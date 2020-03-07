Corona virüsü son dakika: İlk kez bir apartmanda yaşayanlar karantinaya alındı: Giriş çıkışlar kapatıldı

Bu arada koronavirüsten dolayı ülke genelinde çok sayıda ekonomik, sosyal, kültürel, sportif ve dini çok sayıda etkinlik ya iptal edildi ya da başka bir tarihe ertelendi. Başkent Madrid ile Barselona kentlerinde gıda sektörüyle ilgili yapılması öngörülen iki önemli fuar haziran ayı sonrasına ertelendiği duyuruldu.