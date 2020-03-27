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Haber Giriş: 27 Mart 2020 - 13:12, /

Dakika dakika corona virüs gelişmeleri: Türkiye ve Dünya genelinde son 24 saat..Corona virüs tedavisi bulundu mu?

Corona Virüs Türkiye ve tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ederken, ABD'de yaşanan gelişmeler endişe verici olarak tüm dünya basınında geniş yer buldu. Vaka sayısında İtalya ve Çin'i geride bırakan Amerika'da salgın kontrol altına alınamıyor. Vaka sayısında patlama yaşanan bu günlerde neredeyse tüm eyaletlerde corona virüs görülmeye başlandı. Türkiye'de ise dün en yüksek test sayısına ulaşılarak 7 bin test yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı corona virüs bilgilendirmesinde son 24 saat içinde ülkedeki son durum sosyal medya adresinden açıklandı. Koca'nın yaptığı açıklamalara göre; "Test sayımız dün 5.035’ti. BUGÜN 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3.629’a ulaştı" dedi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: 8 ülkede 50 Türk vatandaşı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, bugüne kadar 8 ülkede 50 Türk vatandaşının Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi. Kıran, Dışişleri Bakanlığı Kovid-19 Koordinasyon ve Destek Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşma sonrası, gazetecilerin sorularını yanıtladı.Yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarıyla ilgili soru üzerine Kıran, "Maalesef sayı artıyor. Bugün itibarıyla bize intikal eden bilgilere göre 8 farklı ülkede 50 vatandaşımızı virüs sebebiyle kaybetmiş bulunuyoruz. Keza dünyanın farklı ülkelerinde sonuçları pozitif çıkan vatandaşımız var. 151 vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Onların durumlarını da yakından takip ediyoruz." diye konuştu. İşte Türkiye ve dünya genelinde son durum ve yaşanan gelişmeler

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Dünya Genelinde 423.670 corona virüs vakası tespit edilirken, virüsten tedavi olarak kurtulanların sayısı 108.629 bin oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise dünya genelinde 18.923 kişi oldu.

Corona Virüsü son dakika gelişmeleri merakla takip edilmeye devam ediyor. Türkiye'de yaşanan gelişmeler ve son durum internette merak edilen konular arasında yer alırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son açıklamalar dikkat çekti. Güncel vaka sayısını duyuran Bakan Koca, "343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz." dedi. Çin'den Corona Virüs tedavisinde kullanılan ve başarı oranı yüksek olan ilacın ülkemize geldiğini belirten Koca, 32 bin sağlık çalışanı alınarak sisteme dahil edileceğini de açıkladı. Bunun birlikte umut veren bir açıklamada yapan Koca, hastalıktan iyileşen vatandaşlarımızın da sayısının yüksek olduğunu belirterek ilerleyen günlerde bu verileri de paylaşacaklarını duyurdu. Peki corona virüs hakkında dünya genelinde ve ülkemizde yaşanan son dakika gelişmeleri neler? İşte son durum bilgileri ve yeni gelişmeler

Corona Virüsü salgını ile birlikte hayatımıza yeni giren terimlerde bir takım karışıklarda oluyor. Corona Virüs esasında virüs ailesinin genel adı. Geçmiş yıllarda büyük etkisi görülen SARS, MERS gibi hastalıklarda Corona Virüs çatısı altında. Şuan yaşadığımız salgın ise Covid olarak adlandırılıyor. Aslında Corona Virüsü olarak konuştuğumuz ve adlandırdığımız virüs Covid ve bu virüsün yol açtığı hastalığın adı Covid 19 olarak isimlendiriliyor.

2SALGIN NE ZAMAN BİTECEK

SALGIN NE ZAMAN BİTECEK?


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini Twitter'dan paylaştı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Test sayımız dün 5.035’ti. BUGÜN 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3.629’a ulaştı" dedi.Son dakika haberi... Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Test sayımız dün 5.035’ti. BUGÜN 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3.629’a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum" dedi.

