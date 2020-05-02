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Haber Giriş: 02 Mayıs 2020 - 18:18,

CORONA VİRÜSÜ SON DURUM: 2 Mayıs Dünyada ve Türkiye'de koronavirüs (korona virüs) vaka ve ölüm sayısı tablosu

Sağlık Bakanlığı corona virüsü günlük tablosu 1 Mayıs koronavirüs günlük tablosu ile toplam vaka, ölüm, iyileşen hasta sayısı, entübe ve yoğun bakım hasta sayısı sayıları açıklandı. Bakan Koca tarafından yapılan açıklamada, 1 Mayıs corona tablosunda iyileşen hasta sayısı yeni tanı konan hastaların 2,25 katı olduğu ve yoğun bakımdaki hasta sayısının azaldığı bildirildi. Corona virüs son durum değerlendirmesinin yanı sıra Sağlık Bakanlığı 'Hayat Eve Sığar' uygulamasına güncelleme getirdi ve ilçe ilçe koronavirüs risk ve yoğunluk haritası duyuruldu. İstanbul'un tüm ilçelerinin corona yoğunluk ve vaka sayıları kolayca görülebiliyor. Daha önce Türkiye genelinde yoğunluk haritası İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli olarak sıralanmıştı. Corona virüsü son durum bilgileri ciddi bir boyuta ulaşırken, dünyadan corona virüsü vaka ve ölüm sayısı bilgileri gelmeye devam ediyor. Dünya genelinde corona tablosu vaka ve ölüm sayıları sık sık değişikliğe uğruyor ve vaka sayısında artış yaşanıyor. Son dakika gelen bilgilere göre, korona virüsünde vaka sayısı dünyada 3 milyon 303 bini aştı. Ölüm sayısı ise 235 bin 290 oldu. İtalya ve Amerika'da corona virüs vaka sayısı ciddi bir boyuta ulaştı. Covid 19 nedeniyle en fazla can kaybı ölüm sayısının 65 bine yaklaştığı ABD'de görüldü. Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Dünya ülkelerinde vaka sayılarında hızlı yükselişler görülürken, Türkiye'de de normalleşme sinyalleri geldi. İşte, Koronavirüs haritası ve Türkiye'deki bugün açıklanan corona virüs son durum ölüm ve vaka sayısı takvimi...

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Aralık 2019'da ortaya çıkan Avrupa, Asya, Avustralya, Amerika, Afrika kıtası ve ülkemizde de yayılan corona virüsü salgınında vaka ve ölüm sayısı son dakika gelişmeleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. Corona virüsü nedeniyle dünya genelinde vaka sayısı 3 milyon 303 bine çıktı.Salgının merkez üssü ABD'deki vaka sayısı 1 milyon 113 bine çıktı, hayatını kaybedenlerin sayısı da 65 bine yaklaştı. Ülkede bugüne kadar 158 bin kişi iyileşti. İtalya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları 28 bin 236'ya, vaka sayısı ise 207 bin 428'e yükselirken, iyileşenlerin sayısı da 78 bin 249 oldu. Fransa'daki Kovid-19 ölümlerinin sayısı 24 bin 594'e çıkarken, vaka sayısı 200 bin 137'ye, iyileşenlerin sayısı da 50 bin 212'ye yükseldi. Türkiye'de ise corona virüs tablosunu duyuran Sağlık Bakanı Koca, yaptığı açıklamada, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bakan Koca, "Son 24 saatte iyileşenler, yeni tanı konan hastaların 2,25 katı. Toplam iyileşen sayısı 53 bin. Bu sayı bugüne kadarki toplam vaka sayısının %45’ine yakın. Yoğun bakım hasta sayısı azalıyor. Tedbirde dikkatli olalım. Dışarıdaki hava tabloyu değiştirebilir"dedi. İşte, koronavirüs Türkiye ve dünyada ölüm ve vaka sayısı tablosu ve son gelişmeler...

21 MAYIS KORONAVİRÜS GÜNLÜK TABLOSU
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1 MAYIS KORONAVİRÜS GÜNLÜK TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük corona virüs tablosunu duyurdu. Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte iyileşenler, yeni tanı konan hastaların 2,25 katı. Toplam iyileşen sayısı 53 bin. Bu sayı bugüne kadarki toplam vaka sayısının %45’ine yakın. Yoğun bakım hasta sayısı azalıyor. Tedbirde dikkatli olalım. Dışarıdaki hava tabloyu değiştirebilir." ifadelerini kullandı.

