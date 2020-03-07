Corona virüsü son dakika: İlk kez bir apartmanda yaşayanlar karantinaya alındı: Giriş çıkışlar kapatıldı
Dünyayı etkisi altına alan corona virüste son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. İran’da corona virüsü nedeniyle ölenlerin cesetlerinin gömülme görüntüleri ortaya çıktı. İtalya'da bir günde 36 kişi hayatını kaybetti, Demokrat Parti'li Nicola Zingaretti de corona virüsüne yakalandı. Öte yandan DSÖ yetkililerinden çok çarpıcı açıklamalar geldi! ABD, dünyanın merakla beklediği haberi verirken kötü haber New York'tan geldi: Acil durum! Virüsün yayılma süreci boyunca ilk kez bir apartmanda yaşayanlar karantinaya alındı.
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Çin'in ardından Avrupa'da ve İran'da hızla yayılan corona virüste vaka ve ölüm sayısı giderek artıyor! İşte tüm gelişmeler...
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İTALYA'DA SAYI ARTIYOR
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, 36 kişi daha artarak 233'e yükseldi. Ülkede, iki hafta önce patlak veren Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlere bugün yenileri eklendi.
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Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, yeni tip koronavirüs vakalarına ilişkin son durumu, başkent Roma'da günlük düzenlediği basın toplantısında paylaştı. Borrelli, ülkede mevcut yeni tip koronavirüs vaka sayısının 5 bin 61, ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısının ise 5 bin 883’ü bulduğunu aktardı. Dün 523 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının, bugün 66 kişi daha artarak 589'a çıktığını paylaşan Borelli, ölü sayısının ise 36 artarak 233'e yükseldiğini kaydetti.
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567 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA
Öte yandan virüs nedeniyle perşembe günü 41, cuma günü 49 kişinin öldüğü açıklandı. Bugün hayatını kaybedenlerin sayısının önceki günlere göre daha düşük olduğu görüldü. Bugün itibarıyla yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının ise 567 olduğu kaydedildi. İtalyan basınındaki haberlere göre, en çok vakanın görüldüğü kuzeydeki Lombardiya bölgesindeki hastaların başka bölgelere transfer edilebileceği bildirildi.
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SERİE A DURDURULABİLİR
Bölge yetkilileri, daha önce emekli doktorları da göreve çağırmıştı. İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da Facebook'tan yaptığı paylaşımda, iyileşenlerin sayısındaki artışın kendilerine güç ve umut verdiğini belirtti.
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İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina, Rai2’de katıldığı programda, herhangi bir futbolcuda virüse rastlanması durumunda, Birinci Futbol Ligi Serie A'yı durdurmanın ihtimal dışı olmadığını belirtti.
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Zingaretti de virüs çıktı
Gün içinde koalisyon hükümetinin ortağı Demokratik Parti'nin lideri ve aynı zamanda Lazio Bölgesel Yönetim Başkanı Nicola Zingaretti, kendisinde de yeni tip koronavirüse rastlandığını duyurmuştu. Zingaretti’ye, AB Komisyonunun ekonomi işlerinden sorumlu komiseri Paolo Gentiloni, Eski Başbakan ve Forza Italia Partisi lideri Silvio Berlusconi, Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi'den destek ve dayanışma mesajları geldi.
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FRANSA'DA DEFNEDİLECEK
Corona virüsü virüsü sebebiyle Fransa’da hayatını kaybedenler arasında bulunan Türk vatandaşı 64 yaşındaki Halil Bıçkı’nın Salı günü Fransa’da defnedileceği öğrenildi.
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İRAN'DA İNANILMAZ GÖRÜNTÜLER
İran'da virüs nedeniyle 21 kişi daha hayatını kaybetti, can kaybı 145'e, vaka sayısı ise 5 bin 823'e yükseldi. Ölenlerin yaka paça gömüldüğü görüntüler sosyal medya hesabından paylaşıldı.
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İran'da çok sayıda mezar kazılarak korona virüsü kurbanlarının cesetlerinin gömüldüğü belirtiliyor.
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Görüntülerde mezarların çok derin olması, kireçlenmesi, derine indirilirken de tedbir alınmaması cenazelerin adeta atılması ise dikkat çekti.
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SON RAKAMLAR
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 104 bini geçti. Hükümetler ise virüsün ilerlemesini durdurmak için sert önlemler almaya devam ediyor.
