CORONA VİRÜSÜ SON DURUM: Dünyada ve Türkiye'de 24 Nisan koronavirüs (korona virüs) vaka ve ölüm sayısı tablosu
Dünya genelinde Corona virüsü son durum gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Çin'de ortaya çıkan koronavirüs hızlı bir şekilde dünyaya yayılırken Türkiye'de ilk olarak 11 Mart tarihinde görülmüştü. 24 Nisan'da Dünya genelinde vaka sayısı 2.719.522'ye ulaşırken ölüm sayısı 191.228'e çıktı. Son verilere göre dünya genelinde en çok korona virüs vakaları görülen ülkeler sıralaması; Amerika, İspanya, İtalya, Fransa, Almanya ve İngiltere biçimindedir. Corona virüs sebebiyle en çok ölümlerin gerçekleştiği ülkelerin başını yine en çok vaka sayısına sahip olan ülkeler olan Amerika, İspanya, Fransa, İtalya ve İngiltere çekiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 23 Nisan tarihinde Twitter üzerinden yaptığı paylaşım neticesinde Türkiye'de corona vaka sayısı, ölüm sayısı, iyileşen hasta sayısı, corona virüsü testi sayısı, entübe hasta sayısı ve yoğun bakım hasta sayısı bilgileri açıklanmıştır. Türkiye'de en çok korona virüs vaka sayısına sahip olan iller arasında; İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Konya, Adana ve Trabzon yer alıyor. Yapılan son açıklamalarda Covid-19 vaka sayısının standart bir doğrultuda ilerlemeye başladığı görülüyor. Türkiye günlük corona virüsü (koronavirüs) tablosu ve canlı haritası üzerinden Türkiye'de açıklanan vaka ve ölüm sayıları Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı covid19.saglik.gov.tr sitesinden takip edilebilirken, Dünya genelinde ülkelere göre vaka ve ölüm sayıları DSÖ verilerine göre kolayca takip edilebiliyor. Bugünkü coronavirus son durum bilgileri ve tüm detaylar..
İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen corona virüsü hızla dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi ilan edilen salgının dünya üzerindeki etkileri artmaya devam ederken son durum bilgileri de peşi sıra geliyor. Koronavirüs vakalarının sayısı artıyor olsa da, iyileşen hasta sayılarındaki gelişme ve aşı çalışmaları oldukça ümit vaat ediyor. 23 Nisan tarihinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye'deki corona virüsü vaka sayısı ve ölüm sayısı bilgilerini açıkladı. Açıklanan verilerde iyileşen hasta sayısının yükselişe geçtiği görülüyor. İşte Türkiye ve Dünya genelinde corona virüsü vaka ve ölüm sayısı tablosu (haritası) ve tüm bilgiler haberimizin devamında..
24 Nisan Dünya Geneli Corona Virüsü Vaka ve Ölüm Sayısı
Corona virüsü için Dünya genelinde son durum verileri gelmeye devam ederken vaka sayılarında artış yaşanıyor. İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen koronavirüs vakaları salgının hızla dünya geneline yayılması sebebiyle 2.7 milyon barajını aşmış durumda. DSÖ verilerine göre Korona virüs canlı haritası bilgilerinde Dünya geneli toplam vaka sayısı 2.704.676'ya çıkarken, ölüm sayısı 190.549'a ulaştı. Corona virüsünün en çok görüldüğü ülkelerin başında 867.459 vaka sayısına sahip Amerika ilk sırada yer alırken onu sırasıyla 213.024 İspanya, 189.973 İtalya, 157.135 Fransa, 151.285 Almanya ve 139.246 İngiltere takip ediyor.Dünya Geneli Corona Virüsü (Koronavirüs) Haritası için Tıklayınız
Türkiye 23 Nisan Vaka ve Vefat Sayısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden yapmış olduğu paylaşım ile birlikte vaka ve bölüm sayılarını açıkladı. Sağlık Bakanı Koca Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda: "Bugün, dünden daha iyi durumdayız. Bu noktaya, biri bile tesadüfen yapılmamış toplam 791.906 testle geldik. Tanı konanların her birinin temaslı taraması ya yapıldı ya da devam ediyor. Alınan sonuca tedbirle destek şart. Bize güç verin. " dedi.
22 Nisan Türkiye Geneli Vaka, Vefat, Entübe Hasta, Yoğun Bakım Hasta ve İyileşen Hasta Sayısı
22 Nisan tarihinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu son dakika corona vaka sayısı açıklamalarına göre Türkiye genelinde toplam vaka sayısı 98.674'e çıktı. Koronavirüs sebebiyle toplamda 2.376 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplam iyileşen hasta sayısı büyük bir ivme kazanarak 16.477'e ulaştı. Türkiye genelinde yapılan toplam koronavirüs testi sayısı ise 750.944 olarak açıklandı. Şu an toplam entübe hasta sayısı 985 ve yoğun bakım hasta sayısı 1814 olarak görünmektedir. Türkiye canlı corona vaka sayısı tablosu (haritası) Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan Covid19.saglik.gov.tr üzerinden takip edilebilmektedir.
Çin, Rusya, İran, Brezilya, Belçika, Kanada, Hollanda Portekiz ve Diğer ülkelerde koronavirüs vaka ve ölüm sayıları
24 Nisan tarihli son verilere göre ülkelerin vaka ve ölüm sayıları aşağıdaki gibidir:
Çin vaka ve ölüm sayısı: 83.878 - 4636
Rusya vaka ve ölüm sayısı: 62.773 - 555
İran vaka ve ölüm sayısı: 87.026 - 5.481
Brezilya ve ölüm sayısı: 46.348 - 2.934
Kanada vaka ve ölüm sayısı: 41.650 - 2.081
Belçika vaka ve ölüm sayısı: 42.797 - 6.490
Hollanda vaka ve ölüm sayısı: 35.921 - 4.192
Portekiz vaka ve ölüm sayısı: 22.353 - 820
İsviçre vaka ve ölüm sayısı: 28.496 - 1.509