SALGIN NE ZAMAN BİTECEK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kritik Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca 60 yaş üzeri iki hastanın iyileşerek taburcu edildiğini belirterek, "Özellikle erken dönemde ilk vakalarımızdan olan iki hastamızın bilgisini vermek istiyorum. 65 yaşında bir erkek hastamız taburcu oldu. Diğeri 60 yaşında başka bir erkek hastamız taburcu oldular. 7 gün sonra taburcu oldu" dedi. Çin'den tedavi için getirilen ilaçla ilgili de açıklamalarda bulunan Koca, "Yoğun bakımda olan 136 hastamıza ilaç tedavisi başladı. Dozu belli. Ortalaması 1 kutunun 1 hasta için kullanıldığını biliyoruz. En az 5 günlük kullanım. Bizde şu an hasta sayısı ile önemli bir sayı olduğunu, nasıl fayda sağlandığını önümüzdeki hafta içerisinde daha net konuşabiliriz. 3 750 kutu daha sipariş verildi" ifadelerini kullandı.

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İŞTE BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

''Gaziantep, Erzurum, Konya, İzmir, Kahramanmaraş, Eskişehir, Edirne, Sinop... Aziz milettim şehir şehir ev ev Türkiye... Bu virüs dünyayı tehdit ediyor. Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var. O da yakalanmamak. Corona virüs karşısında ise biz irade sahibiyiz. Dışarı çıkıp çıkmamak konusunda irade sahibiyiz. Verdiğimiz mücadelenin başarısı tek tek bireylere bağlıdır. Devlet burada yaptırım uygulayan kılavuzdur. Hiçbir hekim virüsün size bulaşmasını önleyemez. Bunu siz önleyebilirsiniz. İnsan sayısının arttığı her ortam riskin arttığı ortamdır. Sevgili gençler risk altına giriyorsunuz. Belki hasta olmuyorsunuz ama taşıyıcı oluyorsunuz. Hastalığa hatta daha büyük acılara aracılık etmeyin. Yaşı büyük olanlara ise, virüs yaş ayırımı yapmıyor. Dikkatli olmalısınız. Sosyal hayatını asgari düzeye indirmelisiniz. Telefon sohbetlerinizi daha uzun tutabilirsiniz. Çocuklarımız için ise artık oyunları evde oynuyoruz, dışarı çıkmak yok. Bir misafir gelirse sarılmak yok. Sevgimizi saygımızı uzaktan gösteriyoruz.

2 HASTA İYİLEŞEREK TABURCU OLDU

Özellikle erken dönemde ilk vakalarımızdan olan iki hastamızın bilgisini vermek istiyorum. 65 yaşında bir erkek hastamız taburcu oldu. Diğeri 60 yaşında başka bir erkek hastamız taburcu oldular. 7 gün sonra taburcu oldu

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Herkesin kendi OHAL'ini kendince uygulamasını söyledim. Burada Bilim Kurulu'nda konuştuğumuz, özellikle kontrollü yaşam daha nasıl olabilir konusunda da bir çalışma olacak.

SALGIN NE ZAMAN BİTECEK?

Biz ne kadar kurallara, temassızlığa uyarsak bu süreç o kadar süre kısalır. Ama ne kadar kurallara uymazsak bu sürek o kadar uzar.

CORONA VİRÜSÜ TESTİ KİMLERE YAPILMALI?

83 milyonun test yaptırması gerekmiyor. Dünyada böyle bir uygulama yok. Testi yaptırdığınızda negatif olabilir. Daha özgür hareket edebilir ve 3 gün sonra pozitif çıktığında çevresindekilere bulaştırabilir. Herkes kendisini virüs hastası olarak görüp ona göre önlemli hareket etmelidir. Testte negatif çıkan 4 gün sonra da pozitif çıkabilir. Çünkü hastalığın 4 ila 14 gün arasında kuluçka süresi var. Ancak testi hekim uygun görürse yaptırabilirsiniz. Birisinde pozitif çıktıysa ve kimlerle temas ettiyse onları taramak istiyoruz" dedi.

4Çin’den gelen ilaç Favipiravir

Çin’den gelen ilaç Favipiravir


Çin'den gelen ilaç ile ilgili merak edilenleri Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugün köşesinde değerlendirdi.

DÜN tüm gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Bilim Kurulu üyeleriyle toplantıdan sonra yapacağı açıklamaya çevrilmişti.

En çok sokağa çıkma yasağının ilan edilip edilmeyeceği merak ediliyordu. Sağlık Bakanı üç konuyu açıkladı.

