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Haber Giriş: 26 Nisan 2020 - 20:39,

CORONA VİRÜSÜ SON DURUM: Dünyada ve Türkiye'de 26 Nisan koronavirüs (korona virüs) vaka ve ölüm sayısı tablosu

Dünya genelinde Corona virüsü son durum gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Çin'de ortaya çıkan koronavirüs hızlı bir şekilde dünyaya yayılırken Türkiye'de ilk olarak 11 Mart tarihinde görülmüştü. 26 Nisan'da Dünya genelinde vaka sayısı 2.912.421'e ulaşırken ölüm sayısı 203.412'ye çıktı. Son verilere göre dünya genelinde en çok korona virüs vakaları görülen ülkeler sıralaması; Amerika, İspanya, İtalya, Fransa, Almanya ve İngiltere biçimindedir. Corona virüs sebebiyle en çok ölümlerin gerçekleştiği ülkelerin başını yine en çok vaka sayısına sahip olan ülkeler olan Amerika, İspanya, Fransa, İtalya ve İngiltere çekiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 26 Nisan tarihinde Twitter üzerinden yaptığı paylaşım neticesinde Türkiye'de corona vaka sayısı, ölüm sayısı, iyileşen hasta sayısı, corona virüsü testi sayısı, entübe hasta sayısı ve yoğun bakım hasta sayısı bilgileri açıklanmıştır. Türkiye'de en çok korona virüs vaka sayısına sahip olan iller arasında; İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Konya, Adana ve Trabzon yer alıyor. Yapılan son açıklamalarda Covid-19 vaka sayısının standart bir doğrultuda ilerlemeye başladığı görülüyor. Türkiye günlük corona virüsü (koronavirüs) tablosu ve canlı haritası üzerinden Türkiye'de açıklanan vaka ve ölüm sayıları Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı covid19.saglik.gov.tr sitesinden takip edilebilirken, Dünya genelinde ülkelere göre vaka ve ölüm sayıları DSÖ verilerine göre kolayca takip edilebiliyor. Bugünkü coronavirus son durum bilgileri ve tüm detaylar..

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İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen corona virüsü hızla dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi ilan edilen salgının dünya üzerindeki etkileri artmaya devam ederken son durum bilgileri de peşi sıra geliyor. Koronavirüs vakalarının sayısı artıyor olsa da, iyileşen hasta sayılarındaki gelişme ve aşı çalışmaları oldukça ümit vaat ediyor. 25 Nisan tarihinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye'deki corona virüsü vaka sayısı ve ölüm sayısı bilgilerini açıkladı. Açıklanan verilerde iyileşen hasta sayısının yükselişe geçtiği görülüyor. İşte Türkiye ve Dünya genelinde corona virüsü vaka ve ölüm sayısı tablosu (haritası) ve tüm bilgiler haberimizin devamında..

226 Nisan Dünya Geneli Corona Virüsü Vaka ve Ölüm Sayısı

26 Nisan Dünya Geneli Corona Virüsü Vaka ve Ölüm Sayısı

Corona virüsü için Dünya genelinde son durum verileri gelmeye devam ederken vaka sayılarında artış yaşanıyor. İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen koronavirüs vakaları salgının hızla dünya geneline yayılması sebebiyle 2.7 milyon barajını aşmış durumda. DSÖ verilerine göre Korona virüs canlı haritası bilgilerinde Dünya geneli toplam vaka sayısı 2.911.209'a çıkarken, ölüm sayısı 203.412'ye ulaştı. Corona virüsünün en çok görüldüğü ülkelerin başında 939.249 vaka sayısına sahip Amerika ilk sırada yer alırken onu sırasıyla 223.759 İspanya, 195.351 İtalya, 161.644 Fransa, 156.513 Almanya ve 149.569 İngiltere takip ediyor.Dünya Geneli Corona Virüsü (Koronavirüs) Haritası için Tıklayınız

326 Nisan Türkiye Corona Virüsü (Koronavirüs) Vaka ve Ölüm Sayısı Tablosu

26 Nisan Türkiye Corona Virüsü (Koronavirüs) Vaka ve Ölüm Sayısı Tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden "Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50.000’e varan günlük test kapasitemizin 30.000’i kullanıldı. Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün, bugün oldu. Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti. " açıklamasında bulundu.

