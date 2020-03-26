Haber Giriş: 26 Mart 2020 - 09:49,
Corona Virüsü son dakika: Türkiye'de kaç vaka ve kaç iyileşen kişi var? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Corona Virüsü tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Dünya genelinde 400 binin üzerinde kişi covid 19'a yakalanırken, 110 binin üzerinde kişi de hastalığı yenmeyi başardı ve sağlığına kavuştu. Sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu vatandaşlar tarafından merakla cevap beklerken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu hakkında açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki son durumu dün akşam Twitter'dan yaptığı paylaşımla açıklarken, bunun öncesinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Türkiye'de okullar alınan karar ile 30 Nisan'a kadar uzaktan eğitim sistemi ile devam edecek. Üniversiteler ile ilgili kararı ise YÖK verecek. Peki Türkiye'de corona virüs son durumu nedir, kaç vaka, kaç hayatını kaybeden ve iyileşen kaç vatandaşımız var? İşte detaylar
Türkiye ve dünya genelinde corona virüs haritası en çok aranan konular arasında olmaya devam ediyor. Güncel verilere bakıldığında dünya genelinde vaka sayısı 472.076 olurken, 114.870 kişi virüsten iyileşerek kurtuldu. Dünya genelinde 21.308 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.
Türkiye'deki ve dünyadaki corona virüsü vakalarıyla ilgili son gelişmelere yenileri ekleniyor. Corona virüs salgınında günlük ölü ve vaka sayılarında bu zamana kadarki en yüksek rakamın çıktığı İspanya'da ölü sayısı artmaya devam ediyor. Türkiye'deki durumu ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan duyuruyor. Koca, son 24 saatte toplam 3 bin 952 test yapıldığını belirtmişti. Çarşamba günü yeni açıklama yapan Koca, güncel vaka sayısıyla ilgili bilgileri paylaştı. Öte yandan, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası corona virüsü son durumla ilgili açıklama yapan Bakan Koca, "Yoğun bakımdaki 136 hastamıza Çin'den gelen ilaç verilmeye başlandı" diyerek iyileşen hasta sayısını duyurdu. İşte Türkiye'deki corona virüsü vakalarıyla ilgili son gelişmeler ve Dünyada corona virüsü son durum haritası.
Son dakika Corona Virüs haritası güncel verileri takip etmek için tıklayın
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Ülkemizdeki güncel verileri ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.
Bakan Koca yaptığı açıklamada "Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. SON 24 SAATTE toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz" dedi.
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte toplam 3 bin 952 test yapıldığını belirterek, "343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik" dedi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yeni koronavirüs vakalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, "'Kaç kişi?' 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. Son 24 saatte toplam 3 bin 952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı, 6'sı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz" ifadelerini kullandı.
Corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ankara'da yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Koca yaptığı açıklamada " Yoğun bakımdaki 136 hastamıza Çin'den gelen ilaç verilmeye başlandı" dedi. Bakan Koca ayrıca 'Salgın ne zaman bitecek?' sorusuna "Biz ne kadar kurallara, temassızlığa uyarsak bu süreç o kadar süre kısalır. Ama ne kadar kurallara uymazsak bu sürek o kadar uzar" şeklinde cevap verdi.
İyileşen hasta sayısına da değinene Koca," Özellikle erken dönemde ilk vakalarımızdan olan iki hastamızın bilgisini vermek istiyorum. 65 yaşında bir erkek hastamız taburcu oldu. Diğeri 60 yaşında başka bir erkek hastamız taburcu oldular. 7 gün sonra taburcu oldu." dedi.
Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, evden eğitimin uzatıldığını belirterek, "Bilim Kurulu'nun önerisiyle önümüzdeki süreci bir süre daha uzatıyoruz. 30 Nisan tarihi ortak kararla ortaya konuldu" dedi. Bakan Koca ise 60 yaş üzeri iki hastanın iyileşerek taburcu edildiğini açıklarken, "Erken dönemde ilk vakalarımızdan olan iki hastamızın bilgisini vermek istiyorum. 65 yaşında bir erkek hastamız taburcu oldu. Diğeri 60 yaşında başka bir erkek hastamız taburcu oldular. 7 gün sonra taburcu oldu" ifadelerini kullandı.
