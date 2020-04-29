CORONA VİRÜSÜ SON DURUM: Dünyada ve Türkiye'de 29 Nisan koronavirüs (korona virüs) vaka ve ölüm sayısı tablosu
Corona virüsü son durum bilgileri ciddi bir boyuta ulaşırken, Türkiye ve dünyadan corona virüsü vaka ve ölüm sayısı bilgileri gelmeye devam ediyor. Türkiye 29 Nisan koronavirüs günlük tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından son yapılan açıklamaya göre belli oldu. Corona virüs günlük tablosunda yer alan bilgiye göre, iyileşen hasta sayısı 44.000'i, toplam vaka sayısının da üçte birini geçti. Corona virüs son durum değerlendirmesinin yanı sıra Sağlık Bakanlığı 'Hayat Eve Sığar' uygulamasına güncelleme getirdi ve ilçe ilçe koronavirüs risk ve yoğunluk haritasını duyurdu. Haritada, İstanbul'un tüm ilçelerinin corona yoğunluk ve vaka sayıları yer aldı. Korona virüs yoğunluk haritası ve koronavirüs yoğunluk haritası daha önce İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli olarak sıralanmıştı. İl il Türkiye corona virüs son dakika bilgileri gelmeye devam ederken, ülkelere göre corona vaka sayısı da güncellenerek corona tablosu değişiyor. Corona virüsünde vaka sayısı dünyada 3 milyonu aştı. İtalya'da corona virüs tablosunun da giderek ciddi boyutlara ulaştığı belirtilerek, can kayıpları son 24 saatte 260 artarak 26 bin 644'e çıkarken virüs bulaşanların sayısı 197 bin 675 oldu. ABD'de vaka sayısı 975 bin 798'e yükselirken, can kaybı da 54 bin 941'e ulaştı. ABD'deki iyileşenlerin sayısı ise 118 bini geçti. Fransa'da ise ölüm sayısı son 24 saatte 367 artarak 23 bin 660'a yükseldi. Dünya ve Türkiye'de koronavirüs ölüm sayısı 211 bin 216 kişiye ulaştı. İşte, Koronavirüs haritası ve Türkiye'deki bugünkü corona virüs son durum ölüm ve vaka sayısı takvimi...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Aralık 2019'da ortaya çıkan Avrupa, Asya, Avustralya, Amerika, Afrika kıtası ve ülkemizde de yayılan corona virüsü salgınında vaka ve ölüm sayısı son dakika gelişmeleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. Corona virüsü nedeniyle dünya genelinde vaka sayısı 3 milyon 42 bin 444'e yükseldi. Fransa'da ise corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 367 artarak 23 bin 660'a yükseldi. İyileşen kişi sayısı da son 24 saatte 1373 artarak 46 bin 886'ya çıktı. İngiltere'deki Kovid-19 vakalarının sayısı 152 bin 840'a, can kaybı da 20 bin 732'ye çıktı.Türkiye'de ise corona virüs tablosunu duyuran Sağlık Bakanı Koca, iyileşen hasta sayısında artış olduğunu ifade etti. İşte, koronavirüs Türkiye ve dünyada ölüm ve vaka sayısı tablosu ve son gelişmeler...
2
Abone Ol
TÜRKİYE'DE HASTA SAYISI NE KADAR OLDU?
29 Nisan corona virüsü hasta sayısını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin koca, vaka ve iyileşen sayısına yönelik değerlendirmeleri paylaştı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
Test sayısındaki artışa kıyasla vaka sayısındaki artış öngörülebilir düzeyde. İyileşen hastalarımızın sayısı 44.000'i, toplam vaka sayımızın da üçte birini geçti. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Tedbirde ısrarcı olalım.
3
Abone Ol
Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Hayat Eve Sığar" uygulamasına güncelleme getirdi. Buna göre, kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor. İşte İstanbul'un corona virüsü (koronavirüsü) vaka yoğunluk haritası...
Uygulama, corona virüsü testi pozitif olan kişilerin yoğun olarak bulundukları bölgeleri gösteriyor.
Uygulama, her gün kullanıcılara sağlık bilgilerini soruyor. Kullanıcılar, ‘ailem’ bölümüne dahil ettikleri insanlardan herhangi biri pozitif ya da temaslı ise uyarılıyor.
