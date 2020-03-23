Corona Virüsü son durum: Dünya ve Türkiye'de son vaka sayısı.. Virüsün tedavisinde son dakika gelişmeler..
Corona Virüsü her geçen gün dünyada daha da kritik bir hale gelmeye devam ediyor. İtalya'da durum kötüye giderken, hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. İtalya'da gelen son dakika haberlerine göre 59.138 vaka bulurken, 5.476 kişi hayatını kaybetti. 7.024 kişi de bu virüsten tedavi olarak kurtuldu. Tüm dünya Corona Virüsü ile mücadele ederken alınan tedbirler daha da sıkılaştırılmaya başlandı. Türkiye'de son durumu ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile duyurdu. En merak edilen sorulardan biri olan Türkiye'de kaç vaka var sorusuna yaptığı detaylı açıklamada cevap veren Koca, 'BUGÜNE KADAR toplam 20.345 test yapıldı, 1.236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, “yok” dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek.' diyerek vatandaşları bilgilendirdi. İşte Türkiye ve Dünyada son dakika corona virüs haberleri ve detaylar
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Dünya Genelinde 339.259 corona virüs vakası tespit edilirken, virüsten tedavi olarak kurtulanların sayısı 100 bine yaklaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise dünya genelinde 14.706 kişi oldu. Corona Virüsü salgını ile birlikte hayatımıza yeni giren terimlerde bir takım karışıklarda oluyor. Corona Virüs esasında virüs ailesinin genel adı. Geçmiş yıllarda büyük etkisi görülen SARS, MERS gibi hastalıklarda Corona Virüs çatısı altında. Şuan yaşadığımız salgın ise Covid olarak adlandırılıyor. Aslında Corona Virüsü olarak konuştuğumuz ve adlandırdığımız virüs Covid ve bu virüsün yol açtığı hastalığın adı Covid 19 olarak isimlendiriliyor.
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Ülkemizdeki son durum vatandaşlarımız tarafından merak edilirken, dikkat çeken açıklamayı akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı. Koca ilk paylaşımında; Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar. Diyerek bir sonraki paylaşımında da şu detaylara yer verdi;
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BUGÜNE KADAR toplam 20.345 test yapıldı, 1.236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, “yok” dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek. dedi.. İşte Türkiye ve Dünyada corona virüsü hakkında son dakika gelişmeleri;
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İTALYA'DA 18 SAĞLIK ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ
İtalyan Adnkronos ajansının haberine göre, ülkede ilk Kovid-19 vakalarının görüldüğü Lodi’de Doktor Andrea Carli’nin 19 Mart’ta koronavirüs nedeniyle öldüğünün kesinleşti. Carli ile beraber İtalya’nın koronavirüsle mücadelesinde yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısı da 18'e yükseldi.
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İSPANYA'DA KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 1753' E ÇIKTI
Çinin Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle dünya genelinde 13 bin 407 kişi yaşamını yitirdi. Vakaların en çok görüldüğü ülkeler arasında ilk olarak Çin ve İtalya geliyor. İspanya ise 28 bin 572 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü 3'üncü ülke konumunda. İspanyada ülke çapında koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 1753e yükseldi. Alınan tedbirlere rağmen vaka ve ölü sayısındaki artış, ülkede endişelere neden oldu.
Ülkede 9 bin 702 vakanın bulunduğu başkent Madrid, ülkede en çok vakanın görüldüğü nokta oldu. Kentte 1021 kişi hayatını kaybetti. Madrid kentini ise Katalonya bölgesi takip ediyor. Katalonya bölgesinde vaka sayısının 4 bin 704 olduğu ve 191 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
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MERKEL KENDİSİNİ KARANTİNAYA ALDI
Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, Angela Merkel'e cuma günü koruyucu amaçla zatürre aşısı yapan doktorun koronavirüs testinin pozitif çıktığını, bir saat önce basın toplantısı düzenleyen Angela Merkel'in, toplantının ardından doktorun koronavirüs testinin pozitif çıktığından haberdar olduğunu belirtti. Seibert, bunun üzerine Merkel'in evinde karantina kararı aldığını ifade etti.
Angela Merkel'in karantina günlerinde evinden çalışacağını bildiren Seibert, Başbakanın yakın zamanda koronavirüs testi yaptıracağını vurguladı. Almanya Başbakanı Angela Merkel bugünkü basın toplantısında ülke çapında koronavirüsün yayılmasına karşı sosyal temasın en az 2 hafta süreyle daha da kısıtlanması gerektiğini açıklamış, aileler ve birlikte yaşayanlar hariç 2 kişiden fazlasının bir araya gelmesinin yasaklandığını duyurmuştu.