3CORONA VİRÜSÜNDE SON DURUM NE
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CORONA VİRÜSÜNDE SON DURUM NE?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 42 bin bin test yapıldı, 2 bin 615 yeni tanı konuldu. Vefat eden 93 kişi ile birlikte toplam can kaybı 3 bin 171 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 48 bin 886'ya yükseldi.

Bakan Fahrettin Koca, tablo ile birlikte yaptığı açıklamada, "Test sayısında 1 milyonu geçtik. Vaka sayısında artış öngörülebilir seyirde. Solunum desteğine ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında düşüş, iyileşen hasta sayısında ise artış devam ediyor. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Tedbirde ısrarcı olalım. " dedi. 

4TÜRKİYEDE HASTA SAYISI NE KADAR OLDU
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TÜRKİYE'DE HASTA SAYISI NE KADAR OLDU?

29 Nisan corona virüsü hasta sayısını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin koca, vaka ve iyileşen sayısına yönelik değerlendirmeleri paylaştı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Test sayısındaki artışa kıyasla vaka sayısındaki artış öngörülebilir düzeyde. İyileşen hastalarımızın sayısı 44.000'i, toplam vaka sayımızın da üçte birini geçti. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Tedbirde ısrarcı olalım.

5BAKAN KOCA: TÜRKİYE KORONAVİRÜS SINAVINDAN ŞU ANA DEK YÜZÜNÜN AKIYLA ÇIKTI
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BAKAN KOCA: TÜRKİYE KORONAVİRÜS SINAVINDAN ŞU ANA DEK YÜZÜNÜN AKIYLA ÇIKTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde video konferansla gerçekleşen Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Biz tedaviyi, belirti gösteren hemen herkese mümkün olan en erken aşamada uyguluyoruz." diyen Koca, şunları söyledi:

Yoğun bakımdaki hastalarda vefat oranımız yüzde 58'den 10'a, entübe hastalardaki vefat oranımız yüzde 74'ten yüzde 14'e geriledi. Günlük koronavirüs tablosundaki yeni veriler bize her gün umut veriyor. Bu umudu sonuca çevirmek zorundayız. Salgındaki vefat oranıyla ülkemiz, Avrupa ülkeleri içinde en düşük vefat oranına sahiptir. Dünyada 80. sırada yer almaktadır."

Koca, enfekte olan sağlık çalışanı sayısının 7 bin 428, vakaların içindeki oranının yüzde 6,5'e yakın olduğunu söyledi.

"Önümüzdeki dönem, vakaların daha az görüldüğü illerimizde tamamen vaka seyrine göre tedbirleri gevşetebiliriz." diyen Bakan Koca, "Birtakım toplu çalışılan yerlerde test yapılmasını planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Koca. 'Nerede hayali ölümler? Lütfen bu konuyu istismar etmeyelim. Ölümlerin kimlerin yüreğini nasıl yaktığını biraz düşünelim." dedi.

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Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Hayat Eve Sığar" uygulamasına güncelleme getirdi. Buna göre, kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor. İşte İstanbul'un corona virüsü (koronavirüsü) vaka yoğunluk haritası...

Uygulama, corona virüsü testi pozitif olan kişilerin yoğun olarak bulundukları bölgeleri gösteriyor.

Uygulama, her gün kullanıcılara sağlık bilgilerini soruyor. Kullanıcılar, ‘ailem’ bölümüne dahil ettikleri insanlardan herhangi biri pozitif ya da temaslı ise uyarılıyor.

7TÜRKİYEDE SON 24 SAATTE 5 BİN KİŞİ İYİLEŞTİ
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TÜRKİYE'DE SON 24 SAATTE 5 BİN KİŞİ İYİLEŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmelerini ve Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Bakan Koca, "Son 24 saatte 5.000’den fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40.000’e yaklaştı. Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde. Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız. Bu başarıyı riske atmayalım" dedi.

Bakan Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 2392 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 92 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 114 bin 653, can kaybı 2992 oldu.

Bakan Koca, "Son 24 saatte 5.000’den fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40.000’e yaklaştı. Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde. Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız. Bu başarıyı riske atmayalım" dedi.

8CUMHURBAŞKANI ERDOĞANDAN CORONAVİRÜS AÇIKLAMASI
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN CORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir müddet daha dişimizi sıkacağız ve güzel günlere de kavuşacağız." açıklamasında bulundu. Erdoğan, "Devlet ve millet olarak hep birlikte gereken iradeyi gösterip, hazırlıklarımızı tamamlayıp, çok çalışarak bu tarihi fırsatı değerlendirmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, video konferans yöntemiyle yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında yaptığı konuşmada, maruz kalınan Kovid-19 salgınının, en küçük bir rehavete, en küçük bir gevşemeye izin vermeyen, hemen yeniden hortlama potansiyeli olan sinsi bir özelliğe sahip olduğunu anlattı.

