CORONA VİRÜSÜ SON DURUM: Dünyada ve Türkiye il ve ilçe koronavirüs (korona virüs) vaka ve ölüm sayısı tablosu

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyonu geçerken, iyileşenlerin sayısı 508 bine, can kayıpları ise 132 bine ulaştı.



Kovid-19 salgınının en fazla etkilediği ABD'de vaka sayısı 620 bini aşarken, can kayıpları 27 bin 500'e, iyileşenlerin sayısı ise 47 bin 700'e yükseldi.



İtalya'da Kovid-19 hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 645'e ulaşırken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 165 bin 155'e, iyileşenlerin sayısı ise 38 bin 92'ye çıktı.



İspanya'daki vaka sayısı 177 bin 633'e çıkarken, Kovid-19 kaynaklı can kayıpları 18 bin 579'a, iyileşenlerin sayısı 7 bin 853'e yükseldi.



Fransa'da ise hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 167'ye çıktı. Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 147 bin 863'e, iyileşenlerin sayısı 31 bine ulaştı.



İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 12 bin 868'e çıkarken, vaka sayısı 98 bin 476'ya yükseldi.



Can kayıpları İran'da 4 bin 777, Belçika'da 4 bin 440, Almanya'da 3 bin 592, Hollanda'da 3 bin 134, Brezilya'da 1590, İsviçre'de 1239, İsveç'te 1203, Kanada'da 1006 olarak açıklanırken, salgının ortaya çıktığı Çin'de son 24 saatte ölüm 1 artarak 3 bin 342 oldu.



Batı Afrika ülkesi Gine'de ise Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.