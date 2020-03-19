Corona Virüsü son durum.. Anlık ve Canlı haritalı virüs takip ekranı.. Corona Virüsü Türkiye ve Dünya geneli son veriler
Corona Virüsü salgın halinde devam ederken, vatandaşlar dünya genelindeki son dakika haberlerini geliştirilen haritalar ile canlı ve anlık olarak takip etmek istiyorlar. Corona Virüsü'nde dünya genelinden ürküten haberler gelmeye devam ederken, bir çok ülke önlem seviyelerini arttırdı. Türkiye Corona Virüs vakalarının çıkmasının ardından vatandaşlar hem ülkemizdeki hem de dünyadaki son durumu takip ediyorlar. Corona Virüs'te anlık olarak vaka sayısı 222.642 kişiye ulaşmış durumda. Dünya genelinde 9.115 kişi hayatını kaybederken, 84.506 kişi de sağlığına kavuşarak corona virüsünden kurtuldu. Peki hangi ülkelerde son durum ne şekilde? İşte Corona Virüsü son durum.. Anlık ve Canlı haritalı virüs takip ekranı.. Corona map Türkiye ve Dünya geneli
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Corona Virüsü'nde bir çok ülkede önlemler daha da arttılırken ülkemizdeki son durum da merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasında ülkemizde virüsten hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısının 3 olduğunu açıkladı. Türkiye'de açıklanan son vaka sayısı ise 191.
ANLIK, CANLI CORONA VİRÜSÜ VAKA VE SON DURUM HARİTASI Corona virüsü için anlık ve canlı harita takibini gerçekleştirmek ve en son haberleri okumak için aşağıdaki sayfaya tıklayabilirsiniz. CORONA VİRÜSÜ HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ
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BAKAN KOCA SORULARI YANITLADI
Bakan Fahrettin Koca, bilgilendirmeden sonra TBMM'de soruları da yanıtladı. Bakan Koca, şunları söyledi:
''Şu an bir kit sorunumuz yok. Merkez sayılarımızı giderek artırdık. Neye göre artırdık, Bilim Kurulu kimlerden nasıl test yapılması gerektiğini belirten Bilim Kuruluydu. Ama dinamik bir yapı olduğu için bu değişikliğe uğradı. Önce Çin öyküsü olanlar, devamında İran öyküsü olanlar. Daha sonra Avrupa öyküsü olanlar, şimdi ise artık yurt dışı öyküsü olandan çıktık, her vatandaştan alınacak algoritmaya gelindi. 'Bizim bulaşıcılığı önlememiz gerekiyor. Üniversitedeki hocamızı da sorumlu kıldık. Önümüzdeki dönemde hem test hem vaka sayısı giderek artabilir.
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AYTAÇ YALMAN AÇIKLAMASI
Hacettepe, Ankara, Çapa, Cerrahpaşa dahil olmak üzere eğitimleri verildi. Sayın Paşamız Aytaç Yalman Paşa'nın vefatıyla ilgili net ifade etmek istiyorum. Eski GATA denilen hastanemize müracaat ediliyor. Gelir gelmez entübe ediliyor. Daha önce KOAH tanısı ile takip edilen bir hasta. Yaklaşık 6 saat sonra da ex kabul ediliyor. O dönemde yapılan test de negatif çıkıyor. Fakat klinik bulgusu, özellikle giderek de yaygınlaşınca; akciğer ve benzeri KOAH Olmasına rağmen şüpheli olabilir düşüncesiyle çevresi taranıyor. Orduevi olmak üzere, herkes taranıyor.
Testleri pozitif çıkanlar oldu, ne zaman dün? Bu durumda böyle bir vakada başta negatif sonra pozitif olabilir mi? Olabilir. Biz bunu yeni tanıyoruz. Başta pozitif olup, üç gün sonra negatif olan, yedi gün sonra pozitif olan vakamız da var. Biz bunu yeni tanıyoruz. Bir pencere dönemi olduğu söyleniyor. KOVİD-19'UN TARİHÇESİ Kovid-19'un ortaya çıkış sürecine ilişkin bilgi veren Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin ülke ofisinin, 31 Aralık 2019'da Wuhan şehrinde sebebi bilinmeyen zatürre hastalarını bildirdiğini anımsattı. Koca, 7 Ocak 2020'de etkenin daha önce insanlarda tespit edilmediğini, olayın yeni bir Corona Virüs olarak tanımlandığını anlatarak, "Daha sonra bu yeni hastalığın adı Kovid-19 olarak kabul edildi. Hastalarda ateş ve solunum zorluğu, radyolojik olarak her iki akciğerde zatürreyle uyumlu bulgular tespit edildi." dedi. Ölümlerin, genellikle ileri yaşlarda veya hipertansiyon, diyabet, kalp damar hastalığı, kanser, kronik kalp akciğer hastalıkları başta olmak üzere, eşlik eden sistemik hastalığı olan bireylerde gerçekleştiğini söyleyen Koca, ilerleyen günlerde vaka bildiren ülke sayısının giderek arttığına işaret etti.
