Corona virüsü son dakika: İtalya'da facia gibi bir gün yaşandı! Bulgaristan'da corona virüs görüldü

Sağlık Bakanı Koca: Numune alınan 1363 vakadan pozitif çıkan olmadı

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs şüphesiyle numune alınan vaka sayısının 1363 olduğunu belirterek, "Bunlardan pozitif çıkan hiçbir vaka olmadı." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Koca, devreye alınan etkili önlemlerle bugüne kadar hastalığın ülkeden uzak tutulduğunun altını çizerek, "Çin'de kaynak bulan bu virüs Türkiye'ye bulaşmadı." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara mecbur kalmadıkça yurt dışına çıkmamaları tavsiyesinde bulunan Koca, şunları kaydetti:

"Bulaşıcılığı önlemek için vatandaşımız bu dönem yurt dışına mümkün mertebe çıkmasın, gidenler evde 14 gün kendisini izole etsin."

Avrupa'nın koronavirüse karşı tedbirleri ağırdan aldığını belirten Koca, "Avrupa'da her geçen gün ağırdan alınan tedbirler giderek bizi, ülkemizi risk altına sokmakta." diye konuştu.

Bakan Koca, İstanbul'a yolcusuz dönen THY Singapur uçağının mürettebatının ilk muayenelerinde hastalık bulgusuna rastlanmadığını bildirdi.

"Transit yolcu" açıklaması

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise, Singapur'da koronavirüs tanısı konan yolcunun Fransız vatandaşı olduğunu belirtti.

Bu kişinin Londra'dan Singapur'a giden transit bir yolcu olduğunu ifade eden Koca, "Uçağımız yolcusuz olarak dönüş yapmıştır. Mürettebat, tedbiren 14 gün gözetim altında tutulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Çin'de kaynak bulan bu virüs Türkiye'ye bulaşmadı" Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dünyaya yayılan Kovid-19'un dün itibarıyla Polonya ve Ukrayna gibi ülkelerde de tespit edildiğini belirten Bakan Koca, "Türkiye Cumhuriyeti olarak çok erken dönemde henüz hastalığın ismi bile konulmamışken devreye aldığımız etkili önlemlerle bugüne kadar hastalığı ülkemizden uzak tutmayı başardık." diye konuştu.

Bu önlemlere yönelik ilk zamanlarda bazı eleştirilerin yapıldığını dile getiren Koca, fazla tepki verildiğinin öne sürüldüğünü ifade etti.

Fahrettin Koca, bugün gelinen noktada ne kadar yerinde adım atıldığının ortada olduğunu söyledi.

Avrupa'nın almadığı önlemlerin Türkiye'de çok önceden alındığının altını çizen Koca, "Sebebi, insan hayatına verdiğimiz değerdi. Avrupa tedbirleri maalesef ağırdan aldı ve ağırdan almaya devam ediyor. Bu tavrın dünya insanına bedeli var. Avrupa birkaç yüz sığınmacıyı risk gördü ama koronavirüsü risk görmedi. Bu dönemde ayrıca komşu ülkelerde de ağırdan tedbirlerin alınmasıyla her geçen gün koronavirüsle ilgili endişeler artmış oldu ve sınırımıza dayandı." bilgisini verdi.

Bakan Koca, bugün itibarıyla Türkiye'nin pek çok sınır komşusu da dahil 84 ülkede vaka görüldüğünü anlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Toplam vaka sayısı 95 bin 572'ye ulaştı, dünya genelinde 3 bin 285 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 53 bin 411 oldu. Bu süreçte her geçen gün Çin'de görülen vaka sayısının hızı azalırken, Çin dışı vaka sayısı giderek arttı. Artan bölgeler İran, Güney Kore, İtalya. İtalya ile Avrupa bölgesinde artabileceği endişesini taşıyoruz."

"Yurt dışına giden dönen herkes potansiyel virüs taşıyıcısı"Türkiye'nin bu süreçte koronavirüsle ilgili çok güçlü bir sınav verdiğini ve bunu da başarıyla götürdüğünü vurgulayan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama devamında maalesef İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri ve komşu ülkelerimizin alınması gereken tedbirleri almamış olmaları ve bu tedbirleri ağırdan almış olmaları, halen Avrupa ülkelerinin İtalya ile ilişkilerinde alınmış bir doğru dürüst bir kararın olmadığını, geçişlerin çok rahat yapılabilir olduğunu, Güney Kore ile ilişkilerin devam ettiğini, İran ile yer yer ilişkilerin devam ettiğini... Biz bu anlamda tedbirleri katı almaya devam ettik."

Virüsün Türkiye sınırları içine girmemesi için her tedbirin erken dönemde alındığına değinen Fahrettin Koca, virüsün dış kaynaklı olduğu ve içeride bulunmamasının hastalıkla mücadelede önem taşıdığına dikkati çekti.

Bakan Koca, "Dış kaynaklı olduğunda da sizin ülkenin içine bu virüsün girişini önlemeniz gerekiyor. Bu anlamda her türlü tedbiri ve bu kararları erken dönemde almanız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu süreci çok yakından takip ettiğini vurgulayan Koca, Erdoğan'ın, vatandaşın sağlığının önemsenmesi ve bu noktada her tedbirin en üst düzeyde alınması yönünde talimat verdiğini bildirdi.

Bu çerçevede 8 bakanlık ile Bilim Kurulunun önerilerinin karara çevrildiğini ve hızla uygulandığını anlatan Fahrettin Koca, şöyle devam etti:

"Çin'de kaynak bulan bu virüs Türkiye'ye bulaşmadı. Ama komşu ülkelerimizde başta İran olmak üzere, Avrupa ülkelerinde başta İtalya olmak üzere ve her geçen gün diğer ülkelerde yayılan bir salgını görüyoruz. Salgın kapımızda. Hatta ben 'içimizde' dediğimde bunu medyadan farklı algılayanlar olmuştu. Şu anlamda içimizde; Avrupa ile bizim şu an 5 ülke ile sınır ve hava yolu kısıtlamamız oldu ama diğer ülkelerle olmadı.