Haber Giriş: 13 Mart 2020 - 11:26,
Corona virüsü son dakika: Türkiye'de ikinci vaka görüldü ve okullar tatil edildi! Dünyada son durum
Corona virüsü ile ilgili flaş son dakika gelişmeler gelmeye devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de ikinci vakanın göründüğünü açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında corona virüsü toplantısı gerçekleşti. Toplantının ardından alınan kararlar çerçevesinde, ilk, orta ve liselerde okulların 16 Mart'tan itibaren bir hafta tatile gireceği bildirildi. Üniversiteler 3 hafta tatil edildi. Spor müsabakalarının da nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması kararlaştırıldı. Öte yandan dünyadan gelen güncel haberler ile, corona virüsü vaka sayısının 127.749 bin kişiye ulaştığı bildirildi, virüsten kurtulanların sayısı ise 68 bini aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 bini aştı. Ronaldo'nun Corona Virüsü şüphesiyle karantinaya alınması ve ünlü aktör Tom Hanks ve Rita Wilson corona virüsü'ne yakalanması da dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı. Ayrıca Juventusta Rugani'nin testi pozitif çıktı. Dyabala hakkındaki gelişmenin ise asılsız olduğu bildirildi. Ayrıca corona virüsü nedir, koronavirüs nasıl bulaşır, belirtileri neler, corona virüs korunma yolları nelerdir tüm bu soruların cevaplarını tüm gelişmelerle birlikte bir araya getirdik. İşte, Corona Virüsünde Türkiye ve dünya genelinde son durum ve corona virüsüyle ilgili yeni gelişmeler..
Corona Virüsü dünya genelinde yayılmaya devam ederken bugün itibari ile 127.749 bin kişiye ulaştı. Virüsten kurtulan kişiler 68 bini aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 bini aştı. Corona Virüsü'nün şuana kadar en çok etkili olduğu ülkelerden biri İran olurken, diğeri de İtalya olarak dikkat çekiyor. İtalya Ligi'nde top koşturan dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo'nun Corona Virüsü şüphesiyle karantinaya alınması, ünlü aktör Tom Hanks ve Rita Wilson corona virüsü'ne yakalanması gündemin en dikkat çeken haberlerinden oldu. Gelişmeler devam ederken, Çin'in corona virüs uzmanı ve 2003 yılında SARS salgınını ilk keşfeden bilim insanı olan Zhong Nanshan salgının dünya genelinde son bulacağı tarihi duyurdu. Peki, Corona Virüsü hakkında gelen son dakika haberler neler? Corona virüsü Türkiye'de son durum ne? İşte dünya ve Türkiye genelinde corona virüsü hakkında son durum ve gelen son dakika haberleri
Corona Virüsü dünya genelinde gündemin ana maddesi olmaya devam ederken bir çok spor organizasyonu bir süreliğine askıya alındı. Türkiye'de alınan tedbirleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı toplantıda açıklanken sosyal medya hesabından sık sık yaptığı paylaşımlarla da haklı bilgilendirmeye devam ediyor.
CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN ALINAN ÖNLEMLERİ AÇIKLADI
Kalın, salgınla mücadelenin sağlık, eğitim, ulaşım, turizm, ekonomi, savunma ve diğer tüm alanlarda başarılı sürdürülebilmesi için vatandaşların burada aktif rol oynamaları, rehavete ve paniğe kapılmadan yapılan resmi açıklamaları dinlemek ve tavsiyeleri titiz şekilde uygulamak suretiyle sürecin hep birlikte atlatılmasının büyük önem arz ettiğini kaydetti.
