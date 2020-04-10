CORONA VİRÜSÜ SON DURUM: Dünyada ve Türkiye'de il il korona virüs (koronavirüs) vaka ve ölüm sayısı tablosu

TÜRKİYE GENELİ CORONA VİRÜS HARİTASI Salgının daha etkin seyrettiği, bulaşma oranları ve vefat sayılarının yüksek seyrettiği İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, İzmir gibi şehirlerin ortak özelliğinin yurt dışı gidiş gelişlerin ve sosyal temasın yüksekliği olduğunu belirten Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Aralarında bunların da olduğu 31 büyükşehrimizin ve Zonguldak'ın diğer şehirlerimizle ilişkisi bazı zorunlu haller dışında sınırlandırıldı. Sokağa çıkma konusunda özellikle kısıtlar getirildi. Tüm Türkiye'de ise 20 yaş altı gençlerimizle 60 yaş üstü büyüklerimizden evde kalmaları konusunda kesin talebimiz var. Bu kısıtlamalara uyulması önümüzdeki günlerin kaderini çok etkileyecektir. Yakın tarihte Türkiye'nin komşu ülkelere, vakaların görüldüğü Avrupa ülkelerine karşı uyguladığı tedbirleri bugün kendi sınırlarımız içinde noktasal olarak uyguluyoruz.



Koca, koronavirüs tedavisinde kullanılan ilacın vaka görülmeden depolandığını, birçok ülkenin ilacı kullanmak için çaba içinde olduğunu, Türkiye'de bu ilaçtan yaklaşık 1 milyon kutu bulunduğunu anlattı.



İlaca her hasta için erken dönemde başlandığını, bunun da sonuçlarının görüldüğünü, birçok ülkenin halen entübe olan vakalarda ilacı kullandığını ifade eden Koca, Bilim Kurulu'nun "son safhada değil, erken dönemde ilacın verilmesi gerektiği, bu ilacın virüsün hücreye girişini engellediği" tespitini dile getirdi.



Bu ilacın ücretsiz olarak vatandaşların kullanıma sunulduğuna dikkati çeken Koca, bunun da dünyada örneğinin olmadığını belirtti.



Bakan Koca, "Dünyada sağlık altyapısı en güçlü olan ülkelerdeniz, hatta nüfusa göre Avrupa ülkelerinden en az 2 kat solunum cihazı olan bir ülkeyiz." ifadesini kullandı.