1-‘İyileşen vakalarımız var’ dedi. Böylece bizde iyileşen hasta var mı sorusu cevabını buldu. Fahrettin Koca, iyileşen hasta sayısının fazla olduğunu açıkladı. Böylece yüreğimize su serpilmiş oldu. Bakanlık yakında iyileşen hastalarımızın sayısını açıklayacak.

2-Tedavi sürecini 11 günden 4 güne indiren ilacın Türkiye’ye getirildiğini ve yoğun bakımdaki hastalara uygulanmaya başladığını açıkladı. İlaç Çin’de ve Japonya’da hastalara karşı kullanılmış ve başarılı olmuş. Bu ilaç Çin ve Japonya’dan çıkarılmıyor ama Türkiye’nin olağanüstü çabasıyla ilacın getirilmesi sağlanmış. Bu ilacın, Favipiravir olduğunu Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara doğruladı.

3-Ve geldik sokağa çıkma yasağı konusuna. Sağlık Bakanı, “Tek tek mücadele edilmesi gereken bir dönemdeyiz. Herkes kendi OHAL’ini ilan edebilir. Bunu illa devletin ilan etmesi gerekmiyor. Herkesin kendi odasında kendisini izole etmesi ve hepimiz bu doğrultuda mücadeleye devam etmiş olalım” dedi. Hep ifade ediyorum bu seçenek masada ama henüz değil. Dün sokağa çıkma yasağıyla ilgili bir kararnamenin imzaya açıldığı haberi geldi ama doğrulanmadı. Sokağa çıkma yasağına gerek kalmadan bu sorun aşılmaya çalışılıyor ama esas belirleyici olan sahadan gelen veriler olacak.

5Favipiravir adlı ilaç koronavirüs vakalarında iyileşme sürecini hızlandırıyor

Favipiravir adlı ilaç koronavirüs vakalarında iyileşme sürecini hızlandırıyor

Çin'deki klinik deneyler, "Favipiravir" isimli bir ilacın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede etkili olduğunu ortaya koydu. Çin'in CGTN kanalının haberine göre Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Başkanı Cang, basına yaptığı açıklamada, Şenzen kentinde 80 yeni tip koronavirüs hastasını kapsayan bir klinik deney yapıldığını belirtti.

Cang, denemenin, Favipiravir'in, hafif vakalar için iyileşme süresini 11 günden 4 güne indirebildiğini gösterdiğini bildirdi. Vuhan kentinde yapılan diğer bir klinik deneyde, ilacın ateş süresini ortalama 4,2 günden 2,5 güne indirdiğinin tespit edildiğini aktaran Cang, ilacın önemli bir yan etkisinin gözlemlenmediğini ifade etti.

Cang, "Favipiravir, 2014'den bu yana Japonya pazarında bulunuyor ve hiçbir belirgin yan etki görmüyoruz." diye konuştu. Açıklamada, Remdesivir dahil diğer ilaçların klinik denemeleri hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.

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İyileşmenin ardından Kovid-19'un kişide yol açtığı hasar hala netlik kazanmazken, daha fazla tıbbi gözleme ihtiyaç duyuluyor. Cang Şinmin,15 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Çinli bilim adamlarının 70 bin kadar ilaç ve kimyasal bileşeni incelediğini, bunlardan 100'ünün laboratuvar ortamında test edilmek üzere seçildiğini belirtmişti.

Bu ilaçlardan 3'ünün ümit verici olduğunu ifade eden Cang, Klorokin difosfat, Favipiravir ve Remdesivir'in insanlar üzerinde test edildiği bilgisini paylaşmıştı. Cang, daha çok sıtma tedavisinde kullanılan Klorokin difosfat'ın Pekin ve Guangdong eyaletindeki 10 hastanedeki deneylerinin devam ettiğini aktararak, influenza tedavisinde kullanılan Favipiravir ile ilgili testlerin ise sürdüğünü kaydetmişti.

Ebola tedavisi için geliştirilen Remdesivir'in testlerinin, Vuhan'da çok sayıdaki klinikte yapıldığını bildiren Cang, ilacın Kovid-19'a karşı yeterli düzeyde önleyici etki gösterdiğini ifade etmişti. Diğer yandan Hubey eyaletindeki yeni sağlık komisyon başkanı Vang Hışhıng, 17 Şubat'ta basına yaptığı açıklamada, Vuhan'da bazı hastanelerde geleneksel Çin tıbbı tedavilerinin de kullanıldığını söylemişti.

