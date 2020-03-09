Haber Giriş: 09 Mart 2020 - 00:59,
Corona virüsü son dakika: İtalya'da facia gibi bir gün yaşandı! Korona virüs vaka sayısında son durum
Corona virüsü endişesi Avrupa'da ve dünya devam ederken son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Şu ana kadar dünya çapında 109 binden fazla kişide rastlanılan Corona Virüsü, bazı ülkelerin önemli kararlar almasına neden oldu. Gelirlerinin büyük bir kısmını turizmden elde eden Malezya Devleti, ülkeye bir süreliğine kruvaziyer gemilerinin girişini yasakladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise corona virüs nedeniyle temizlik ürünü stoklarını koruyabilmek için limit getirildi. Birçok büyük market, her müşterinin alabileceği temizlik ürünleri için limit belirleyerek rafların boş kalmasının önüne geçmeyi amaçladı. Çin'den ise felaket haberleri gelmeye devam ediyor. Çin'in Quanzhou kentinde korona virüsü enfekte olduğu düşünülen kişilerin kaldığı otel çöktü. Olayın ardından 70 kişinin kaldığı otelden 49 kişinin kurtarıldığı açıklandı. Komşu Bulgaristan'da ise iki kişinin corona virüsüne yakalandığı öğrenildi. İşte, dünyada koronavirüs için son durum gelişmeleri..
Corona Virüsü hızla yayılmaya devam ederken, dünya genelinde vaka sayısı 109 bini aştı. Çin'de virüsün yayılma hızı azalırken, diğer ülkelerde görülen artış tedirgin ediyor. Hastalığın kısa sürede yüksek vaka sayısına ulaşan ülkelerin başında gelen İran'da ise durum henüz kontrol altına alınmış değil. İtalya'da ise bir dizi önlem paketi devreye sokulurken, futbol maçlarının seyircisiz oynanmasına karar verildi. Aynı zamanda okullar ve üniversitelerde ise eğitime bir süre ara verildi. Fransa'da yaşanan son gelişme ise ülkemizde üzüntüyle karşılanana haberler arasında yer aldı. Fransa'da yaşayan bir Türk vatandaşı geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. İşte dünya genelinde corona virüsünün son durumu ve ülkelerden gelen son dakika haberleri
CORONA VİRÜSÜ İÇİN SON DAKİKA GELİŞMELERİ
Corona Virüsü'nde vaka sayısı 100'i aşarken İtalya ve İran'da alarm verildi ve önemli tedbirler alındı. Fransa'da bir Türk hayatını kaybederken, İtalya'da üniversiteler ve okullarda eğitime ara verildi. İtalya'da futbol karşılaşmalarının da seyircisiz oynanmasına karar verildi. Corona Virüs ile ilgili ürküten bir haberde Çinli bilim adamlarından geldi. Yapılan son açıklamaya göre virüs mutasyona uğradı ve iki farklı tip olarak vakalarda yer alıyor. Peki koronavirüs için son dakika gelişmeleri neler? İşte dünya genelinde son elde edilen verilere göre vaka sayısı ve son dakika haberleri
Korona virüsü dünya genelinde 109.711 vaka sayısı oluşurken, 60.694 kişi virüsü yenmeyi başardı. Dünya genelinde 3.802 kişi ise hayatını kaybetti.
İran'da son günlerde artan vaka sayısı dikkat çekerken, 6.566 ulaşan vaka sayısının ardından 194 kişi hayatını kaybetti. 2.134 kişi ise hastalığı atlattı.
Hastalığın ağır sonuçlar verdiği bir diğer ülke olan İtalya'da ise 7.375 kişide corona virüsü görülürken, 366 kişi hayatını kaybetti ve 622 kişi hastalıktan kurtuldu.
Komşu Bulgaristan'da iki kişinin corona virüsüne yakalandığı öğrenildi.Corona Virüsü hakkında tüm detayları, sonraki sayfalara tıklayarak öğrenebilirsiniz...
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