4
Abone Ol
TÜRKİYE'DE SON 24 SAATTE 5 BİN KİŞİ İYİLEŞTİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmelerini ve Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Bakan Koca, "Son 24 saatte 5.000’den fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40.000’e yaklaştı. Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde. Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız. Bu başarıyı riske atmayalım" dedi.
Bakan Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 2392 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 92 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 114 bin 653, can kaybı 2992 oldu.
Bakan Koca, "Son 24 saatte 5.000’den fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40.000’e yaklaştı. Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde. Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız. Bu başarıyı riske atmayalım" dedi.
5
Abone Ol
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN CORONAVİRÜS AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir müddet daha dişimizi sıkacağız ve güzel günlere de kavuşacağız." açıklamasında bulundu. Erdoğan, "Devlet ve millet olarak hep birlikte gereken iradeyi gösterip, hazırlıklarımızı tamamlayıp, çok çalışarak bu tarihi fırsatı değerlendirmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, video konferans yöntemiyle yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında yaptığı konuşmada, maruz kalınan Kovid-19 salgınının, en küçük bir rehavete, en küçük bir gevşemeye izin vermeyen, hemen yeniden hortlama potansiyeli olan sinsi bir özelliğe sahip olduğunu anlattı.
Elde edilen neticelerin, devreye alınan tedbirlerin yerinde olduğunu gösterdiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:
"Hastalıktan yakamızı kurtarabilmemiz için bu tedbirleri uygulamaya tavizsiz şekilde devam etmemiz gerekiyor. Milletimizin bu süreçte neler yaşadığının elbette farkındayız. 65 yaş üstü ve 20 yaş altının haftalardır evlerinden çıkamadığını unutmuyoruz. Faaliyetlerine ara veren işletmelerin sahiplerinin ve çalışanlarının yaşadığı sıkıntıları gayet iyi biliyoruz. Kimi zaman 4 güne kadar varan sokağa çıkma yasaklarının insanımız için ne demek olduğunu görüyoruz. Hayatı bu derece sınırlandırmanın ülkemize ve milletimize nasıl bir maliyeti olduğunun çok iyi farkındayız. Ancak şayet bu süreçte fedakarlık yapmaz ve salgını diğer ülkelerle eş zamanlı olarak geride bırakmazsak çok daha ağır kayıplar yaşayacağımızı da biliyoruz. Bunun için hep birlikte sabrettik ve inşallah neticeye doğru yaklaşıyoruz. Bir müddet daha dişimizi sıkacağız, güzel günlere de kavuşacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaklaşık 1,5 ayı bulan bu sıkıntılı dönemde tedbirlere riayet ederek bize destek veren, metanetle davranan 83 milyon vatandaşımızın her birine, şahsım, partim adına şükranlarımı sunuyorum. Sağlık çalışanlarımıza, güvenlik görevlilerimize, milletimizin bu sıkıntılı döneminde ihtiyaç duyduğu hizmetleri sağlayan herkese, şahsım adına, milletim adına ve partim adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
6
Abone Ol
TÜRKİYE'DE GÜN GÜN CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜM SAYISI
27 Nisan güncel vaka sayısı covid19.saglik.gov.tr üzerinden yayınlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste bugünkü vefat sayısının 95 artarak 2 bin 900'e çıktığını açıkladı. Ayrıca bugünkü yapılan 20 bin 143 testte 2 bin 131 vakanın belirlendiğini duyurdu.
Bakan Koca açıklamasında şunları söyledi;
Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık. Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için, ihtiyaç duyulan test sayısında azalma bugün de devam etti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş sürüyor. Bu başarıyı riske atmayalım.
7
Abone Ol
26 NİSAN KORONAVİRÜS SON DURUM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 26 Nisan corona virüs tablosunu açıkladı. Bakan Koca, "Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün, bugün oldu. " diyerek, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının azaldığını ifade ederek, günlük hasta, ölüm ve iyileşen sayısını duyurdu. Bakan Koca şunları söyledi;
"Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50.000’e varan günlük test kapasitemizin 30.000’i kullanıldı. Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün, bugün oldu. Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti. "
8
Abone Ol
DÜNYADA SON DURUM NE?
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 210 bini geçti.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 210 bin 204'e, vaka sayısı 3 milyon 43 bin 401'e ulaştı.
Kovid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı 56 bin 175 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 26 bin 977 can kaybıyla İtalya, 23 bin 521 ile İspanya, 23 bin 923 ile Fransa, 21 bin 92 ile İngiltere, 7 bin 207 ile Belçika, 6 bin 21 ile Almanya, 5 bin 806 ile İran ve 4 bin 633 ile Çin takip etti.
