Corona Virüsü son durum: Dünya ve Türkiye'de son vaka sayısı.. Virüsün tedavisinde son dakika gelişmeler..



Koronavirüs enfeksiyonu bulguları nelerdir?

Hastalığın başlangıcı çoğu zaman diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarına benzer. Ateş, öksürük, nefes darlığı, kas ağrısı, kusma, ishal yakınmaları görülebilir. Özelikle ilk 9 yaşta hastalığın hafif seyretme olasılığı yüksektir. Erişkinlere göre zaman zaman ateş vb. olmaksızın da seyredebilmektedir. Hastalıkla enfekte olanların bir kısmı hastalığı hiç yakınmasız geçirebilir.

Koronavirüs enfeksiyonlarının kuluçka süresi nedir?

Koronavirus enfeksiyonlarının kuluçka süresi 2-14 gündür, bu süre diğer virüslerden daha uzundur. Hastalığın salgın olduğu yerlere seyahat edenlerin 14 gün süreyle gözetim altında kalması bu nedenledir.

Çocuklarda koronavirüs enfeksiyonu nasıl seyrediyor?

Bu zamana kadar olan koronavirüse bağlı olarak kaybedilen olguların büyük çoğunluğu ileri yaş ve kronik hastalığı olan kişilerdir. Hastalık özelikle ileri yaştaki hipertansiyon, kronik kalp, akciğer hastalığı olan kişilerde daha ağır seyredebilmektedir. Hastalığın ağır seyrettiği olgularda gelişen zatürre, solunum yetersizliği bulgularının gelişimi ile birlikte yoğun bakım gereksinimine neden olabilmektedir. Koronavirüs enfeksiyonu geçirenlerde ölüm olasılığı %2-3 civarındadır. Sigara içme hastalığın ağır geçirebilme ihtimalini 14 kat arttırmaktadır. Çocuklarda hastalığın daha hafif seyretme olasılığının yüksek olmasının nedeni net saptanmamakla birlikte, çocukların immün yanıtının düşük olmasının hastalık sırasında oluşan akciğer tahribatını azalttığı söylenilmektedir.

Hastalıktan korunmak için yapılması gerekenler nelerdir?

Bu koşullarda hastalıktan korunma için en önemli önlem zorunlu olmadıkça evden çıkmadan izolasyonu uygulamaktır. El sıkma, öpüşmeden kaçınılmalıdır. Virüsün yüzeylerde çok uzun süreli kalabilmesi el yıkamanın önemini arttırmaktadır. En az 20 saniye süreyle parmak araları ve el bilekleri dahil olarak ellerin su ve sabunla yıkanması en önemli yapılması gereken unsurdur. El yıkamanın mümkün olmadığı koşullarda alkol bazlı el dezenfektanları ile elleri dezenfekte etmek uygun olacaktır. Yüzeyleri alkol bazlı dezenfektanlarla ve çamaşır suyu ile silmek, yüzeylerden bulaşıcılığı azaltacaktır.

Hastalığın tedavisi nedir?

Hastalığın kesin tedavisi bulunmamakla birlikte antiviral ilaçlar ve hidroksiklorokin ile tedavi yanıtı ile ilgili her geçen gün olumlu sonuçlar bildirilmektedir.

Koronavirüs aşısı yakın zamanda bulunabilinir mi?

Şu anda pek çok ülkenin Koronavirüs aşısına ilişkin çalışmaları mevcut. Ancak yeni uygulamaya başlanılacak her aşı için denenilirlik süresi (faz çalışmaları) ortalama 1 yıl dolayısıyla yakın zamanda aşı uygulayabilme ihtimali maalesef bulunmamaktadır.,