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Bu sayıyla birlikte son yıllarda yaşanan diğer büyük salgınları da gölgede bıraktı. Daha önce küresel ölçekte etkili olan SARS, MERS ve Ebola salgınları daha az insanı etkilemişti.
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Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 104 bin 144 olarak güncelledi. Sitede yeni tip koronavirüsten 3 bin 526 kişinin öldüğü, 58 bin 559 kişinin iyileştiği belirtildi.
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AVRUPA'DA KORKUTAN TABLO: BİR GÜNDE İKİ KATINA ÇIKTI
Avrupa ülkelerinde hızla yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bugüne kadar 264 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan vaka sayıları bir günde neredeyse iki katına çıkarak 8 bin 743'e yükseldi.
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Avrupa'da Kovid-19'dan en fazla etkilenen ülke İtalya olurken, son resmi verilere göre burada ölü sayısı 233, tedavisi devam eden virüsün bulaştığı kişi sayısı da 5 bin 61 olarak biliniyor.
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Kovid-19, İtalya'nın öncelikli olarak kuzeyini etkilese de başkent Roma da özellikle turizm sektöründe zor günler geçiriyor. Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Roma'da tarihi İspanyol merdivenleri, dünyaca ünlü markaların olduğu Condotti ve Corso caddeleri, Venedik Meydanı, Fori Imperiali Bulvarı ve Roma’nın simgesi Kolezyum ile Aşk Çeşmesi'nin turist yoğunluğunun olağanın oldukça uzağında, altında olduğu gözlendi.
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Özellikle yaşlıların ve bazı turistlerin kent merkezinde maskelerle dolaştıkları göze çarparken, restoran ve kafelerin boşluğu, sokak çalgıcıların önünde onları dinleyen kalabalıkların birikmemesi ve müşteri bulamayan taksilerin uzun kuyruklar oluşturması dikkati çekti.
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Koronavirüs hastalarından Avrupa'da ölümlerin en fazla görüldüğü ikinci ülke ise 11 ölü ile Fransa oldu. Vaka sayısının 693’e ulaştığı Fransa'da koronavirüse yakalananların arasında merkez sağ Cumhuriyetçiler’den (LR) milletvekili Jean-Luc Reitzer ve Ulusal Meclis’teki bir çalışan da bulunuyor. Reitzer’in 25 Şubat’ta Ulusal Meclis’te toplantılara katıldığı belirtiliyor.
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, mevcut durumda 2 seviyesinde olan koronavirüse karşı ulusal alarm seviyesinin gelecek günlerde salgının daha fazla yayılmasıyla 3’üncü seviyeye çıkarılabileceği uyarısında bulundu. Macron, özellikle genç Fransızlardan yaşlı insanları ziyaret etmemesini istedi.
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Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer ise ülkede koronavirüs salgınının etkili olduğu bölgelerde tedbir alıcıyla 150 okulun kapatıldığı, 45 binden fazla öğrencinin ve 3 binden fazla öğretmenin izole edildiğini belirtti. Ayrıca Mulhouse'da 50'den fazla kişinin bir arada olacağı etkinlikler iptal edildi.
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Fransa'nın ardından Kovid-19'un en fazla yayıldığı ülke olan İspanya'da Kovid-19 teşhisi konulan hastalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a çıktı.
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Diğer yandan İspanya'da koronavirüs bulaşanların sayısı, 460'a yükseldi. Madrid, 137 vaka ile İspanya'da en fazla koronavirüs vakasının olduğu özerk bölge olarak öne çıkıyor.
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Bu arada koronavirüsten dolayı ülke genelinde çok sayıda ekonomik, sosyal, kültürel, sportif ve dini çok sayıda etkinlik ya iptal edildi ya da başka bir tarihe ertelendi. Başkent Madrid ile Barselona kentlerinde gıda sektörüyle ilgili yapılması öngörülen iki önemli fuar haziran ayı sonrasına ertelendiği duyuruldu.
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Ayrıca Katolik dünyasının önemli bayramı olan 5-12 Nisan arasındaki Paskalya öncesinde bazı kiliselerin geleneksel olarak organize ettiği dini etkinlikler (Hz. İsa heykelciğinin ayağının yıkanıp, öpülmesi gibi) Kovid-19'a karşı önlem gerekçesiyle iptal edildi.
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Madrid'in Leganes ve Torrejon de Ardoz ilçelerindeki iki evangelist kilisede koronavirüs vakalarına rastlandığı açıklandı. Avrupa'da koronavirüsün can aldığı diğer ülkelerden İngiltere'de 2 ölü ve 186, Hollanda'da 1 ölü ve 187 vaka, İsviçre'de ise 1 ölü 264 vaka bulunuyor.