1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:
"Hollanda (4 bin 518), Brezilya (4 bin 298), Türkiye (2 bin 900), Kanada (2 bin 701), İsveç (2 bin 274), İsviçre (1640), Meksika (1351) ve İrlanda (1102)."
Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.
Virüs bulaşan 915 bin 741 kişi iyileşirken 1 milyon 917 bin 456 kişinin tedavisi ise sürüyor.
9
Abone Ol
FRANDA'DA SON DURUM NE?
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 367 artarak 23 bin 660'a yükseldi.
Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1520 artışla 197 bin 589'a ulaştı.
Kovid-19 nedeniyle 4 bin 387'si yoğun bakımda olmak üzere 27 bin 484 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
İyileşen kişi sayısı da son 24 saatte 1373 artarak 46 bin 886'ya çıktı.
Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde ve bakımevlerinde 367 kişi yaşamını yitirdi. Ölü sayısı hastanelerde 14 bin 810'a ve yaşlı bakımevlerinde 8 bin 850'ya yükseldi. Böylece toplam can kaybı 23 bin 660 oldu.
ÖLÜ SAYISINDA DÜNE GÖRE DÜŞÜŞ YAŞANDI
Yoğun bakımda bulunanların sayısı da 20 gündür düşmeye devam ediyor. Fransa'da nisanın başında ölü sayısında pik yaşandığı belirtildi.
Son 24 saatteki verilere göre, Fransa'da ölü sayısında düne göre düşüş yaşandı.
Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.
10
Abone Ol
ABD'DE ÖLÜM SAYISI ARTIYOR
ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1379 artarak 56 bin 256’ya yükseldi.
Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.
Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 22 bin 539 artışla 988 bin 490'a yükseldi.
Salgında ölenlerin sayısı ise 1379 artarak 56 bin 256’ya ulaştı.
ABD'yi 232 bin 128 vakayla İspanya, 199 bin 414 vakayla İtalya ve 166 bin 36 vakayla Fransa takip ediyor.
ABD genelinde ise 291 bin 996 vaka ve 22 bin 668 can kaybıyla New York, salgından en fazla etkilenen eyaletlerin başında geliyor.
New York'u 111 bin 188 vakayla New Jersey ve 56 bin 462 vakayla Massachusetts izliyor.
ABD'de şimdiye kadar 5 milyon 593 bin 495 kişiye Kovid-19 testi yapılırken, iyileşen hasta sayısı ise 111 bin 583'e çıktı.
Ülke genelindeki hastanelerde 128 bin 673 kişinin yeni tip koronavirüs tedavisi sürüyor.
11
Abone Ol
ALMANYA'DA 10 TÜRK DAHA HAYATINI KAYBETTİ
Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Offenbach, Frankfurt, Dortmund, Wuppertal ve Gelsenkirchen bölgelerinden 10 Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Vefat edenlerden M.A'nın annesinin de Kovid-19 nedeniyle öldüğü bilgisi paylaşıldı.
Hayatını kaybedenlerin aile bireylerinin de koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve ev karantinasında oldukları öğrenildi.
Bu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 123'e yükseldi.
Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 158 bin 957'ye, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 158'e çıktı.
12
Abone Ol
FRANSA'DA LİGLER SONA ERDİ
Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Offenbach, Frankfurt, Dortmund, Wuppertal ve Gelsenkirchen bölgelerinden 10 Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Vefat edenlerden M.A'nın annesinin de Kovid-19 nedeniyle öldüğü bilgisi paylaşıldı.
Hayatını kaybedenlerin aile bireylerinin de koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve ev karantinasında oldukları öğrenildi.
Bu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 123'e yükseldi.
Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 158 bin 957'ye, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 158'e çıktı.
13
Abone Ol
ARAP ÜLKELERİNDE CORONAVİRÜS VAKA SAYISI ARTTI
Fas Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 163 olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 4 bin 246'ya, iyileşen sayısının 739'a yükseldiği kaydedildi.
BAE
BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 7 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı ölü sayısının 89'a çıktığı belirtildi.
Ülkedeki toplam vaka sayısının 11 bin 380 olduğu ifade edilen açıklamada, toplam 181 kişinin sağlığına kavuştuğu aktarıldı.
Irak
Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle bir kişinin daha vefat etmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 88'e yükseldiği aktarıldı.