EĞİTİME BİR HAFTA ARA
Alınan tedbirler çerçevesinde mücadeleyi bundan sonra da titiz ve kararlı bir şekilde yürütmeye devam edeceklerini vurgulayan Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bugün Cumhurbaşkanımızın başkanlığında tedbirler paketi muvacehesinde bir dizi kararlar alındı. Öncelikle ilk, orta ve lise okulları 16 Mart'tan itibaren bir hafta tatil edilecek. Dolayısıyla ara tatil önceye alınmış olacaktır. Daha sonra 23 Mart itibarıyla da uzaktan eğitim yöntemi ile internetten ve televizyon kanallarından öğrencilerimizin eğitimlerine devam etmeleri imkanı sağlanacaktır. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığımız güzel kapsamlı, bir çalışma yaptılar. Bunun nasıl olacağına dair bilgilendirmeyi Milli Eğitim Bakanlığımız, bakanımız, ilgili eğitim müdürlerimiz kamuoyu ve ailelerle paylaşacaklar. İkinci olarak üniversitelerimizle ilgili yine 16 Mart'tan itibaren 3 hafta boyunca üniversitelerimiz de tatil edilecektir. Bu çerçevede bu 3 haftalık tatilin nasıl koordine edileceği ve eğitim açısından telafi edileceği konusu da YÖK koordinasyonunda belirlenecek. Üniversitelerle istişare etmek suretiyle eğitim programı tanzim edilecek, böylece üniversite eğitiminde kaybın olmaması için gerekli tedbirler de alınacaktır."
SPOR MÜSABAKALARI SEYİRCİSİ
Kalın, spor müsabakalarının büyük kalabalıkların toplandığı önemli etkinliklerin olduğunu anımsattı.
"Uzmanların yaptığı tavsiyeler, değerlendirmeler analizler çerçevesinde spor müsabakalarının nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alınmıştır." diyen Kalın, şunları kaydetti:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Corona Virüs'le ilgili yeni açıklama geldi.Twitter'dan paylaşım yapan Bakan Fahrettin Koca, ''2 AY DİRENELİM. YAZIN VİRÜSÜN ETKİSİ AZALIYOR. Bilim Kurulumuzun öngörüsü bu yöndedir. Bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla, 2 ayda hayat normale döner'' dedi.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİR DİZİ TEDBİR ALDI
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Corona Virüsü salgınına karşı yeni tedbirler aldı. Bakanlık, bu kapsamda okullardaki tüm sosyal etkinlikleri iptal etti. Buna göre, okullarda yapılması planlanan toplantı, çalıştay, sempozyum, konferans, forum, ödül töreni, spor müsabakası, yarışma gibi sosyal etkinlikler iptal edildi.Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla illere gönderilen yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan şehrinde ortaya çıkan yeni Corona Virüs vaka sayısının komşu ülkeler de dahil olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde arttığı ifade edildi.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından da yeni virüsün hızla yayıldığı yönünde bilgiler verildiği vurgulanan yazıda, bu kapsamda Türkiye'de ilgili makamlarca gerekli koruma ve kontrol tedbirlerinin alındığı hatırlatıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul ve kurumlarda da alınması gereken önlemlerin sıralandığı yazıda, şu ifadelere yer verildi:"Bu kapsamda virüsün etkilerinden korunmak amacıyla resmi ve özel okul ve kurumlarda öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerinin katılımıyla yapılması planlanan il ve ilçe, ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantı, çalıştay, sempozyum, konferans, forum, ödül töreni, spor müsabakası, yarışma gibi sosyal etkinlikler tedbiren iptal edilmiştir."
Bakanlığın yazısında, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılacak sosyal etkinlik müracaatlarına izin verilmeyeceği ve konuyla ilgili tedbirlerin valiliklerce alınacağı kaydedildi.
ARA TATİLİ ÖNE ÇEKİLİRSE 'UZAKTAN EĞİTİM' VE 'TELAFİ EĞİTİMİ' YAPILACAK
Milli Eğitim Bakanlığı'nca 6 Nisan'daki ara tatilin Corona Virüs nedeniyle öne çekilmesi durumunda eğitim sürecinin aksamaması ve öğrencilerin mağdur olmaması için 'uzaktan eğitim' ve 'telafi eğitimi' verilecek.