425 Nisan Türkiye Corona Virüsü Vaka, Ölüm ve İyileşen Hasta Sayısı Tablosu

25 Nisan Türkiye Corona Virüsü Vaka, Ölüm ve İyileşen Hasta Sayısı Tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden yapmış olduğu açıklamasında: "Son 24 saatte 3.845 hasta taburcu edildi, 2.861 yeni tanı kondu. Taburcu olanların sayısı yeni hastaların sayısından 984 fazla. Şifa bulanların toplam sayısı ise 25.000'i geçti. Testlerin pozitif çıkma oranı azalıyor. Bu tabloya tedbirle destek şart." dedi.

524 Nisan Türkiye Vaka, Ölüm ve İyileşen Hasta Sayısı

24 Nisan Türkiye Vaka, Ölüm ve İyileşen Hasta Sayısı

24 Nisan tarihinde Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık %15’ini oluşturuyor. Taramada, erken tanı ve tedavide başarılıyız. BU NOKTADAN GERİ DÖNÜŞ OLMAMALI. Alınan sonuçlara tedbirle destek şart. Bize güç verin."

6Türkiye 23 Nisan Vaka ve Vefat Sayısı

Türkiye 23 Nisan Vaka ve Vefat Sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden yapmış olduğu paylaşım ile birlikte vaka ve bölüm sayılarını açıkladı. Sağlık Bakanı Koca Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda: "Bugün, dünden daha iyi durumdayız. Bu noktaya, biri bile tesadüfen yapılmamış toplam 791.906 testle geldik. Tanı konanların her birinin temaslı taraması ya yapıldı ya da devam ediyor. Alınan sonuca tedbirle destek şart. Bize güç verin. " dedi.

722 Nisan Türkiye Geneli Vaka, Vefat, Entübe Hasta, Yoğun Bakım Hasta ve İyileşen Hasta Sayısı

22 Nisan Türkiye Geneli Vaka, Vefat, Entübe Hasta, Yoğun Bakım Hasta ve İyileşen Hasta Sayısı

22 Nisan tarihinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu son dakika corona vaka sayısı açıklamalarına göre Türkiye genelinde toplam vaka sayısı 98.674'e çıktı. Koronavirüs sebebiyle toplamda 2.376 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplam iyileşen hasta sayısı büyük bir ivme kazanarak 16.477'e ulaştı. Türkiye genelinde yapılan toplam koronavirüs testi sayısı ise 750.944 olarak açıklandı. Şu an toplam entübe hasta sayısı 985 ve yoğun bakım hasta sayısı 1814 olarak görünmektedir. Türkiye canlı corona vaka sayısı tablosu (haritası) Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan Covid19.saglik.gov.tr üzerinden takip edilebilmektedir.

8Çin, Rusya, İran, Brezilya, Belçika, Kanada, Hollanda Portekiz ve Diğer ülkelerde koronavirüs vaka ve ölüm sayıları

Çin, Rusya, İran, Brezilya, Belçika, Kanada, Hollanda Portekiz ve Diğer ülkelerde koronavirüs vaka ve ölüm sayıları

26 Nisan tarihli son verilere göre ülkelerin vaka ve ölüm sayıları aşağıdaki gibidir:

Çin vaka ve ölüm sayısı: 83.909 - 4.636

Rusya vaka ve ölüm sayısı: 80.949 - 747

İran vaka ve ölüm sayısı: 90.481 - 5.710

Brezilya ve ölüm sayısı: 46.348 - 2.934

Kanada vaka ve ölüm sayısı: 45.493 - 2.549

Belçika vaka ve ölüm sayısı: 46.134 - 7.094

Hollanda vaka ve ölüm sayısı: 37.384 - 4.424

Portekiz vaka ve ölüm sayısı: 23.392 - 880

İsviçre vaka ve ölüm sayısı: 28.894 - 1.599

9Yeni Koronavirüs (Corona Virüsü) Nedir

Yeni Koronavirüs (Corona Virüsü) Nedir?

