge ile Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda'nın verilerinin dahil olmadığı belirtildi.
Can kayıpları, son 7 günde 563, 569, 684, 708, 621, 439 ve 786 olarak gerçekleşmişti.
HÜKÜMET KOVİD-19 PLANINDA GERİ ADIM ATMIŞTI
İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.
23 Mart'ta alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler de kapatılmıştı.
Kovid-19 testleri İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'un 27 Mart'ta pozitif çıkmıştı.
Başbakan Johnson, testi pozitif çıktıktan 10 gün sonra belirtiler devam ettiği için pazar akşamı hastaneye kaldırılmış, ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı. Prens Charles ve Sağlık Bakanı Hancock iyileşmişti.
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BREZİLYA'DA ÖLÜ SAYISINDA ARTIŞ
Latin Amerika ülkeleri içinde salgından en çok etkilenen Brezilya'da, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 686'ya yükseldi
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 122 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 686'ya, vaka sayısı ise 14 bin 18'e ulaştı.
Brezilya'nın ve Güney Amerika'nın en büyük kenti olarak bilinen ve salgından en çok etkilenen Sao Paulo'da Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 304'e yükseldi.
Öte yandan Sao Paulo Valisi Joao Doria yaptığı basın açıklamasında, kentin en büyük ikinci parkının içinde bulunan Ibirapuera Atletizm stadyumunun virüs kapsamında sahra hastanesine dönüştürüleceğini duyurdu.
Doria sahra hastanesini 1 Mayıs'a kadar bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Ülkede salgının en çok görüldüğü Rio de Janeiro ve Sao Paulo eyaletlerinde 18 Mart'ta ilan edilen acil durumun ise 22 Nisan’a kadar uzatıldığı belirtildi.
Ülkenin güney ve güneydoğusundaki eyaletlerin valileri yaptıkları açıklamada, "ekonomik çöküşten" kurtulmak için Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya "acil eylemler" ortaya koyması çağrısında bulunmuştu.
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CORONA VİRÜSÜ NEDİR?
Koronavirüsler, hem hayvanlarda hem de insanlarda bulunan geniş bir virüs ailesidir. Bazıları insanları enfekte eder ve soğuk algınlığından, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha ciddi hastalıklara neden olduğu bilinmektedir.
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KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?
COVID-19'un en yaygın semptomları ateş, yorgunluk ve kuru öksürüktür. Bazı hastalarda ağrı ve sızı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı veya ishal olabilir. Bu semptomlar genellikle hafiftir ve yavaş yavaş başlar. Bazı insanlar enfekte olur, ancak herhangi bir semptom görülmez ve kendilerini kötü hissetmezler. Çoğu insan (yaklaşık% 80) özel tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşir. COVID-19 virüsünü alan her 6 kişiden yaklaşık 1'i ağır hastalanmakta ve nefes almakta güçlük çekmektedir. Yaşlı insanlar ve yüksek tansiyon, kalp problemleri veya diyabet gibi altta yatan tıbbi sorunları olanların ciddi hastalık geliştirme olasılığı daha yüksektir. Hastalığa yakalanan insanların yaklaşık % 2'si ölmüştür. Ateş, öksürük ve nefes almada zorluk çeken insanlar mutlaka tıbbi yardım almalıdır.
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CORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?
COVID-19 virüsü kişiden kişiye, hasta bir kişi tarafından öksürme, hapşırma veya solunum esnasında havaya atılan küçük damlacıklar yoluyla bulaşır. Hasta kişinin yakınında bulunan diğer kişiler havadaki damlacıkları soluyarak enfekte olabildikleri gibi, damlacıkların etraftaki nesnelere ve yüzeylere düşmesi ve insanların buralara temas etmiş kirli elleriyle gözlerine, burunlarına veya ağızlarına dokunmasıyla da COVID-19’a yakalanmaları mümkündür. Bu yüzden hasta olan bir kişiyle arada 1 metreden (3 feet) daha fazla mesafe bulundurmak ve elleri sık sık yıkamak çok önemlidir. DSÖ, COVID-19'un yayılma yolları konusunda devam eden araştırmaları değerlendirmekte ve güncellenmiş bulguları paylaşmaktadır.
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CORONA VİRÜSÜNDEN NASIL KORUNURUZ?
Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması önerilmektedir. Yurtdışına çıkışın zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:
Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs (COVID-19) için de geçerlidir. Bunlar;
El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.
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Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir
Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir. Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı,
mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır..
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Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir..
Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır..
Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.
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El yıkamanın ve kişisel temizliğin corona virüsünden korunmada en etkin rol oynadığı şu günlerde, ülkemizde en fazla araştırılan konulardan birini de corona virüsünden nasıl korunuruz sorusu oluşturuyor. Uzmanlar, kolonya kullanımı, sık el yıkama,14 gün kuralı gibi hatırlatmalar ise corona virüsünde karşı almamız gereken önemleri sıklıkla sıralıyor. İşte, corona virüsünden konunmak için yapılması gerekenler;
Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması önerilmektedir. Yurtdışına çıkışın zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:
Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs (COVID-19) için de geçerlidir. Bunlar;
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El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.
Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).
Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir
Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.