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SALGININ MERKEZİ AVRUPA'YA KAYDI
Koca, şubat sonlarında yerli bulaşın yaşandığı ülkelerin ortaya çıkmaya başladığını anımsatan Koca, salgının hızının Marat 2020 başı itibarıyla Çin'de yavaşlarken İran, Güney Kore ve İtalya'da Kovid-19 vakaları ve buna bağlı ölümlerin hızla arttığını belirtti. Salgının merkezinin Avrupa'ya kaydığını vurgulayan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün, 11 Mart 2020'de pandemi yani tüm dünyayı etkileyen ve can kaybına yol açan salgın ilan ettiğini dile getirdi. Fahrettin Koca, hastalığın, esas olarak damlacık yoluyla bulaştığına dikkati çekerek, hasta bireylerin öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçtıkları damlacıklara, diğer kişilerin elleriyle temas etmesi sonrasında ellerini ağız, burun ve göz mukozasına götürmesiyle yayıldığını bildirdi. Kuluçka süresinin asgari 2, azami 14, ortalama 5-6 gün olduğunun gözlendiğine işaret eden Koca, virüsün bulaştırıcılık süresinin kesin olarak bilinmediğini belirtti. Hastalığın, semptomatik dönemden 1-2 gün önce başlayıp, semptomların kaybolmasıyla sona erdiğinin düşünüldüğünü söyleyen Koca, enfeksiyonun yaygın belirtilerinin ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı olduğunu anlattı. Ciddi vakalarda zatürre, ağır akut solunum yolu enfeksiyonu, böbrek yetmezliği hatta ölüm gerçekleşebildiğine değinen Koca, "Ölüm hızı SARS salgınında yüzde 11, MERS salgınında yüzde 35 ile 50 arasıyken Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait Kovid-19 raporuna göre ölüm hızı yüzde 3,8 olarak bildirilmiştir." dedi.
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Asya ülkelerinde ikinci dalga salgın endişesi yaşanıyor
Güney Kore, Çin ve Singapur, ülke dışından gelen kişilerde görülen vakalar nedeniyle ikinci bir koronavirüs dalgasıyla karşı karşıya.Salgının çıkış yeri olan Çin'de dün Vuhan dahil ülke içi kaynaklı hiçbir koronavirüs vakasının görülmediği açıklandı. Bu, salgının seyri açısından önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Fakat, yakın bir zaman önce Çin'e dönen kişiler arasında 34 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Singapur dün 47 yeni vaka açıkladı. Bu kişilerin 30'unun yurt dışından dönenler üçünün de yabancılar olduğu belirtiliyor. Güney Kore'de vaka sayısı Perşembe günü yeniden artış gösterdi. Açıklanan 152 vakadan kaçının ülke dışı kaynaklı olduğu konusunda bilgi verilmedi.Yeni vakaların büyük bölümü Daegu kentinde görüldü. Yaşlıların kaldığı bir bakımevinde 74 kişinin testleri pozitif çıktı.
