CORONA VİRÜSÜ SON DURUM: Dünyada ve Türkiye il ve ilçelere göre koronavirüs (korona virüs) vaka ve ölüm sayısı tablosu
Corona virüsü son durum tablosu güncellenirken, corona virüs vaka ve ölüm sayısı dünyada hızla artmaya devam ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hakkında gelen son dakika bilgilere göre, dünyada corona son durum: ölüm sayısı 149 bini aştı. Ülkelere göre korona vaka sayısı ise 2 milyon 196 bin 109 oldu. ABD'de corona virüs vaka sayısı 24 saatte 2 bin 296 artarak 33 bin 286'ya yükseldi. Corona virüsü vaka tablosu bilgilerine göre dünya genelinde iyileşenlerin sayısı 560 bine yükseldi. İtalya'da corona virüsten ölenlerin sayısı 24 saatte 575 artarak 22 bin 745'e yükseldi. Son gelen bilgilere göre, Fransa'da ise hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 167'ye çıktı. Sağlık Bakanlığı corona takip tablosuyla ilgili açıklama yaptı. "Vaka sayımızda artış devam etmektedir. Bu artış hızının düşmekte olduğunu görüyoruz." diyen Koca, 17 Nisan vaka ve ölüm sayısını duyurdu. Korona virüsü son durum bilgileri canlı yayında paylaşan Bakan Koca, corona virüsünde filyasyon, pik ve plato yöntemlerine değindi ve Türkiye corona yoğunluk haritasında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi illerin riskli olduğunu sıraladı. Bakan Koca'nın açıklaması sonrası corona virüsü illere göre yoğunluk haritası ölüm ve vaka sayısı 17 Nisan Cuma günü yeniden şekillendi. Coronadan kaç vaka var kaç kişi vefat etti soruları corona tablosuyla yanıt buluyor. İşte, Türkiye ve dünyada corona virüsü vaka, iyileşen ve ölüm sayısı tablosu ve koronavirüs haritası ile birlikte son durum hakkında ayrıntılı bilgiler...
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Corona virüs 15 Nisan son durum tablosu açıklandı... Corona virüs haritası ve vaka sayısı dünyada günlük olarak değişirken, iyileşen corona hasta sayısı da artmaya başladı. Corona virüsü günlük tablosuna göre, dünyada koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 460 bini aştı. Corona virüsten dünyada vaka sayısı ise 2 milyona ulaştı. Corona virüs vaka sayısına göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle toplam 119 bin 724 kişi hayatını kaybetti ve virüs bulaşan 452 bin 367 kişi iyileşti. Öte yandan, ülkemizde de corona virüsü vaka ve hasta sayısı hakkında bilgilendirme yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il il ilçe ilçe korona haritasını yayımlandı. Corona virüs yaş ve cinsiyet tablosu da dikkat çeken tablolar arasında yer aldı. Peki, corona virüs son durum ne? Ülkelere göre corona virüs vaka sayısı ne kadar? İşte, 15 Nisan 202 corona virüs Türkiye ve dünyada son durum bilgileri.....
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BİLİM KURULU TOPLANTISI SONRASI ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. "Kendi tedavi algoritmamızı oluşturarak vakalar için erken ilaç tedavisine başladık, olumlu sonuç verdi." diyen Bakan Koca, "Kısıtlamadan sonra 65 yaş üstü pozitif oranı yüzde 30'dan yüzde 18'e düştü." ifadelerini kullandı. Koca, "Vaka sayımızda artış devam etmektedir. Bu artış hızının düşmekte olduğunu görüyoruz." derken, bugünkü vaka ve can kaybı sayılarını da açıkladı. "40 bin 270 testte 4 bin 353 yeni vaka tespit edildi." diyen Koca, 127 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Koca, "23 Nisan'la sokağa çıkma yasağı birleştirilecek iddiası"yla ilgili de "Gündemimize gelmedi, haftaya gündemimizde olabilir." dedi.