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür.

Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine ve diğer dünya ülkelerine yayılmıştır.Koronavirüsler, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesidir. İnsanlarda, birkaç koronavirüsün soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir. Yeni Koronavirüs Hastalığına SAR-CoV-2 virüsü neden olur.

10Corona virüsü (korona virüs) belirtileri neler

Corona virüsü (korona virüs) belirtileri neler?

Kişiler herhangi bir semptom göstermeye başlamadan 1 - 14 gün öncesinden hastalığa yakalanmış olabilirler. Koronavirüs hastalığının (COVID-19) en yaygın semptomları ateş, yorgunluk ve kuru öksürüktür. Çoğu kişi (yaklaşık %80) özel bir tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşmektedir.

Nadir olarak bu hastalık ağır seyredebilir ve hatta ölümcül olabilir. Yaşlılar ve başka sağlık sorunları (astım, diyabet veya kalp hastalığı gibi) olan kişilerin koronavirüs hastalığını ağır geçirme olasılığı daha yüksek olabilir.

Hastalar şunları yaşayabilirler: öksürük, ateş, yorgunluk, nefes almada zorlanma (ağır vakalarda)

11Corona Virüsü (Covid-19) Nasıl Bulaşır

Corona Virüsü (Covid-19) Nasıl Bulaşır?

Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek risklidir.

12Koronavirüs Enfeksiyonunda Kimler Daha Fazla Risk Altında

Koronavirüs Enfeksiyonunda Kimler Daha Fazla Risk Altında?

COVID-19 enfeksiyonu ile ilgili şimdiye kadar edinilen bilgiler, bazı insanların daha fazla hastalanma ve ciddi semptomlar geliştirme riski altında olduğunu göstermiştir.
Vakaların yüzde 80'i hastalığı hafif geçirmektedir.
Vakaların %20’si hastane koşullarında tedavi edilmektedir.
Hastalık, genellikle 60 yaş ve üzerindeki kişileri daha fazla etkilemektedir.
Hastalıktan En Çok Etkilenen Kişiler:
60 yaş üstü olanlar
Ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar:
Kalp hastalığı
Hipertansiyon
Diyabet
Kronik Solunum yolu hastalığı
Kanser gibi
Sağlık Çalışanları
Çocuklar Risk Altında Mı?
Çocuklarda hastalık nadir ve hafif görünmektedir.
Çocuklarda şimdiye kadar ölüm görülmemiştir.
Hamileler Risk Altında Mı?
COVID-19 enfeksiyonu gelişen gebe kadınlarda hastalığın ciddiyeti konusunda sınırlı bilimsel kanıt vardır.
Bununla birlikte mevcut kanıtlar COVID-19 enfeksiyonu sonrası hamile kadınlar arasındaki hastalık şiddetinin, hamile olmayan yetişkin COVID-19 vakalarına benzer olduğunu ve hamilelik sırasında COVID-19 ile enfeksiyonun fetüste olumsuz bir etkisi olduğunu gösteren hiçbir veri olmadığını göstermektedir.
Şu ana kadar COVID-19'un hamilelik sırasında anneden bebeğe bulaştığına dair de bir kanıt bulunmamaktadır.

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14Corona virüsü testi nasıl yapılır Tanı nasıl konulur

Corona virüsü testi nasıl yapılır? Tanı nasıl konulur?

Yeni Koronavirüs tanısı için gerekli moleküler testler ülkemizde mevcuttur. Tanı testi sadece Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında ve belirlenmiş Halk Sağlığı Laboratuvarlarında yapılmaktadır.

15Corona Virüsü (Koronavirüs) Korunma Yolları

Corona Virüsü (Koronavirüs) Korunma Yolları

Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması önerilmektedir. Yurtdışına çıkışın zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) için de geçerlidir. Bunlar;

El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.
Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir.
Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.
Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.
Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir.
Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır.
Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.

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