Bakanlıkta, Corona Virüs tehdidine karşı eğitim süreciyle ilgili planlamalar kapsamlı bir şekilde en ince ayrıntısına kadar değerlendirildi. Bakanlık merkez binasında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un başkanlığında düzenlenen toplantılarda Corona Virüse karşı okullarda uygulanacak tedbirler görüşüldü. Okullardaki eğitim sürecinin planlanmasına ilişkin tüm olasılıklar için ayrı ayrı simülasyonlar yapıldı ve farklı senaryolar masaya yatırıldı. Toplantıda okulların hijyen malzemelerine erişimi, merkez ve taşra teşkilatları arasındaki koordinasyon çalışmaları da bütün detaylarıyla ele alındı.
'UZAKTAN EĞİTİM' VE 'TELAFİ EĞİTİMİ'
Yapılacak değerlendirmeler sonucunda 6 Nisan'daki ara tatilin öne çekilmesi durumunda okul dışındaki eğitim sürecinin aksamaması ve hiçbir öğrencinin mağdur olmaması amacıyla 'uzaktan eğitim' ve 'telafi eğitimi' ile ilgili hazırlıklar da tüm detaylarıyla planlandı. Uzaktan eğitim noktasında, geçtiğimiz ay tanıtımı yapılan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kritik bir rol üstlenecek. Türkiye’nin alanında uzman öğretmenlerinin ders anlatım videolarıyla oluşturulan, dijital kütüphanesi ve yapay zeka altyapısına sahip akıllı yönlendirme sistemiyle yenilenen EBA, Elazığ depremi sonrasındaki telafi eğitimi sürecinde de depremzede öğrencilerin imdadına yetişmişti. Okulların erken tatil edilmesi durumunda ayrıca yaygın kitle iletişim araçlarıyla uzaktan eğitim planlamaları da devreye girecek.
Corona Virüse karşı alınan tedbirlerin ilk iki ayağını 'okullarda bilgilendirme çalışmaları', 'eş zamanlı hijyen' oluştururken, son ayağı 'olası bir tatil durumunda her zaman ve her yerden erişilebilen uzaktan eğitim altyapısı' olarak belirlenmiş oldu. Bugüne kadar Corona Virüse karşı öğrenci, öğretmen, personel ve veliler için koruyucu ve önleyici pek çok tedbir uygulandı. Bu kapsamda yurt içi ve yurt dışındaki okul ve eğitim kurumlarında, öncelikle kapsamlı bir iletişim planlaması hazırlanarak bilgilendirme ve hijyen çalışmaları başlatılırken, ardından tüm okullarda gerçekleştirilen eş zamanlı hijyen uygulamasıyla öğrencilerin ve öğretmenlerin okullarda temas ettiği bütün yüzeyler dezenfekte edildi.
Bakanlık açıkladı! Uzman ekip görevlendirildi... Fiyat artışları şikayet edilecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle bazı ürünlerin fiyatlarında yapılan suni artış ve stokçuluğa ilişkin olarak vatandaşların VİMER-189 hattını aranması istedi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı koronavirüs nedeniyle hijyen ürünleri ve tıbbi malzemelere yapılan zamlara karşı harekete geçti. Bakanlık fiyat artışı ve stokçuluğa karşı olarak VİMER-189 hattına vatandaşların ihbarda bulunmasını istedi.
Şikayetlerin ardından inceleme yapılarak fırsatçılara ilişkin yasal süreç başlatılacak.
Cristiano Ronaldo corona virüsü nedeniyle karantinaya alındı
Juventus forması giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs şüphesiyle memleketi Madeira'da karantina altına alındığı açıklandı.
Takım arkadaşı Rugani'de koronavirüs çıktığı için İtalya'ya dönmeyeceğini belirten Ronaldo, Portekiz'de kalacağını aktarmıştı.
Portekiz basını, Ronaldo'nun Corona virüsü şüphesiyle karantinaya alındığını flaş haber olarak aktardı.