Ayrıca 27 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 1847'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 1286 olduğu iletildi.
Bahreyn
Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 87 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, toplam vakanın ise 2 bin 810'a yükseldiği ifade edildi.
Açıklamada, iyileşen kişi sayısının 1246 olduğu kaydedildi.
Umman
Umman Sağlık Bakanlığı ise ülkedeki vaka sayısının 2 bin 131'e çıktığını duyurdu.
Açıklamada, 364 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtilirken yeni ölümlerin yaşanmadığı vurgulandı.
Lübnan
Lübnan Sağlık Bakanlığı, 7 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 717'ye çıktığını, hastalığı yenen kişi sayısının ise 145 olduğunu açıkladı.
14
Abone Ol
AVUSTURYA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILIYOR
Avusturya Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, İçişleri Bakanı Karl Nehemmar ve Turizm Bakanı Elizabeth Köstinger, düzenledikleri ortak basın toplantısında, Kovid-19 ile mücadelenin sürdüğü ülkede normalleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Anschober, sokağa çıkma kısıtlamasının 30 Nisan’dan itibaren kaldırılacağını ancak bir metre sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini söyledi.
Maske kullanımının virüsle mücadelede önemli bir unsur olduğunun altını çizen Anschober, dışarıda maskenin zorunlu hale getirilmeyeceğini, daha ziyade kapalı alanlarda kullanma mecburiyetinin süreceğini dile getirdi.
İçişleri Bakanı Karl Nehammer de en fazla 10 kişinin katılacağı etkinliklere mayıstan itibaren izin verileceğini, cenaze merasimlerine sosyal mesafe kuralına uymak koşuluyla 30 kişiye kadar katılımın mümkün olacağını kaydetti.
Nehammer, bu süreçte, gösteri ve toplanma kanununa ilişkin yeni bir düzenleme hazırlığı içinde olduklarını belirterek gösterilere ne zaman izin verileceğinin henüz belirlenmediğini ancak düzenlenecek her etkinlikte sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uyulmasının ve maske kullanımının kaçınılmaz olacağının altını çizdi.
Turizm Bakanı Elizabeth Köstinger de otel, hayvanat bahçesi, havuz ve turistlik yerlerin 29 Mayıs’ta açılacağını duyurdu.
Köstinger, restoran ve kafeteryaların 15 Mayıs’ta açılacağını, buralarda yeni önlemlerin uygulanacağını sözlerine ekledi.
15
Abone Ol
CORONA VİRÜSÜ NEDİR?
Hem dünyada hem de ülkemizde hayatı tehdit eden ve küresel bir salgın haline dönüşen corona virüsüyle ilgili bilgiler Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alıyor. Peki corona virüsü nedir? İşte, corona virüsünün tanımı;
Koronavirüsler, hem hayvanlarda hem de insanlarda bulunan geniş bir virüs ailesidir. Bazıları insanları enfekte eder ve soğuk algınlığından, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha ciddi hastalıklara neden olduğu bilinmektedir.
16
Abone Ol
BELİRTİLERİ NELERDİR?
Genellikle yaşlıların risk gurubunde yer aldığı corona virüsü hastalığı, kişiden kişiye bulaşabilerek ve farklı semtomlar halinde kendisini belli ediyor. İşte, 'corona virüsü belirtileri nelerdir? sorusunun yanıtı;
COVID-19'un en yaygın semptomları ateş, yorgunluk ve kuru öksürüktür. Bazı hastalarda ağrı ve sızı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı veya ishal olabilir. Bu semptomlar genellikle hafiftir ve yavaş yavaş başlar. Bazı insanlar enfekte olur, ancak herhangi bir semptom görülmez ve kendilerini kötü hissetmezler. Çoğu insan (yaklaşık% 80) özel tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşir. COVID-19 virüsünü alan her 6 kişiden yaklaşık 1'i ağır hastalanmakta ve nefes almakta güçlük çekmektedir.
Yaşlı insanlar ve yüksek tansiyon, kalp problemleri veya diyabet gibi altta yatan tıbbi sorunları olanların ciddi hastalık geliştirme olasılığı daha yüksektir. Hastalığa yakalanan insanların yaklaşık % 2'si ölmüştür. Ateş, öksürük ve nefes almada zorluk çeken insanlar mutlaka tıbbi yardım almalıdır.
17
Abone Ol
CORONA VİRÜSÜNDEN NASIL KORUNURUZ?