7DÜNYA GENELİNDE KAÇ VAKA İYİLEŞTİ

DÜNYA GENELİNDE KAÇ VAKA İYİLEŞTİ

Dünyadaki 533 bini aşkın Kovid-19 vakasından 124 binden fazlası iyileşti. Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüse yakalanan 533 bini aşkın kişiden 124 binden fazlası sağlığına kavuştu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 533 bini aşkın kişiden 124 binden fazlası sağlığına kavuştu.

Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, güncel vaka sayısı 533 bin 15'e ulaştı. Salgın nedeniyle 24 bin 95 kişi hayatını kaybederken, iyileşen kişi sayısı 124 bin 387'ye çıktı.

Böylece iyileşlerin oranının yüzde 84 civarında olduğu kaydedildi.

Vaka sayısında virüsün ilk ortaya çıktığı Çin'i geçen ABD'de 85 bin 604 vakadan bin 868'i, Kanada'da da 4 bin 43 kişiden 228'i hastalığı yendi.

81 bin 340 vakanın bulunduğu Çin'de ise 74 bin 588 kişi iyileşti.

Güney Kore'de 9 bin 332 vakadan 4 bin 528'i, Japonya'da bin 387 vakadan 359'u, Singapur'da 683 vakadan 172'i sağlığına kavuştu.

Bir süre Tokyo yakınlarındaki Yokohama limanında karantinada tutulan "Diamond Princess" gemisindeki 712 vakadan 597'si hastalığı atlattı.

Avrupa'da İtalya ve İspanya'da vaka sayısı yüksek

Avrupa'da Kovid-19'dan en sert darbeyi alan ülkelerden İtalya'da 80 bin 589 vakadan 10 bin 361'i iyileşti.

İtalya'dan sonra en yüksek vaka sayısının bulunduğu İspanya'da da 57 bin 786 hastanın 7 bin 15'i sağlığına kavuştu.

Almanya'da 43 bin 938 vakanın 5 bin 673'ü iyileşirken, Fransa'da 29 bin 155 kişiden 4 bin 948'i Kovid-19'u atlattı.

Nüfus oranına göre vaka sayısı yüksek seyreden İsviçre'de 11 bin 811 vakanın 131'i, İngiltere'de 11 bin 658 vakanın 135'i, Hollanda'da 7 bin 431 vakanın 3'ü, Avusturya'da 6 bin 909 vakanın 112'si, Belçika'da 6 bin 235 vakanın 675'i, Türkiye'de 3 bin 629 vakanın 26'sı, Portekiz'de 3 bin 544 vakanın 43'ü, Norveç'te 3 bin 372 vakanın 6'sı, İsveç'te 2 bin 840 vakanın 16'sı, Çekya'da bin 925 vakanın 10'u, Danimarka'da bin 877 vakanın 1'i, İrlanda'da bin 819 vakanın 5'i, Lüksemburg'ta bin 453 vakanın 6'sı, Polonya'da bin 221 vakanın 7'si, Romanya'da bin 29 vakanın 94'ü, Yunanistan'da 892 vakanın 36'sı, İzlanda'da 802 vakanın 82'si, Slovenya'da 562 vakanın 10'u, Estonya'da 538 vakanın 8'i, Hırvatistan'da 495 vakanın 22'si, Sırbistan'da 457 vakanın 15'i, Litvanya'da 344 vakanın 1'i, Macaristan'da 300 vakanın 34'ü, Bulgaristan'da 276 vakının 8'i, Slovakya'da 226 vakanın ise 2'si Kovid-19'u atlatanlar arasında yer aldı.

İran'da iyileşenlerin sayısı 10 bini geçti

Virüsün ilk yayılmaya başladığı dönemde Çin'den sonra en fazla dikkat çeken ülkeler arasında yer alan 29 bin 406 vakaya sahip İran'da ise 10 bin 457 kişi iyileşti.