Tom Hanks ve Rita Wilson corona virüsü böyle kapmış
Tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüs ya da tıbbia adıyla Covid- 19 milyonlarca insanın hayatını değiştirdi. Ölümlere de yol açan virüse yakalananlar arasında iki Oscar ödüllü oyuncu Tom Hanks de var. Bir film çekimi için Avustralya'da bulunan Hanks, kendisinin ve eşinin virüs testinin "pozitif" çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu. Çiftin virüsü nerede ve nasıl kaptığı da merak konusu oldu. Geldikleri ABD'de mi yoksa Avustralya'da mı? İşte bununla ilgili ayrıntılar da yavaş yavaş ortaya çıkıyor.
ABD ve İngiliz basınına yansıyan haberlere göre ünlü çift, büyük olasılıkla virüsü Avustralya'da kaldıkları lüks dairede kaptı. Geceliği bin 100 dolar olan bu lüks komplekste kendilerinden önce kalan Çinli bir turiste 28 Ocak'ta yapılan Covid- 19 testinin sonucu da pozitif çıkmıştı. Salgının başlangıç noktası olan Wuhan'dan gelen bu Çinli turist Avustralya'daki ilk corona virüs vakalarından biri olarak kayıtlara geçmişti.
Çinli adamın kompleksten ayrılmasından birkaç gün sonra Tom Hanks ve eşi Rita Wilson aynı lüks konaklama tesisine gitti. Her ne kadar Çinli turistten farklı bir bölümde kalsalar da büyük olasılıkla çiftin bu durumdan etkilendiği belirtiliyor.
Tom Hanks'in Tip 2 diyabet hastası olduğu biliniyor. Aktör bir süre önce bu konuda bir açıklama yapmış ve “Ben yeni Amerikan neslinin aptalca, sağlıksız ve hatalı beslenmesi sonucu Tip 2 diyabet hastası oldum” diye konuşmuştu.
Tom Hanks, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığının belirtileriyle ilgili şüpheleri üzerine doktorların tavsiyesi üzerine test yaptırdıklarını söyledi. Hanks, test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine bir süre kendisinin ve eşinin karantinada olacaklarını belirtti. Amerikalı aktör, kamuoyunu gelişmeler hakkında bilgilendireceklerini kaydetti. Tom Hanks ve Rita Wilson, 63 yaşında. Çift, Hanks'in Elvis Presley'in hayatıyla ilgili çektiği bir film nedeniyle Avustralya'daydı.
DSÖ Başkanı: Corona virüs kontrol edilebilir bir pandemidir
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Covid-19 'kontrol edilebilir bir pandemidir" ifadelerini kullandı.Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus önemli açıklamalarda bulundu.DSÖ Başkanı Ghebreyesus Cenevre'de diplomatlara yaptığı açıklamada, "Eğer ülkeler virüsle mücade için önlem alırsa COVID-19 'kontrol edilebilir' bir pandemidir. Ancak bazı ülkelerin bu tehdide kontrol altına almak için gereken düzeyde yaklaşmaması bizi derinden endişelendiriyor" ifadelerini kullandı.
DSÖ COVID-19'U PANDEMİ İLAN ETMİŞTİ
DSÖ geçtiğimiz gün corona virüsü pandemi (salgın) olarak ilan etmişti. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde yaptığı basın toplantısında DSÖ'nün salgını 24 saat boyunca değerlendirdiğini ve virüsün yayılma ve şiddetinden derin endişe duyduklarını ve virüse karşı yeteri kadar harekete geçilmediğini vurgulayarak, "Bundan dolayı Covid-19'un bir pandemi olarak nitelendirilebileceği değerlendirmesini yaptık." diye konuşmuş, Pandeminin hafif ve dikkatsizce kullanılan bir kelime olmadığını vurgulayan Ghebreyesus, "Yanlış kullanılması durumunda mantıksız korkuya, mücadelenin bittiğine dair haksız kabullenmeye ve gereksiz acı ve ölüme yol açan bir kelimedir." değerlendirmesinde bulunmuştu.
Çin'de en yetkin isim dünya genelinde salgının ne zaman biteceğini açıkladı
Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Hala tedavisi bulunamayan yeni tip coronavirüsü hızla yayılmaya devam ediyor. Salgın ABD ve Avrupa'yı ele geçirmeye başlamışken virüsün ana kıtası Çin'den her gün daha umutlandıran haberler gelmeye başladı.