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KUZEY MAKEDONYA'DA KOVİD-19 NEDENİYLE İLK ÖLÜM
Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Venko Filipçe, düzenlediği basın toplantısında, 57 yaşında Kumanovalı bir kadının Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Kadının iki teste tabi tutulduğunu ve her iki testin de başta negatif sonuçlandığını söyleyen Filipçe, sonuçların negatif çıkmasına rağmen söz konusu kişinin tedavisinin karantinada yapıldığını vurguladı.
Filipçe, kadının vefatının ardından tekrar bir test yapıldığını ve bu testin pozitif çıktığını belirtti. Kuzey Makedonya'da şu ana kadar 116 kişiye Kovid-19 tanısı kondu. Ülkede bu geceden itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Pakistan’da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla büyük şehirlerdeki pazar alanlarının ve halka açık yerlerin kapatılmasına karar verdi.
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NEW YORK'UN 110 BİN YATAĞA İHTİYACI OLABİLİR
New York Valisi Andrew Cuomo da basın toplantısında, eyaletteki Kovid-19 kaynaklı vaka sayısının 15 bin 168'e, ölü sayısının da 114'e çıktığını aktardı. Cuomo, vakaların 9 bin 45'inin New York kentinde olduğunu kaydetti. Hastanelerde yaşanan sıkıntılara işaret ederek, hastanelere kapasitelerini artırma çağrısı yapan Cuomo, "Şu anda eyalet genelinde 53 bin yatak kapasitemiz var ama bizim 110 bin yatağa ihtiyacımız olacak." dedi.
Eyaletteki tüm hastanelere kapasitelerini artırma çağrısı yapan Cuomo, herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydetti. Federal hükümeti tıbbi kaynakları millileştirmeye çağıran Cuomo, "New York'taki vaka sayıları diğer eyaletlerden 15 kat daha fazla ama biz hala kaynak alabilmek için diğer eyaletlerle mücadele etmek zorunda kalıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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Tüm uyarılara rağmen birçok insanın dışarıya çıkmaya devam etmesini eleştiren Cuomo, "Bu sadece hata değil. Bu duyarsızlık. Bu küstahlık. Bu kendi kendimize zarar veren bir davranış. Bu başkalarına saygısızlık. Bu işin şakası yok ve ben şaka yapmıyorum." uyarısında bulundu. Kovid-19 kaynaklı vaka ve ölü sayısının her geçen gün arttığı ABD'de, hem federal hükümet hem de yerel yönetimler tıbbi kaynakların artırılması konusundaki çalışmalarına hız veriyor.
Bu kapsamda ABD ordusuna bağlı Mühendisler Birliği, virüsün yoğunlukla görüldüğü New York ve California eyaletindeki hasta yatak kapasitelerinin artırılması için çalışıyor. Birlik, virüs vakalarının en yoğun görüldüğü New York'ta 10 bin yeni yatak kapasitesi oluşturmayı planlıyor.
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VİRÜSÜN TEDAVİSİNE İLİŞKİN ARAŞTIRMA
Veran, sıtma tedavisinde kullanılan ve "chloroquine" adı verilen ilacın Kovid-19'a karşı etkili olup olmadığının araştırıldığını, 15 gün içerisinde sonuçların ortaya çıkacağını belirtti. Olivier Veran, sonuçların olumlu çıkması halinde bu tedavinin virüsü taşıyan Fransızlarda uygulanacağını söyledi.
Fransız hükümeti, bu ilacın yurt dışına ihracatını yasakladı. Bilim adamları, Fransız ilaç şirketi Sanofi'nin sıtma tedavisinde kullanılan bir ilacının 300 bin dozunun, koronavirüse karşı kullanılacak aşının geliştirilmesine katkıda bulunacağını belirtilmişti. Marsilya'da bir hastanede çalışan Fransız hekim Didier Raoult'un bu ilacı virüse yakalanan 24 kişide test ettiği, hastaların yüzde 75'inin iyileştiği kaydedilmişti.
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RUS DOKTORLARDAN ÇARPICI İDDİA
Doktorlar Birliği Sendika Yöneticisi Anastasiya Vasilyeva, yayınladığı görüntüde Rusya'daki koronavirüsle ilgili durumu değerlendirdi. Kovid-19'un gerçek boyutlarının saklandığını iddia eden Vasilyeva, "Doktorları gerçek durumu gizlemeye ve koruyucu ekipmanların eksik olduğu konusunda susmaya zorluyorlar. Ülkemizi tehlikeye atıyorlar. Bu yetkililerin aptallığıdır." dedi. Doktorların koruma ekipmanı olmadan hastaları tedavi etmek zorunda kaldığını savunan Vasilyeva, "Doktorlara virüse karşı bütün dünyada kullanılan koruma ekipmanlarının verilmemesi halka karşı işlenen bir suçtur." yorumunda bulundu.