JAPONYA: ARTIK RİSK YURTDIŞI Japonya'da Çarşamba günü sadece üç yeni vaka rapor edildi. Şimdiye kadar 154 vakanın görüldüğü Hokkaido'da salgının durma noktasına gelmesi nedeniyle Şubat'tan beri devam eden acil durumun kaldırılacağı açıklandı. Bununla birlikte yetkililer kent sakinlerini evlerinden çıkmamaya çağırdı. Vali Naomiçi Suzuki, "Şimdiye kadar dışarı çıkmama konusunda katı önlemler uyguladık. Şimdiyse sosyal ve ekonomik faaliyetlerimize devam ederken enfeksiyonun yayılması riskini azaltma aşamasına geçeceğiz" dedi. Uzmanlar, bu dört ülkede ülke içi kaynaklı vakaların sınırlanması konusunda büyük başarı sağlandığını ancak başka bölgelerde görülen artışın bu ilerlemeye sekte vurabileceğine dikkat çekiyor. 'TSUNAMİDEN BETER OLUR' Salgında gözler şimdi Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ne kaymış durumda. Fakat yeni açıklanan veriler, Asya'da tehlikenin hâlâ sürdüğüne işaret ediyor. Malezya Sağlık Dairesi Müdürü Nur Hişam Abdullah, Facebook mesajında "Lütfen evinizde kalın, kendinizi ve ailenizi koruyun. Lütfen" dedi. Kısmen karantina altında olan Malezya, en fazla vaka görülen Güney Doğu Asya ülkesi. Ülkede şimdiye kadar 790 vaka görüldü. Bunların çoğu Şubat sonunda Tebliğ Cemaati'nin başkent Kuala Lumpur'da bir camide düzenlediği dört günlük etkinlikle bağlantılı. Toplantıya Kanada, Nijerya, Hindistan,ve Avustralya'nın yanı sıra Çin ve Güney Kore'den çok sayıda müridin de katıldığı açıklanmıştı. Hişam Abdullah, "Covid-19 enfeksiyonlarında zincirin kırma şansımız var. Başarısızlığı bir seçenek olarak kabul etmiyoruz. Başarısız olursak, üçüncü bir virüs dalgasıyla karşı karşıya kalırız ve bu tsunamiden beter olur" dedi. ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilere göre şimdiye kadar dünya genelinde 215.955 vaka görüldü ve bunların 8.749'u ölümle sonuçlandı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre vakaların yüzde 80'i Avrupa ve Batı Pasifik Bölgesi'nde ortaya çıktı
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Irak'ta Corona Virüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Irak'ta yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 12'ye çıktı.
Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Kerbela kentinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Açıklamada, ülkede Corona Virüs kaynaklı can kaybının böylece 12'ye yükseldiği aktarıldı. Irak'ta daha önce yapılan açıklamada Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 olarak duyurulmuştu.
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Kovid-19 vaka sayısı ülkelerde artıyor, yönetimler tedbirlerini sıkılaştırıyor
Azerbaycan'da 10, Kazakistan'da 7, Özbekistan'da 5 yeni tip koronavirüs vakası daha tespit edildi. Kovid-19'dan ilk ölümün gerçekleştiği Rusya'da vaka sayısı bugün 199'a çıktı. Ülkelerdeki yeni tip koronavirüs vaka sayısı her geçen gün artıyor, yönetimler bu artışın karşısını alabilmek için tedbirlerini yoğunlaştırıyor. Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, Kovid-19'un 52 kişide daha tespit edildiği belirtildi. Gün içerisinde Kovid-19'a bağlı ilk ölümün gerçekleştiği Rusya'da tespit edilen vaka sayısı 199'a çıktı.
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Azerbaycan'da 10 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 33'e yükseldi. Bugüne kadar toplam 44 vakanın görüldüğü Azerbaycan'da bir kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi de iyileşmişti.
Öte yandan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Koronavirüsle Mücadeleye Destek Fonu kurulması kararı aldı ve Cumhurbaşkanı Rezerv Fonundan yaklaşık 12 milyon doların fona tahsis edilmesi talimatı verdi. Vaka sayıları artıyor Kazakistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dias Ahmetşarip, başkent Nur Sultan'da 7 kişide daha virüsün tespit edildiğini bildirdi. Böylece ülkede vaka sayısı 44 oldu. Ahmetşarip, vakaların 25'inin Nur Sultan'da, diğerlerinin de Almatı'da tedavi altında tutulduğunu dile getirdi. Ermenistan Sağlık Bakanı Arsen Torosyan da virüsün 7 kişide daha tespit edildiğini, 122 kişinin gözetim altında tutulduğunu ifade etti. Özbekistan'da ise vaka sayısı 23'ye yükseldi. Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre bugün 5 kişinin Kovid-19 testinin de pozitif çıktı. Moldova Başbakanı İon Kiku, ülke genelinde tüm eğitim kurumlarının 31 Mart'a kadar kapalı olacağını belirtti. Kiku, kamu kurumlarında çalışanların da mesailerinin kısaltılacağını söyledi. Moldova'da şu an 36 vaka tedavi ediliyor.
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İngiltere Başbakanlık Sözcüsü: Londra'nın tecrit edilme olasılığı sıfır
İngiltere Başbakanlık Sözcüsü, yaptığı açıklamada, "Londra'daki ulaşım ağının kapatılması planı yok ve Londra'ya giriş-çıkışlara herhangi bir kısıtlama getirilme olasılığı sıfır." dedi.