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BAKAN KOCA'DAN PLATO AÇIKLAMASI
Bakan Koca, vaka artış hızının gelecek haftalarda plato çizeceği sözlerinin hatırlatılması üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:"Önümüzdeki günlerde de olursa şaşırmayalım demiştim. Ben özellikle altını bir kez daha çizdim şu anki tablomuz hasta artış hızımızın düştüğü, ölüm artış hızımızın durağan bir döneme girdiği. Sağlık kuruluşlarımızın yatak doluluk, yoğun bakım doluluk ve entübe yani ventilatörlerimizin doluluk oranı şu dönemde stabilleşti. Bu tablo bizim için sevindirici."Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede dünyadan farklı uygulamalara imza attığını anımsatan Bakan Koca, şöyle konuştu:"Sadece ilaç uygulaması değil. Yani hem ilaç uygulaması hem devamında yani hasta erken dönemde semptomu olduğunda erken dönemde başladığımız dünyadan farklı olarak herkese uyguladığımız, ücret almadığımız bir ilaçtan bahsediyorum. O ilacı erken başlıyoruz. Erken başlandığında pnömoniye dönüşümün azaldığını çok net görüyoruz. Devamında Çin'in daha çok entübe hastalar için kullandığı ama bizim antiviral ajan olarak solunum probleminin başladığı dönemde kullandığınız favipiravir ilacımız var. Onu kullanıyoruz, artı o dönemde yine kullandığımız bir başka makrolid dediğimiz ilaç grubundan bir ilacımız var. Devamında yine yoğun bakım şartlarında yüksek akımlı oksijeni son derece önemsiyoruz. Bundan çok fayda görüyoruz. Dünya halen bu hastaları erken cihaza bağlama yaklaşımını sergiliyor."
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SON 24 SAATTE 126 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
SON 24 SAATTE 126 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİÖte yandan Bakan Koca, Twitter hesabından Türkiye'deki günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 126, toplam vefat sayısı 1769 oldu
Koca, paylaşımında "İyileşen hasta sayımız yakında 10 binin üzerine çıkacak. Yatan hasta sayısı ile taburcu edilen hasta sayısı arasında denge oluşmuş durumda. Vaka sayısı artış hızı beklediğimiz şekilde azalıyor. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım." ifadesini kullandı.
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TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI NE KADAR?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük corona virüs tablosunu paylaştı. 16 Nisan vaka sayısı hakkında bilgilendirmede bulunan Koca 40.000 test hedefinin aşıldığını belirterek şunları söyledi;
Günde 40.000 test hedefini aştık. Vaka sayısında artış öngörülebilir düzeyde kaldı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyan hastalarda seyir kontrol altında. Yeni iyileşen hasta sayımız 1.000'in üzerinde. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.
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CORONA SON DURUM TABLOSU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada bugünkü vefat edenlerin sayısının 115 artarak bin 518'e çıktığını açıkladı. Bakan Koca, " 875’i son 24 saatte olmak üzere 5.674 hastamız taburcu edildi. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım." dedi.
Bakan Koca'nın açıklaması şöyle;
Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde. 875’i son 24 saatte olmak üzere 5.674 hastamız taburcu edildi. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.
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14 NİSAN CORONA SON DURUM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün gerçekleştirilen 33 bin 70 testten 4 bin 62’sinin pozitif çıktığını, 842 hastanın da sağlığına kavuştuğuna belirterek, "Bugün vefat eden 107 kişi ile birlikte kayıp sayımız 1403’ü buldu" dedi. Koca, virüsün yayılma hızının da kontrol altına alındığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi’nde açıklamada bulundu. ’Günlük Koronavirüs Tablosu’nu açıklayan Bakan Koca, bugün gerçekleştirilen 33 bin 70 testten 4 bin 62’sinin pozitif çıktığını, bugün vefat eden 107 kişi ile birlikte toplam vefat sayısının 1403 olduğunu söyledi. Toplantıda açıklanan tabloya göre; toplam test sayısı 443 bin 626, toplam vaka sayısı 65 bin 111, toplam vefat sayısı 1403, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1809, toplam entübe hasta sayısı 1087, toplam iyileşen hasta sayısı ise 4 bin 799 oldu.
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TÜRKİYE'DE SON DURUM NE?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısını açıkladı. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası değerlendirmeleri paylaşan Koca şunları söyledi;
Vaka sayıları gün geçtikçe artıyor. Vaka sayıları veriler pek çok ülkede tartışma konusu. Türkiye'de tespit edilen her olay sizin gözünüzün önündedir. Hastalık Amerika'da 10., İtalya'da 8. haftada, İspanya'da 9. haftada bir günde görülen en yüksek vakaya ulaştı. Türkiye'de iste 4. haftada ulaştı. Yani Türkiye'de vaka artış hızı düşüşe geçti.
