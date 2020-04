CORONA VİRÜSÜ SON DURUM: Dünyada ve Türkiye il ve ilçe koronavirüs (korona virüs) vaka ve ölüm sayısı tablosu

Öte yandan, tamamen karantina altına alınan Tuzi şehrindeki tedbirlerin 21 günün ardından hafifletilmesine karar verildi. Tuzi'de 8.00-14.00 saatlerinde aile bireylerinden bir kişinin dışarı çıkabileceği, ayrıca eczane ve marketlerin de hizmet vermeye başlayacağı açıklandı.



Can kaybının 56'ya, virüs bulaşan kişi sayısının ise 1220'ye çıktığı Slovenya'da da hükümet, gelecek haftadan itibaren bazı tedbirlerin hafifletilmesi yönünde karar alırken, bu kararın tam olarak neleri kapsayacağı belirtilmedi.



Çekya'da vatandaşlara seyahat izni



Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirleri hafifletmeye başlayan bir diğer Avrupa ülkesi de Çekya oldu. Çekya'da bugünden itibaren halkın seyahat etmesine izin verildi. Acil durumun nisan ayı sonuna kadar uzatıldığı Çekya'da, yurt dışına çıkan kişilerin ülkeye girişlerde 14 günlük karantina sürecine uymaları gerekecek.



Vucic, Şi ile görüştü



Salgından en fazla etkilenen Balkan ülkelerinden Sırbistan'da, bugün 9 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 94'e yükselirken vaka sayısı da 411 artarak 4 bin 465'e çıktı.



Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Kovid-19 salgını ile mücadeleyi ele aldı. Sırbistan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çin'in desteğiyle Belgrad ve Niş şehirlerinde kurulan laboratuvarların Sırbistan'ın salgınla mücadelesine önemli katkı sunacağı bildirildi.



Hırvatistan'da Kovid-19 salgınıyla ilgili bilgilendirme yapacak "Andrija" isimli dijital asistan tanıtıldı. Whatsapp üzerinden hizmet verecek dijital asistanın, ülkedeki sağlık çalışanlarına salgınla ilgili gelişmelere dair bilgiler vermesi ve insanlara Kovid-19 belirtileri hakkında yardımcı olması amaçlanıyor.



Hırvatistan Sağlık Bakanı Vili Beros, ülkedeki toplam vaka sayısının 1704'e, can kaybının ise 29'a çıktığını duyurdu.