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Avrupa'da koronavirüsün bulaştığı diğer ülkeler ise şu şekilde sıralanıyor:
"Almanya'da 777, Belçika 168, Avusturya'da 77, Yunanistan'da 46, Portekiz'de 15, Çekya 19, Romanya'da 8, Macaristan 5, Polonya 6, Slovakya 3."
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IRAK'TA BİR İLK
Sağlık Bakanlığına bağlı Karh Bölgesi Sağlık Dairesi Müdürü Casib el-Hicabi, yaptığı yazılı açıklamada, "Bağdat'ta koronavirüse yakalanarak Fırat Hastanesi'ne kaldırılan bir hasta, yapılan tedavi sonucu hastalığı tamamen yendi ve taburcu edildi." ifadelerini kullandı.
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Hicabi, detaylı bilgi vermediği açıklamasında, bu kişinin ülkede yeni tip koronavirüsü yenen ilk hasta olduğunu kaydetti. Irak'ta koronavirüs nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetmiş, vaka sayısı 41 olarak açıklanmıştı. Güney Amerika ülkesi Peru'da çeşitli Avrupa ülkelerinde bulunan bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği açıklandı.
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Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra, canlı yayında yaptığı açıklamada, "Bugün, ülkemizde ilk Kovid-19 vakasının daha önce İspanya, Fransa ve Çek Cumhuriyeti'nde bulunan 25 yaşındaki bir erkekte görüldüğünü doğrulamak durumundayım." dedi. Halka sükunet çağrısı yapan Vizcarra, Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak gerekli önlemlerin alındığını sözlerine ekledi.
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İLK KEZ BİR APARTMANDA YAŞAYANLAR KARANTİNAYA ALINDI
Güney Kore'nin Daegu şehrinde ilk kez, 142 kişinin yaşadığı apartmanın 46 sakininde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması üzerine karantina uygulaması başlatıldı. Ülkenin güneydoğusundaki Daegu şehri, Kovid-19 vakalarının çoğunlukla görüldüğü yer olarak biliniyor.
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Güney Kore basınında yer alan haberlerde, 142 kişinin yaşadığı apartmandakilerin tamamının 35 yaş altı bekar kadınlardan oluştuğu belirtildi. Apartman sakinlerinden 94'ünün, Güney Kore'de vaka sayısında artışa neden olduğu iddia edilen "Şinçeonji İsa Kilisesi" cemaatinden olduğu ifade edildi.
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Test sonuçları pozitif çıkan 46 kişinin ise söz konusu kiliseye gidenler arasında olduğu vurgulandı. Apartmana giriş ve çıkışların tamamen yasaklandığı bildirilirken, karantina uygulamasının 20 Mart Cuma gününe kadar süreceği kaydedildi. Daegu Belediye Başkanı Kwon Young-jin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Virüs testi pozitif çıkan 46 kişi ile 142 apartman sakininin 94'ü de Shinchonji Kilisesi üyesi" dedi.
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KORE'DE ARTIŞ SÜRÜYOR
Güney Kore'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49, tedavisinin ardından taburcu edilenlerin sayısı 118 olurken, toplam vaka sayısı ise 7 bin 41'e yükseldi.
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"ACİL DURUM" İLAN EDİLDİ
New York Valisi Andrew Cuomo, eyalette virüs tespit edilenlerin sayısının bir gün içinde iki katına çıkmasının ardından "acil durum" ilan etti.
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New York'taki vakaların sayısı 76'ya yükselirken, ülke genelinde ise şimdiye kadar 377 kişide virüs tespit edildi. ABD'nin doğu yakasında Florida'da 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 17'ye çıktı.
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California açıklarında bekletilen 3 bin 500 kişilik yolcu gemisinde ise 21 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi. İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen ve kısa sürede başka ülkelere yayılan yeni tip koronavirüsten dünya genelinde şu ana kadar 100 binden fazla kişi etkilendi.
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KOVİD-19 VAKASI LATİN AMERİKA'DA ARTIŞ GÖSTERİYOR
Latin Amerika'da ilk Brezilya’da görülen virüsün bulunduğu ülkelerde virüse yakalanan kişi sayısı artıyor. Virüsün bulaştığı kişi sayısı Ekvador'da 14, Brezilya'da 14, Meksika ve Şili'de 5 Arjantin'de 8'e yükseldi. Kovid-19, Latin Amerika'da ilk olarak Brezilya'da, ardından Meksika, Ekvador, Dominik Cumhuriyeti, Arjantin ve Şili'de görülmüştü.