Bakan Koca, Twitter hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre bugün yapılan 34 bin 456 koronavirüs testinden 4 bin 93'ü pozitif çıktı, 98 kişi hayatını kaybetti, 511 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 410 bin 556, toplam vaka sayısı 61 bin 49, toplam vefat sayısı 1296, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1786, toplam entübe hasta sayısı 1063, toplam iyileşen hasta sayısı ise 3957 olarak yer aldı.
Bakan Koca, tablo ile birlikte, "Test sayımız yakında 500 bine ulaşacak. Artan test sayısına kıyasla beklenen vaka sayısındaki artış, hız olarak azalmaktadır. Erken tanı ve tedavi, iyileşen hasta sayımızı artırıyor" mesajını paylaştı.
Toplam test sayımız 307 bin 210. Bugün 30 bin 864 yeni test yaptık. 4 bin 747 yeni vakamız var. Bugün vefat eden 98 vatandaşlarımızla beraber can kaybı 1006 oldu. Test sayımız arttıkça vakaları daha erken tespit ediyoruz.
Maske kullanımını kolaylaştırmak için ücretsiz ulaştırmaya başladık. e-Devlet üzerinden talep edenlere göndermeye devam ediyoruz. Tüm Türkiye'ye eczanelerden ücretsiz maske verilmesine başlayacağız. Bu konuda üzerine düşen sorumluluğu üstlenen eczacılarımıza teşekkür ediyorum.
İlaçların faydasından emin oluyoruz. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastamızın azaldığını görüyoruz. Ülkemizde ölüm oranı yüzde 2,15. Nüfusu 10 milyonu aşan ülkeler arasında Türkiye 12. sırada. Toplumuzda çok yüksek bir duyarlılık var, teşekkür ediyorum.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini ve Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre, nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 296'ya yükseldi, bugün 34 bin 456 test yapıldı. Bu kapsamda 4 bin 93 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Toplam test sayısı 410 bin 556, toplam vaka sayısı 61 bin 49, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1786, toplam entübe hasta sayısı 1063, toplam iyileşen hasta sayısı 3 bin 957 oldu. Son 24 saatte 98 hasta vefat etti, 511 hasta iyileşti.
12 NİSAN CORONA VAKA SAYISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Nisan corona virüs vaka sayısını paylaştı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor. Entübe edilen hasta sayısında düşüş var. Daha çok test yaptıkça, öngörülebilir şekilde daha çok vaka tespit ve izole ediliyor. Tedavide güçlüyüz. Fakat bu mücadele hastanelerde değil, evde kalarak kazanılır!" dedi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre, 12 Nisan 2020'de yapılan 35 bin 720 testle toplam test sayısı 376 bin 100'e yükseldi. Vaka sayısı 56 bin 956, vefat edenlerin sayısı da 1198 oldu.
Verilere göre son 24 saatte 481 kişi daha iyileşti ve iyileşen toplam hasta sayısı 3 bin 446'ya çıktı. Entübe hasta sayısı 978, yoğun bakım hasta sayısı 1665 olarak kayıtlara geçti.
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VAKALARIN YÜKSEK OLDUĞU İLLER
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Özellikle bazı yerlerde ciddi seyirin olduğunu görüyoruz. Ankara İstanbul, İzmir, Trabzon ve Bursa'da vakaların yüksek olduğunu görüyoruz." dedi.
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TÜRKİYE GENELİ CORONA VİRÜS HARİTASI
Salgının daha etkin seyrettiği, bulaşma oranları ve vefat sayılarının yüksek seyrettiği İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, İzmir gibi şehirlerin ortak özelliğinin yurt dışı gidiş gelişlerin ve sosyal temasın yüksekliği olduğunu belirten Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Aralarında bunların da olduğu 31 büyükşehrimizin ve Zonguldak'ın diğer şehirlerimizle ilişkisi bazı zorunlu haller dışında sınırlandırıldı. Sokağa çıkma konusunda özellikle kısıtlar getirildi. Tüm Türkiye'de ise 20 yaş altı gençlerimizle 60 yaş üstü büyüklerimizden evde kalmaları konusunda kesin talebimiz var. Bu kısıtlamalara uyulması önümüzdeki günlerin kaderini çok etkileyecektir. Yakın tarihte Türkiye'nin komşu ülkelere, vakaların görüldüğü Avrupa ülkelerine karşı uyguladığı tedbirleri bugün kendi sınırlarımız içinde noktasal olarak uyguluyoruz.