İşte, Bakan Selçuk'un konuşmasından satır başları
Bu çerçevede Bilim Kurulunun da önerisiyle evde eğitim sürecini bir müddet daha uzatma ihtiyacı doğdu ve 30 Nisan tarihi ortaklaşa bir kararla ortaya konuldu. 30 Nisan'a kadar okullarımızın tatil olması ve uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu. Bizim zaten bir hazırlığımız olduğu için daha da çalışmalarımızı zenginleştirerek gereken her türlü ihtiyacı karşılayacağız."
25 Mart çarşamba günü vaka sayısıyla ilgili bilgileri paylaşan Bakan Koca,
"SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar" dedi.
TÜRKİYE'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağı konusuyla ilgili olarak "Almamız gereken tedbirler var. atacağımız adımlar var. vatandaşlarımız kendi OHAL'ini ilan ederse bu konuda daha üst bir tedbir almaya şimdilik belki de gerek olmayabilir. Ama süreç hızlı yayışı farklı bir noktaya giderse farklı tedbirler alınması gerekebilir." ifadelerini kullandı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, özel bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:
(Sokağa çıkma yasağı) Şuana kadar sadece bizim bakanlığımız 38 genelge yayınlamış. 17'si sınırlarla alakalı. Çok üst düzey tedbirler alındı. Türkiye'de şuan hayatın yüzde 80'i durmuş durumda. Şehirler arası trafiği ölçüyoruz. Yolcu sayılarını, yolcu otobüsü sayılarını ölçüyoruz. Tüm bunların rakamları gün gün elimizde var. Şuandaki rakamı söyleyeyim. Şehirler arası otobüslerdeki azalma yüzde 73.
Yeni bir rakam vereceğim. Dün yüzde 65'ti. Şuan yüzde 80. 4 temel noktaya bakıyoruz. Sağlık sisteminin ayakta kalması. Kamu düzeninin devam etmesi. Sosyal izolasyonun sağlanması ve tedarik zincirinin aksamaması. Bu dördünü sağlarsak sistemi ayakta tutmuş oluruz. Tedbiri yükseltiyoruz. Yeni bir durumla karşı karşıyayız. Onun için yapılması gerekenler bu 4 temel maddeyi sağlamak.
Hastalığın, salgının nasıl yayıldığını, hangi yaşlara ulaştığını Sağlık Bakanlığımızla birlikte takip ediyoruz. Alınan tedbirleri de seviye seviye yükseltiyoruz.
Bir organizasyon yönetiyoruz ve tüm köşelerini iyi bir şekilde tutmak zorundayız. Kamuoyuna şeffaf bilgi vermek durumundayız. Meselenin nereye gittiğini ifade etmek durumundayız.
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARI
65 yaş üstü için çok önemli kararlar aldık. Sağlık için çok önemli tedbirler aldık. Bu tedbirler yine bu konularla ilgili tedbir almaya devam ediyor.
Bu karar içinde yaşlılarımızın mağduriyetlerini nasıl giderebiliriz diye toplantılar yaptık. Umreden ve yurt dışından yayıldı bu virüs. 65 yaş üstü bu konuda risk bir grup. Allah korusun bu virüsün onları daha çok etkileyeceği bir risk gurubudur. Alınan kararlar milletimizin açısından olumlu görüldü. Bu konuyu istismar etmek isteyenler var. 1748 hesap tespit ettik. Bunların çoğu terör örgütlerine ait hesaplar. Bunlar FETÖ, PKK, DHKPC gibi hesaplar.
Şu ana kadar yaşlılardan toplam 239 bin çağrı aldık.
211 bin 326 iş yeri yayınladığımız genelgeler sonucunda kapanmış durumda. Bunların kapalı olup olmadığını takip ediyoruz.
Şehirler arası yolcu trafiğinde yüzde 83 düşüş oldu. 15 büyükşehirde ortalama yüzde 65 oranında trafik yoğunluğunda düşme oldu. Toplu taşıma araçlarında 15 büyükşehir bazında yüzde 65'in üzerinde bir düşüş var. Bazı illerde yüzde 70 bazı illerde yüzde 80 düşüş var.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Salgının yaygınlaşması ve ortaya koyacağı süreci hep birlikte izliyoruz. Almamız gereken tedbirler var. atacağımız adımlar var. vatandaşlarımız kendi OHAL'ini ilan ederse bu konuda daha üst bir tedbir almaya şimdilik belki de gerek olmayabilir. Ama süreç hızlı yayışı farklı bir noktaya giderse farklı tedbirler alınması gerekebilir.
Dün 17.00 itibariyle bir rakam... 66 üründeki fahiş fiyatla ilgili hem Ticaret Bakanlığı'na hem de savcılıklara suç duyurusunda bulunduk. Çalışmalarımız süratle devam ediyor. Niteliksiz ürün yapan, fahiş fiyat ortaya koyan, karaborsacılık yapmaya çalışan kim varsa vatandaşımız bilsin ki tepesindeyiz. Ne olur bizi uyarsınlar. Karaborsacılık yapan, fahiş fiyat uygulayan kim varsa hakkından geliriz.
YURT DIŞINDA KAÇ TÜRK HAYATINI KAYBETTİ?
Bakan Çavuşoğlu: 32 Türk yurt dışında hayatını kaybetti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Corona Virüsü nedeniyle 32 Türk vatandaşının yurt dışındaki ülkelerde hayatını kaybettiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Aileler bazı cenazeleri Türkiye'ye getirmek istedi. Gerekli tedbirler alıyoruz ve vatandaşlarımızın cenazelerini ülkemize getirilmesi konusunda da gereken desteği veriyoruz." ifadelerini kullandı.Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:
"2721 ÖĞRENCİMİZ ÜLKEMİZE GETİRİLDİ"
Dün akşam itibariyle 11 sefer ile 8 ülkeden 2721 öğrencimizi ülkemize getirmiş olduk. Sudan'dan da öğrenciler gelmek istedi. Mısır'a giden uçağımız Sudan'daki öğrencilerimizi aldık. KKTC'den de öğrencilerimiz getirildi. 14 günlük karantinaya alınmış oldular. Sakarya, Samsun ve Sivas'taki yurtlara yerleştirildiler. Fas'taki 224 vatandaşlarımızı da ülkemize getirdik.
20 bin Pakistanlı var. 1 tanesinin kalp ritminde problem vardı. Diğerlerini de misafir ediyoruz.
Özbekistan'dan gelen uçak Özbek kardeşlerimizi ülkesine götürdü.
Diğer ülkelerin vatandaşları da var.
YURT DIŞINDA CORONA VİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDEN TÜRKLERİN SAYISI 32
Yurt dışında 32 vatandaşımız hayatını kaybetti. Aileler bazı cenazeleri Türkiye'ye getirmek istedi. Biz o ailelere gerekli yardımları yapıyoruz. Kargo uçuşları var biliyorsunuz. Gerekli tedbirler alıyoruz ve vatandaşlarımızın cenazelerini ülkemize getirilmesi konusunda da gereken desteği veriyoruz.
"65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARIMIZIN..."
Devletimiz, bilim kurulunun tavsiyesine göre karar alıyor. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkmaması gerekiyor. Devletimiz gerekli desteği veriyor. Gıda ve ilaç ihtiyacımız olduğu zaman devletin kurumları gerekli desteği veriyor. Biz de bireyler olarak elimizden geleni yaparız. Yeter ki onlar çıkmasınlar. Gördük ki son günlerde bunu da suistimal edenler oldu. Yaşlı vatandaşlarımızı rencide edenler oldu.
İTALYA'DA CORONA VİRÜSÜ SON DURUM
En fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı bugün 743 kişi artarak 6 bin 820'ye yükselirken, salgının başından itibaren virüs bulaşanların sayısı ise 69 bin 176'ya çıktı. Ülkedeki iyileşenlerin sayısı ise 894 artarak 8 bin 326 oldu.
İSPANYA'DA CORONA VİRÜSÜ SON DURUM
İspanya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 738 artışla 3 bin 434'e, vaka sayısı ise 7 bin 937 artışla 47 bin 610'a ulaştı.
İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili bilgileri güncelledi.
Buna göre ölü sayısının 3 bin 434'e yükseldiği İspanya, Kovid-19'un çıktığı ülke olan Çin'i (3 bin 281 ölü) geride bırakarak İtalya'nın (6 bin 820 ölü) ardından virüsten dolayı en fazla ölümün olduğu ikinci ülke konumuna geldi.
İran'daki salgında ikinci dalga korkusu: Şehirler arası seyahat yasaklandı
İran'da ikinci dalga salgın endişesi nedeniyle şehirler arası seyahat yasaklandı.Reuters'ta yer verilen habere göre, İran ikinci dalga COVID-19 endişesi nedeniyle şehirler arası seyahat yasaklandı.
İran corona virüsle ulusal mücadele merkezi üyesi Hüseyin Zülfikari, "İran Yeni yılı tatili için seyahate çıkanlar hiçbir yerde duraksamadan acilen evlerine geri dönmeli. Üniversite ve okulların kapalı kalma süresi daha da uzadı. Önlemleri gözardı edenler cezalandırılacak" ifadelerini kullandı.
İRAN'DA CORONA VİRÜSÜ SON DURUM
İran'da son 24 saatte COVID-19'dan 143 insan daha öldü
İran Sağlık Bakanlığı corona virüs nedeniyle son 24 saatte COVID-19'dan 143 kişinin daha hayatını kaybettiğini ölsü sayısının 2 bin 77'ye yükseldiğini açıkladı.
İran Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, corona virüs nedeniyle son 24 saatte COVID-19'dan 143 kişinin daha hayatını kaybettiğini ölsü sayısının 2 bin 77'ye yükseldiğini, ülkede toplam vaka sayısının da 27 bin 17 olduğunu açıkladı.
ÇİN'DE CORONA VİRÜSÜ SON DURUM
Çin'de son bir haftada ortaya çıkan yeni vakaların çoğu yurt dışından gelen kişilerde görüldü. Bu süreçteki 135 yeni vakanın 129'u yurt dışına seyahat eden ve virüsü orada kapan kişilerde tespit edildi. Çin'deki toplam can kaybı son 24 saatte 7 kişi artarak 3 bin 277'ye, virüs bulaşanların sayısı ise 81 bin 171'e çıktı.
Koronavirüs salgınında günlük ölü ve vaka sayılarında bu zamana kadarki en yüksek rakamın çıktığı İspanya'da ölü sayısı 19 Mart'ta 169, 20 Mart'ta 215, 21 Mart'ta 344, 22 Mart'ta 394, 23 Mart'ta 462 ve dünde 514 artmıştı.
Kovid-19'da günlük ölüm sayılarında dünyada bu zamana kadarki en yüksek artışı geçen cumartesi günü 793 ile İtalya açıklamıştı.
İtalya dün de bu virüsten 743 kişinin daha öldüğünü duyururken, İspanya'nın açıkladığı 738 artış Kovid-19 ile bağlantılı ölümlerde bir günde görülen en yüksek üçüncü artış oldu.
Bu arada İspanya'da acil serviste olan koronavirüs hastalarının sayısının son 24 saatte 530 artışla 3 bin 166'ya çıktığı, taburcu edilen hastaların sayısının da 1573 artışla 5 bin 367'e ulaştığı duyuruldu.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, virüsten en fazla etkilenen Madrid'de ölü sayısı düne nazaran 290 artışla 1825'e yükseldi.
Ayrıca Madrid'in ardından Kovid-19'un en yaygın olduğu Katalonya özerk bölgesinde özellikle son 3 gündür ölü ve vaka sayılarında ciddi artış olması dikkati çekti.Vaka sayılarının son 24 saatte yaklaşık 2 biner arttığı bu iki özerk yönetimde mevcut durumda Madrid'de 14 bin 597, Katalonya'da ise 9 bin 937 Kovid-19 teşhisi konulan hasta bulunuyor.
5 bin 400 sağlık personeline koronavirüs bulaştı
Diğer yandan Kovid-19'a karşı mücadelede ülkedeki en büyük sorunlardan biri sağlık personeli eksikliği olarak gösteriliyor.
Başkent Madrid ve Barselona gibi kentlerde ilk Kovid-19 vakalarının ortaya çıktığı 24 Şubat'tan bu yana önlem almakta geç kalan İspanyol hükümeti, hızlı koronavirüs testi yapan kitler dahil eldiven, maske ve koruyucu elbise gibi malzemeleri de halihazırda tam olarak tedarik edebilmiş değil.
Sağlık Bakanlığının dün açıkladığı verilere göre, mevcut durumda ülke genelinde 5 bin 400 sağlık personeline yeni tip koronavirüs bulaştı.
Bu, İspanya'daki dünkü rakamlara göre toplam vakaların yüzde 13,6'sına denk gelirken, Kovid-19'dan en fazla etkilenen İtalya (yüzde 8) ve Çin'deki (yüzde 4) oranların oldukça üzerinde olduğu görüldü.
COVİD 19 NEDİR?
Corona Virüs esasında virüs ailesinin genel adı. Geçmiş yıllarda büyük etkisi görülen SARS, MERS gibi hastalıklarda Corona Virüs çatısı altında. Şuan yaşadığımız salgın ise Covid olarak adlandırılıyor. Aslında Corona Virüsü olarak konuştuğumuz ve adlandırdığımız virüs Covid ve bu virüsün yol açtığı hastalığın adı Covid 19 olarak isimlendiriliyor.
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