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COVID-19 enfeksiyonu nedir? Nasıl bulaşır?
Koronavirüs tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gündeme oturdu. Peki, koronavirüs enfeksiyonu çocuklarda nasıl seyrediyor? Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Semra Akkuş Akman, koronavirüs enfeksiyonları hakkında önemli bilgiler verdi.
COVID-19 enfeksiyonu nedir ? Nasıl bulaşır? Co-Vid 19 Koronavirus ailesinden bir virüs olup ilk defa Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde bir hayvan pazarında çalışanlarda hastalığa neden olmuş bir virüstür. Hastalık damlacık yoluyla bulaşır. Hastalığı olan kişinin hapşırma ve öksürmesine maruz kalmak, hasta kişinin enfekte salgısının bulaştığı yüzeye elle temas edip ardından bu elle mukozalara temas etmek hastalığın bulaşmasına neden olur. Diğer virüslere göre yüzeylerde çok uzun süre oda sıcaklığında kalabilmesi virüsün bulaşıcılığını arttırmaktadır.
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Koronavirüs enfeksiyonu bulguları nelerdir? Hastalığın başlangıcı çoğu zaman diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarına benzer. Ateş, öksürük, nefes darlığı, kas ağrısı, kusma, ishal yakınmaları görülebilir. Özelikle ilk 9 yaşta hastalığın hafif seyretme olasılığı yüksektir. Erişkinlere göre zaman zaman ateş vb. olmaksızın da seyredebilmektedir. Hastalıkla enfekte olanların bir kısmı hastalığı hiç yakınmasız geçirebilir. Koronavirüs enfeksiyonlarının kuluçka süresi nedir? Koronavirus enfeksiyonlarının kuluçka süresi 2-14 gündür, bu süre diğer virüslerden daha uzundur. Hastalığın salgın olduğu yerlere seyahat edenlerin 14 gün süreyle gözetim altında kalması bu nedenledir. Çocuklarda koronavirüs enfeksiyonu nasıl seyrediyor? Bu zamana kadar olan koronavirüse bağlı olarak kaybedilen olguların büyük çoğunluğu ileri yaş ve kronik hastalığı olan kişilerdir. Hastalık özelikle ileri yaştaki hipertansiyon, kronik kalp, akciğer hastalığı olan kişilerde daha ağır seyredebilmektedir. Hastalığın ağır seyrettiği olgularda gelişen zatürre, solunum yetersizliği bulgularının gelişimi ile birlikte yoğun bakım gereksinimine neden olabilmektedir. Koronavirüs enfeksiyonu geçirenlerde ölüm olasılığı %2-3 civarındadır. Sigara içme hastalığın ağır geçirebilme ihtimalini 14 kat arttırmaktadır. Çocuklarda hastalığın daha hafif seyretme olasılığının yüksek olmasının nedeni net saptanmamakla birlikte, çocukların immün yanıtının düşük olmasının hastalık sırasında oluşan akciğer tahribatını azalttığı söylenilmektedir. Hastalıktan korunmak için yapılması gerekenler nelerdir? Bu koşullarda hastalıktan korunma için en önemli önlem zorunlu olmadıkça evden çıkmadan izolasyonu uygulamaktır. El sıkma, öpüşmeden kaçınılmalıdır. Virüsün yüzeylerde çok uzun süreli kalabilmesi el yıkamanın önemini arttırmaktadır. En az 20 saniye süreyle parmak araları ve el bilekleri dahil olarak ellerin su ve sabunla yıkanması en önemli yapılması gereken unsurdur. El yıkamanın mümkün olmadığı koşullarda alkol bazlı el dezenfektanları ile elleri dezenfekte etmek uygun olacaktır. Yüzeyleri alkol bazlı dezenfektanlarla ve çamaşır suyu ile silmek, yüzeylerden bulaşıcılığı azaltacaktır. Hastalığın tedavisi nedir? Hastalığın kesin tedavisi bulunmamakla birlikte antiviral ilaçlar ve hidroksiklorokin ile tedavi yanıtı ile ilgili her geçen gün olumlu sonuçlar bildirilmektedir. Koronavirüs aşısı yakın zamanda bulunabilinir mi? Şu anda pek çok ülkenin Koronavirüs aşısına ilişkin çalışmaları mevcut. Ancak yeni uygulamaya başlanılacak her aşı için denenilirlik süresi (faz çalışmaları) ortalama 1 yıl dolayısıyla yakın zamanda aşı uygulayabilme ihtimali maalesef bulunmamaktadır.,