Elde edilen neticelerin, devreye alınan tedbirlerin yerinde olduğunu gösterdiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hastalıktan yakamızı kurtarabilmemiz için bu tedbirleri uygulamaya tavizsiz şekilde devam etmemiz gerekiyor. Milletimizin bu süreçte neler yaşadığının elbette farkındayız. 65 yaş üstü ve 20 yaş altının haftalardır evlerinden çıkamadığını unutmuyoruz. Faaliyetlerine ara veren işletmelerin sahiplerinin ve çalışanlarının yaşadığı sıkıntıları gayet iyi biliyoruz. Kimi zaman 4 güne kadar varan sokağa çıkma yasaklarının insanımız için ne demek olduğunu görüyoruz. Hayatı bu derece sınırlandırmanın ülkemize ve milletimize nasıl bir maliyeti olduğunun çok iyi farkındayız. Ancak şayet bu süreçte fedakarlık yapmaz ve salgını diğer ülkelerle eş zamanlı olarak geride bırakmazsak çok daha ağır kayıplar yaşayacağımızı da biliyoruz. Bunun için hep birlikte sabrettik ve inşallah neticeye doğru yaklaşıyoruz. Bir müddet daha dişimizi sıkacağız, güzel günlere de kavuşacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaklaşık 1,5 ayı bulan bu sıkıntılı dönemde tedbirlere riayet ederek bize destek veren, metanetle davranan 83 milyon vatandaşımızın her birine, şahsım, partim adına şükranlarımı sunuyorum. Sağlık çalışanlarımıza, güvenlik görevlilerimize, milletimizin bu sıkıntılı döneminde ihtiyaç duyduğu hizmetleri sağlayan herkese, şahsım adına, milletim adına ve partim adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

9TÜRKİYEDE GÜN GÜN CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜM SAYISI
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TÜRKİYE'DE GÜN GÜN CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜM SAYISI

27 Nisan güncel vaka sayısı covid19.saglik.gov.tr üzerinden yayınlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste bugünkü vefat sayısının 95 artarak 2 bin 900'e çıktığını açıkladı. Ayrıca bugünkü yapılan 20 bin 143 testte 2 bin 131 vakanın belirlendiğini duyurdu.

Bakan Koca açıklamasında şunları söyledi;

Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık. Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için, ihtiyaç duyulan test sayısında azalma bugün de devam etti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş sürüyor. Bu başarıyı riske atmayalım.

1026 NİSAN KORONAVİRÜS SON DURUM
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26 NİSAN KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 26 Nisan corona virüs tablosunu açıkladı. Bakan Koca, "Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün, bugün oldu. " diyerek, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının azaldığını ifade ederek, günlük hasta, ölüm ve iyileşen sayısını duyurdu. Bakan Koca şunları söyledi;

"Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50.000’e varan günlük test kapasitemizin 30.000’i kullanıldı. Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün, bugün oldu. Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti. "

11RUSYA BAŞBAKANININ CORONA VİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI
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RUSYA BAŞBAKANI'NIN CORONA VİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Son dakika haberine göre; Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Mişustin, başkent Moskova’da video konferans yoluyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le gerçekleştirdiği toplantıda Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Yetkililerin tavsiyesi doğrultusunda kendisini karantinaya alacağını ifade eden Mişustin, “Meslektaşlarımı tehlikeye atmamak için bunun yapılması gerekiyor. Hükümet çalışmalarına devam edecek ve iletişim araçlarıyla meslektaşlarımla devamlı temas halinde olacağım.” dedi.

Mişustin, hastalığının tedavi sürecinde başbakanlık görevine vekaleten Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov’un getirilmesini önerdi.

Putin, söz konusu öneriyi kabul ederek Mişustin’e şifa diledi.

12İNGİLTEREDEN AŞI MÜJDESİ
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İNGİLTERE'DEN AŞI MÜJDESİ

İngiltere’de Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca, koronavirüse (Covid-19) karşı ortak aşı üreteceklerini açıkladı. Klinik hasta deneylerinin devam ettiği belirtilen aşının Haziran ayı gibi hazır olacağı duyuruldu.

İngiltere'nin prestijli üniversitesinden biri olan Oxford Üniversitesi, bugün İngiltere merkezli ilaç şirketi AstraZeneca ile hali hazırda denenmekte olan koronavirüs aşı adayının kullanıma hazır hale getirmek için anlaşma yaptığını açıkladı. Üniversite yaptığı yazılı açıklamada, aşının klinik deneylerinin yapıldığını ve koronavirüse karşı tam etkili olduğu kanıtlanırsa hemen üretim aşamasına geçileceğini vurguladı.