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RUSYA'DA VAKA SAYISI 10'A ÇIKTI
Rusya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı iki günde 4'ten 11'e yükseldi. Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre bir gün içinde başkent Moskova’da 6, Nijniy Novgorod’da 1 kişide Kovid-19 tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, virüs taşıyan söz konusu 7 kişinin son iki hafta içerisinde İtalya’ya seyahat ettikleri kaydedildi.
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SLOVAKYA'DA İLK KOVİD-19 VAKASI
Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini, düzenlediği basın toplantısında, ülkede bir kişide yapılan testlerin pozitif çıktığını bildirdi. Söz konusu kişinin son dönemde yurt dışına çıkmadığını ama birkaç gün önce İtalya'dan dönen oğlu ile buluştuğunu kaydeden Pellegrini, hastanın durumunun iyi olduğunu ifade etti.
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İRAN'DA BU HAFTA CAMİLERDE CUMA NAMAZI KILINMAYACAK
İran Cuma İmamları Politika Belirleme Konseyi Başkanı Hacı Ali Ekberi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ülkedeki tüm eyalet merkezlerinde bu haftaki cuma namazlarının iptal edildiğini söyledi.
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İran devlet televizyonunun haberine göre Ekberi, "Koronayı Önleme ve Mücadele Merkezi tarafından alınan karara göre, cuma namazı bu hafta tüm eyalet merkezlerinde iptal edilmiştir." ifadesini kullandı.
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Ekberi, ilçelerde cuma namazıyla ilgili kararın ise Veliyi Fakih'in (ülke lideri Ali Hamaney) temsilcileri, vali ve eyalet sağlık müdürleri tarafından alınacağını belirtti.
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FİLİSTİN'DE SAYI YÜKSELDİ
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytullahim kentinde 3 Filistinli'de daha Kovid-19 virüsü tespit edildiği bildirildi. Böylece Kovid-19 görülen kişi sayısı 19'a yükselmiş oldu.
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Filistin Sağlık Bakanlığından perşembe günü yapılan açıklamada, bir otelin çalışanlarında Kovid-19 şüphesi görülmesi üzerine Batı Şeria'nın tamamında olağanüstü hal ilan edildiği duyurulmuştu. Virüsün Yunanistan'dan gelen bir gruptan bulaştığı belirtilirken, Yunan grupta bulunan bazı kişilerde ülkelerine döndükten sonra Kovid-19 tespit edildiği kaydedilmişti. Bakanlık ayrıca, Beytullahim ile Eriha kentlerinde tüm eğitim kurumları ile cami ve kiliselerin 14 gün süreyle kapatıldığını açıklamış, Filistin Devlet Bakanı Mahmud Abbas da daha sonra yayınladığı bir kararnameyle koronavirüs ile mücadele kapsamında ilan edilen 14 günlük olağanüstü halin 1 aya çıkarılması talimatını vermişti.
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ASKERİ BAŞSAVCI DA VİRÜSE YAKALANDI
Öte yandan Filistin Yüksek Yargı Konseyi Başkanı İsa Ebu Şerar da yaptığı yazılı açıklamada, virüsün bulaştığı kişilerden birinin Filistin Askeri Başsavcısı Cihad Avad Şevket olduğunu belirtti. Ebu Şerar, Şevket'in Beytullahim kentinde virüs tespit edilen otel çalışanlarından birinin akrabası olduğuna dikkati çekti.
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Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, bir otelin çalışanlarında Kovid-19 şüphesi görülmesi üzerine Batı Şeria'nın tamamında olağanüstü hal ilan edildiği duyurulmuştu. Virüsün Yunanistan'dan gelen bir gruptan bulaştığı belirtilirken, Yunan grupta bulunan bazı kişilerde ülkelerine döndükten sonra Kovid-19 tespit edildiği kaydedilmişti.
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Bakanlık ayrıca, Beytullahim ile Eriha kentlerinde tüm eğitim kurumları ile cami ve kiliselerin 14 gün süreyle kapatıldığını açıklamıştı. Filistin Devlet Bakanı Mahmud Abbas da daha sonra yayınladığı bir kararnameyle koronavirüs ile mücadele kapsamında ilan edilen 14 günlük olağanüstü halin 1 aya çıkarılması talimatını vermişti.
