CORONA VİRÜSÜ SON DURUM: Dünyada ve Türkiye'de 26 Nisan koronavirüs (korona virüs) vaka ve ölüm sayısı tablosu
Dünya genelinde Corona virüsü son durum gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Çin'de ortaya çıkan koronavirüs hızlı bir şekilde dünyaya yayılırken Türkiye'de ilk olarak 11 Mart tarihinde görülmüştü. 26 Nisan'da Dünya genelinde vaka sayısı 2.912.421'e ulaşırken ölüm sayısı 203.412'ye çıktı. Son verilere göre dünya genelinde en çok korona virüs vakaları görülen ülkeler sıralaması; Amerika, İspanya, İtalya, Fransa, Almanya ve İngiltere biçimindedir. Corona virüs sebebiyle en çok ölümlerin gerçekleştiği ülkelerin başını yine en çok vaka sayısına sahip olan ülkeler olan Amerika, İspanya, Fransa, İtalya ve İngiltere çekiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 26 Nisan tarihinde Twitter üzerinden yaptığı paylaşım neticesinde Türkiye'de corona vaka sayısı, ölüm sayısı, iyileşen hasta sayısı, corona virüsü testi sayısı, entübe hasta sayısı ve yoğun bakım hasta sayısı bilgileri açıklanmıştır. Türkiye'de en çok korona virüs vaka sayısına sahip olan iller arasında; İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Konya, Adana ve Trabzon yer alıyor. Yapılan son açıklamalarda Covid-19 vaka sayısının standart bir doğrultuda ilerlemeye başladığı görülüyor. Türkiye günlük corona virüsü (koronavirüs) tablosu ve canlı haritası üzerinden Türkiye'de açıklanan vaka ve ölüm sayıları Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı covid19.saglik.gov.tr sitesinden takip edilebilirken, Dünya genelinde ülkelere göre vaka ve ölüm sayıları DSÖ verilerine göre kolayca takip edilebiliyor. Bugünkü coronavirus son durum bilgileri ve tüm detaylar..
İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen corona virüsü hızla dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi ilan edilen salgının dünya üzerindeki etkileri artmaya devam ederken son durum bilgileri de peşi sıra geliyor. Koronavirüs vakalarının sayısı artıyor olsa da, iyileşen hasta sayılarındaki gelişme ve aşı çalışmaları oldukça ümit vaat ediyor. 25 Nisan tarihinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye'deki corona virüsü vaka sayısı ve ölüm sayısı bilgilerini açıkladı. Açıklanan verilerde iyileşen hasta sayısının yükselişe geçtiği görülüyor. İşte Türkiye ve Dünya genelinde corona virüsü vaka ve ölüm sayısı tablosu (haritası) ve tüm bilgiler haberimizin devamında..
26 Nisan Dünya Geneli Corona Virüsü Vaka ve Ölüm Sayısı
Corona virüsü için Dünya genelinde son durum verileri gelmeye devam ederken vaka sayılarında artış yaşanıyor. İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen koronavirüs vakaları salgının hızla dünya geneline yayılması sebebiyle 2.7 milyon barajını aşmış durumda. DSÖ verilerine göre Korona virüs canlı haritası bilgilerinde Dünya geneli toplam vaka sayısı 2.911.209'a çıkarken, ölüm sayısı 203.412'ye ulaştı. Corona virüsünün en çok görüldüğü ülkelerin başında 939.249 vaka sayısına sahip Amerika ilk sırada yer alırken onu sırasıyla 223.759 İspanya, 195.351 İtalya, 161.644 Fransa, 156.513 Almanya ve 149.569 İngiltere takip ediyor.Dünya Geneli Corona Virüsü (Koronavirüs) Haritası için Tıklayınız
26 Nisan Türkiye Corona Virüsü (Koronavirüs) Vaka ve Ölüm Sayısı Tablosu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden "Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50.000’e varan günlük test kapasitemizin 30.000’i kullanıldı. Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün, bugün oldu. Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti. " açıklamasında bulundu.
25 Nisan Türkiye Corona Virüsü Vaka, Ölüm ve İyileşen Hasta Sayısı Tablosu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden yapmış olduğu açıklamasında: "Son 24 saatte 3.845 hasta taburcu edildi, 2.861 yeni tanı kondu. Taburcu olanların sayısı yeni hastaların sayısından 984 fazla. Şifa bulanların toplam sayısı ise 25.000'i geçti. Testlerin pozitif çıkma oranı azalıyor. Bu tabloya tedbirle destek şart." dedi.
24 Nisan Türkiye Vaka, Ölüm ve İyileşen Hasta Sayısı
24 Nisan tarihinde Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık %15’ini oluşturuyor. Taramada, erken tanı ve tedavide başarılıyız. BU NOKTADAN GERİ DÖNÜŞ OLMAMALI. Alınan sonuçlara tedbirle destek şart. Bize güç verin."
Türkiye 23 Nisan Vaka ve Vefat Sayısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden yapmış olduğu paylaşım ile birlikte vaka ve bölüm sayılarını açıkladı. Sağlık Bakanı Koca Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda: "Bugün, dünden daha iyi durumdayız. Bu noktaya, biri bile tesadüfen yapılmamış toplam 791.906 testle geldik. Tanı konanların her birinin temaslı taraması ya yapıldı ya da devam ediyor. Alınan sonuca tedbirle destek şart. Bize güç verin. " dedi.
22 Nisan Türkiye Geneli Vaka, Vefat, Entübe Hasta, Yoğun Bakım Hasta ve İyileşen Hasta Sayısı
22 Nisan tarihinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu son dakika corona vaka sayısı açıklamalarına göre Türkiye genelinde toplam vaka sayısı 98.674'e çıktı. Koronavirüs sebebiyle toplamda 2.376 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplam iyileşen hasta sayısı büyük bir ivme kazanarak 16.477'e ulaştı. Türkiye genelinde yapılan toplam koronavirüs testi sayısı ise 750.944 olarak açıklandı. Şu an toplam entübe hasta sayısı 985 ve yoğun bakım hasta sayısı 1814 olarak görünmektedir. Türkiye canlı corona vaka sayısı tablosu (haritası) Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan Covid19.saglik.gov.tr üzerinden takip edilebilmektedir.
Çin, Rusya, İran, Brezilya, Belçika, Kanada, Hollanda Portekiz ve Diğer ülkelerde koronavirüs vaka ve ölüm sayıları
26 Nisan tarihli son verilere göre ülkelerin vaka ve ölüm sayıları aşağıdaki gibidir:
Çin vaka ve ölüm sayısı: 83.909 - 4.636
Rusya vaka ve ölüm sayısı: 80.949 - 747
İran vaka ve ölüm sayısı: 90.481 - 5.710
Brezilya ve ölüm sayısı: 46.348 - 2.934
Kanada vaka ve ölüm sayısı: 45.493 - 2.549
Belçika vaka ve ölüm sayısı: 46.134 - 7.094
Hollanda vaka ve ölüm sayısı: 37.384 - 4.424
Portekiz vaka ve ölüm sayısı: 23.392 - 880
İsviçre vaka ve ölüm sayısı: 28.894 - 1.599