Koca, koronavirüs tedavisinde kullanılan ilacın vaka görülmeden depolandığını, birçok ülkenin ilacı kullanmak için çaba içinde olduğunu, Türkiye'de bu ilaçtan yaklaşık 1 milyon kutu bulunduğunu anlattı.
İlaca her hasta için erken dönemde başlandığını, bunun da sonuçlarının görüldüğünü, birçok ülkenin halen entübe olan vakalarda ilacı kullandığını ifade eden Koca, Bilim Kurulu'nun "son safhada değil, erken dönemde ilacın verilmesi gerektiği, bu ilacın virüsün hücreye girişini engellediği" tespitini dile getirdi.
Bu ilacın ücretsiz olarak vatandaşların kullanıma sunulduğuna dikkati çeken Koca, bunun da dünyada örneğinin olmadığını belirtti.
Bakan Koca, "Dünyada sağlık altyapısı en güçlü olan ülkelerdeniz, hatta nüfusa göre Avrupa ülkelerinden en az 2 kat solunum cihazı olan bir ülkeyiz." ifadesini kullandı.
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DÜNYADA SON DURUM NE?
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 140 bini geçti.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 141 bin 913, vaka sayısı 2 milyon 118 bin 713'e ulaştı.
Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 33 bin 387 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 21 bin 645 ile İtalya, 19 bin 130 ile İspanya, 17 bin 167 ile Fransa, 13 bin 729 ile İngiltere, 4 bin 869 ile İran, 4 bin 857 ile Belçika ve 3 bin 856 ile Almanya takip etti.
Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında da 3 bin 342 kişi yaşamını yitirdi.
1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler ise 3 bin 315 ile Hollanda, 1764 ile Brezilya, 1518 ile Türkiye, 1333 ile İsveç, 1281 ile İsviçre ve 1048 ile Kanada oldu.
Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, şu ana dek 210 civarında ülke ve bölgeye yayıldı.
Virüs bulaşan 535 bin 249 kişi iyileşirken halen iyileşmeyi bekleyen 1 milyon 441 bin 551 aktif enfekte vaka bulunuyor.
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İTALYA'DA VAKA SAYISI NE KADAR?
İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 578 artarak 21 bin 645'e yükseldi.
Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede 21 Şubat’tan bu yana süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.
Borrelli, ülkede aktif koronavirüs vaka sayısının 105 bin 418’e ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam rakamının ise 165 bin 155’e çıktığını bildirdi.
Sivil Savunma Genel Müdürü, iyileşenlerin sayısının bugün 962’lik artışla 38 bin 92’ye çıktığını ifade etti.
Borrelli, ölü sayısının son 24 saatte 578 daha artarak 21 bin 645’e yükseldiğini açıkladı.
Bu arada, Borrelli bugün 1127 yeni vaka kaydedildiğini duyurdu. Dün bu sayı 675 iken, 13 Nisan’da 1363 idi.
Borrelli, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüşün sürdüğünü belirterek dün 3 bin 186 olan sayının bugün 3 bin 79’a gerilediğini ifade etti.
Basın toplantısına katılan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Yetkilisi Ranieri Guerra da maske kullanımına değinerek, “DSÖ’nün tavsiyesi, sokakta yürüyen insanların maske takmasına gerek olmadığı yönünde.” dedi.
Bu arada Kovid-19'la mücadelede ön cephede yer alan doktorlardan 5'inin daha yaşamını yitirdiği ve salgının başından bu yana ölen doktor sayısının 121'e yükseldiği belirtildi.
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ALMANYA'DAN KRİTİK CORONA VİRÜS KARARI
Almanya'da Covid-19 önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında 20 Nisan'da mağazalar, 4 Mayıs'ta da okullar ve berberler kademeli olarak açılacak. Büyük çaplı etkinlik düzenlemek ise 31 Ağustos’a kadar yasak olacak.
Almanya'da federal hükümet ve eyalet başbakanları korona virüs(Covid-19) önlemlerini hangi alanlarda yumuşatacakları üzerinde anlaşmaya vardı. Buna göre satış alanı 800 metre kare büyüklüğündeki işyerleri hijyen ve sosyal mesafe kurallarını sağlama şartıyla 20 Nisan tarihinden itibaren açılacak. Kuyrukları önlemek için müşteri sayısı sınırlanacak.