İsrail'de 3 bin 35 kişinin 79'u, Suudi Arabistan'da bin vakanın 33'ü, Katar'da 549 vakanın 43'ü, Mısır'da 495 vakanın 102'si, Bahreyn'de 458 vakanın 204'ü, Irak'ta 382 vakanın 105'i, Lübnan'da 368 vakanın 23'ü, Kuveyt'te 208 vakanın 49'u sağlığına kavuştu.

Malezya, Endonezya, Pakistan ve Hindistan

2 bin 31 vakanın bulunduğu Malezya'da 215 kişi iyileşirken, bin 235 vakalı Pakistan'da 23, bin 136 vakalı Tayland'ta 97, 893 vakalı Endonezya'da 35, 753 vakalı Hindistan'da 67, 707 vakalı Filipinler'de 28, 454 vakalı Hong Kong'da 110, 267 vakalı Tayvan'da 30, 135 vakalı Vietnam'da ise 20 kişi hastalığı yendi.

Latin Amerika ve Afrika

İlk etapta vaka sayılarının düşük seyrettiği Latin ve Orta Amerika ülkeleri ile Afrika kıtasında iyileşme oranları şu şekilde gerçekleşti:

Brezilya'da 2 bin 985 vakanın 6'sı, Ekvador'da bin 402 vakanın 3'ü, Şili'de bin 306 vakanın 22'si, Panama'da 674 vakanın 2'si, Arjantin'de 589 vakanın 72'si, Meksika'da 585 vakanın 4'ü, Peru'da 580 vakanın 14'ü, Kolombiya'da 491 vakanın 8'i, Dominik Cumhuriyeti'nde 488 vakanın 3'ü, Küba'da 67 vakanın 1'i iyileşti.

Güney Afrika'da 927 vakanın 12'si, Senegal'de 105 vakanın 9'u, Nijerya'da 69 vakanın 3'ü sağlığına kavuştu.

8Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden koronavirüs sitesi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden 'koronavirüs' sitesi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü Türkiye ve dünya genelindeki sayılara ilişkin güncel bilgiler internetten paylaşıyor.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin, "corona.cbddo.gov.tr" adresinden ulaşılabilen sitede, dünya haritası üzerinde koronavirüsün görüldüğü ülkenin işaretlenmesiyle o ülkedeki tanı, iyileşme ve ölüm verileri görülebiliyor. Salgına dair tarihçe, ülke karşılaştırmalarına dair veri ve grafiklere de ulaşılabiliyor.

Rakamların sürekli güncellenerek yayınlandığı sitede, dünya genelindeki ölüm oranının yüzde 4,51 olduğu belirtiliyor.

Türkiye'de ise koronavirüs tanısı konulmuş 3 bin 629 kişi, iyileşen 26 ve ölen 75 kişi olduğu belirtilen sitede, ölüm oranının yüzde 2,07 olarak gerçekleştiği aktarılıyor.

Ayrıca, Türkiye'de Kovid-19'a ilişkin ilk tanının 11 Mart'ta, ilk ölümün 16 Mart'ta ve ilk iyileşen vakanın 26 Mart'ta görüldüğü bilgisi de yer alıyor.

9Fransada sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin Kovid-19a karşı kullanımına izin

Fransa'da sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin Kovid-19'a karşı kullanımına izin

Fransa'da sıtma tedavisinde kullanılan klorokinin koronavirüse karşı kullanılmasına izin verildi.

Fransa'da sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kullanılmasına izin verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Başbakanlık Kararnamesi'nde, klorokinin Kovid-19'un tedavisinde doktor kontrolünde kullanabileceği belirtildi.

Ülkede, Kovid-19'un tedavisinde klorokinin kullanımını en çok savunanlardan Marsilya'daki Akdeniz Enfeksiyon Enstitüsü Genel Direktörü Prof. Dr. Didier Raoult, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bu karardan dolayı Sağlık Bakanı Olivier Veran'a teşekkürlerini iletti.

Fransız hükümeti, klorokinin ihracatını yasakladı.

Klorokin ile virüse yakalananların yüzde 75'i iyileşti
Dr. Raoult, klorokini yeni tip koronavirüse yakalanan 24 kişide test etmiş, hastaların yüzde 75'i de iyileşmişti.

Fransız ilaç şirketi Sanofi tarafından yapılan açıklamada, klorokinin 300 bin dozunun virüse karşı kullanılacak aşının geliştirilmesine katkıda bulunacağı belirtilmişti.