El yıkamanın ve kişisel temizliğin corona virüsünden korunmada en etkin rol oynadığı şu günlerde, ülkemizde en fazla araştırılan konulardan birini de corona virüsünden nasıl korunuruz sorusu oluşturuyor. Uzmanlar, kolonya kullanımı, sık el yıkama,14 gün kuralı gibi hatırlatmalar ise corona virüsünde karşı almamız gereken önemleri sıklıkla sıralıyor. İşte, corona virüsünden konunmak için yapılması gerekenler;
Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması önerilmektedir. Yurtdışına çıkışın zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:
Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs (COVID-19) için de geçerlidir. Bunlar;
El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.
18
Abone Ol
Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).
Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir
Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.
Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir.
Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır.
Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.
19
Abone Ol
CORONA VİRÜSÜ İLE COVİD 19 ARASINDAKİ FARK NEDİR?
COVID-19, en son keşfedilen koronavirüsün neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Bu yeni virüs ve hastalık, Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde salgın başlamasından önce bilinmiyordu.
20
Abone Ol
14 GÜN KURALI NEDİR?
Corona virüsüne karşı önlem almak isteyenler 14 Gün Kuralı'na uymak büyük önem taşıyor. şte Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 14 Gün Kuralı...
21
Abone Ol
SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN DİKKAT ÇEKEN '14 GÜN' PAYLAŞIMI
Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı "14 gün kuralı"nı uygularken evde dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin bilgilendirmede bulundu. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yayımlanan "Yeni koronavirüs evde izleme (karantina) kuralları" başlıklı paylaşımda, "Son 14 gün içerisinde yeni koronavirüs hastalığı görülen ülkelerden birinden geldiyseniz, ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi belirti ve bulgularınız olmasa bile 14 gün süresince evden çıkmamalısınız" uyarısı yapıldı.
22
Abone Ol
Evden çıkmak zorunda kalınırsa mutlaka maske takılması ve mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının kullanılmaması çağrısında bulunulan paylaşımda, evde yapılması gerekenler de şöyle sıralandı:
23
Abone Ol
"Ziyaretçi kabul etmeyin. Mümkünse ayrı bir odada kalın. Odanızı sık sık havalandırın. Evin ortak alanlarında mutlaka tıbbi maske takın. Mümkünse ayrı tuvalet ve banyo kullanın. Ayrı tuvalet ve banyo yok ise bu alanlarda mutlaka maske takın, bu alanları her kullanım sonrası temizleyin. Sık sık el hijyeni sağlayın. Ellerinizi su ve normal sabunla yıkayın veya alkollü el antiseptiği ile ovalayın. Tabak, bardak, havlu gibi eşyalarınızı ayırın, ortak kullanmayın."
24
Abone Ol
ATEŞ, ÖKSÜRÜK VE SOLUNUM SIKINTISINA DİKKAT
Ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı gelişmesi durumunda hemen tıbbi maske takılması gerektiği belirtilen paylaşımda, en kısa sürede en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmasının önemine işaret edildi.
25
Abone Ol
Yeni koronavirüs hastalığı hakkında ayrıntılı bilgi için Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün internet sitesi "hsgm.saglik.gov.tr" ve bakanlığın sosyal medya hesaplarının takip edilmesi istenildi.
26
Abone Ol
KİMLER KENDİNİ İZOLE ETMELİ?
Covid-19 belirtileri gösteren herkesin kendini izole etmesi gerekiyor. Bu belirtiler 37.8'in üzerinde ateş, öksürük ve solunum güçlüğü olarak tarif ediliyor.
Aynı zamanda bu belirtileri gösteren kişiyle aynı evi paylaşan herkesin de kendisini izole etmesi gerekli.
Yalnız yaşıyorsanız, belirtilerin ortaya çıkışından itibaren 7 gün evde kalmalısınız.
Eğer siz veya birlikte yaşadığınız bir kişi bu belirtileri gösterirse, bütün hanenin 14 gün kendilerini izole ederek, belirtilerin gelişip gelişmediğini gözlemesi gerekiyor.
Bu süre içinde evdekilerden biri daha hastalık belirtileri göstermeye başlarsa o zaman 7 gün daha izole olmaları gerekiyor. Daha sonra hastalanan her bir kişi için izolasyon süresi 7 gün daha uzuyor.
Hastalık belirtilerini gösteren kişilerin iyi havalandırılmış bir odada kalıp evdeki diğer kişilerden uzak durmaları tavsiye ediliyor.