Büyüklüğünden bağımsız olarak araba galerileri, bisiklet ve kitapçı dükkanları da kapılarını 20 Nisan'da tekrar müşterilerine açacak.
Son sınıf öğrencileri, gelecek yıl bitirme sınavlarına girecek olan öğrenciler ve ilkokul son sınıf öğrencileri hijyen ve koruma kuralları şartıyla 4 Mayıs tarihinden itibaren derslere başlayacak. Sınıflar en fazla 15 öğrenciyle sınırlı tutulacak.
Büyük etkinlikler üzerindeki yasak 31 ağustos tarihine kadar devam edecek. Maçlarda seyirci yasağı da bu tarihe kadar geçerli.
Kilise, cami ve sinagoglarda ibadet yasağı gelecek hafta yeniden değerlendirilecek.
Maske tavsiyesi var ama mecburiyeti yok. Restoran, kafe ve oteller kapalı kalmaya devam edecek.
Sosyal temas yasağı, seyahat ve dışarıda yalnız veya aynı evde oturmayan bir kişiyle ya da aynı evde oturan aile fertleriyle dolaşabilme sınırlaması 3 Mayıs tarihine kadar uzatıldı.
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ABD'DE SON DURUM NE?
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak için alınan sosyal mesafe tedbirlerinin aşının kısa zamanda bulunmaması durumunda 2022'ye kadar devam edebileceği belirtildi.
Harvard Üniversitesine bağlı T.H. Chan Halk Sağlığı Bölümü ekibi, Kovid-19 salgını ve ABD'deki etkilerine ilişkin yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı.
Salgının olası senaryolarını tespit etmek için Kovid-19 ile diğer koronavirüs çeşitlerinin kıyaslandığı raporda, Beyaz Saray tarafından yapılan "salgının bu yaz durabileceği" yönündeki açıklamalarla çelişen ifadelerin olması dikkati çekti.
Buna göre halkın evde kalma süresi ve okulların kapatılması da dahil olmak üzere alınan tedbirlerin uzayabileceği belirtilirken, "Yoğun bakım kapasitesi önemli ölçüde artırılmadıkça veya tedavi için aşı bulunmadıkça tedbir süreleri 2022'ye kadar devam edebilir." ifadesine yer verildi.
Bununla birlikte virüsün kontrol altına alınması halinde bile 2024'e kadar bulaşma ihtimalinin devam edeceği belirtilirken, teşhis ve gözetimin sürdürülmesi gerektiğine vurgu yapıldı.
Kovid-19 virüsünden enfekte olan insanların virüse karşı bağışıklık kazanıp kazanmadığına dair net bulguların olmadığı belirtilen raporda, buna gerekçe olarak Kovid-19'a ilişkin güvenilir bir antikor testinin henüz olmaması gösterildi.
Konuya ilişkin basın açıklaması yapan Chan Halk Sağlığı Bölümü Epidemiyoloji Profesörü Dr. Marc Lipsitch, tedbirlerin tamamen kaldırılması durumunda virüsün yayılma hızında yüksek artış görüleceğini kaydetti.
Lipsitch, "En azından bireyler arasındaki sosyal mesafe tedbirinin çok uzun bir süre devam edeceğini söyleyebilirim." dedi.
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Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyonu geçerken, iyileşenlerin sayısı 508 bine, can kayıpları ise 132 bine ulaştı.
Kovid-19 salgınının en fazla etkilediği ABD'de vaka sayısı 620 bini aşarken, can kayıpları 27 bin 500'e, iyileşenlerin sayısı ise 47 bin 700'e yükseldi.
İtalya'da Kovid-19 hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 645'e ulaşırken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 165 bin 155'e, iyileşenlerin sayısı ise 38 bin 92'ye çıktı.
İspanya'daki vaka sayısı 177 bin 633'e çıkarken, Kovid-19 kaynaklı can kayıpları 18 bin 579'a, iyileşenlerin sayısı 7 bin 853'e yükseldi.
Fransa'da ise hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 167'ye çıktı. Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 147 bin 863'e, iyileşenlerin sayısı 31 bine ulaştı.
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 12 bin 868'e çıkarken, vaka sayısı 98 bin 476'ya yükseldi.
Can kayıpları İran'da 4 bin 777, Belçika'da 4 bin 440, Almanya'da 3 bin 592, Hollanda'da 3 bin 134, Brezilya'da 1590, İsviçre'de 1239, İsveç'te 1203, Kanada'da 1006 olarak açıklanırken, salgının ortaya çıktığı Çin'de son 24 saatte ölüm 1 artarak 3 bin 342 oldu.