10Bosch, Kovid-19 için hızlı test geliştirdi

Bosch, Kovid-19 için hızlı test geliştirdi

Bosch'dan yapılan açıklamaya göre, Bosch Healthcare Solutions, Randox Laboratories Ltd. ile dünyanın ilk tam otomatik moleküler tanı testlerinden birini geliştirdi.

Kovid-19'un hızlı şekilde teşhis edilebilmesi birçok ülkede artan yayılma hızını kontrol altına almak için paha biçilemez önem taşırken, Bosch'un tam otomatik Kovid-19 testi, doktor muayenehaneleri, hastaneler, laboratuvarlar ve sağlık merkezleri gibi sağlık tesislerinin hızlı tanıda bulunmasına yardımcı olmayı hedefliyor.

Hızlı test, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) kalite standartlarını da karşılıyor.

Virüs, 2,5 saatin altında bir sürede tespit edilebiliyor
Sadece altı hafta içinde geliştirilen hızlı test, numunenin alındığı andan sonucun geldiği ana kadar ölçülmek üzere 2,5 saatin altında bir sürede, hastalarda Kovid-19 enfeksiyonunu tespit edebiliyor.

Şu anda kullanılan testlerde hastalar, sonucu almak için genelde bir ila iki gün beklemek zorunda kalırken, hızlı testin doğrudan bakım noktasında yapılabilmesi numunelerin taşınması ihtiyacını da ortadan kaldırıyor. Böylece enfekte kişiler anında tespit edilerek karantinaya alınabiliyor.

Kovid-19 ile ilgili gerçekleştirilen çeşitli laboratuvar çalışmalarında Bosch testi, yüzde 95'in üzerinde doğru sonuçlar veriyor.

10 solunum yolu hastalığını eşzamanlı olarak teşhis ediliyor
Bosch'un hızlı testi, tek bir numunenin sadece Kovid-19 için değil, aynı zamanda influenza A ve B dahil olmak üzere 9 farklı solunum yolu hastalığı için de test edilmesine imkan veriyor.

Hızlı moleküler tanı testi, Bosch Healthcare Solutions’ın Vivalytic analiz cihazı üzerinde çalışıyor. Numune, bir swab yardımıyla hastanın burnundan veya boğazından alınıyor ve test için gerekli ayıraçları içeren kartuş, analiz için Vivalytic cihazının içerisine yerleştiriliyor.

Analiz sırasında sağlık çalışanları, hastaların tedavisi gibi diğer görevlerle ilgilenebiliyor. Vivalytic analiz cihazı, özel olarak eğitim almamış olan sağlık çalışanlarının bile testi güvenilir şekilde yapabilmesine imkan sağlıyor.

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Bosch Vivalytic analiz cihazı, 24 saat içerisinde 10 adede kadar test yapabiliyor.

Yeni geliştirilen testin, nisan ayından itibaren Almanya'da, ardından da Avrupa'daki diğer ülkelerde ve dünyanın diğer bölgelerinde kullanıma sunulacağı belirtiliyor.

"Enfekte hastaların tespitini ve karantinaya alınmasını hızlandıracak"Açıklamada görüşlerine yer verilen Bosch Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Volkmar Denner, "Bosch'un hızlı Kovid-19 testinin, pandeminin mümkün olan en hızlı şekilde kontrol altına almada payı olmasını istiyoruz. Bu test, enfekte hastaların tespit edilmesini ve karantinaya alınmasını hızlandıracak." ifadesini kullandı.

Denner, Kovid-19'a karşı mücadelede zamanın oldukça önemli olduğuna dikkati çekerek, "Gidip gelmeye gerek olmadan doğrudan yerinde güvenilir, hızlı tanı... Bu, 'Yaşam İçin Teknoloji' örneği olan çözümümüzün sunduğu harika bir avantaj." değerlendirmesinde bulundu.

Bosch Healthcare Solutions GmbH'nin Başkanı Marc Meier de testin doktorlara daha fazla test yapılması için zaman kazandıran ayırıcı tanı imkanı sunduğunu vurguladı ve Randox ile kısa bir süre içerisinde geliştirdikleri testi pazara sunabilecek konumda olduklarını da kaydetti.

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