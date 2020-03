Dakika dakika corona virüs gelişmeleri: Türkiye ve Dünya genelinde son 24 saat..Corona virüs tedavisi bulundu mu?

SALGIN NE ZAMAN BİTECEK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini Twitter'dan paylaştı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Test sayımız dün 5.035’ti. BUGÜN 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3.629’a ulaştı" dedi.Son dakika haberi... Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Test sayımız dün 5.035’ti. BUGÜN 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3.629’a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kritik Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca 60 yaş üzeri iki hastanın iyileşerek taburcu edildiğini belirterek, "Özellikle erken dönemde ilk vakalarımızdan olan iki hastamızın bilgisini vermek istiyorum. 65 yaşında bir erkek hastamız taburcu oldu. Diğeri 60 yaşında başka bir erkek hastamız taburcu oldular. 7 gün sonra taburcu oldu" dedi. Çin'den tedavi için getirilen ilaçla ilgili de açıklamalarda bulunan Koca, "Yoğun bakımda olan 136 hastamıza ilaç tedavisi başladı. Dozu belli. Ortalaması 1 kutunun 1 hasta için kullanıldığını biliyoruz. En az 5 günlük kullanım. Bizde şu an hasta sayısı ile önemli bir sayı olduğunu, nasıl fayda sağlandığını önümüzdeki hafta içerisinde daha net konuşabiliriz. 3 750 kutu daha sipariş verildi" ifadelerini kullandı.