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ABD DUYURDU: DENEME BAŞLADI
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığı laboratuvarlarında aşı çalışması başlatıldı. ABD Savunma Bakanlığı, bazı tatbikatları askıya almanın yanı sıra ABD ordusunda salgının yayılmaması için bir dizi önlem alıyor.
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Aşı çalışmaları ile ilgili açıklama yapan Kara Kuvvetleri Tıbbi Ar-Ge Komutanı Tuğgeneral Michael Talley, Kara Kuvvetleri laborantlarının, Hastalık Kontrol Merkezi (CDC), sağlık endüstrisi ve akademiden birçok kuruluşla işbirliği yaparak bir aşı test çalışmasına başladıklarını ifade etti.
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Tuğgeneral Talley, potansiyel aşıların en kısa zamanda sıkı insanlar üzerinde test edilmesine başlanacağını kaydetti. Walter Reed Kara Kuvvetleri Araştırma Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi Direktörü Dr. Kavyon Modjarrad ise "Aşının testlerinin ilk aşamasını farelerde denemeye başladıklarını belirtti.
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Modjarrad, ikinci aşamada testlerin maymunlar dahil anatomisi insan anatomisine yakın hayvanlarda yapılacağını ifade ederek, insanlar üzerindeki testin tam olarak ne zaman yapılacağına dair bir takvim vermekten kaçındı.
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Üslere giriş çıkışlar kısıtlandı
Bunun yanı sıra salgın Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından Pentagon’un dış ülkelerde ve denizde konuşlu birliklerine yönelik bir dizi tedbir amaçlı uygulamalar getirdiği bildirildi.
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Tüm komutanlıklara gerekli bilgi ve direktiflerin verildiğini kaydeden Savunma Bakanı Mark Esper, Pentagon binasına yönelik önlemleri de önümüzdeki hafta açıklayacaklarını belirtti.
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Esper, dış ülkelerdeki üslerde giriş çıkışların kısıtlandığını, birçok müşterek eğitimin azaltıldığını ifade ederken, gemilerde birliklere yönelik de önlemlerin artırıldığını aktardı.
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Geçen hafta Güney Kore ve Japonya’daki askerlerin ortak eğitimlerinin durdurulmasının ardından ABD Avrupa Komutanlığı, İsrail ile yapılması planlanan "Juniper Cobra 20" askeri tatbikatın da askıya alındığını duyurdu. Bunların yanı sıra, Pentagon, Texas ve California eyaletlerindeki liman girişlerine de tedbir amaçlı 160 asker gönderdiğini açıkladı.
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DSÖ'DEN DÜNYAYA ÇAĞRI
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde hızla yayılmasına ilişkin, "Ülkeleri, her bir vakayı bulmaya, test etmeye, izole etmeye, tedavi etmeye ve her temasın izini sürmeye çağırıyoruz." dedi.
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Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Son 24 saatte 47 ülke ve bölgeden 2 bin 736 Kovid-19 vakası rapor edildi." diye konuştu.
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Toplam vaka sayısının 100 bine ulaştığını aktaran Ghebreyesus, "Kovid-19 vakaları arttıkça, tüm ülkelere 'sınırlandırmaları' en yüksek öncelikleri haline getirmelerini öneriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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Ghebreyesus, ülkelere, her bir vakayı bulmaya, test etmeye, izole etmeye, tedavi etmeye ve her temasın izini sürme çağrısında bulunarak, "Kovid-19 salgınını yavaşlatmak hayat kurtarıyor ve ayrıca (aşı bulunması için) hazırlık, araştırma ve geliştirme için zaman kazandırıyor. Her bir gün salgını yavaşlatabilirsek bu, hastanelere vakaya karşı hazırlıklarını tamamlayabilmeleri için başka bir gün kazandırılması anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.
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Geçen ay Kovid-19 konusunda önceliklerin belirlenmesi için 400 bilim insanıyla toplantı yaptıklarını aktaran Ghebreyesus, "Ayrıca mülteciler ve ülke içinde yerinden edilmiş kişiler gibi haklarından mahrum edilmiş topluluklara yönelik müdahaleleri değerlendirmek için araştırma protokolleri geliştiriyoruz." bilgisini paylaştı.
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Ghebreyesus, şimdiye kadar DSÖ 40 tanı testinin gözden geçirilmesi ve onaylanması için başvuru aldı, 20 aşı geliştiriliyor ve tedavi için pek çok klinik çalışması devam ediyor." dedi.