KAR AMACI GÜDÜLMEYECEK

AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi’nin yaptığı bu ortaklık kapsamında, aşı adayı başarılı olursa dünya çapında erişebilir olacak. Aşının, düşük ve orta gelirli ülkelerde hızlı dağıtılması için uluslararası ortaklarla çalışılacak. Anlaşmanın her iki tarafı da kar amacı gütmediklerini, sadece üretim ve dağıtım için bütçe ayırdıklarını bildirdi.

HAZİRAN AYINDA PİYASAYA ÇIKACAK

Oxford Üniversitesi Tıp Profesörü Sir John Bell, “AstraZeneca ile ortaklığımız önümüzdeki yıllarda salgınla mücadelede büyük bir güç olacak. Etkili bir onaylanmış bir aşımız olduğunda, koronavirüse karşı güçlü bir durumda olacağız” dedi. Aşının klinik deney sonuçlarının Haziran ayında netleşmesi bekleniyor, olumlu sonuç elde edilirse hemen akabinde üretime geçilecek.

13DÜNYADA SON DURUM NE
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DÜNYADA SON DURUM NE?

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 238 bine çıkarken, hastalığı atlatanların sayısı da 1 milyon 70 bine ulaştı.

"Worldometer" sitesine göre, salgının merkez üssü ABD'deki vaka sayısı 1 milyon 113 bine çıktı, hayatını kaybedenlerin sayısı da 65 bine yaklaştı. Ülkede bugüne kadar 158 bin kişi iyileşti.

İtalya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları 28 bin 236'ya, vaka sayısı ise 207 bin 428'e yükselirken, iyileşenlerin sayısı da 78 bin 249 oldu.

İngiltere'deki vaka sayısı 177 bin 454'e çıkarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 27 bin 510 olarak açıklandı.

İspanya'da ise can kaybı 24 bin 824'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 215 bin 216'ya çıktı. Hastalığı atlatanların sayısı ise 114 bin 678 oldu.

Fransa'daki Kovid-19 ölümlerinin sayısı 24 bin 594'e çıkarken, vaka sayısı 200 bin 137'ye, iyileşenlerin sayısı da 50 bin 212'ye yükseldi.

Can kayıpları Belçika'da 7 bin 703, Almanya'da 6 bin 640, İran'da 6 bin 91, Brezilya'da 6 bin 17, Hollanda'da 4 bin 893, Kanada'da 3 bin 387, İsveç'te 2 bin 653, Meksika'da 1859, İsviçre'de 1754, İrlanda'da 1265, Rusya'da 1169, Hindistan'da 1154, Ekvador'da 1063, Peru'da 1051, Portekiz'de ise 1007 oldu.

Yemen'de bugün Kovid-19'a bağlı ilk ölüm vakaları kaydedildi.

Hindistan'da "tecrit" 2 hafta uzatıldı

Hindistan'da 3 Mayıs'ta sona erecek "tecrit" uygulaması, 2 hafta daha uzatıldı.

Bangladeş'te yüzlerce tekstil fabrikası bir aylık aranın ardından faaliyetlerine tekrar başladı.

Gana'da daha önce kapatılan ülke sınırlarının, bir ay daha kapalı kalacağı bildirildi.

Pakistan parlamentosunun alt kanadı Ulusal Meclis Başkanı Asad Kaiser, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Azerbaycan'daki karantina rejimi 31 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Kazakistan'da salgın nedeniyle durdurulan uçuşlar, bugün başkent Nur Sultan ile Almatı şehirleri arasındaki seferlerle başlatıldı.

14İNGİLTEREDE SON DURUM NE
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İNGİLTERE'DE SON DURUM NE?

İngiltere'de son 24 saat içinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 739 artarak 27 bin 510 oldu.

Sağlık Bakanı Matt Hancock’un günlük basın toplantısında verdiği bilgiye göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 739 artışla 27 bin 510’a yükseldi.

Hancock, nisan ayının son gününde 122 bin 347 test yapılarak hükümetin koyduğu 100 bin test hedefinin de aşıldığını kaydetti.

Böylece ülkede toplam test sayısı 1 milyon 23 bin 824 olurken, Kovid-19 vaka sayısı da 6 bin 201 artışla 177 bin 454’e çıktı.