Batı Afrika ülkesi Gine'de ise Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.
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BELÇİKA'DA KISMİ TECRİT UZATILDI
Belçika'daki "kısmi tecrit" uygulaması, 3 Mayıs'a kadar uzatıldı.
İngiltere'deki huzurevi sakinlerinin salgın karşısında ölüme terk edildiği ve bu yerlerde ölenlerin sayısının 4 bini bulduğu öne sürüldü.
Almanya'da Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında 20 Nisan'da mağazalar, 4 Mayıs'ta da okullar ve berberler kademeli olarak açılacak.
Endonezya'da Kovid-19'a yakalanan Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi iyileşti.
Tayland hükümeti, ülkeye yönelik ticari uçuş yasağını ay sonuna kadar uzattı.
Malavi'de 3 hafta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Hindistan'da 3 Mayıs'a kadar sürecek ülke çapındaki tecrit süresince alkol ve tütün satışına yasak getirildi.
Sudan'da camilerde cemaatle namaz kılınması askıya alındı.
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FRANSA'DA ÖLÜ SAYISI 17 BİN 167'YE YÜKSELDİ
Fransa'da corona virüs(Kovid-19) salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde ''bin 478'' kişi artarak 17 bin 167'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 4 bin 560 artarak 147 bin 863'e ulaştığını söyledi.
Kovid-19 nedeniyle 6 bin 457'si yoğun bakımda olmak üzere 31 bin 779 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü ifade eden Salomon, hastanelerde bulunanların sayısının ilk kez düştüğünü kaydetti.
Salomon, hastalığı atlatan kişi sayısının ise son 24 saatte 2 bin 195 artarak 31 bine çıktığını belirtti.
Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının hastanelerde 10 bin 643'e ve 1 Mart'tan bu yana yaşlı bakımevlerinde 6 bin 524'e ulaştığını, böylece toplam can kaybının 17 bin 167 olduğunu duyuran Salomon, salgın eğrisinde "plato" aşamasına gelindiğini vurguladı.
Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının görüldüğü 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 778 artarak 12 bin 107 oldu.
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 778 artarak 12 bin 107'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, can kaybı 11 bin 329'dan 12 bin 107'ye çıkarken, vaka sayısı 5 bin 352 artarak 93 bin 873 oldu.
Son 24 saatte 11 bin 879 kişiye daha test yapıldı, toplam test sayısı 382 bin 650'ye yükseldi.
Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı ise 28 oldu.
Ölümler açıklanandan yüzde 10 daha fazla
Bu arada Ulusal İstatistik Kurumunun (OSN) yayımladığı veriler, koronavirüs nedeniyle ölümlerin ilan edilenden yaklaşık yüzde 10 daha fazla olabileceğini gösterdi.
Bu verilere göre, 27 Mart-3 Nisan haftasında İngiltere ve Galler'de 4 bin 122 kişinin ölüm belgesine koronavirüs notu düşüldü. Ancak bu ölümlerden 3 bin 716'sı hastanelerde kayda geçerken, 217'si huzurevleri, 136'sı evler, 33'ü bakımevleri ve 20'si diğer yerlerde gerçekleşti.
Sağlık Bakanlığının günlük olarak duyurduğu sayılarda sadece hastane verilerinin esas alınması, genel tabloyu göstermesi açısından hatalı bulunuyor.
Kısmi karantina 5 Mayıs'a kadar uzatılacak
Bu arada Times gazetesi, perşembe süresi dolacak olan kısmi karantina uygulamasının 5 Mayıs'a kadar uzatılacağını yazdı. Hükümet, taburcu edilse de hala tam olarak iyileşmeyen Başbakan Boris Johnson olmadan bu kararı alacak.
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ENDONEZYA VE MALEZYA'DA VAKA SAYISI 5 BİNİ AŞTI
Endonezya Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, ülke genelinde son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısının 282 artarak 4 bin 839’a yükseldiğini açıkladı.
Ahmed Yurianto, can kaybının 60 artışla 459’a çıktığını ve 426 kişinin iyileştiğini duyurdu.
Öte yandan Devlet Başkanı Joko Widodo, telekonferans yoluyla düzenlenen kabine toplantısında, ülkede Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla virüs taşıyıcılarının izinin sürülmesinin yanı sıra test sayılarının artırılması talimatı verdi.