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Tedros Adhanom Ghebreyesus, küresel şirketlerle temaslarının devam ettiğini bu hafta başında 200 üst düzey yönetici ile çalışanlarını ve müşterilerini nasıl koruyabileceklerine dair görüşme yaptığını sözlerine ekledi.
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DSÖ: HİÇBİR KANIT YOK
DSÖ Acil Durumlar Programı Başkanı Dr. Mike Ryan, Avrupa'nın sıcak yaz aylarında virüsün kolaylıkla yayılıp yayılmayacağı sorusuna, "Henüz bu virüsün iklim şartlarındaki değişimini bilmiyoruz. Bu yüzden virüsün yayılma potansiyelinin devam edeceğini farzetmeliyiz" diyerek yanıt verdi.
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Ve ekledi: "Şuanlık yaz aylarında virüsün kaybolacağını söylemek yanlış. Zira bunu kanıtlayacak herhangi bir delilimiz elimizde bulunmuyor"
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Ryan; Avrupa'nın sıcak yaz aylarında virüsün kolaylıkla yayılıp yayılmayacağı sorusuna, "Henüz bu virüsün iklim şartlarındaki değişimini bilmiyoruz. Bu yüzden virüsün yayılma potansiyelinin devam edeceğini farzetmeliyiz" diyerek yanıt verdi.
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İRAN'DA BAŞHEKİM DE VİRÜSE YAKALANDI
Kum Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, salgının ülkede görüldüğü ilk andan itibaren virüsle mücadele eden Başhekim Hudadadi'ye Kovid-19 teşhisi konulduğu belirtildi.
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Hudadadi'nin karantina ve tedavi altına alındığı aktarıldı. Kum Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir, iki yardımcısı ve üniversitede görevli iki doktora da Kovid-19 teşhisi konulmuştu.
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Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından neredeyse ülkenin tamamına yayılmıştı. Ülkede koronavirüse yakalananların sayısı 4 bin 747'ye ulaşırken 124 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19 teşhisi konulanlardan 913 kişi ise iyileşerek taburcu edildi. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, bazı bakan ve bakan yardımcıları ile 24 milletvekili de koronavirüsle mücadele ediyor.
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Koronavirüsten hayatını kaybeden 124 kişi arasında eski Vatikan Büyükelçisi ve ülkenin önde gelen din adamlarından Hadi Hüsrevşahi, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi ile İran'ın eski Şam Büyükelçisi Hüseyin Şeyhulislam da bulunuyor.
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TOGO'DA İLK KOVİD-19 VAKASI
Batı Afrika ülkesi Togo'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi. Ulusal basındaki haberlere göre, Togo Başbakanı Komi Selam Klassou, başkent Lome'deki üniversite hastanesinde karantina altında olan hastanın durumunun iyi olduğunu belirtti.
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Başbakan Klassou'nun verdiği bilgiye göre 22 Şubat-12 Mart tarihleri arasında sırasıyla Benin, Almanya, Fransa ve Türkiye'de bulunan hasta, 2 Mart'ta Benin kara sınırından Togo'ya geçti.
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İSRAİL'DE SAYI ARTTI
İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 20'ye yükseldiğini duyurdu.
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, isimleri paylaşılmayan 3 İsraillide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.
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Virüse yakalananlardan 2'sinin İspanya'nın başkenti Madrid'den, diğerinin İsviçre'nin Zürih kentinden döndüğü ifade edildi. Böylece İsrail'de Kovid-19 görülen kişi sayısı 20'ye çıktı.
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İSRAİL HAVA YOLU ŞİRKETİ BAZI YURTDIŞI SEFERLERİNİ DÜŞÜRDÜ
Öte yandan İsrail'in hava yolu şirketi El-Al, Kovid-19 sebebiyle bazı yurt dışı seferlerini düşürme kararı aldı. El-Al, talep daralması nedeniyle Almanya'nın başkenti Berlin'in yanı sıra ABD'nin San Francisco, İspanya'nın Barcelona ve İsviçre'nin Zürih kentine yaptığı seferleri azalttı.
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Şirket, Kovid-19'dan sonra başlayan ekonomik sorunlar nedeniyle 600 çalışanını işten çıkarmış, üst düzey yetkililerinin maaşlarından da yüzde 20 kesinti yapılacağını duyurmuştu. Sivil memurların yurt dışına yapacakları iş gezilerinin iptal edildiği İsrail'de askerlerin de ülke dışına seyahat etmeleri yasaklanmıştı.