15AVRASYA ÜLKELERİNDE VAKALAR VE ÖLÜMLER ARTIYOR
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AVRASYA ÜLKELERİNDE VAKALAR VE ÖLÜMLER ARTIYOR

Belarus, Moldova, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 973 kişide daha Kovid-19'un belirlenmesiyle vaka sayısı 13 bin 181'e, ölü sayısı ise 5 artarak 84'e çıktı.

79 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşan kişi sayısı 2 bin 72'ye ulaşırken, bugüne kadar 168 bin 986 Kovid-19 testi yapıldı.

Moldova'da 2 kişi daha öldü

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, 133 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 3 bin 771'e çıktığı bildirildi.

Toplam vakaların 932'sinin sağlık çalışanı olduğu kaydedilen açıklamada, ölen sayısının 2 artarak 111'e yükseldiği aktarıldı.

Azerbaycan'da ölü sayı 23'e ulaştı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'da 49 kişide daha virüs tespit edildi ve böylece vaka sayısı 1766'ya, ölen sayısı ise 1 artarak 23'e çıktı.

46 kişinin iyileşerek taburcu edilmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 1267'ya yükseldi.

Bugüne kadar 137 bin 379 test yapıldığı ülkede 476 hastanın tedavisi sürüyor.

Kazakistan'da OHAL rejimi tekrar uzatıldı

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı 26 artarak 3 bin 105'e, iyileşenlerin sayısı 24 artarak 798'e ulaştı.

Ülkenin Başhekimi Ayjan Yesmagambetova, aralarında 4 gazetecinin bulunduğu vakaların yüzde 70'inde salgın belirtilerine rastlanmadığını söyledi.

Son bir haftada vaka sayısında artışın yüzde 8'den 5'e gerilediğini ifade eden Yesmagambetova, "Ancak bazı bölgelerde vaka artışı yüzde 0 ila 40 arasında değişiyor. Bu da bölgelerde karantina önlemlerinin sürdürülmesi gerektiği anlamına geliyor." dedi.

32 binden fazla kişinin ev karantinasında tutulduğunu aktaran Yesmagambetova, Mayıs'ın sonuna kadar vaka sayısının 5 bini geçeceği öngörüsünde bulundu.

Kovid-19'un artık mevsimsel hastalıklar kategorisine gireceğine işaret eden Yesmagambetova, insanların virüsle ileride de karşılaşacaklarını dile getirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de Olağanüstü Hal'in (OHAL) 30 Nisan'dan 11 Mayıs'a uzatılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

OHAL Devlet Komisyonu da 4 Mayıs itibarıyla bölgelerde reklam, sigorta ve küçük finans şirketleri, gıda dışı dükkanlar, güzellik ve sağlık merkezleri, diş klinikleri, avukat büroları ve noterlerin çalışması yönünde karar aldı.

Özbekistan'da 14 yeni vaka, 102 iyileşme

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 14 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini ve böylece vaka sayısının 1969'a çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 102 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 1096'ya ulaştığı kaydedildi.

81 bin kişinin gözetimde tutulduğu belirtilen açıklamada, 260 Kovid-19 testinin yapıldığı aktarıldı.

Kovid-19 nedeniyle 8 kişinin yaşamını yitirdiği Özbekistan'da, 865 kişinin tedavisi sürüyor.

Koronavirüsle Mücadele Komisyonu da ülkede yeni salgın vakalarının azalması nedeniyle bugüne kadar alınan bazı tedbirlerin hafifletilmesi yönünde karar aldı.

Karara göre, vatandaşların iş yerlerine gitmeleri için sabah ve akşam saatlerinde kendi araçlarını kullanmasına izin verildi.

Öte yandan, Özbek Hava Yolları, ayın sonuna kadar durdurulan uçak seferlerinin 30 Haziran'a kadar gerçekleştirilmeyeceğini duyurdu.

Rusya, yabancı uyruklu vatandaşların ülkeye girişiyle ilgili kıstılama süresini uzattıRusya Başbakanı Mihail Mişustin, yabancı uyruklu vatandaşların ülkeye girişiyle ilgili kısıtlamaların, 30 Nisan'dan itibaren belirsiz süreliğine uzatıldığını duyurdu.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi de başkent Moskova'daki sağlık merkezlerinde tıp öğrencilerinin çalışmaya başlayacağını duyurdu.

Rusya Yüksek Mahkemesi ise mahkemelerde alınan tedbirlerin 11 Mayıs'a kadar uzatıldığını bildirerek, davaların video konferans yoluyla görülmesini önerdi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında izin alma uygulamasının 11 Mayıs'a kadar devam edeceğini bildirdi.