Devlet Başkanı Joko Widodo ayrıca, bakanlara ve bölgesel idarecilere salgından dolayı olası küresel ekonomik durgunluğa karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini hatırlattı.
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Malezya’da can kaybı 82 oldu
Malezya’da toplam Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 170 kişiye daha teşhis konması üzerine 4 bin 987’ye yükselirken toplam vefat sayısı, bugün 5 kişinin yaşamını yitirmesiyle 82 oldu..
Hükümet, 28 Nisan’a kadar sürecek olan kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşların, yarından itibaren doğrudan mahkemede yargılanacağını açıkladı..
Şimdiye kadar yasağa uymayan 1374 kişinin gözaltına alındığı, bu kişilerden 427’sinin mahkemede suçlandığı bildirildi..
Ayrıca Kovid-19 tedbirleri kapsamında başkent Kuala Lumpur’da Hint camisi Masjid India’nın bulunduğu mahallede salgın tespit edilmesi üzerine, mahalle karantinaya alındı..
Japonya’da vaka sayısı 8 bin 850’ye yükseldi.
Japonya’da Kovid-19 vaka sayısının 8 bin 850’ye, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 169’a ulaştığı açıklandı.Son 24 saatte 161 yeni vakanın görüldüğü başkent Tokyo’da toplam vaka sayısı 2 bin 319’a çıktı.
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BREZİLYA'DA İLAÇ TESTİ YARIDA KESİLDİ
Brezilya'da sıtma ilacı klorokin difosfatın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisindeki etkisini araştıran klinik denemede iki hastanın ilacın yan etkisi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi."Livescience" internet sitesinde yer alan habere göre, Brezilya'nın Amazon eyaletindeki Manaus Tropik Tıp Enstitüsünden bilim insanları tarafından yürütülen klinik denemede yüksek doz ilaç verilen hastaların bazıları kalp ritim bozuklukları gösterirken, iki hasta kalp çarpıntısından yaşamını yitirdi.Araştırmacılar görülen yan etki nedeniyle, 440 hasta üzerinde yapılması planlanan denemenin düşük dozda sürdürüleceğini kaydetti."Hidroklorokin" adı verilen ilacın etken maddesi olan klorokin difosfat, Kovid-19 vakalarının tedavisi için tescillenmiş olmamasına rağmen anti-viral etkisi nedeniyle ileri vakaların tedavisinde deneysel bir ilaç olarak kullanılıyordu.İlaç ABD Başkanı Donald Trump'ın Hidroklorokin'in Kovid-19 tedavisinde "oyun değiştiren" bir ilaç olduğunu ifade etmesiyle gündeme gelmiş, tıp otoriteleri ilacın Kovid-19 tedavisinde kesin başarı sağladığı sonucuna varılmaması gerektiği uyarısında bulunmuştu.
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CORONA VİRÜSÜ NEDİR?
Koronavirüsler, hem hayvanlarda hem de insanlarda bulunan geniş bir virüs ailesidir. Bazıları insanları enfekte eder ve soğuk algınlığından, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha ciddi hastalıklara neden olduğu bilinmektedir.
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KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?
COVID-19'un en yaygın semptomları ateş, yorgunluk ve kuru öksürüktür. Bazı hastalarda ağrı ve sızı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı veya ishal olabilir. Bu semptomlar genellikle hafiftir ve yavaş yavaş başlar. Bazı insanlar enfekte olur, ancak herhangi bir semptom görülmez ve kendilerini kötü hissetmezler. Çoğu insan (yaklaşık% 80) özel tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşir. COVID-19 virüsünü alan her 6 kişiden yaklaşık 1'i ağır hastalanmakta ve nefes almakta güçlük çekmektedir. Yaşlı insanlar ve yüksek tansiyon, kalp problemleri veya diyabet gibi altta yatan tıbbi sorunları olanların ciddi hastalık geliştirme olasılığı daha yüksektir. Hastalığa yakalanan insanların yaklaşık % 2'si ölmüştür. Ateş, öksürük ve nefes almada zorluk çeken insanlar mutlaka tıbbi yardım almalıdır.
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CORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?