SARS KAHRAMANI BİLİM İNSANI DÜNYA GENELİNDE SALGININ BİTECEĞİ ZAMANI AÇIKLADI
Çin'in corona virüs uzmanı ve 2003 yılında SARS salgınını ilk keşfeden bilim insanı olan Zhong Nanshan salgının dünya genelinde haziran ayında sona ereceğini açıkladı. Nanshan, Çin'deki vakaların çoğunun asemptomatik (normalden az belirtinin olduğu veya hiç semptoma sahip olmayan) hastalar olduğunu belirtti. Nanshan, iyileşen hastalar arasında yeniden enfeksiyona yakalanma oranının da hızla düştüğünü ifade etti.
HUBEİ'DE AYLAR SONRA EN DÜŞÜK VAKA SAYISI
Aylardır karantinada olan corona virüs pandemisinin merkez üssü Hubei, aylar sonra ilk kez en az sayıda yeni vaka bildirdi.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu dün yaptığı açıklamada Çin anakarasında yalnızca 15 yeni vaka olduğunu bildirdi. Veriler Çin'den bu hafta boyunca gelen yeni vaka sayılarının ciddi bir şekilde düştüğünü gözler önüne seriyor. Bu vakaların altısı denizaşırı ülkelerden gelen hastalar yani Çin'de lokal olarak bulaşmadı. Koronavirüs pandemisinin Aralık ayında başladığı Hubei eyaleti, dün yalnızca sekiz yeni vaka bildirdi.
"Hijyen kurallarına mutlaka uyulmalı"
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu uzmanları, Türkiye'de Kovid-19 vakasının tespit edilmesi sonrasında vatandaşların panik olmamaları, bu süreçte sadece temel hijyen kurallarına uymaları çağrısında bulundu.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyelerinden Prof. Dr. Ateş Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de tespit edilen vakanın yurt dışı temaslı olduğuna işaret ederek, "Dışarıdan geldi, ancak içeride de erken yakaladık." dedi.
Virüsten korunmak için yapılması gerekenler konusunda da Kara, "Şu an özel bir şey yapmamıza gerek yok. Aynı şeylere devam. Tedirgin olmayalım. Dün neleri yapıyorsak bugün de aynı şeyleri yapmaya devam edelim. Ülkemize vaka gelmemesi için uğraşmamız, başka vaka gelmemesi için de çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
"Temas ne kadar az olursa hastalık daha az bulaşır"
Koronovirüs Bilim Kurulu Üyelerinden Prof. Dr. Hasan Tezer, uzun zamandır hazırlıkların yapıldığını dile getirerek, "Çevre ülkelerde koronavirüs vakası var. Avrupa'da, özellikle İtalya, Almanya ve Fransa'da vakalar var. İnsanlar saatler içerisinde bir ülkeden bir ülkeye gidebiliyorlar. Biz de kendi ülkemizde görülen vakayla ilgili hazırlıklarımızı yapmıştık." diye konuştu.
Türkiye'de şüpheli görülen 2 bin 500 vakadan örnekler alındığını aktaran Tezel, şöyle devam etti:
"Bu vakalar çıkabilirdi. Sürekli bir hazırlık içindeydik. Beklediğimiz bir durumdu. Hasta karantinaya alındı, ailesi izole edildi. Temasta bulunduğu kişiler de takip ediliyor. Çin'de ilk vakalar çıktığı zaman vakalar kümelenmişti. Tespit edildiği anda hazır değillerdi. Hazırlıksız yakalanırsanız domino taşı etkisi görürsünüz. Hızlıca vakalar görülmeye başlar."
"Olabilecek bütün senaryoları masaya yatırıyoruz"
Prof. Dr. Hasan Tezel, Türkiye'nin Çin, İran, İtalya ve Güney Kore uçuşlarını durdurması, termal kamera ve sınırların kapanması önlemlerini almasının virüsün Türkiye'ye gelmesinde çok etkisi olduğunu söyledi.