Sobyanin, Kovid-19 nedeniyle şehirde alınan önlemlerin 11 Mayıs'a kadar sürdürülmesi yönünde karar alındığını açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, çalışanlara yönelik idari izinlerin 11 Mayıs'a kadar uzatıldığını bildirmişti.Kovid-19 kaynaklı 972 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, vaka sayısı 99 bin 399, iyileşen sayısı 10 bin 286 olarak açıklanmıştı.Ukrayna'da gıda ürünleri satan pazar yerleri açılıyorUkrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Kovid-19 nedeniyle alınan tedbirlerin hafifletilmesi kapsamında, gıda ürünleri satan pazar yerlerinin açılması yönünde karar aldıklarını duyurdu.Öte yandan, başkent Kiev’de hükümet binası önünde, işletmelerin faaliyetlerine yönelik kısıtlamaların kaldırılması için protesto düzenlendi.

Kovid-19 salgını nedeniyle 11 Mayıs'a kadar karantinanın ilan edildiği ülkede, vaka sayısı 9 bin 866, iyileşen sayısı 1103, ölü sayısı ise 250 olarak açıklanmıştı.

16FRANSADA SON DURUM NE
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FRANSA'DA SON DURUM NE?

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 218 artarak 24 bin 594'e yükseldi.

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 594'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 883 artışla 200 bin 137'ye ulaştığını söyledi.

Kovid-19 nedeniyle 3 bin 878'i yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 887 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü ifade eden Salomon, yoğun bakımda bulunanların sayısının 23 gündür düşmeye devam ettiğini vurguladı

.Salomon, iyileşen kişi sayısının da son 24 saatte 862 artarak 50 bin 212'ye çıktığını dile getirdi.

Salgın nedeniyle son 24 saatte hastane ve yaşlı bakımevlerinde 218 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Salomon, ölü sayısının hastanelerde 15 bin 369'a, bakımevlerinde ise 9 bin 225'e yükseldiğini, böylece toplam can kaybının 24 bin 594 olduğunu kaydetti.

Son 24 saatteki verilere göre, Fransa'da ölü sayısında 24 Mart'tan bu yana günlük artış en düşük seviyede oldu.

Fransa, Kovid-19 tedbirlerinin 11 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak kaldırılmasına karar vermişti.

17ABDDE ÖLÜM SAYISI ARTIYOR
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ABD'DE ÖLÜM SAYISI ARTIYOR

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı 63 bin 972'ye ulaştı.

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 99 bin 275'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 63 bin 972'ye yükseldi.

ABD'yi, 239 bin 639 vakayla İspanya, 205 bin 463 vakayla İtalya ve 171 bin 253 vakayla İngiltere takip ediyor.

Salgının merkezi New York

ABD genelinde ise New York, 310 bin 839 vaka ve 23 bin 780 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen eyaletlerin başında geliyor.

New York'u 118 bin 652 vakayla New Jersey ve 62 bin 205 vakayla Massachusetts izliyor.

ABD'de şimdiye kadar 6 milyon 416 bin 393 kişiye Kovid-19 testi yapıldı, iyileşen hasta sayısı da 156 bin 89'a çıktı.

18ALMANYADA 10 TÜRK DAHA HAYATINI KAYBETTİ
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ALMANYA'DA 10 TÜRK DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Offenbach, Frankfurt, Dortmund, Wuppertal ve Gelsenkirchen bölgelerinden 10 Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Vefat edenlerden M.A'nın annesinin de Kovid-19 nedeniyle öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Hayatını kaybedenlerin aile bireylerinin de koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve ev karantinasında oldukları öğrenildi.

Bu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 123'e yükseldi.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 158 bin 957'ye, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 158'e çıktı.

19FRANSADA LİGLER SONA ERDİ
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FRANSA'DA LİGLER SONA ERDİ

Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Offenbach, Frankfurt, Dortmund, Wuppertal ve Gelsenkirchen bölgelerinden 10 Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Vefat edenlerden M.A'nın annesinin de Kovid-19 nedeniyle öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Hayatını kaybedenlerin aile bireylerinin de koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve ev karantinasında oldukları öğrenildi.

Bu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 123'e yükseldi.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 158 bin 957'ye, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 158'e çıktı.

20ARAP ÜLKELERİNDE CORONAVİRÜS VAKA SAYISI ARTTI
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ARAP ÜLKELERİNDE CORONAVİRÜS VAKA SAYISI ARTTI

Fas Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 163 olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 4 bin 246'ya, iyileşen sayısının 739'a yükseldiği kaydedildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 7 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı ölü sayısının 89'a çıktığı belirtildi.