COVID-19 virüsü kişiden kişiye, hasta bir kişi tarafından öksürme, hapşırma veya solunum esnasında havaya atılan küçük damlacıklar yoluyla bulaşır. Hasta kişinin yakınında bulunan diğer kişiler havadaki damlacıkları soluyarak enfekte olabildikleri gibi, damlacıkların etraftaki nesnelere ve yüzeylere düşmesi ve insanların buralara temas etmiş kirli elleriyle gözlerine, burunlarına veya ağızlarına dokunmasıyla da COVID-19’a yakalanmaları mümkündür. Bu yüzden hasta olan bir kişiyle arada 1 metreden (3 feet) daha fazla mesafe bulundurmak ve elleri sık sık yıkamak çok önemlidir. DSÖ, COVID-19'un yayılma yolları konusunda devam eden araştırmaları değerlendirmekte ve güncellenmiş bulguları paylaşmaktadır.
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CORONA VİRÜSÜNDEN NASIL KORUNURUZ?
Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması önerilmektedir. Yurtdışına çıkışın zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:
Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs (COVID-19) için de geçerlidir. Bunlar;
El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.
Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir
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Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir. Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı,
mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır..
Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir..
Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır..
Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir. El yıkamanın ve kişisel temizliğin corona virüsünden korunmada en etkin rol oynadığı şu günlerde, ülkemizde en fazla araştırılan konulardan birini de corona virüsünden nasıl korunuruz sorusu oluşturuyor. Uzmanlar, kolonya kullanımı, sık el yıkama,14 gün kuralı gibi hatırlatmalar ise corona virüsünde karşı almamız gereken önemleri sıklıkla sıralıyor. İşte, corona virüsünden konunmak için yapılması gerekenler;
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Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması önerilmektedir. Yurtdışına çıkışın zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:
Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs (COVID-19) için de geçerlidir. Bunlar;
El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.
Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).
Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir
Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.
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KORONAVİRÜS HAVA YOLUYLA BULAŞIR MI?
Bugüne kadar yapılan bilimsel çalışmalar, Kovid-19'un havadan çok solunum damlacıkları ile bulaştığını gösteriyor.
Antibiyotikler hastalığın önlenmesinde ve tedavisinde etkili mi?
Antibiyotikler virüs üzerinde etkili değil. Kovid-19'a bir virüs neden olduğundan antibiyotikler işe yaramıyor.
Hastalığı tedavi edecek ya da önleyecek bir ilaç ya da aşı var mı?
Bugüne kadar Kovid-2019'u önlemek veya tedavi etmek için aşı ve spesifik bir antiviral ilaç bulunmuyor. İlaç ve aşı geliştirilmesine yönelik de çalışmalar yürütülüyor ve olası aşılar ve bazı spesifik ilaçlar klinik araştırmalarla test ediliyor.
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VİRÜS YÜZEYLERDE TUTUNUYOR MU?
Kesin olmamakla birlikte Kovid-19'un da diğer koronavirüsler gibi davrandığı öngörülüyor. Yapılan bilimsel çalışmaların ön bilgilerine göre, yüzeylerde birkaç saat veya birkaç güne kadar kalabiliyor. Bu süre, yüzey tipi, ortam sıcaklığı veya nem oranına göre değişiklik gösterebiliyor.
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14 GÜN KURALI NEDİR?
Basit önlemlerle koronavirüsün yayılmasını engellemek mümkün mü?
Koronavirüsün yayılmasından korumak için 14 maddelik kurala uymak gerekiyor.1- Ellerinizi su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca sık sık yıkayın.
2- Öksürme ve hapşırma sırasında ağzınızı, burnunuzu tek kullanımlık mendille kapayın. Mendil yoksa dirsek içini kullanın.
3- Ellerinizle gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın.
4- Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 3-4 metre mesafe koyun.
5- Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin veya erteleyin.
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6- Yurt dışından dönüşte ilk 14 günü evinizde geçirin, ziyaretçi kabul etmeyin.
7- Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın.
8- Kapı kolları, armatürler, lavabolar gibi sık kullanılan yüzeyleri su ve deterjanla her gün temizleyin.
9- Havlu gibi kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayın.
10- Kıyafetlerinizi 60-90 derecede normal deterjanla yıkayın.
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11- Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının.
12- Güçlü bir bağışıklık sistemi için bol sıvı tüketin, dengeli beslenin ve uyku düzeninize dikkat edin.
13- Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa yaşlılarla ve kronik hastalığı bulunanlarla temas etmeyin ve maske takmadan dışarı çıkmayın.
14- Düşmeyen ateş, öksürük ve nefes darlığınız varsa maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun.