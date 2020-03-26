Corona Virüsü son dakika: Türkiye'de kaç vaka ve kaç iyileşen kişi var? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

TÜRKİYE'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağı konusuyla ilgili olarak "Almamız gereken tedbirler var. atacağımız adımlar var. vatandaşlarımız kendi OHAL'ini ilan ederse bu konuda daha üst bir tedbir almaya şimdilik belki de gerek olmayabilir. Ama süreç hızlı yayışı farklı bir noktaya giderse farklı tedbirler alınması gerekebilir." ifadelerini kullandı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, özel bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

(Sokağa çıkma yasağı) Şuana kadar sadece bizim bakanlığımız 38 genelge yayınlamış. 17'si sınırlarla alakalı. Çok üst düzey tedbirler alındı. Türkiye'de şuan hayatın yüzde 80'i durmuş durumda. Şehirler arası trafiği ölçüyoruz. Yolcu sayılarını, yolcu otobüsü sayılarını ölçüyoruz. Tüm bunların rakamları gün gün elimizde var. Şuandaki rakamı söyleyeyim. Şehirler arası otobüslerdeki azalma yüzde 73.

Yeni bir rakam vereceğim. Dün yüzde 65'ti. Şuan yüzde 80. 4 temel noktaya bakıyoruz. Sağlık sisteminin ayakta kalması. Kamu düzeninin devam etmesi. Sosyal izolasyonun sağlanması ve tedarik zincirinin aksamaması. Bu dördünü sağlarsak sistemi ayakta tutmuş oluruz. Tedbiri yükseltiyoruz. Yeni bir durumla karşı karşıyayız. Onun için yapılması gerekenler bu 4 temel maddeyi sağlamak.

Hastalığın, salgının nasıl yayıldığını, hangi yaşlara ulaştığını Sağlık Bakanlığımızla birlikte takip ediyoruz. Alınan tedbirleri de seviye seviye yükseltiyoruz.

Bir organizasyon yönetiyoruz ve tüm köşelerini iyi bir şekilde tutmak zorundayız. Kamuoyuna şeffaf bilgi vermek durumundayız. Meselenin nereye gittiğini ifade etmek durumundayız.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARI

65 yaş üstü için çok önemli kararlar aldık. Sağlık için çok önemli tedbirler aldık. Bu tedbirler yine bu konularla ilgili tedbir almaya devam ediyor.

Bu karar içinde yaşlılarımızın mağduriyetlerini nasıl giderebiliriz diye toplantılar yaptık. Umreden ve yurt dışından yayıldı bu virüs. 65 yaş üstü bu konuda risk bir grup. Allah korusun bu virüsün onları daha çok etkileyeceği bir risk gurubudur. Alınan kararlar milletimizin açısından olumlu görüldü. Bu konuyu istismar etmek isteyenler var. 1748 hesap tespit ettik. Bunların çoğu terör örgütlerine ait hesaplar. Bunlar FETÖ, PKK, DHKPC gibi hesaplar.

Şu ana kadar yaşlılardan toplam 239 bin çağrı aldık.

211 bin 326 iş yeri yayınladığımız genelgeler sonucunda kapanmış durumda. Bunların kapalı olup olmadığını takip ediyoruz.

Şehirler arası yolcu trafiğinde yüzde 83 düşüş oldu. 15 büyükşehirde ortalama yüzde 65 oranında trafik yoğunluğunda düşme oldu. Toplu taşıma araçlarında 15 büyükşehir bazında yüzde 65'in üzerinde bir düşüş var. Bazı illerde yüzde 70 bazı illerde yüzde 80 düşüş var.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Salgının yaygınlaşması ve ortaya koyacağı süreci hep birlikte izliyoruz. Almamız gereken tedbirler var. atacağımız adımlar var. vatandaşlarımız kendi OHAL'ini ilan ederse bu konuda daha üst bir tedbir almaya şimdilik belki de gerek olmayabilir. Ama süreç hızlı yayışı farklı bir noktaya giderse farklı tedbirler alınması gerekebilir.

Dün 17.00 itibariyle bir rakam... 66 üründeki fahiş fiyatla ilgili hem Ticaret Bakanlığı'na hem de savcılıklara suç duyurusunda bulunduk. Çalışmalarımız süratle devam ediyor. Niteliksiz ürün yapan, fahiş fiyat ortaya koyan, karaborsacılık yapmaya çalışan kim varsa vatandaşımız bilsin ki tepesindeyiz. Ne olur bizi uyarsınlar. Karaborsacılık yapan, fahiş fiyat uygulayan kim varsa hakkından geliriz.