Ülkedeki toplam vaka sayısının 11 bin 380 olduğu ifade edilen açıklamada, toplam 181 kişinin sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle bir kişinin daha vefat etmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 88'e yükseldiği aktarıldı.

Ayrıca 27 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 1847'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 1286 olduğu iletildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 87 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, toplam vakanın ise 2 bin 810'a yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, iyileşen kişi sayısının 1246 olduğu kaydedildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığı ise ülkedeki vaka sayısının 2 bin 131'e çıktığını duyurdu.

Açıklamada, 364 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtilirken yeni ölümlerin yaşanmadığı vurgulandı.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 7 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 717'ye çıktığını, hastalığı yenen kişi sayısının ise 145 olduğunu açıkladı.

21AVUSTURYADA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILIYOR
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AVUSTURYA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILIYOR

Avusturya Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, İçişleri Bakanı Karl Nehemmar ve Turizm Bakanı Elizabeth Köstinger, düzenledikleri ortak basın toplantısında, Kovid-19 ile mücadelenin sürdüğü ülkede normalleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Anschober, sokağa çıkma kısıtlamasının 30 Nisan’dan itibaren kaldırılacağını ancak bir metre sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini söyledi.

Maske kullanımının virüsle mücadelede önemli bir unsur olduğunun altını çizen Anschober, dışarıda maskenin zorunlu hale getirilmeyeceğini, daha ziyade kapalı alanlarda kullanma mecburiyetinin süreceğini dile getirdi.

İçişleri Bakanı Karl Nehammer de en fazla 10 kişinin katılacağı etkinliklere mayıstan itibaren izin verileceğini, cenaze merasimlerine sosyal mesafe kuralına uymak koşuluyla 30 kişiye kadar katılımın mümkün olacağını kaydetti.

Nehammer, bu süreçte, gösteri ve toplanma kanununa ilişkin yeni bir düzenleme hazırlığı içinde olduklarını belirterek gösterilere ne zaman izin verileceğinin henüz belirlenmediğini ancak düzenlenecek her etkinlikte sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uyulmasının ve maske kullanımının kaçınılmaz olacağının altını çizdi.

Turizm Bakanı Elizabeth Köstinger de otel, hayvanat bahçesi, havuz ve turistlik yerlerin 29 Mayıs’ta açılacağını duyurdu.

Köstinger, restoran ve kafeteryaların 15 Mayıs’ta açılacağını, buralarda yeni önlemlerin uygulanacağını sözlerine ekledi.

22CORONA VİRÜSÜ NEDİR
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CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Hem dünyada hem de ülkemizde hayatı tehdit eden ve küresel bir salgın haline dönüşen corona virüsüyle ilgili bilgiler Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alıyor. Peki corona virüsü nedir? İşte, corona virüsünün tanımı;

Koronavirüsler, hem hayvanlarda hem de insanlarda bulunan geniş bir virüs ailesidir. Bazıları insanları enfekte eder ve soğuk algınlığından, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha ciddi hastalıklara neden olduğu bilinmektedir.

23BELİRTİLERİ NELERDİR
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BELİRTİLERİ NELERDİR?

Genellikle yaşlıların risk gurubunde yer aldığı corona virüsü hastalığı, kişiden kişiye bulaşabilerek ve farklı semtomlar halinde kendisini belli ediyor. İşte, 'corona virüsü belirtileri nelerdir? sorusunun yanıtı;

COVID-19'un en yaygın semptomları ateş, yorgunluk ve kuru öksürüktür. Bazı hastalarda ağrı ve sızı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı veya ishal olabilir. Bu semptomlar genellikle hafiftir ve yavaş yavaş başlar. Bazı insanlar enfekte olur, ancak herhangi bir semptom görülmez ve kendilerini kötü hissetmezler. Çoğu insan (yaklaşık% 80) özel tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşir. COVID-19 virüsünü alan her 6 kişiden yaklaşık 1'i ağır hastalanmakta ve nefes almakta güçlük çekmektedir.

Yaşlı insanlar ve yüksek tansiyon, kalp problemleri veya diyabet gibi altta yatan tıbbi sorunları olanların ciddi hastalık geliştirme olasılığı daha yüksektir. Hastalığa yakalanan insanların yaklaşık % 2'si ölmüştür. Ateş, öksürük ve nefes almada zorluk çeken insanlar mutlaka tıbbi yardım almalıdır.

24CORONA VİRÜSÜNDEN NASIL KORUNURUZ
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CORONA VİRÜSÜNDEN NASIL KORUNURUZ?

El yıkamanın ve kişisel temizliğin corona virüsünden korunmada en etkin rol oynadığı şu günlerde, ülkemizde en fazla araştırılan konulardan birini de corona virüsünden nasıl korunuruz sorusu oluşturuyor. Uzmanlar, kolonya kullanımı, sık el yıkama,14 gün kuralı gibi hatırlatmalar ise corona virüsünde karşı almamız gereken önemleri sıklıkla sıralıyor. İşte, corona virüsünden konunmak için yapılması gerekenler;

Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması önerilmektedir. Yurtdışına çıkışın zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs (COVID-19) için de geçerlidir. Bunlar;

El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.

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Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).

Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir

Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.

Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir.

Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır.

Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.

26CORONA VİRÜSÜ İLE COVİD 19 ARASINDAKİ FARK NEDİR
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CORONA VİRÜSÜ İLE COVİD 19 ARASINDAKİ FARK NEDİR?

COVID-19, en son keşfedilen koronavirüsün neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Bu yeni virüs ve hastalık, Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde salgın başlamasından önce bilinmiyordu.

2714 GÜN KURALI NEDİR
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14 GÜN KURALI NEDİR?

Corona virüsüne karşı önlem almak isteyenler 14 Gün Kuralı'na uymak büyük önem taşıyor. şte Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 14 Gün Kuralı...

28SAĞLIK BAKANLIĞINDAN DİKKAT ÇEKEN 14 GÜN PAYLAŞIMI
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SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN DİKKAT ÇEKEN '14 GÜN' PAYLAŞIMI

Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı "14 gün kuralı"nı uygularken evde dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin bilgilendirmede bulundu. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yayımlanan "Yeni koronavirüs evde izleme (karantina) kuralları" başlıklı paylaşımda, "Son 14 gün içerisinde yeni koronavirüs hastalığı görülen ülkelerden birinden geldiyseniz, ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi belirti ve bulgularınız olmasa bile 14 gün süresince evden çıkmamalısınız" uyarısı yapıldı.

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Evden çıkmak zorunda kalınırsa mutlaka maske takılması ve mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının kullanılmaması çağrısında bulunulan paylaşımda, evde yapılması gerekenler de şöyle sıralandı:

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"Ziyaretçi kabul etmeyin. Mümkünse ayrı bir odada kalın. Odanızı sık sık havalandırın. Evin ortak alanlarında mutlaka tıbbi maske takın. Mümkünse ayrı tuvalet ve banyo kullanın. Ayrı tuvalet ve banyo yok ise bu alanlarda mutlaka maske takın, bu alanları her kullanım sonrası temizleyin. Sık sık el hijyeni sağlayın. Ellerinizi su ve normal sabunla yıkayın veya alkollü el antiseptiği ile ovalayın. Tabak, bardak, havlu gibi eşyalarınızı ayırın, ortak kullanmayın."

31ATEŞ, ÖKSÜRÜK VE SOLUNUM SIKINTISINA DİKKAT
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ATEŞ, ÖKSÜRÜK VE SOLUNUM SIKINTISINA DİKKAT

Ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı gelişmesi durumunda hemen tıbbi maske takılması gerektiği belirtilen paylaşımda, en kısa sürede en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmasının önemine işaret edildi.

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Yeni koronavirüs hastalığı hakkında ayrıntılı bilgi için Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün internet sitesi "hsgm.saglik.gov.tr" ve bakanlığın sosyal medya hesaplarının takip edilmesi istenildi.

33KİMLER KENDİNİ İZOLE ETMELİ
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KİMLER KENDİNİ İZOLE ETMELİ?

Covid-19 belirtileri gösteren herkesin kendini izole etmesi gerekiyor. Bu belirtiler 37.8'in üzerinde ateş, öksürük ve solunum güçlüğü olarak tarif ediliyor.

Aynı zamanda bu belirtileri gösteren kişiyle aynı evi paylaşan herkesin de kendisini izole etmesi gerekli.

Yalnız yaşıyorsanız, belirtilerin ortaya çıkışından itibaren 7 gün evde kalmalısınız.

Eğer siz veya birlikte yaşadığınız bir kişi bu belirtileri gösterirse, bütün hanenin 14 gün kendilerini izole ederek, belirtilerin gelişip gelişmediğini gözlemesi gerekiyor.

Bu süre içinde evdekilerden biri daha hastalık belirtileri göstermeye başlarsa o zaman 7 gün daha izole olmaları gerekiyor. Daha sonra hastalanan her bir kişi için izolasyon süresi 7 gün daha uzuyor.

Hastalık belirtilerini gösteren kişilerin iyi havalandırılmış bir odada kalıp evdeki diğer kişilerden uzak durmaları tavsiye ediliyor.

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