İngiltere Başbakanlık Sözcüsü, polisin kamu düzeni sağlama sorumluluğunun devam edeceğini ve bu amaçla orduda herhangi bir askere alma planının bulunmadığını ifade etti. Hükümetin bu açıklaması, "Kovid-19'la mücadele etmek için başkentin tamamen tecrit edileceği" yönündeki iddiaların ardından geldi. İngiliz basını, tecrit durumunda yağmanın önlenmesi amacıyla ülkedeki süpermarketlere polis desteği sağlanmasının beklendiğini yazdı. Kraliçe, Londra'yı terk etti Başkent Londra, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen şehir olarak öne çıkıyor. Ülkede şimdiye kadar hayatını kaybeden 107 kişiden 35'inin Londra'da bulunduğu belirtiliyor. Bu arada 93 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth, Londra'yı terk ederek 35 kilometre uzaklıkta İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ne gitti. Kraliçe Londra'daki Buckingham Sarayı'ndan ayrılırken yanında köpeklerinin de bulunduğu görüldü. Kraliçe, Başbakan Boris Johnson'la olan haftalık görüşmesini ise telefonla yaptı. İngiliz basını, görüşmelerin bir süre daha telefon üzerinden yapılmasının kararlaştırıldığını yazdı. Bugünden geçerli olmak üzere 40 metro istasyonu kapatıldıLondra'da metro hatlarının kısmen kapatılmasına yönelik uygulama da hayata geçti. Bugünden geçerli olmak üzere, bir sonraki duyuruya kadar 40 metro istasyonu kapatıldı. Karar kapsamında, cuma ve cumartesi günleri tüm hatlarda seferler durdurulacak, ancak sağlık çalışanları gibi kritik görevleri olanlar için otobüsler hizmet vermeyi sürdürecek.Metroların yanı sıra otobüs, tren ve tramvay hatlarında da seferler azaltılacak.
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İran'da 3 yaşındaki çocukta yeni tip koronavirüs tespit edildi
İran'da 3 yaşındaki bir çocuğun da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan İsfahan eyaletine bağlı Semirom ilçesinin Sağlık ve Tedavi Merkezi Müdürü Ali Asgar Sabuhi, Semirom'da 3 yaşında bir kız çocuğuna Kovid-19 teşhisi konulduğunu duyurdu. Sabuhi, "Bu küçük yaştaki vakayla birlikte şu ana kadar Semirom'da 11 kişi koronaya yakalandı. Bunlardan bir hasta ise iyileşti." dedi. Bazı ailelerin hala salgını ciddiye almayarak çocuklarıyla alışverişe çıkmalarından yakınan Sabuhi, "Halk, bu virüsün yalnızca yaşlılar ve orta yaşlılar için risk oluşturduğunu düşünmesin. Bunun en önemli özelliği genç-yaşlı tanımadan herkese bulaşmasıdır." ifadelerini kullandı. Bir doktor daha hayatını kaybetti Öte yandan İran medyasına yansıyan haberlerde, ülkede salgına karşı mücadele eden doktorlardan birinin daha koronavirüse yenik düştüğü bildirildi. Mazenderan eyaletine bağlı Miandurud ilçesinde görevli aile hekimlerinden Gulam Ali Maneviyan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İran'da şu ana kadar çok sayıda doktor ve sağlık personelinin salgında yaşamını yitirdiği belirtilmişti. Virüsün en küçük kurbanı 3 yaşındaÇin'in Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkmasının ardından kısa sürede dünyada küresel salgına yol açan Kovid-19'un risk grubunu yaşlıların oluşturduğu söylense de doktorlar, hastalığın çocuklara da bulaşabildiğini ve bağışıklık sistemi zayıf çocuk ve gençlerde ölümcül sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor. İran Sağlık Bakanlığı, 14 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 67, hastalığa yakalananların yaş ortalamasının da 54 olduğunu, virüse yenik düşen en küçük kurbanın ise aynı zamanda lösemi hastası 3 yaşında bir çocuk olduğunu açıklamıştı. 5 bin 979 kişi iyileşerek taburcu edildi Hastalığın ortaya çıktığı Çin ve İtalya'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı. Ülkede virüse yakalananların sayısı 18 bini aşarken can kaybı 1284'e yükseldi. Kovid-19 teşhisi konulanlardan 5 bin 979'u ise iyileşerek taburcu edildi.