Koronavirüs Bilim Kurulunun yurt dışından gelenlerin 14 gün izole edilmesi kararının önemine işaret eden Tezel, şu uyarıları yaptı:
"Bütün toplumun buna katılması gerekiyor. Burnu akarsa, öksürürse, ateşi çıkarsa yurt dışı hikayesi varsa, biriyle temas ettiyse maskesini takıp sağlık kuruluşuna gidecek ve hikayesini söyleyecek, izole edilecek. Biz ancak böyle korunabiliriz. Şu an tek bir vaka bildirildi. Olabilecek bütün senaryoları masaya yatırıyoruz. Gelişmelerle birlikte her gün güncellemeler yapılıyor."
Temas ne kadar fazlaysa hastalığın görülme riskinin de o kadar fazla olabileceğine dikkati çeken Tezel, "Teması ne kadar azaltırsanız hastalık da daha az görülecektir. Havalar ısınıyor. Evlerimizde odalarda durmuyoruz. " dedi.
"Hijyen kurallarına mutlaka uyulmalı"
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel de bir panik havası yaşandığını ifade ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Sakin olmamız lazım. Devletimiz, Sağlık Bakanlığımız en başından beri bütün önlemleri aldı. Halkımızın yapması gereken genel hijyen kurallarına uymak, kalabalık yerlerden uzak durmak, eğer gerekiyorsa da bu yerlerde maske kullanmak gerekiyor. Özellikle yaşlılarımız risk altında. 60 yaşın üzerinde kronik rahatsızlıkları olan yaşlılarımızın mümkün olduğu kadar dışarı çıkmamalarını öneriyoruz."
Koronovirüs Bilim Kurulunun aldığı önlemlerin en başından itibaren çok sıkı olduğunu dile getiren Yamanel, "Bir rehberimiz var. Güzel hazırlandı. Bütün sağlık çalışanlarının buna uyum göstermesi gerekiyor. Halkımızın da bu önlemlere çok dikkat etmeleri gerekiyor. Mutlaka hijyen kurallarına uymamız gerekiyor." ifadesini kullandı.
CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ
Enfeksiyonun yaygın belirtileri solunum semptomları, ateş, öksürük ve dispnedir. Daha ciddi vakalarda, pnömoni, ağır akut solunum yolu enfeksiyonu, böbrek yetmezliği ve hatta ölüm gelişebilir. Ancak eldeki veriler doğrultusunda hastalığın şiddeti konusunda yorum yapılamamaktadır.
Eldeki verilere göre ağır seyreden olguların oranının ve fatalite hızının çok yüksek olmadığı (yaklaşık %2) şeklinde bir izlenim elde edilmiştir. Ancak, bu durum ilerleyen dönemde virüsün genetik yapısında ortaya çıkabilecek değişikliklere bağlı olarak farklılaşabilir.
Laboratuvar Testleri
COVID-19 olası vaka tanımına uyan hastalarda solunum yolu numuneleri COVID-19 açısından HSGM Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarlarında değerlendirilmektedir.
Hastada diğer solunum yolu patojenleri tespit edilse dahi koinfeksiyonların oluşabileceği dikkate alınarak COVID-19 olası vaka tanımına uyan tüm hasta numuneleri COVID-19 için de değerlendirilmelidir. Nükleik asid amplifikasyon testleri COVID-19 sekans bilgileri yeni paylaşılmış ve moleküler (PCR) testler dizayn edilmiştir. Spesifik PCR testleri kurulana kadar, laboratuvarların pan-coronavirus testi ve takiben sekans analizi ile konfirmasyon yapmaları önerilmiştir. Konfirmasyon özellikle pan-coronavirus testleri ile pozitif bulunabilecek diğer coronavirusların ekarte edilmesi açısından önemlidir. Dört insan coronavirusu (HCoV) dünyada endemik olarak seyretmektedir; HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-HKU1 ve HCoV-OC43, bunlardan son ikisi betacoronavirüsdur. Ayrıca insanlarda zoonotik enfeksiyon yapan diğer iki betacoronavirüs SARS ve MERS-CoV virüsüdür.
Sekanslama
Sekans verisi virüsün kaynağını ve nasıl yayıldığını anlayabilmek için oldukça önemlidir. DSÖ, laboratuvarların elde ettikleri sekans verilerini ilgili platformlarda (GenBank, GISAID vb) paylaşmaları gerekliliğini bildirmiştir.
Herhangi bir şiddette akut solunum yolu hastalığı (ateş, öksürük)
veya
SARI (Severe Acute Respiratory Infections)- Ağır Akut Solunum Yolu Enfeksiyonu (ateş,öksürük ve hipoksemi, takipne, dispne, hipotansiyon, akciğer grafisinde yeni veya progressif radyolojik infiltrasyonlar konfüzyon, akut böbrek yetmezliği gibi bulgular nedeniyle hastaneye yatış gerekliliği) varlığı *VE Son 14 gün içerisinde;
a. Doğrulanmış COVID-19 vakası ile yakın temas eden;
b. Hastane ilişkili COVID-19 vakası bildirilen bir ülkede ilgili sağlık tesisinde bulunan;
c. Epidemik alanlarda (Çin Halk Cumhuriyeti, Singapur, İran, Tayland, Japonya,
Hong Kong, Güney Kore, İtalya) bulunan kişiler
d. İkamet yeri veya seyahat geçmişi dikkate alınmaksızın, COVID-19 enfeksiyonuhastalarının tedavi edildiği birimlerde görev yapan sağlık personeliKesin Vaka: Olası vaka tanımına uyan olgulardan moleküler yöntemlerle COVID-19 virusu saptanan olgular.
Olası/Kesin COVID-19 vakalarının yönetimi Vaka Takip Algoritması’na göre yapılır.
*İmmunkompromize hastalarda klinik tablonun atipik seyirli olabileceği gözardı edilmemelidir. Olası vaka tanımına uygun hastada alınan numunelerde mevsimsel solunum yolu virüsü saptanması ya da bakteriyolojik etken saptanması, COVID-19 virüsü varlığını ekarte ettirmez.
HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63 ve HKU1-CoV; mevsimsel solunum yolu virüsleri olup COVID-19’dan farklıdır.
CORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?
Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek risklidir.
Hastalığın başlangıcındaki ilk kaynak olarak Huanan Deniz Ürünleri Toptan Satış Pazarında yasadışı satılan vahşi hayvanlar düşünülmekle birlikte, insandan insana ve sağlık merkezlerinde bulaşma bildirilmiştir. Hastalığın damlacık yoluyla bulaştığı düşünülmektedir. Virus hasta bireylerden öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçılan damlacıklarla ve hastaların kontamine ettiği yüzeylerden (göz, ağız, burun mukozasına temasla) bulaşabilir. Asemptomatik kişiler solunum yolunda virus taşıyabilir, ancak esas bulaşma hasta bireylerden olmaktadır.
SARS-CoV ve MERS-CoV epidemiyoloji bilgisine göre 14 güne kadar inkübasyon süresi olabileceği düşünülmektedir. Yeni vaka serilerinde inkübasyon süresi değerlendirilmektedir. Klinik tablolar yeni tanımlanmaktadır. Yayınlarada vaka sayıları kısıtlı ve birbirinden farklı olduğu için ortalama inkübasyon periodu farklı bulunabilmektedir. Şu ana kadar yayımlanmış olan bilimsel yayınlara göre kabul edilen inkübasyon süresi 2-14 gün arasındadır. Coronaviruslar genel olarak dış ortam dayanıklılığı olmayan virüslerdir, Ancak bugün için COVID19’un bulaştırıcılık süresi ve dış ortama dayanma süresi net olarak bilinmemektedir.
KORUNMAK İÇİN NE YAPMALI?
El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptikleri kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağızın tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmesi, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içinin kullanılması, mümkünse kalabalık yerlere girilmemesi önerilir.
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